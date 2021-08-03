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Новости Коронавирус и карантин
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Тесты на антитела не определяют, есть ли у человека иммунитет от коронавируса, - Минздрав

Тесты на антитела не определяют, есть ли у человека иммунитет от коронавируса, - Минздрав

Делать тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, чтобы узнать наличие иммунной защиты от него, не имеет смысла.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Различные лаборатории применяют различные методы исследования, различные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, различное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что антитела - не единственное звено защиты от COVID-19.

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"Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит. Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", - уточнили в сообщении.

Тесты на антитела не определяют, есть ли у человека иммунитет от коронавируса, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Короче, этот вирус - просто манна небесная. Столько народа с него кормится..(начиная с ВОЗ-эфиопа + минздрав в любой стране + главврач любой больницы + фармацевтические монополии). Думаю, волны будут накатывать и накатывать.
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03.08.2021 19:51
+14
Не-не, проницательный ты наш, это всё бараны, которые хавают всё, что им из телевизора насыпают. Вот на них всё и прорастает.
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03.08.2021 20:11
+12
Ну все ясно. Збираються ПЦР тести відмінити. Вакцина наше все. І до лампочки перехворів ти чи не перехворів. Є паспорт вакцинації - ти людина, нема - сиди вдома без роботи.
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03.08.2021 19:54
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https://factcheck.kz/v-mire/fejk-sars-cov-2-do-six-por-ne-byl-vydelen-znachit-net-standarta-dlya-testov/

Таких докторів як ця є ще багато і вся фейкові звизди.
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06.08.2021 21:09 Ответить
Наконец-то в Минздраве начали медицину изучать. Пока осваивают теринологию, но анонимно.
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03.08.2021 21:31 Ответить
ні вони не вивчають, вони всіх намагаються пошити в дурні.
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03.08.2021 21:46 Ответить
тест системи звичайно різні, але кожна має свою специфічність та чутливість, на якому обладнання визначати не має значення, тому що, всі імуноферментні аналізатори по своїй будові ОДИНАКОВІ! Єдина перевага автоматичних - зменшується людський фактор. і у говорячої голови , що це сказала замало знань в цій галузі, точність такого слова там не існує, наголошую - специфічність та чутливість. Хтось пояснить тому олень, що головна ланка саме антитіла, а не клітинний імунітет, яким чином запуститься і клітинний і інші ланки при відсутності антитіл? Це як двигун без бензину... З слів одне зрозумів - скринінг рівню антитіл у щепленого та перехворівшого населення не будемо робити, бо рахуємо що всі дурніші за МОЗ та й головне, грошей на це катма. Готовий за свій кошт цим зебілам придбати підручник по імунології.
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03.08.2021 21:45 Ответить
колитесь фсе и будет вам счастье
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03.08.2021 23:55 Ответить
После прочтения к авторам возник ряд очень важных вопросов:
1. С каких это пор «какой-то источник» МОЗ Украины является авторитетным в обсуждении вопроса, выявления наличия иммунитета от того или иного, в данном случае вируса?
2. Вызывает удивление и, как результат крайнюю обеспокоенность, реакция МОЗ на использование в Украине, как сказано, не стандартизированных тестов для определения антител к COVID-19. Тут на лицо, либо преступная халатность, либо голословные высказывания чиновника по данному вопросу.
3. Думаю, что данному «источнику» МОЗ Украины будет не лишним узнать, что не один анализ не дает 100% гарантированно точного результата. На то в документации к тест системам приводится соответствующая информация (учите мат. часть чиновники набранные по объявлению).
4. Именно поэтому, исходя из пункта 3, во всем мире используются различные тесты, определяющие различные показатели, при различных состояниях пациента.
5. Думаю только невежество «источника» МОЗ Украины дает ему право высказывать такие суждения, когда во всем мире тесты по определению антител к COVID-19 являются одним из показателей, характеризующих, с высокой долей вероятности, тот или иной ответ иммунитете пациента на вышеуказанный вирус.
6. Вообще руководству МОЗ Украины необходимо оценить профессиональную пригодность данного сотрудника, а лучше всего своего штата.
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04.08.2021 12:54 Ответить
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