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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году

Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году

Марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждает, что турпоток за семь месяцев 2021 года на четверть превысил уровень доковидного 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего турпотока за январь-июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге", - сказано в сообщении.

Также, по его данным, в июне-июле в Крыму отдохнуло более 3 млн туристов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность России провоцирует недостачу воды в оккупированном Крыму, - Минэкологии

"В июле в Республике Крым принимали гостей более 1 тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест. Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, в отдельных регионах более 90-95%, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76%. По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 6 месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили свыше 2 миллиардов рублей, что на 54,9% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года", - написал Аксенов.

В подконтрольном России Минкурортов Крыма по состоянию на 16 июля сообщали, что насчитали около 4 млн туристов.

Согласно данным российских властей Крыма, в 2020 году на полуострове отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.

Также читайте: Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова

Автор: 

Крым (26369) туризм (1543) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+9
когда такое было, чтобы кацап не сбрехал.
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03.08.2021 18:00
+5
Поки Крим окупований, Піх...
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03.08.2021 17:54
+5
Ясное дело увеличился, но как не называй личный состав ВС РФ, они все равно оккупационной армией останутся.
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03.08.2021 18:00
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да уж,
атдыхаюсчих- мильярды !
сами видите :все медузы от них сбежали
на материк ...
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03.08.2021 17:52 Ответить
Ну а шо тут такого - 2-3 мільони мисливців на крокодилів тільки)).
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03.08.2021 17:57 Ответить
Хто, куди масово тікає з України?

-Трударі, - в країни ЄС та США... за заробітком в 1 тис. дол на місяць

-Трутні й бариги, - на Мальдіви, де за пів-місяця тратять 150-200 тис. дол.
-Маститі кримінальники, - гастролюють по всьому світу
-Гроші українців, - в офшори тих же трутнів, бариг, кримінальників...
-Патріоти, - в підпілля у власній державі...
-Ватники, - в безпам'ятство, або в ілюзії..
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03.08.2021 19:04 Ответить
очепятка...на чекушку...
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03.08.2021 17:52 Ответить
Поки Крим окупований, Піх...
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03.08.2021 17:54 Ответить
когда такое было, чтобы кацап не сбрехал.
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03.08.2021 18:00 Ответить
Ясное дело увеличился, но как не называй личный состав ВС РФ, они все равно оккупационной армией останутся.
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03.08.2021 18:00 Ответить
Если считать всех ландскнехтов отпускниками , а экипажи танков турыстами ,то почему и нет,
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03.08.2021 18:00 Ответить
дурпоток . лакайте , пока с неба ...
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03.08.2021 18:10 Ответить
А я ответственно заявляю что у меня в подвале закопано стопитсттыщ долларов,и член у меня полметра!Кто проверит то?
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03.08.2021 18:15 Ответить
Цікаво, 32 відсотки авіасполученням, це 2 млн за 210 діб, по 100 000 в день, скільки там в літак влазить? Крим приймає 500 бортів кожну добу?
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03.08.2021 18:17 Ответить
Та дайте уже им помечтать!
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03.08.2021 18:22 Ответить
Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році - Цензор.НЕТ 8701Буков, в тебе явно з математикою не все добре
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03.08.2021 18:41 Ответить
Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році - Цензор.НЕТ 9541
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03.08.2021 18:19 Ответить
Эти, что ли?
Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році - Цензор.НЕТ 9470
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03.08.2021 18:23 Ответить
враньё)))
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03.08.2021 18:53 Ответить
Туристы мечтают везти на отдых месячный запас воды.
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03.08.2021 18:53 Ответить
У кацапів що не слово,то дві,а то й три брехні. Який там "турпотік",скоріше "Турцієпотік",бо після того,як Турція дозволила московітам-москітам відвідувати її санаторії,то козлорилі масово ломанулись через Чорне море на турецькі пляжі забувши,як кошмарний сон кримські.
Отже,нехай кацапські пропагандони гавкають і надалі.
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03.08.2021 19:35 Ответить
Новость следует читать так:
Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году, который, в свою очередь, составлял 25% от турпотока до 2014 года.
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03.08.2021 19:54 Ответить
Туристов считали приложением "Пакемон-GO"?
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03.08.2021 20:52 Ответить
В туристы записали всех пролетевших над Крымом птиц и комаров.
И проплывших мимо рыб.
Прямо наплыв - отведать свежих какашек из сточных вод.
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03.08.2021 21:39 Ответить
А, ну тада да...
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03.08.2021 23:38 Ответить
Походу какашки они тоже посчитали...
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04.08.2021 00:01 Ответить
Так их же больше никуда не пускают, только через несколько пересадок с ночёвками
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03.08.2021 21:54 Ответить
Рекорды каждый год.

Особенно в Ялте наверное сейчас хорошо и интересно.
Да и вода из крана там течет практически минеральная с повышенным содержанием всего.

Цена правда, как при поездке в Доминику, но разве жалко за такие-то услуги и условия?
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04.08.2021 02:10 Ответить
 
 