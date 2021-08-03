РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8763 посетителя онлайн
Новости
1 111 9

Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве

Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек считает, что Европейскому союзу следует расширить санкции против режима Александра Лукашенко учитывая ситуацию на белорусско-литовской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Novinky.

"Я за расширение санкций", - сказал Кульганек.

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

"Чешская Республика долгое время поддерживала белорусов, чтобы они сами решали будущее своей страны на свободных и честных выборах", - подчеркнул он.

"Санкции должны быть максимально направлены против режима, а не против обычных белорусов", - добавил Кульганек.

По словам министра, самое главное - остановить нелегальную миграцию из Ирака, которой Лукашенко злоупотребляет. Он сказал, что ЕС должен призвать правительство Ирака нейтрализовать деятельность организованных групп преступников и принять меры против нелегальных мигрантов в Ираке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть начинают с себя. Если им нужна будет помощь - мы окажем, но не безвозмездно", - Лукашенко о наплыве мигрантов в Литву

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Беларусь (7888) санкции (11258) Чехия (1701)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
только биатлонистки спасут литвинский народ...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:12 Ответить
Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве - Цензор.НЕТ 5763
показать весь комментарий
03.08.2021 18:15 Ответить
Картофельный шизофреник смотрит на своего соседа, которому все сходит с рук и делает также. Сейчас он видит , что ему тоже практически все сходит с рук и просто входит в азарт. Соплежуи в Европе как обычно выражают озабоченность.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:22 Ответить
Санкции не помогут . Применяйте жесткие меры на границе . Гоните пинками назад откуда они пришли , буквально . Иначе заполнят всю Литву до отказа . В Минске все гостиницы забиты иракцами - множество семей с детьми ждут своей очереди перейти границу с Литвой . Каждый день ваши шансы уменьшаються . Не время размазывать сопли .
показать весь комментарий
03.08.2021 22:43 Ответить
Я не пойму как эти "прихожане" могут попасть в "беларашу" а потом уже в Литву??? По карте ну НИКАК!!!?? Это бред какой то?? Их что туда, специально привозят??? Как люди без паспортов без виз могут очутится на территории другого государства, при том что между странами 3-4 границы??? Может кто мне объяснит?? В самолет не садят без регистрации, а тут тысячи человек, ходят как муссоны?? Я так тоже хочу!
показать весь комментарий
04.08.2021 12:29 Ответить
Самолетами возят из Багдада в Минск . Добавили два новых рейса . Турфирмы управляемые людьми близкими лукашенко занимаються . ..
показать весь комментарий
04.08.2021 19:35 Ответить
Фамілія голови МЗС Чехії не Кульганек, Кулганек.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:35 Ответить
 
 