РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11143 посетителя онлайн
Новости
1 134 32

В ОП не сомневаются, что следующая миссия МВФ будет довольна достижениями Украины и даст добро на предоставление траншей

В ОП не сомневаются, что следующая миссия МВФ будет довольна достижениями Украины и даст добро на предоставление траншей

Миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в Украине в сентябре, останется довольна.

Такое мнение во время брифинга высказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

Среди прочего, он напомнил, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ, которая "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ".

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2,7 млрд помощи от МВФ пойдут на преодоление последствий коронакризиса, - Зеленский

Автор: 

МВФ (3334) транш (279) Сергей Никифоров (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6597007670325283?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

Это фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского. Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое. Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн. При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики. И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.

Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского. Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:08
+3
"В любом количестве с любой стороны" (с)
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54
+3
і я в цьому не сумніваюсь, бо зюзя десь на Сейшелах демонструє нелюдську працелюбність і працездатність
показать весь комментарий
03.08.2021 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"В любом количестве с любой стороны" (с)
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54 Ответить
ток Запад никаких траншей (живыми деньгами) не даст.. все пойдет в зачет.
Нет реальных реформ - нет траншей, а в видосики клоуна Запад давно перестал верить))
показать весь комментарий
03.08.2021 19:33 Ответить
Не вірить - м'яко сказано , вони вже бояться цього чорта . Це зебілам все подобається .
показать весь комментарий
03.08.2021 20:24 Ответить
Ещё бы , они были бы недовольными . Такая дойная корова .
показать весь комментарий
03.08.2021 18:54 Ответить
вчи матчастину, гебняве
показать весь комментарий
03.08.2021 18:57 Ответить
і я в цьому не сумніваюсь, бо зюзя десь на Сейшелах демонструє нелюдську працелюбність і працездатність
показать весь комментарий
03.08.2021 18:56 Ответить
Похоже, они не собираются досиживать в Украине до следующей миссии МВФ...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:56 Ответить
сомневаться_это основная черта умного человека.ибо обязан все предусмотреть...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:57 Ответить
даст добро на предоставление траншей/ Таки да . Смотрящему от мирового еврейского капитала Коломойскому деньги в долг дают без проблем. Отдавать украинцам-но это совсем другая история.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:57 Ответить
А я сегодня читал что МВФ собрался раздать аж 267 миллиардов, разным остро нуждающимся странам. Для преодоления последствий барановирусных. Так я к тому, что при чем тут: "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ"(с). Это будет выплачено совсем по другой линии.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:58 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6597007670325283?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

Это фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского. Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое. Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн. При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики. И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.

Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского. Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:08 Ответить
https://twitter.com/Vlrina_wi
https://twitter.com/Vlrina_wi

Vіrina

@Vlrina_wi

·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1422486367041359886 6 год

"Охорона вивела з АТБ за те, що на цінниках з соняшниковою олією та цукром перед словом ЦІНА клеїв "ЗЕ" наліпки" (з ФБ)
показать весь комментарий
03.08.2021 19:10 Ответить
А шо это жОПа разкукарекалась? Их задачи - снабжать туалетной бумагой маленького засранца бубочку, давать задание дворникам и техничкам где и как убирать, снабжать ручками и карандашами приписдента.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:10 Ответить
Зелемойские получат транш даже от премьера Британии Бориса Джонсона в полтора ярда фунтиков Стерлингов...,только потом...когда Леонид Данилыч скажет Зеля ФАС...наше бабло... Ну типа 66 ярдов на Ковид Панденимию...
показать весь комментарий
03.08.2021 19:13 Ответить
https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad


https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad

Справа Громад

@SpravaHromad

·https://twitter.com/SpravaHromad/status/1422546795096281090 2 год

В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів - Цензор.НЕТ 2099 Сергій ТАРАН: НАРЕШТІ!
Нарешті президент Зеленський говорить про ті речі, які добре розуміє.
Про концерт.
У День Незалежності окрім концерту хотілось би почути від президента звіт за два роки.
А "концертів" від влади нам і так вистачає.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:13 Ответить
На Майдане Незалежности 24 августа выступят...
Светлана Лобода, Тася Повалий и прочие "братья и сестры" РАБссии...,типа Лолита Милявская и прочие Поцтрийоты Украины,финалом концерта под утро станет показ серьяла Сраные Сваты....
показать весь комментарий
03.08.2021 19:20 Ответить
А МВФ в курсе ?
показать весь комментарий
03.08.2021 19:21 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка
Парковка Ради біля бюджетного комітета. Тільки правильно було б не Звєрьонок,а Худобинка.

В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів - Цензор.НЕТ 1766
показать весь комментарий
03.08.2021 19:22 Ответить
На все про все выйдет 5,5 миллирда гривен из Госбюджета Украины....З Наступаючим Панове Українці!!!
показать весь комментарий
03.08.2021 19:22 Ответить
МВФ будет довольна достижениями Украины

------------------------------------------------------------------------------
А народ Украины доволен этими достижениями?
Или Слуги народа уже Слуги МВФ?
показать весь комментарий
03.08.2021 19:23 Ответить
Гулять так Гулять
показать весь комментарий
03.08.2021 19:24 Ответить
єто Зелемойские написали в отчете что на День незалежности истранят 5 с половиной Ярдов...а спишут все 10 ярдов...Шмігаль зна робить...
показать весь комментарий
03.08.2021 19:25 Ответить
Каждому исполнителю Шансона на Майдане 24 августа выдадут гонорар 100 000 гривен...Щедрий Зеля...прямо Мать Тереза... за наш счет...
показать весь комментарий
03.08.2021 19:28 Ответить
Та да! Які можуть бути сумніви, якщ досягненнями вважати зашквари! 😊 Але тоді плату за циркові вистави не можна вважати траншами МВФ. Над малі суми. 😊 Хоча виставу з Чаусом самі зелені мабудь продати хочуть дорого.
показать весь комментарий
03.08.2021 19:30 Ответить
"В ОПє не сумніваються..."В опє сумніватися вже пізно.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:14 Ответить
Пропоную тимчасово , на час перебування там зе , перейменувати оп на жопе .
показать весь комментарий
03.08.2021 20:25 Ответить
Миссия как приедет так и уедет, не впервой. Она же не мессия.
показать весь комментарий
03.08.2021 20:59 Ответить
Зеленский - политический "труп". Его никто уже не воспринимает как президента и главу государства
показать весь комментарий
03.08.2021 21:27 Ответить
Два роки казки розповідає оПа, і два роки МВФ посилає їх нафік...
показать весь комментарий
03.08.2021 21:37 Ответить
не ну з МВФ то понятно...
але ж коли вже ми запануєм
у своїй сторонці ?
показать весь комментарий
03.08.2021 22:38 Ответить
Вобще-то нынешний транш дали только за одно достижение - экономика Украины полностью уничтожена.

Эти выплаты сейчас выдают только самым бедным в связи с ужасной экономической ситуацией в этих странах. По сути это милостыня.

Так что в ОПЗЕ лучше бы молчали...
показать весь комментарий
04.08.2021 02:01 Ответить
 
 