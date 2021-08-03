РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости
3 960 41

Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности

Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности

Министерство иностранных дел Украины связалось с Арсением Зданевичем, мужем белорусской спортсменки Кристины Тимановской.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - написал он.

Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделает все возможное для расследования смерти белорусского активиста Шишова, - Кулеба

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

Автор: 

Беларусь (7888) Кулеба Дмитрий (2880) Тимановская Кристина (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Давича одному уже безопасность обеспечили.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:25
+20
После случая с Шишовым такие обещания звучат как полохо скрытая угоза.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28
+15
ага.. после того как клоунская служба Баканова, проворонила убийство агентами КГБ Белоруси десидента Шишова..
Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности - Цензор.НЕТ 6884
показать весь комментарий
03.08.2021 18:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давича одному уже безопасность обеспечили.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:25 Ответить
Его предупреждали,но он думал что это шутки.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:45 Ответить
ага.. после того как клоунская служба Баканова, проворонила убийство агентами КГБ Белоруси десидента Шишова..
Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности - Цензор.НЕТ 6884
показать весь комментарий
03.08.2021 18:26 Ответить
После случая с Шишовым такие обещания звучат как полохо скрытая угоза.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28 Ответить
Як насмішка.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:29 Ответить
Да это опять Риф сделал- к гадалке не ходи. И по походке Риф зебилам "подходит".
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28 Ответить
Главное , чтобы вата из всех приёмных потом не вылезла .
показать весь комментарий
03.08.2021 18:27 Ответить
аки медведчукча с портновым..
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28 Ответить
Расскажи это Шишову, зебильная подстилка.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28 Ответить
"Сделаем всё"...
Правильно сделал Бабченко, который уехал из Украины, когда "мудрый народ" дал Гундосику порулить страной.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:28 Ответить
Он то как раз меньше всего сейчас лукашеску интересует.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:30 Ответить
В переводе с дипломатического это: Крути педали, пока не дали
показать весь комментарий
03.08.2021 18:30 Ответить
СБУ повинна бути ліквідована (НЕ люстрована, НЕ модернізована, а САМЕ ліквідована!)! За Законом про декомунізацію України, як породження більшовицько-комуняцького режиму! Точка!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:32 Ответить
Я не понимаю, КАКИМ ИДИОТОМ надо быть, чтобы приехать сюда после того что произошло?! В Украине сейчас почти так же опасно, как в Беларуси.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:33 Ответить
А он чуток ранее прибыл, на сутки ранее, приблизительно. Когда всё ещё было сравнительно тихо, над Киевом иногда раздавался только вой сирен и вопли Чауса.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:51 Ответить
колысь народ заморыться радоваться успехам еврейского кинематографа...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:36 Ответить
Зря он так.....У МИДа сил не хватит....Охранять человека должны другие...Может и без знания языков и этикета ,но хотя бы знающие толк в охране. А где их взять?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:36 Ответить
Может хватит ? Еще не так давно кричали , что на Донбассе "наши" люди , теперь в Беласуси .
показать весь комментарий
03.08.2021 18:40 Ответить
у совков целый совок "наших людей"
показать весь комментарий
03.08.2021 18:49 Ответить
Есть такая беда . Согласен .
показать весь комментарий
03.08.2021 18:51 Ответить
а мы и не обращались...это зелень квартальная обоюдовыгодный распил осуществляет....
ну как обоюдовыгодный.себе и луке.да рахе немножко.
ты лучше скажи,куда энергию девать будешь?а мы все равно отключимся,вопрос времени.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54 Ответить
главное шоб зелепупик контроль не возглавил
показать весь комментарий
03.08.2021 18:51 Ответить
что,ждать, что опять зеля дело под свой конторльвозьмет?
типа контрольного выстрела чтоли?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54 Ответить
Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать
показать весь комментарий
03.08.2021 19:05 Ответить
У мене питання до пана Кулеби: так все ж таки:"Почувався",чи щоби "Перебував" у безпеці,бо із нашим прохідним двором усіляке буває.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:10 Ответить
То есть они дадут ему сильное успокоительное
показать весь комментарий
03.08.2021 20:02 Ответить
Депортируйте его нах в Польшу и не создавайте никому геморрой!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:13 Ответить
Арсеній-це тобі вирок,тікай!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:58 Ответить
Из Беларуси, имея гражданство РБ просто так сейчас не выехать....
Тупо не выпускают... Нужно мудрить с фирмами, которые устроят тебя на работу и сразу отправят в командировку в Киев на какой-нибудь симпозиум с соответствующими документами...
показать весь комментарий
03.08.2021 20:21 Ответить
ФСБ-шную агентуру выпускают с превеликим удовольствием.
показать весь комментарий
03.08.2021 21:53 Ответить
🤣
показать весь комментарий
03.08.2021 20:22 Ответить
МЗС гарантує безпеку. Це вже фініш. Занавєска.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:25 Ответить
Жаль этого паренька, ШИШОВА! Помимо того, что он был порядочным человеком, он еще являлся носителем ценной информации о режиме лУКАШЕНКО и его верных псах из КГБ. Светлая память патриоту своей страны и просто хорошему человеку!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 20:35 Ответить
Можуть тіки автомобілістів штрафувати та з мігалками ДТП робити ...сотні поліцейських авто побиті стоять..Стрільба кожного дня... Понабирали дітей,у тому числі керівників!!, може і гарних..., але зелених та недосвідчених...яка там безпека - трупи збирати кожень тиждень?? Да і ці "гарні та зелені" таке творять, що ніяким ментам у макитру не зайшло би...Сором.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:55 Ответить
Звучит жутко, но.... Жду ещё одного политического, который упал, ободрался и с разбега вскочит в непонятно откуда взявшуюся верёвочную петлю. Причём без мыла
показать весь комментарий
03.08.2021 21:38 Ответить
Ви вже і так " все зробили ". ПЕРЕСТАНЬТЕ ВПУСКАТИ В УКРАЇНУ РОСІЯН . Навіщо нам це лайно ?
показать весь комментарий
03.08.2021 22:58 Ответить
про Шишова:
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
показать весь комментарий
04.08.2021 00:12 Ответить
Кулеба и Бэконов подадут в отставку, если Тимановского найдут повешенным в ближайшем парке?
показать весь комментарий
04.08.2021 02:02 Ответить
Что может "всё" сделать этот чмошник с платочком? Только языком
показать весь комментарий
05.08.2021 10:15 Ответить
 
 