В ОП не сомневаются, что следующая миссия МВФ будет довольна достижениями Украины и даст добро на предоставление траншей
Миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в Украине в сентябре, останется довольна.
Такое мнение во время брифинга высказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.
Среди прочего, он напомнил, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ, которая "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ".
"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", - добавил он.
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+6 Eutectic
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+3 Сергей Трофимов #428890
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+3 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий03.08.2021 18:56
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Нет реальных реформ - нет траншей, а в видосики клоуна Запад давно перестал верить))
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6597007670325283?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Это фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского. Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое. Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн. При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики. И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.
Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского. Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
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Vіrina
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·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1422486367041359886 6 год
"Охорона вивела з АТБ за те, що на цінниках з соняшниковою олією та цукром перед словом ЦІНА клеїв "ЗЕ" наліпки" (з ФБ)
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Справа Громад
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Сергій ТАРАН: НАРЕШТІ!
Нарешті президент Зеленський говорить про ті речі, які добре розуміє.
Про концерт.
У День Незалежності окрім концерту хотілось би почути від президента звіт за два роки.
А "концертів" від влади нам і так вистачає.
Светлана Лобода, Тася Повалий и прочие "братья и сестры" РАБссии...,типа Лолита Милявская и прочие Поцтрийоты Украины,финалом концерта под утро станет показ серьяла Сраные Сваты....
Парковка Ради біля бюджетного комітета. Тільки правильно було б не Звєрьонок,а Худобинка.
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А народ Украины доволен этими достижениями?
Или Слуги народа уже Слуги МВФ?
але ж коли вже ми запануєм
у своїй сторонці ?
Эти выплаты сейчас выдают только самым бедным в связи с ужасной экономической ситуацией в этих странах. По сути это милостыня.
Так что в ОПЗЕ лучше бы молчали...