Тесты на антитела не определяют, есть ли у человека иммунитет от коронавируса, - Минздрав

Делать тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, чтобы узнать наличие иммунной защиты от него, не имеет смысла.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Различные лаборатории применяют различные методы исследования, различные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, различное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что антитела - не единственное звено защиты от COVID-19.

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"Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит. Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", - уточнили в сообщении.

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