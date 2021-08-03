Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек считает, что Европейскому союзу следует расширить санкции против режима Александра Лукашенко учитывая ситуацию на белорусско-литовской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Novinky.

"Я за расширение санкций", - сказал Кульганек.

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

"Чешская Республика долгое время поддерживала белорусов, чтобы они сами решали будущее своей страны на свободных и честных выборах", - подчеркнул он.

"Санкции должны быть максимально направлены против режима, а не против обычных белорусов", - добавил Кульганек.

По словам министра, самое главное - остановить нелегальную миграцию из Ирака, которой Лукашенко злоупотребляет. Он сказал, что ЕС должен призвать правительство Ирака нейтрализовать деятельность организованных групп преступников и принять меры против нелегальных мигрантов в Ираке.

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Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

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