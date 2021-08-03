Зеленский одобрил предоставление Литве колючей проволоки для борьбы с мигрантами из Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.
Как сообщалось ранее, 28 июля на заседании Кабмина был одобрен проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.
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единственный разумный шаг за всю каденцию ЗЕльоного
а может он к концу срока научится... чему-нибудь
А не прятаться и потом промямлить чето с...самка собаки - Литва это наши друзья - где ты был 2 недели то?, резидент., ах да - где Ермак был то?
Вот такой банальное простое решение проблемы.
можно постоянное напряжение, но это не срвботает вообще, нужны минные поля
сама прєгоженська тролятня