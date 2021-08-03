Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении. ДОКУМЕНТ
Начиная с апреля, Молдова присылает Украине запросы с требованием допросить бывшего судью Николая Чауса. Официальный Киев на эти запросы не отвечает.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он опубликовал такой запрос, датированный 17 июля.
В документе прокуратура Молдовы просит Украину предоставить информацию об автомобилях с указанными в запросе номерами и владельцах перечисленных в запросе паспортов. "В ходе расследования уголовного дела на основании собранных на этом этапе доказательств были установлены разумные данные о причастности этих лиц, которые использовали соответствующие транспортные средства и паспорта в действиях по организации и непосредственно в действиях по похищению гражданина Украины ЧАУС/CHAUS Миколы/Mykola", - говорится в документе.
Также прокуроры Молдовы просят допросить Чауса и задать ему ряд вопросов о похищении.
По данным Бутусова, Украина на эти запросы не отвечает.
"Видимо, затейники в Офисе Президента, которые на ровном месте создали совершенно дурацкую проблему в отношениях с Молдовой, и этот запрос проигнорируют. Лишь бы не беспокоить главу Офиса Президента Андрея Ермака и других причастных к операции чиновников как можно дольше. Авось, рассосется. И правда - ведь скандалы у нас почти каждый день, новыми перекроют..." - предполагает Бутусов.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.
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Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.
Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?"
Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
мочи"желтой благодати" от зеленского)) Более того, для суда НЕ нужно выкрадать чауса, особенно перед його возвращением в Украину..
Но это уже за гранью понимания твоего, как и твоего идиота - зеленского))
п.с. зебилам много не нужно - главное, чтобы там звучали слова "Порошенко, суперсвидетель, посОдить"
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
И ты ничем не отличаешь от ватников рашки, тех самых 87% - у которых "гражданская позиция поддерживать путина"
Невже в тебе немає іншого способу заробляти гроші , а тільки брехливим ботом ?
... автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
2015 року Тимчасова спеціальна комісія після перевірки дій Чауса щодо позбавлення прав вирішила, що він порушив присягу і повинен бути звільнений. Але його не звільнили.
Треба бути зовсім без мозоку, що повірити в цей ідотизм))
Хоча чому дивуватися - зебіли навіть досі не вірять в вагнергейт та чекают "+40% зростання ВВП за рік"
Я його брехню попросту в спам кидаю...
До речі, їхня брехня така живуча... Зваж, про те, що це чуть не Порох власноруч вивозив Чауса в Молдову - про це в 2016-му році першими заволали серлещ і шабуня! Мовляв, саме тоді Порох заважав НАБУ працювати по Чаусу!
Тепер, пля, НАБУ також Порох заважає? Риторичне питання... Після того, як Чаус чотири місяці відсидів під несанкціонованим арештом на території в/ч СБУ... (риторичне запитання...)
Це дурнику зевові хтось вклав у його пустц макитру таку дурь, воно й повіріло.
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
Твій діагноз більш ніж очевидний
Отдайте ей Чауса
а что - сам там напиши что ыыыыыы, блин, завтра Мндель, ой, видосик, так шо там напиши шо это не мы... ну или то шо это.... БЛ.!!!!! и ВАМ тоже доброй ночи Петр Алексеевич! ДА, иду спать, ничего не делал.... НЕТ, не надо опять на стадион!!!
- Баканов, что это за?!!! а, колумбия.... но просто чет прокемарилось... хрррррр
...
Завжди нагадуватиму!
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The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.
95 квартал
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4212106268854873?__cft__[0]=AZVLLX-J0825-jHXE2BKpdoYu8CSjFwMV7Y9Hm1IPCHBr9-Hcqp-JqULxCLwAhrfoEGBxJsvRyiqUhe8CUNk11eYqLmMMc2Q9iTEtFQbqldVKXQ7zmNKTnsuFv76DRQsoOc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Підказуємо Зеленському відповідь Молдові на її обурення викраденням Чауса.
Молдова не вибачилася і не відповіла за викрадення на території України, прямо на Бульварі Шевченка у Києві, такого собі Смірнова.
Тому нехай засуне своє обурення собі в кукурудзу.
Але мало хто второпає, яка не непроста, складна і довготривала справа...
Хотіли всі "на раз-два" щоб "за пару місяців" А по факту, з досвіду наших сусідів - це справа на років десять-п'ятнадцять, а то й більше...
Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении
https://i.imgur.com/Gptjkvj.jpg