Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении. ДОКУМЕНТ

Начиная с апреля, Молдова присылает Украине запросы с требованием допросить бывшего судью Николая Чауса. Официальный Киев на эти запросы не отвечает.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он опубликовал такой запрос, датированный 17 июля.

В документе прокуратура Молдовы просит Украину предоставить информацию об автомобилях с указанными в запросе номерами и владельцах перечисленных в запросе паспортов. "В ходе расследования уголовного дела на основании собранных на этом этапе доказательств были установлены разумные данные о причастности этих лиц, которые использовали соответствующие транспортные средства и паспорта в действиях по организации и непосредственно в действиях по похищению гражданина Украины ЧАУС/CHAUS Миколы/Mykola", - говорится в документе.

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Также прокуроры Молдовы просят допросить Чауса и задать ему ряд вопросов о похищении.

По данным Бутусова, Украина на эти запросы не отвечает.

"Видимо, затейники в Офисе Президента, которые на ровном месте создали совершенно дурацкую проблему в отношениях с Молдовой, и этот запрос проигнорируют. Лишь бы не беспокоить главу Офиса Президента Андрея Ермака и других причастных к операции чиновников как можно дольше. Авось, рассосется. И правда - ведь скандалы у нас почти каждый день, новыми перекроют..." - предполагает Бутусов.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.