Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать в Польшу или Литву.

Смерть главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова является убийством по политическим мотивам.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил приятель погибшего Шишова – общественный активист, переселенец из Беларуси Валерий Степухин, передает Цензор.НЕТ.

"Основной мотив был политический, так как в личной жизни у него вопросов не было... Он вел абсолютно адекватный образ жизни, и ничто не свидетельствовало о том, что могут быть определенные трудности... Я надеюсь, что убийцы будут найдены, но пока не знаю, будет ли это возможно", - сказал он.

Степухин также рассказал, как переселенцы из Беларуси отреагировали на смерть Шишова.

"Во многих чатах говорят, что здесь небезопасно, многие рекомендуют ехать по возможности дальше в Польшу или Литву. Но многие белорусы здесь чувствуют комфорт и близость культуры, потому остаются. ... Сложно сказать, что тут безопасность. Но многие белорусы чувствовали себя тут намного легче, чем в Беларуси. Я надеюсь, что не будет массового оттока белорусов, которые находятся в Украине. Но это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше", - подчеркнул он.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

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