Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать в Польшу или Литву
Смерть главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова является убийством по политическим мотивам.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил приятель погибшего Шишова – общественный активист, переселенец из Беларуси Валерий Степухин, передает Цензор.НЕТ.
"Основной мотив был политический, так как в личной жизни у него вопросов не было... Он вел абсолютно адекватный образ жизни, и ничто не свидетельствовало о том, что могут быть определенные трудности... Я надеюсь, что убийцы будут найдены, но пока не знаю, будет ли это возможно", - сказал он.
Степухин также рассказал, как переселенцы из Беларуси отреагировали на смерть Шишова.
"Во многих чатах говорят, что здесь небезопасно, многие рекомендуют ехать по возможности дальше в Польшу или Литву. Но многие белорусы здесь чувствуют комфорт и близость культуры, потому остаются. ... Сложно сказать, что тут безопасность. Но многие белорусы чувствовали себя тут намного легче, чем в Беларуси. Я надеюсь, что не будет массового оттока белорусов, которые находятся в Украине. Но это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше", - подчеркнул он.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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Порох постійно говорив, що у "винна тероРаша", а що зараз - ЖОДНОГО офіційного звинувачення від ПреЗЕдента небуло, немає і ніколи й не буде! Для тих у кого є мізки - це розуміють й так, а ті хто обрав через ОПуЗЕ ніколи не зрозуміють цього!
Я 100пудово это знаю. Только можно мне... это... в Монако или Лихтенштейне спрятаться?
Соучредителями всех трех ОО являются двое: пропавший и Родион Батурин, гражданин Литвы, профессиональный боец ММА . Адрес всех трех:Дегтяревская 21, по соседству с "Аль-Раид" (ваххабитский центр, Дегтяревская 25) и "ичкерийской общиной"; с момента возникновения деятельность "БД" осуществлялась под опекой "Нацкорпуса", в связке с Сергеем Коротких ("Боцман", "Малюта"), беглецом из РБ, одним из лидеров "НК", еще недавно близким партнером Билецкого.
У нас війна.Її не видно десь,хтось про те забув,але вона є.
У Скрипалей уточните!!!! Просто надо заканчивать в кремлем!!!
Поэтому и не безопасно 😠
Нет никакого Сралина и никакого НКВД уже давно, в руснявое ФСБ отбор как и в наше СБУ идёт, за взятки и по знакомству.
Там вор на дебиле сидит.
Ети дегенераты вместо Скрипалей убили британскую бомжиху.
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
Наивняк 80-го lvl... Примерно как в свое время с цветочками.
При желании спецслужбы и в Британии найдут. Скрипали подтвердят.