Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал
Министр иностранных дел Литвы в 2012 - 2020 годах Линас Линкявичус прокомментировал смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.
Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна "обычная" схема КГБ? Чего еще можно ожидать от режима, официальные структуры которого пытают и насилуют своих граждан, угоняют самолеты, похищают спортсменов? Не может быть никаких переговоров с террористическим государством. Для всего этого должен быть создан международный трибунал", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що подвійні стандарти на лице.Тут бачимо,а там ні,бо не вигідно
Какая "еще одна "обычная" схема КГБ"? Самое дебильное, что могли бы придумать спецслужбы, тем более на территории другого государства, это инсценировать самоубийство со следами насильственной смерти. Братки в 90-00хх действовали "чище".