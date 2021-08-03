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Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал

Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал

Министр иностранных дел Литвы в 2012 - 2020 годах Линас Линкявичус прокомментировал смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна "обычная" схема КГБ? Чего еще можно ожидать от режима, официальные структуры которого пытают и насилуют своих граждан, угоняют самолеты, похищают спортсменов? Не может быть никаких переговоров с террористическим государством. Для всего этого должен быть создан международный трибунал", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Также читайте: Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров

Автор: 

Беларусь (7888) убийство (6476) Линкявичюс Линас (214) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+13
Ничего против не имею. Но где трибунал по *****? Или десятки тысяч смертей украинцев - не основание?
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03.08.2021 17:29
+8
Все це правильні слова.Але...Коли тисячі українців загинули через кремлівського маньяка,коли віджали Крим,збили Боїнг,навіть коли любителі шпілів травили людей в Європі-ніхто трибуналів не створив,а навіть навпаки,деякі європейські фрау дуже добре з тим карликовим маньяком справи і бізнес ведуть до сьогодні.
Так що подвійні стандарти на лице.Тут бачимо,а там ні,бо не вигідно
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03.08.2021 17:32
+8
На западе у Украины есть только 4 настоящих союзника - страны Балтии и Польша.
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03.08.2021 17:38
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Такую версию Баканов никогда не допустит к расследованию...
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03.08.2021 17:28 Ответить
Чаусом заняты, какой Шишов?
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03.08.2021 17:30 Ответить
Вот это правильное предложение. международный трибунал и вылавливать вплоть до путина и лукашенко и приговор на месте.
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03.08.2021 17:29 Ответить
Ничего против не имею. Но где трибунал по *****? Или десятки тысяч смертей украинцев - не основание?
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03.08.2021 17:29 Ответить
Не суды а полная и безуговорочная блокада мировым сообществом стран терористов и пособникам терористов.Тогда они сами перегрызутся как пауки в банке.А суды особенно междуродные бо того медлительны что в подавляющем большинстве уже и не помят из-за чего начинали суд.
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03.08.2021 17:29 Ответить
А як же труба 2, якщо "безуговорочна блокада"?
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03.08.2021 17:55 Ответить
Надо делать выбор,вуедь все они в один голос твердят об Еропейских ценностях,об непримиренности к терористам а сами пока что не лучше *****.
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03.08.2021 18:06 Ответить
В мире правит бал популизм МУС, трибунал Всё создают..Кого привлекли ? Единицы. Как по мне пора начинать создавать новые, действенные, механизмы наказания виновников Любой преступник, на крайний случай, готов бежать в РФ Все знают что раша никого не выдаст И ничего расеи никто не сделает. И что тогда ? Коту под хвост все эти трибуналы))) Таковы реалии, увы.
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03.08.2021 17:29 Ответить
А що там розслідувать: 100% - Антоненко, Юля Кузьменко і Яна Дугарь! Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал - Цензор.НЕТ 6167
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03.08.2021 17:30 Ответить
Все це правильні слова.Але...Коли тисячі українців загинули через кремлівського маньяка,коли віджали Крим,збили Боїнг,навіть коли любителі шпілів травили людей в Європі-ніхто трибуналів не створив,а навіть навпаки,деякі європейські фрау дуже добре з тим карликовим маньяком справи і бізнес ведуть до сьогодні.
Так що подвійні стандарти на лице.Тут бачимо,а там ні,бо не вигідно
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03.08.2021 17:32 Ответить
На западе у Украины есть только 4 настоящих союзника - страны Балтии и Польша.
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03.08.2021 17:38 Ответить
Салам алейкм,Мурзо!! ------------Тому що власною шкурою відчули,що таке "братская любовь" московитів !!!)))
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03.08.2021 17:42 Ответить
Ва-Алейкум селям, Дмитро. Ну так. Йозеф Пилсудский очень быстро забыл как состоял в ППС(партия польских социалистов), когда пришло время отбиваться от красной орды. Несмотря на то, шо его брат Бронислав был осужден за покушение на Александра 2 вместе с братом членина Сашей и отбывал срок на Сахалине.
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03.08.2021 17:49 Ответить
И то, к сожалению, в основном потому, что если мордор сожрет Украину, следующими станут они.
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03.08.2021 20:18 Ответить
"... явичус" вже призначив винуватих. Схоже на те, що його свої і вбили, щоб ще більше нападати на Білорусь. Вакханалія тіхановської, зовсім здуріла жінка.
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03.08.2021 18:00 Ответить
Все буде ОК ,сам Віслючок взяв під особистий контроль!! Гаплик кремлівському недопалку !!!)))
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03.08.2021 17:37 Ответить
Розплідник тероризма Московія має бути як щільніше ізольован від світу !!!))))
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03.08.2021 17:40 Ответить
Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна "обычная" схема КГБ?

Какая "еще одна "обычная" схема КГБ"? Самое дебильное, что могли бы придумать спецслужбы, тем более на территории другого государства, это инсценировать самоубийство со следами насильственной смерти. Братки в 90-00хх действовали "чище".
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03.08.2021 17:48 Ответить
Подивись на схему із безпалевною посадкою літака та захопленням Протосевіча і тобі все стане зрозуміло
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03.08.2021 19:05 Ответить
На Нюрнбергском процессе АБВЕР нацистской Германии выступал в качестве Свидетеля,его даже не осудили за агрессию...
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03.08.2021 17:52 Ответить
КГБ Бульбафюрера делает зачистку...,это так назвали на РАБссии зачистку Чечни от неугодных Путлеру чеченов...один к одному...
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03.08.2021 17:58 Ответить
Убийство в Катаре чечнца Залимхана Яндарбиева помните? то то же...
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03.08.2021 18:00 Ответить
Може, Шишов роздивився на українську демократію, правосуддя, рівень життя простих українців і депутатів та чиновників на стан економіки після демократичних виборів і ця реальність показала йому наслідки, до яких прагнуть 5 -10% білорусів і... повісився.
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03.08.2021 18:10 Ответить
ДА ПРОСТО УБЕЙТЕ ЛУКАШЕНКО !!!
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03.08.2021 19:09 Ответить
 
 