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Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать в Польшу или Литву

Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать в Польшу или Литву

Смерть главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова является убийством по политическим мотивам.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил приятель погибшего Шишова – общественный активист, переселенец из Беларуси Валерий Степухин, передает Цензор.НЕТ.

"Основной мотив был политический, так как в личной жизни у него вопросов не было... Он вел абсолютно адекватный образ жизни, и ничто не свидетельствовало о том, что могут быть определенные трудности... Я надеюсь, что убийцы будут найдены, но пока не знаю, будет ли это возможно", - сказал он.

Степухин также рассказал, как переселенцы из Беларуси отреагировали на смерть Шишова.

"Во многих чатах говорят, что здесь небезопасно, многие рекомендуют ехать по возможности дальше в Польшу или Литву. Но многие белорусы здесь чувствуют комфорт и близость культуры, потому остаются. ... Сложно сказать, что тут безопасность. Но многие белорусы чувствовали себя тут намного легче, чем в Беларуси. Я надеюсь, что не будет массового оттока белорусов, которые находятся в Украине. Но это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский держит на контроле расследование смерти Шишова, - пресс-секретарь Никифоров

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал

Автор: 

Беларусь (7888) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+30
Коли при владі були долугі нешоумени (2014-2019), в Україні було дуже безпечно. Шеремет, Окуєва та ще багато хто підтвердять.
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03.08.2021 18:06
+23
Поки при владі недолугі шоумени, в Україні таки небезпечно.
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03.08.2021 17:55
+16
,Не стоИт путать 2014 и 2021-разные времена,да и вас,брехунов было поменьше
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03.08.2021 18:18
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Поки при владі недолугі шоумени, в Україні таки небезпечно.
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03.08.2021 17:55 Ответить
Коли при владі були долугі нешоумени (2014-2019), в Україні було дуже безпечно. Шеремет, Окуєва та ще багато хто підтвердять.
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03.08.2021 18:06 Ответить
Хрести на їх могилах підтвердять.
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03.08.2021 18:09 Ответить
,Не стоИт путать 2014 и 2021-разные времена,да и вас,брехунов было поменьше
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03.08.2021 18:18 Ответить
Шеремета убили в 2016. Окуеву, офицеров военной разведки Шаповала, Хараберюша, Возного, беглого кацапского депутата Вороненкова, а так же одного чеченца из батальона Джохара Дудаева в 2017.
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03.08.2021 18:34 Ответить
Ну ми це знаємо і що це доводить?! Особисто для мене - це означає, що **** так просто не залишить Україну у спокої і його посіпаки (в т.ч. і спецура) в Україні постійно будуть це робити щоб дискредитувати Владу (ту яка їм невигідна), якщо це буде потрібно!
Порох постійно говорив, що у "винна тероРаша", а що зараз - ЖОДНОГО офіційного звинувачення від ПреЗЕдента небуло, немає і ніколи й не буде! Для тих у кого є мізки - це розуміють й так, а ті хто обрав через ОПуЗЕ ніколи не зрозуміють цього!
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03.08.2021 19:13 Ответить
Ну Боцман с Аваковым и при той и при этой власти работают поэтому так
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03.08.2021 18:18 Ответить
Поки при владі ветерани московького КВН, в Україні всьому українському та антимосковському такі да, небезпечно...
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03.08.2021 18:42 Ответить
Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать в Польшу или Литву.

Я 100пудово это знаю. Только можно мне... это... в Монако или Лихтенштейне спрятаться?
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03.08.2021 17:56 Ответить
А где обосранный клоун? Где его мнение по поводу убийства?! Где отставка лийтенанта быканова за такой ***** спецслужб?!
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03.08.2021 17:58 Ответить
"Где?.. Где?.." Ищете рифму? Так то шо вы подумали - это как раз она самая.
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03.08.2021 18:02 Ответить
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03.08.2021 18:13 Ответить
Оно не "где", а "под чем"! И правильный ответ "под коксом"
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03.08.2021 18:08 Ответить
допоки 73/43%зебілів голосуватимуть за принципом "акакаяразніца", доти масковські курви верховодитимуть зрадою в усіх силових правоохороних державних органах. Тому нині небезпечно в Україні жити не лише біженцям з Білорусі, а й нам самим...
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03.08.2021 18:00 Ответить
цікава у вас логіка. тобто ви повністю готові делегувати захист свого життя так званим правоохоронцям, якщо будете їм довіряти?
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03.08.2021 20:17 Ответить
Зеля открыл границу сразу после прихода к власти....КГБ Белораши и ФСБ РАБссии что у себя в Берлоге...
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03.08.2021 18:02 Ответить
вагінеровцьі можуть підтвердити ...
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03.08.2021 18:13 Ответить
безопасно эмигрантам в правом секторе...
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03.08.2021 18:03 Ответить
ОО "Белорусский дом в Украине", помимо самого "БД", включает еще две ОО, "Белорусская Альтернатива" и "Благотворительный Фонд Белорусская диаспора". Что любопытно отметить, все три ОО этого "треста" были учреждены одновременно, в декабре 2020 года;
Соучредителями всех трех ОО являются двое: пропавший и Родион Батурин, гражданин Литвы, профессиональный боец ММА . Адрес всех трех:Дегтяревская 21, по соседству с "Аль-Раид" (ваххабитский центр, Дегтяревская 25) и "ичкерийской общиной"; с момента возникновения деятельность "БД" осуществлялась под опекой "Нацкорпуса", в связке с Сергеем Коротких ("Боцман", "Малюта"), беглецом из РБ, одним из лидеров "НК", еще недавно близким партнером Билецкого.
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03.08.2021 18:46 Ответить
Людино добра,в країні війна вже скільки років.Це вам не безпечна спокійна Швейцарія.Тому тим,хто вирішив жити у нас,треба добре це усвідомити.
У нас війна.Її не видно десь,хтось про те забув,але вона є.
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03.08.2021 18:03 Ответить
Ну Швейцария во время второй мировой, несмотря на свой нейтралитет, была не такой уж безопасной. По ней союзники отбомбились порядка 70 раз. Нужно понимать, что твой нейтралитет, весьма условный, когда ты всего лишь пятнышко на территории одной из враждующих сторон (это как "выбирать клубничку из бочки с дерьмом "- чем заниматься никто не будет)
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03.08.2021 18:17 Ответить
И в Лондоне не безопасно!!!
У Скрипалей уточните!!!! Просто надо заканчивать в кремлем!!!
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03.08.2021 18:04 Ответить
Они абсолютно правы.
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03.08.2021 18:06 Ответить
В Украине сейчас рулит совок,и вся плесень постепенно просачивается во все структуры власти и силовиков.Покуда главный совковый олень не поймет что Украина воюет не с Путиным,а с народом России,то будет у нас мышебратия,адиннарот ,какаразница и вся российская агентура с паспортом Украины.
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03.08.2021 18:10 Ответить
Все правильно каже!!!! раніше не пускали мужиків від ..... до.... віку, а зараз прохідний двір, треба ЗАКРИТИ ГРАНИЦЮ, і для бульбонії і для параши, і вводити візи!!!!! Так хоч захистимо Україну від всякого зброду!!!!!!!!! та й на границі треба придивитися за погранцями, серед них є і такі що і цілу армію монголоїдів пропустять!!!!!!!
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03.08.2021 18:10 Ответить
Президенты меняются, СБУ - никогда. У нас еще фиг поймешь, ФСБ это удавило, КГБ или СБУ.
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03.08.2021 18:12 Ответить
Когда они ходили кругами по площи крутили им у виска теперь пусть хоть в Зимбабве рабы здесь нам в Украине не нужны и своих хватает...
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03.08.2021 18:19 Ответить
звісно біженців шкода, але що нам до їх оцінок щодо нашої безпеки? чи може кожному по УДОшнику видати?
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03.08.2021 18:32 Ответить
Эта зеленская мразь опять на АТОшников свалит, чтобы *уйла не нервировать?! Шоб ты здохло, падло крыворожское!
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03.08.2021 18:19 Ответить
Сам сдохни тварь!!!
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03.08.2021 18:35 Ответить
ВладимирССаныч - перелогиньтесь
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03.08.2021 18:39 Ответить
То хрипате уйописько криворизське щось пердить замість Андрійка д'єрмака!) Казьол ти вава!)
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03.08.2021 19:01 Ответить
Та нє, ваво, тільки після тебе, зебіл криворогатий!)))2
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03.08.2021 18:46 Ответить
Ослік - це ти ? 🙂
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03.08.2021 18:48 Ответить
Шёл восьмой год войны , вместо того чтобы ловить вагнеровцев и им подобным , мы ловим чауса и соримся с европейскими странами , а запаребрика спецслужбы шастают в Украине , как в проходном дворе
Поэтому и не безопасно 😠
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03.08.2021 18:47 Ответить
Сорится с европейскими странами как раз не мы - а зеленое чмо с дыркой в голове!
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03.08.2021 18:56 Ответить
Та я думаю ФСБ чи КГБ якщо треба дістане і в Польщі чи Литві. В Україні звичайно легше злочини скоювати. Не сумніваюсь, що більшість білорусів хто приїхав в Україну краще б поїхав в Польщу, та хто ж пустить? Біжинство наврядче всім нададуть.
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03.08.2021 18:47 Ответить
Київ залишається прохідним двором для капської агентури , а треба всього лиш візовий режим !
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03.08.2021 18:48 Ответить
НКВД/КГБ/ФСБ дотянулась до Троцкого в Мексике, до Литвиненко и Скрипалей в Лондоне, до Шеремета в Киеве, до Бандеры в Мюнхене. Если задача стоит убрать, кремлевских убийц ничего не остановит.
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03.08.2021 19:18 Ответить
Та перестаньте.
Нет никакого Сралина и никакого НКВД уже давно, в руснявое ФСБ отбор как и в наше СБУ идёт, за взятки и по знакомству.
Там вор на дебиле сидит.
Ети дегенераты вместо Скрипалей убили британскую бомжиху.
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03.08.2021 19:32 Ответить
Треба нормального Президента, а нэ вот ето вот всьо!
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03.08.2021 20:02 Ответить
А може олігархічну систему треба змінити, а не наступне прізвище президента?
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03.08.2021 21:48 Ответить
Поки в Україні не буде міцної та незалежної спецслужби - нічого не допоможе. Вбивали як при Порошенко так і при Зеленському.
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03.08.2021 19:19 Ответить
Вот и славно- туда и езжайте. Ваты у нас и без вас хватает.
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03.08.2021 19:30 Ответить
Та тут своим патриотам небезопасно реально,а чужим...
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03.08.2021 19:44 Ответить
При ватном дебиле бакланове, вовкином соседе по лестничной клетке, мы все в безопасности! Агась,мля...
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03.08.2021 19:51 Ответить
Ви забули хто,в Украіні,при владі?На безбеку,поки керує квартал,не разраховуйте.Ідьте звідсіля.Він вагнерівців злив,а білоруських опозиціонерів і подавно здасть.
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03.08.2021 20:10 Ответить
можна подумати, що в Німеччині чи Великобританії безпечно.
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03.08.2021 20:24 Ответить
Так, поки існує *уйло, немає жодної країни, де нормальна людина може відчувати себе в небеспеці! Бажаю йому здохнути найскоріше!
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03.08.2021 20:52 Ответить
воюющая страна, погибшие каждый день, колаборанты, кроты и просто дебилы до сих пор во власти пачками, граница открыта, институты власти в лучшем случае нихрена не делают, в худшем - борются между собой и т.п. - "отличная страна, пожалуй, останусь ..." похоже таки реально надыбал этот Шишов *********-лукашенских "сотрудников" на полставки в наших структурах (судя по тому что "не найдут").
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03.08.2021 21:29 Ответить
Перестаньте впускати в Україну кацапів . Введіть нарешті візовий режим з москалями . Навіщо нам ця вся російська наволоч ?
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03.08.2021 22:54 Ответить
Факти вбивств підтверджують ідею із заголовка цієї статті.
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03.08.2021 23:45 Ответить
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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03.08.2021 23:46 Ответить
...это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше

Наивняк 80-го lvl... Примерно как в свое время с цветочками.
При желании спецслужбы и в Британии найдут. Скрипали подтвердят.
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04.08.2021 01:25 Ответить
Україна не є безпечною країною. Прокацапські тварюки ЗЕ перетворили її на прохідний двір спецслужб **********.
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04.08.2021 02:44 Ответить
 
 