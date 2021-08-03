Тесты на антитела не определяют, есть ли у человека иммунитет от коронавируса, - Минздрав
Делать тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, чтобы узнать наличие иммунной защиты от него, не имеет смысла.
Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Различные лаборатории применяют различные методы исследования, различные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, различное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что антитела - не единственное звено защиты от COVID-19.
"Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит. Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", - уточнили в сообщении.
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Таких докторів як ця є ще багато і вся фейкові звизди.
1. С каких это пор «какой-то источник» МОЗ Украины является авторитетным в обсуждении вопроса, выявления наличия иммунитета от того или иного, в данном случае вируса?
2. Вызывает удивление и, как результат крайнюю обеспокоенность, реакция МОЗ на использование в Украине, как сказано, не стандартизированных тестов для определения антител к COVID-19. Тут на лицо, либо преступная халатность, либо голословные высказывания чиновника по данному вопросу.
3. Думаю, что данному «источнику» МОЗ Украины будет не лишним узнать, что не один анализ не дает 100% гарантированно точного результата. На то в документации к тест системам приводится соответствующая информация (учите мат. часть чиновники набранные по объявлению).
4. Именно поэтому, исходя из пункта 3, во всем мире используются различные тесты, определяющие различные показатели, при различных состояниях пациента.
5. Думаю только невежество «источника» МОЗ Украины дает ему право высказывать такие суждения, когда во всем мире тесты по определению антител к COVID-19 являются одним из показателей, характеризующих, с высокой долей вероятности, тот или иной ответ иммунитете пациента на вышеуказанный вирус.
6. Вообще руководству МОЗ Украины необходимо оценить профессиональную пригодность данного сотрудника, а лучше всего своего штата.