Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности
Министерство иностранных дел Украины связалось с Арсением Зданевичем, мужем белорусской спортсменки Кристины Тимановской.
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - написал он.
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
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Правильно сделал Бабченко, который уехал из Украины, когда "мудрый народ" дал Гундосику порулить страной.
ну как обоюдовыгодный.себе и луке.да рахе немножко.
ты лучше скажи,куда энергию девать будешь?а мы все равно отключимся,вопрос времени.
типа контрольного выстрела чтоли?
Тупо не выпускают... Нужно мудрить с фирмами, которые устроят тебя на работу и сразу отправят в командировку в Киев на какой-нибудь симпозиум с соответствующими документами...
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?