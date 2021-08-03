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Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

В больнице умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское".

Об этом председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - сообщил он.

Еще восемь пострадавших находятся в больницах Краматорска и Покровска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31-летний горняк погиб на шахте в Кривом Роге

Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец 01

Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы.

Автор: 

Волынец Михаил (158) смерть (9213) шахтеры (655)


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Закрывают шахты - жалуются . Травмируются и погибают - жалуются .
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03.08.2021 19:22 Ответить
Вам виднее.
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03.08.2021 19:38 Ответить
Это всегда была опасная и крайне трудная работа, но людей ведь от этого жаль не меньше?
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04.08.2021 01:36 Ответить
всё...теперь миша,нарэшти,застрилыть ахметку на дуэли...
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03.08.2021 19:24 Ответить
Родным искренние соболезнования. Невозможно говорить об этом без боли. Светлая память!
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03.08.2021 21:39 Ответить
я как слышу "донецкий шахтер", так в голове ТА ИДИ ВЫ НАХКУЙ
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03.08.2021 23:27 Ответить
Какой ужас... Соболезнования родным и близким, сил им в такое время, чтоб выдержать это горе
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04.08.2021 01:35 Ответить
 
 