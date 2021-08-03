В ОП не сомневаются, что следующая миссия МВФ будет довольна достижениями Украины и даст добро на предоставление траншей

Миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в Украине в сентябре, останется довольна.

Такое мнение во время брифинга высказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

Среди прочего, он напомнил, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ, которая "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ".

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", - добавил он.

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