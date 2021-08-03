Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей
Кабинет Министров планирует снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.
Об этом говорится в проекте постановления правительства, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Так, операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.
Решение может быть принято на заседании 4 августа.
По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.
Собеседники РБК-Украина в Кабинете Министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт.час. Это позволит госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт.час.
Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.
По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за тепло и газ.
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Иксперды, после таких фраз сразу пишите - во сколько раз средняя зарплата в Украине ниже, чем в странах Европы.
))
а рядом улица,как было так и есть. на 50 частных домов,подходит линия, по 16 квадрат на фазу,со скрутками чуть ли не через столб,люди жалуются что в осенне-зимний период,напруга падает до 135 вольт,ивсем по х-й! но зато счёт приходит исправно!
Безотказная система - сперва повысить раза в 2-3, затем снизить процентов на 20 и кричать, как нас осчастливили
было запитано от двух линий 150 кВ, так одну
сдали на цветмет и чермет, хороший ремонт, ага
Олигархи и ими подконтрольные компании в себестоимость включают "затраты" на свои максимальные выплаты и зарплаты, на приобретение и содержание транспорта, вил, яхт и прочих своих хотелок..!
А должны включать НЕ БОЛЕЕ, чем МИНИМАЛЬНУЮ зарплату работников, которые непосредственно связанны с производством того, что продают..., по тому же принципу (минималок) - на транспортировку и т.д. - ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО связано с производством и возможно доставкой.
ВСЁ остальное они должны получать из ПРИБЫЛЕЙ !!!
Потребитель НЕ ОБЯЗАН и НЕ ДОЛЖЕН быть принудительно вынужден приобретать и оплачивать их хотелками не связанные ми с минимальными затратами, ТЕМ более не связанными с производством !