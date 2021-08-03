Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

В больнице умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское".

Об этом председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - сообщил он.

Еще восемь пострадавших находятся в больницах Краматорска и Покровска.

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Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы.