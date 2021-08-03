Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году

Марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждает, что турпоток за семь месяцев 2021 года на четверть превысил уровень доковидного 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего турпотока за январь-июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге", - сказано в сообщении.

Также, по его данным, в июне-июле в Крыму отдохнуло более 3 млн туристов.

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"В июле в Республике Крым принимали гостей более 1 тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест. Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, в отдельных регионах более 90-95%, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76%. По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 6 месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили свыше 2 миллиардов рублей, что на 54,9% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года", - написал Аксенов.

В подконтрольном России Минкурортов Крыма по состоянию на 16 июля сообщали, что насчитали около 4 млн туристов.

Согласно данным российских властей Крыма, в 2020 году на полуострове отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.

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