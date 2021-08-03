РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости
7 771 71

Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении. ДОКУМЕНТ

Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении. ДОКУМЕНТ

Начиная с апреля, Молдова присылает Украине запросы с требованием допросить бывшего судью Николая Чауса. Официальный Киев на эти запросы не отвечает.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он опубликовал такой запрос, датированный 17 июля.

В документе прокуратура Молдовы просит Украину предоставить информацию об автомобилях с указанными в запросе номерами и владельцах перечисленных в запросе паспортов. "В ходе расследования уголовного дела на основании собранных на этом этапе доказательств были установлены разумные данные о причастности этих лиц, которые использовали соответствующие транспортные средства и паспорта в действиях по организации и непосредственно в действиях по похищению гражданина Украины ЧАУС/CHAUS Миколы/Mykola", - говорится в документе.

Читайте: НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа. ДОКУМЕНТ

Также прокуроры Молдовы просят допросить Чауса и задать ему ряд вопросов о похищении.

По данным Бутусова, Украина на эти запросы не отвечает.

"Видимо, затейники в Офисе Президента, которые на ровном месте создали совершенно дурацкую проблему в отношениях с Молдовой, и этот запрос проигнорируют. Лишь бы не беспокоить главу Офиса Президента Андрея Ермака и других причастных к операции чиновников как можно дольше. Авось, рассосется. И правда - ведь скандалы у нас почти каждый день, новыми перекроют..." - предполагает Бутусов.

Смотрите: "Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе. ВИДЕО

Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении 01
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении 02

Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении 03

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

Молдова (1867) Бутусов Юрий (4348) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 165
показать весь комментарий
03.08.2021 18:52
+28
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
03.08.2021 19:06
+23
Цензор тільки демонструє які ви, зебіли, тупі.. та який тупий зеленський та його друзі))
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.

Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".

У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.

Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?"
Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.

Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.

Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 165
показать весь комментарий
03.08.2021 18:52 Ответить
Цензор тільки демонструє які ви, зебіли, тупі.. та який тупий зеленський та його друзі))
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.

Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".

У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.

Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?"
Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.

Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.

Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:05 Ответить
дурбецало, який суд)) закрыты ВСЕ дела - а ты вдосталь напилося мочи "желтой благодати" от зеленского)) Более того, для суда НЕ нужно выкрадать чауса, особенно перед його возвращением в Украину..
Но это уже за гранью понимания твоего, как и твоего идиота - зеленского))

п.с. зебилам много не нужно - главное, чтобы там звучали слова "Порошенко, суперсвидетель, посОдить"
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
показать весь комментарий
03.08.2021 19:18 Ответить
то же самое ты орало 2 года назад)) А по факту - сядет твой зеленский и ты, с пеной у рта, будешь истерить что "занивоваапщенигаласавал и не поддерживал!"..
показать весь комментарий
03.08.2021 19:29 Ответить
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
03.08.2021 19:06 Ответить
Я підтримую Зеленського як Президента України і в цьому моя громадянська позиція! Якщо знаходяться люди які кажуть що підтримувати Президента України це бути ворогом української держави - то це ідіоти, вони є завжди, пару відсотків.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:15 Ответить
твоя громадбська позиция - стоять раком.. то перед януковощем, то перед зеленским
И ты ничем не отличаешь от ватников рашки, тех самых 87% - у которых "гражданская позиция поддерживать путина"
показать весь комментарий
03.08.2021 19:20 Ответить
З вашої логіки виходить, що підтримувати Януковича теж було нормально. На а ще Гітлера, Сталіна та інших, незважаючи на їхні дії.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:20 Ответить
Многие и овоща поддерживали , как президента Украины , а определенная часть населения в Украине мечтает о его возвращение
показать весь комментарий
03.08.2021 19:46 Ответить
Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення - Цензор.НЕТ 8764
показать весь комментарий
03.08.2021 19:47 Ответить
Пора, уже давно пора
показать весь комментарий
03.08.2021 19:10 Ответить
срать он хотел на лохов, голосовавших за него
показать весь комментарий
03.08.2021 21:29 Ответить
Ты куда шлем дел, лишенец?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:53 Ответить
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 900
показать весь комментарий
03.08.2021 18:53 Ответить
А зачем он вообще туда уехал ?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54 Ответить
Чаус - устаревшее название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0 камышовой кошки
показать весь комментарий
03.08.2021 18:56 Ответить
Да???? То-то я думаю- почему мне его даже несколько жалко!? А оно вона как... Чел имеет некоторое отношение к котам.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:03 Ответить
Очеретяний кіт -хаус !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:09 Ответить
Ну, да! Выходит что так!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:15 Ответить
а порошенко не питав Чауса чи той хоче їхати, коли вивозив Чауса до своїх друзів в Молдову. порошенку було важливо заховати суперсвідка який має на нього тонни компромату
показать весь комментарий
03.08.2021 18:59 Ответить
Оце чувирло в труселях суперсвідок ???)))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:04 Ответить
Цей непримітний суддя-хабарник вирішував справи на десятки мільйонів доларів, на прохання свого власника порошенка.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:09 Ответить
Блажен хто вірує......у вселяку хрєнь !!!))))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:17 Ответить
ІгорОк, ти хворий на всю голову 😀
Невже в тебе немає іншого способу заробляти гроші , а тільки брехливим ботом ?
показать весь комментарий
03.08.2021 19:46 Ответить
зебил, ти занадто тупий та легко керований зомбоящиком))
... автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:08 Ответить
Чаус зняв з розшуку і заборонив проводити слідчі дії проти кримінального авторитета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Іванющенка , після чого злочинець і мільярдер виїхав з РФ на свою віллу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE Монако . Адвокати давно називають суддю одним з головних фальсифікаторів справ в Києвіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-TSN-4 [4] . Чаус також вів справу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадія Корбана .
2015 року Тимчасова спеціальна комісія після перевірки дій Чауса щодо позбавлення прав вирішила, що він порушив присягу і повинен бути звільнений. Але його не звільнили.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:12 Ответить
тупим зебілам зомбоящик розповів те ж саме, що придурковатому вовке-кловану: що "чаус - суперсвідок".. ))
Треба бути зовсім без мозоку, що повірити в цей ідотизм))
Хоча чому дивуватися - зебіли навіть досі не вірять в вагнергейт та чекают "+40% зростання ВВП за рік"
показать весь комментарий
03.08.2021 19:12 Ответить
нащуя сперечатись з цим дебілом?
Я його брехню попросту в спам кидаю...

До речі, їхня брехня така живуча... Зваж, про те, що це чуть не Порох власноруч вивозив Чауса в Молдову - про це в 2016-му році першими заволали серлещ і шабуня! Мовляв, саме тоді Порох заважав НАБУ працювати по Чаусу!
Тепер, пля, НАБУ також Порох заважає? Риторичне питання... Після того, як Чаус чотири місяці відсидів під несанкціонованим арештом на території в/ч СБУ... (риторичне запитання...)
показать весь комментарий
03.08.2021 19:25 Ответить
Даже если и так, и Чаус выносил заказные решения, вы верите в то что их ему лично диктовал Порошенко? А как, по вашему, суд отнесётся к его показаниям, после его похищения с территории другого государства, у которого он просил политическое убежище?
показать весь комментарий
03.08.2021 19:25 Ответить
Левочкин. Что-то давненько я эту хвамилию не слышу... Вроде как затихарился... А оно вона как: чувак, оказывается решает очень даже серьезные вопросы. Но- в тени! Есть чуйка- о нем мы ещё услышим, бо вижу я- умный чудик этот Левочкин. На всех наезжают, все на слуху... а он- в тени, выходит... Так я к тому, что услышим мы о нем громко, похоже.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:13 Ответить
Яким суперсвідком міг бути звичайний районний судья, ви про що взагалі?
Це дурнику зевові хтось вклав у його пустц макитру таку дурь, воно й повіріло.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:08 Ответить
но зебилам много не нужно - главное, чтобы там звучали слова "Порошенко, суперсвидетель, посОдить"
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
показать весь комментарий
03.08.2021 19:16 Ответить
Ще-Мальдіви,Панама,Рошен, діє як червона ганчірка на биків !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:44 Ответить
Суперсвідок Чаус від адепта суперміністра грицька.

Твій діагноз більш ніж очевидний
показать весь комментарий
03.08.2021 19:11 Ответить
Сделайте подарок президенту Санду
Отдайте ей Чауса
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54 Ответить
Молдоване не могли переводчика на украинский найти?! Есть только переводчики на общепонятный?!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:55 Ответить
Цікаве питання хто робив переклад і чому російською ???)))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:02 Ответить
молдоване
показать весь комментарий
03.08.2021 19:39 Ответить
Це зневага до України,звернення має бути державною мовою !!!))))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:42 Ответить
Ви не змогли цей коммент українською написати, от і молдовани не напрягалися.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:16 Ответить
Це зневага до України ,як держави !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:21 Ответить
Навіть молдовани розуміють що Микола ,це не Николай !!!)))
показать весь комментарий
03.08.2021 18:57 Ответить
Прикольный дедушка в трусах . Да , зеля ?
показать весь комментарий
03.08.2021 18:58 Ответить
а вот по английски то нету, так шо ... єй, Баканов, дорожка стынет?
а что - сам там напиши что ыыыыыы, блин, завтра Мндель, ой, видосик, так шо там напиши шо это не мы... ну или то шо это.... БЛ.!!!!! и ВАМ тоже доброй ночи Петр Алексеевич! ДА, иду спать, ничего не делал.... НЕТ, не надо опять на стадион!!!

- Баканов, что это за?!!! а, колумбия.... но просто чет прокемарилось... хрррррр
показать весь комментарий
03.08.2021 18:58 Ответить
Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення - Цензор.НЕТ 9522
показать весь комментарий
03.08.2021 21:00 Ответить
Чауса никто не похищал.Поэтому и отвечать нечего. Это ведь логично.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:58 Ответить
Да карма настигла Чауса, уже в этой жизни, сначала ты нарушаешь законы, судишь заказным судом, создаешь прецентдетнты, потом сам попадаешь под такой же суд, тебя пользуют по таким же законам.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:59 Ответить
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 5876

...
показать весь комментарий
03.08.2021 19:01 Ответить
Мая красотка. Хрупкая но целеустремлённая. С обратной стороны... никакого приятного слова на ум не приходит.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:12 Ответить
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 6262
показать весь комментарий
03.08.2021 19:02 Ответить
то буба вас по скайпу допросит...пригрели взяточника.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:11 Ответить
Срамота-то какая!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:13 Ответить
Ну, от, спільними зусиллями - поміняли Пороха на Клоуна, а уряд на слуг уродів - і отримали купу лайна, "феномен Чауса" - в т.ч.

Завжди нагадуватиму!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:14 Ответить
Зебилы- подсказываю вариант отмазки с этим переводом: "а я пааа русски не пааанимаю".
показать весь комментарий
03.08.2021 19:26 Ответить
https://prm.ua/bilia-pentahonu-stalasia-strilianyna-ie-postrazhdali-budivlia-zablokovana/ Біля Пентагону сталася стрілянина: є постраждалі, будівля заблокована

https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial


https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial

Pentagon Force Protection Agency (Official)

@PFPAOfficial

·https://twitter.com/PFPAOfficial/status/1422573311301758977 1 год

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:28 Ответить
как говорит )(уйло-пишите письма...ах-ха-ха
95 квартал
показать весь комментарий
03.08.2021 19:31 Ответить
Повал клован по полной программе!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:32 Ответить
За два роки ПРОхРАЛИ все,що було зроблено до цих приматів.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:49 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVLLX-J0825-jHXE2BKpdoYu8CSjFwMV7Y9Hm1IPCHBr9-Hcqp-JqULxCLwAhrfoEGBxJsvRyiqUhe8CUNk11eYqLmMMc2Q9iTEtFQbqldVKXQ7zmNKTnsuFv76DRQsoOc&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4212106268854873?__cft__[0]=AZVLLX-J0825-jHXE2BKpdoYu8CSjFwMV7Y9Hm1IPCHBr9-Hcqp-JqULxCLwAhrfoEGBxJsvRyiqUhe8CUNk11eYqLmMMc2Q9iTEtFQbqldVKXQ7zmNKTnsuFv76DRQsoOc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Підказуємо Зеленському відповідь Молдові на її обурення викраденням Чауса.

Молдова не вибачилася і не відповіла за викрадення на території України, прямо на Бульварі Шевченка у Києві, такого собі Смірнова.

Тому нехай засуне своє обурення собі в кукурудзу.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:15 Ответить
Февраль 2005 г. - Корчинский и Арестович вместе с Дугиным презентуют в Москве Евразийский антиоранжевый фронт.

Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення - Цензор.НЕТ 5977
показать весь комментарий
03.08.2021 21:59 Ответить
Ішемія, при спробі втечі....Суворов казав: " Хто прослужив на старшинській посаді 20 років, може бути розстрілляний.........стільки вже накрав"... Скільки такі судді поламали людських доль в Україні.....неміряно! Вже 5 років ***********! Немає патріотів, людей які печуться за народ, за Батьківщину- одні "заробітчани - паразити"!
показать весь комментарий
03.08.2021 21:12 Ответить
от для чого потрібна реформа судів та судоинства!
Але мало хто второпає, яка не непроста, складна і довготривала справа...
Хотіли всі "на раз-два" щоб "за пару місяців" А по факту, з досвіду наших сусідів - це справа на років десять-п'ятнадцять, а то й більше...
показать весь комментарий
03.08.2021 22:26 Ответить
Это уже какой то позор...
Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении
https://i.imgur.com/Gptjkvj.jpg
показать весь комментарий
03.08.2021 22:33 Ответить
Шутка, НО в данной шутке лишь часть шутки, и к сожалению остальное правда...😂
показать весь комментарий
03.08.2021 22:38 Ответить
 
 