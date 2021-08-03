Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году
Марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждает, что турпоток за семь месяцев 2021 года на четверть превысил уровень доковидного 2019 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего турпотока за январь-июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге", - сказано в сообщении.
Также, по его данным, в июне-июле в Крыму отдохнуло более 3 млн туристов.
"В июле в Республике Крым принимали гостей более 1 тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест. Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, в отдельных регионах более 90-95%, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76%. По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 6 месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили свыше 2 миллиардов рублей, что на 54,9% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года", - написал Аксенов.
В подконтрольном России Минкурортов Крыма по состоянию на 16 июля сообщали, что насчитали около 4 млн туристов.
Согласно данным российских властей Крыма, в 2020 году на полуострове отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.
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атдыхаюсчих- мильярды !
сами видите :все медузы от них сбежали
на материк ...
-Трударі, - в країни ЄС та США... за заробітком в 1 тис. дол на місяць
-Трутні й бариги, - на Мальдіви, де за пів-місяця тратять 150-200 тис. дол.
-Маститі кримінальники, - гастролюють по всьому світу
-Гроші українців, - в офшори тих же трутнів, бариг, кримінальників...
-Патріоти, - в підпілля у власній державі...
-Ватники, - в безпам'ятство, або в ілюзії..
Отже,нехай кацапські пропагандони гавкають і надалі.
Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году, который, в свою очередь, составлял 25% от турпотока до 2014 года.
И проплывших мимо рыб.
Прямо наплыв - отведать свежих какашек из сточных вод.
Особенно в Ялте наверное сейчас хорошо и интересно.
Да и вода из крана там течет практически минеральная с повышенным содержанием всего.
Цена правда, как при поездке в Доминику, но разве жалко за такие-то услуги и условия?