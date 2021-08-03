Зеленский одобрил предоставление Литве колючей проволоки для борьбы с мигрантами из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

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Как сообщалось ранее, 28 июля на заседании Кабмина был одобрен проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

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