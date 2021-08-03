Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал

Министр иностранных дел Литвы в 2012 - 2020 годах Линас Линкявичус прокомментировал смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна "обычная" схема КГБ? Чего еще можно ожидать от режима, официальные структуры которого пытают и насилуют своих граждан, угоняют самолеты, похищают спортсменов? Не может быть никаких переговоров с террористическим государством. Для всего этого должен быть создан международный трибунал", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

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