РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8763 посетителя онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
8 244 36

Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей

Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей

Кабинет Министров планирует снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Так, операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.

Решение может быть принято на заседании 4 августа.

По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.

Собеседники РБК-Украина в Кабинете Министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт.час. Это позволит госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт.час.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за тепло и газ.

Автор: 

Кабмин (14025) энергетика (2552) Тарифы на электроэнергию (2163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
В 4 раза ниже чем в Европе у нас зарплаты а пенсии в 10!!!!раз.населению продавайте по 1 грн а в Европу и крым хоть по 10евро
показать весь комментарий
03.08.2021 18:05
+11
А вы прекратите поставки енергоносителей на окупированые територии и в Крым.Тогда и тариф на свет можна будет снизить до 0.9 гр.тем более что там платят только 0.6гр за киловат да и то сепаратистам,да еще хватит и на ремонтные работы.Да и газ даже для предприятий будет стоить не более 5гр и даже не нужно будет платить за его транспортировку.
Что слабо?
показать весь комментарий
03.08.2021 17:59
+11
"...Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы..."

Иксперды, после таких фраз сразу пишите - во сколько раз средняя зарплата в Украине ниже, чем в странах Европы.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехня.Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей - Цензор.НЕТ 2950
показать весь комментарий
03.08.2021 17:57 Ответить
Дуже цікаве рішення! Обленерго штучно завищують ціни на роботи, в 2-3 рази і фактично всю цю роботу яку роблять обленерго можно зробити за 30% вартості яку сьогодні тіпа направляють на модернізацію мереж! Тому тут є великий резерв для зниження вартості електрики для населення! Зеленський молодець що примушує олігархів працювати чесно! Я б ще ввів державний контроль за всім що будується в енергетиці, бо приватні обленерго допускають жахливі порушення будівельних та технологічних норм і правил заради здешевлення будівництва, але витрачають на це будівництво нереальні гроші! Все будівництво в енергетиці має вестись по державним розцінкам і під контролем держави!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:15 Ответить
Проще вернуть облэнерго, как естественные монополии, и за невыполнение инвест обязательств, в государственную собственность и признать, что их приватизация была ошибкой.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:11 Ответить
Це зветься фрикціі,туда на 100,нзад 50 і всім приємно ,всі задоволені !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 17:58 Ответить
А вы прекратите поставки енергоносителей на окупированые територии и в Крым.Тогда и тариф на свет можна будет снизить до 0.9 гр.тем более что там платят только 0.6гр за киловат да и то сепаратистам,да еще хватит и на ремонтные работы.Да и газ даже для предприятий будет стоить не более 5гр и даже не нужно будет платить за его транспортировку.
Что слабо?
показать весь комментарий
03.08.2021 17:59 Ответить
А на чому ж наживатимуться новиє літса?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:01 Ответить
На растаможке недоступных авто.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:27 Ответить
Сказочники опять заливают для лохов обещания.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:00 Ответить
Брешут! Ничего за последние годы не ремонтировали. Только порывы от стихии. Но в тарифы закладывают...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:03 Ответить
"...Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы..."

Иксперды, после таких фраз сразу пишите - во сколько раз средняя зарплата в Украине ниже, чем в странах Европы.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:04 Ответить
Следует уточнить, не зп, а покупательная способность.... А иксперды оперируют аблосютными величинами. Ето и является подтасовкой... Нет и не может быть им веры....
показать весь комментарий
03.08.2021 19:26 Ответить
В 4 раза ниже чем в Европе у нас зарплаты а пенсии в 10!!!!раз.населению продавайте по 1 грн а в Европу и крым хоть по 10евро
показать весь комментарий
03.08.2021 18:05 Ответить
только дыбилы урочысто вручают энергосектор в управление вражинам...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:07 Ответить
Якщо не буле світла через поломку на магістралі, то і платити треба буде менше.
))
показать весь комментарий
03.08.2021 18:10 Ответить
Генерацию Тепловую надо душить.А то ведь идет к ситуации как с газом.Потребил за июль 4 м кубических,а обслуга, не считая цены газа,- 45 гр.Расчеты цены обслуживания на сайте газотранспортной компании строго мифические.Как и налог на жильё уравняли Печерские холмы с жильем заброшенным в черниговском бывшем селе.Виват,захребетники хитромудрые,вместе с Миловановым и Богданом!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:12 Ответить
У нас Ринат монополист по сетям. Ну разве что кроме ДТЕКа есть немного сетей у Укрзализници. А королю Домбасса нужны деньги, жизнь в Лондоне и Женеве дорога, сами понимаете.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:15 Ответить
Мда. Тарифы ЖКХ сейчас живут своей отдельной жизнью. Без всяких жизненных реалий и обоснований. Стоимость тарифа зависит только от баланса хотелок олигарха и величины стрема власти нарваться на серьезные протесты со стороны народа. Вот такой вот, мля, баланс. Трындят постоянно о каком-то экономическом обосновании, а по факту хотя бы раз был выставлен на публичное обсуждение состав того самого тарифа из чего он складывается? Возможно что-то где-то пропустил, но только не припомню чтобы подобное было. Все кивают на европейские тарифы. Так европейские тарифы рассчитаны на европейские зарплаты. Энергопоставляющие организации подобных зарплат своим работникам не платят. Так с чего мы должны платить европейские тарифы. Не в состоянии платить европейскую зарплату - значит и нехрен требовать европейских тарифов. Жизнь строится на балансе. Невозможно из камня выдавить воду или по крайней мере крайне тяжело это сделать. Также точно невозможно брать европейский тариф у населения не имеющего европейских зарплат. Ибо будет то что есть - неплатежи. Сколько там лярдов уже задолженность? Вопрос собственно риторический.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:25 Ответить
я уже писал,как 7 лет бился с киевоблэнерго,в связи с плохим напряжением. но я добился.
а рядом улица,как было так и есть. на 50 частных домов,подходит линия, по 16 квадрат на фазу,со скрутками чуть ли не через столб,люди жалуются что в осенне-зимний период,напруга падает до 135 вольт,ивсем по х-й! но зато счёт приходит исправно!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28 Ответить
Кабинет министров коломойского и ахметова. За что мы эту шоблу терпим???
показать весь комментарий
03.08.2021 18:33 Ответить
Краще скажіть на підставі чого довбаний ДЕТЕК не робить більше стандартне підключення до електромереж якщо будинок у садовому товаристві? Ахмету на новий палац грошей не вистачає?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:36 Ответить
Вместо того что снизить доходы Ахметова от тепловой и зеленой энергии они решили снизить затраты на ремонт электросетей, придурки.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:39 Ответить
Угу. П потом РЭСы станут утверждать, что света в селе нет три недели потому, что денег на ремонт меньше, а по факту просто сократят количество ремонтных бригад.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:15 Ответить
Эта у них называется оптимизация, сокращают до предела персонал, зарплату и льготы, а оставшихся заставляют эффективно работать на сверхприбыль дяде.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:33 Ответить
КаЕТЕ,що у 4 рази нижчий тариф на електроенергію,аніж у Західній Європі? Безсоромники,а у скільки разів середня зарплатня пересічного,я наголошую:ПЕРЕСІЧНОГО українця нижча за середньоєвропейську? І який відсоток від отієї зарплатні пересічний європеєць сплачує за комуналку,а який відсоток сплачує українець? Який відсоток зарплати європейця йде на їду,а який йде в українця? Отже,помовчіть,краще у трАпочку,не ганьбіться і сидіть тихо,мов кіт за грубкою (до речі: грубок в Україні стає все більше і більше із вашими йо*****ми тарифами на енергоносії).
показать весь комментарий
03.08.2021 19:26 Ответить
...атракцион неслыханной щедрости от холуев ахметовских... Да щоб вони поздихали!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:40 Ответить
Естественно, что надо снижать расходы на производство электроэнергии, её доставку потребителю и обслуживание сетей. Расходы раздуты в разы - покупка и содержание элитных автопарков, самолётов, сотен загранкомандировок, содержание офисных небоскрёбов и других непроизводственных активов....
показать весь комментарий
03.08.2021 19:54 Ответить
Хаха, вот как раз это все и останется, а сократят количество ремонтных бригад и расходы на модернизацию и ремонт подстанций и прочего.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:11 Ответить
А вот как раз нужно Законом ограничить "предельную" себестоимость... что бы её не раздували и не вписывали в нее, то что не должно там быть !
показать весь комментарий
03.08.2021 22:00 Ответить
"Кабмин планирует снизить тариф для населения"??? Это что, шутка из выступления "Вечернего квартала"? 🤣🤣🤣🤣🤣

Безотказная система - сперва повысить раза в 2-3, затем снизить процентов на 20 и кричать, как нас осчастливили
показать весь комментарий
03.08.2021 20:41 Ответить
в Кременчуге уже отремонтировали, правобережье
было запитано от двух линий 150 кВ, так одну
сдали на цветмет и чермет, хороший ремонт, ага
показать весь комментарий
03.08.2021 21:00 Ответить
а еще мрази умеют автоматы проверять, 16 А на рыло, а то у них сети отремонтированы
показать весь комментарий
03.08.2021 21:02 Ответить
Брехня.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:38 Ответить
Походу у скотов программа полного уничтожения Украины, понятно, что больше их никто не изберёт, розберут страну по кирпичам и в кусты.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:39 Ответить
Любая "СЕБЕСТОИМОСТЬ" от олигархов ИЗНАЧАЛЬНО РАССЧИТАНА и ПОДАЕТСЯ НЕ ВЕРНО !
Олигархи и ими подконтрольные компании в себестоимость включают "затраты" на свои максимальные выплаты и зарплаты, на приобретение и содержание транспорта, вил, яхт и прочих своих хотелок..!
А должны включать НЕ БОЛЕЕ, чем МИНИМАЛЬНУЮ зарплату работников, которые непосредственно связанны с производством того, что продают..., по тому же принципу (минималок) - на транспортировку и т.д. - ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО связано с производством и возможно доставкой.
ВСЁ остальное они должны получать из ПРИБЫЛЕЙ !!!
Потребитель НЕ ОБЯЗАН и НЕ ДОЛЖЕН быть принудительно вынужден приобретать и оплачивать их хотелками не связанные ми с минимальными затратами, ТЕМ более не связанными с производством !
показать весь комментарий
03.08.2021 21:58 Ответить
 
 