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Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец

Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец

Бывший судья Николай Чаус готов присутствовать завтра на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения. Пока неизвестно, смогут ли его доставить на заседание и обеспечить необходимую охрану.

Об этом сообщил в Telegram адвокат Чауса Ростислав Кравец, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно самого заседания, в принципе я с ним обсудил, мы готовы идти", - сказал адвокат в видеообращении.

"У меня еще нет информации, смогут ли его (Чауса. – Ред.) доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут", - добавил он в следующем посте.

По мнению Кравца, в деле с Чаусом "замешаны все силовые ведомства Украины и ряд иностранных правоохранительных ведомств".

"Что касается встречи с Зеленским, посмеялись вместе. Хотя делать это ему еще тяжело", - добавил адвокат.

Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец 01

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

Чаус Николай (330) Антикоррупционный суд (1203) мера пресечения (451)


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Топ комментарии
+8
Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 1829
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03.08.2021 19:54
+8
одни думают что у него что-то есть на Порошенко, другие знают что он может открыть рот и рассказать кто и нафига похищал-прятал-подкидывал в село )))
поэтому пока он молчит - он бесценный....а как квакнул (и не угадал) - может совсем крякнуть )))
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03.08.2021 19:56
+8
После всех этих танцев с чаусом в трусиках тудой-сюдой, грош цена его "свидетельским показаниям".
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03.08.2021 19:59
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" ... поки невідомо, чи зможуть його доставити", що в СБУ машин не має, чи пальне закінчилося?
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03.08.2021 19:50 Ответить
Похоже, адвокаты хотят пару танков с фронта подтянуть для обеспечения безопасности своего клиента
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03.08.2021 20:08 Ответить
Скинулись бы на бензин для автозака, а относительно безопасности то кто на него польститься.
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03.08.2021 20:47 Ответить
бензобаки всех автозаков заправлены до отстрела). Его безопасности ничего не угрожает ровно до тех пор, пока не станет понятно, что клиент пустой и с него не заработаешь
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03.08.2021 22:45 Ответить
Дерьмак ще снайперку не налагодив,не пристріляв.
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03.08.2021 20:46 Ответить
Я не розумію, чому носяться з тим Часом, як з писаною торбою?
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03.08.2021 19:52 Ответить
Що потрібно плебсу-хліба та видовищ!!! З хлібом напруга ,то нехай харчується видовищами !!!)))
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03.08.2021 19:54 Ответить
одни думают что у него что-то есть на Порошенко, другие знают что он может открыть рот и рассказать кто и нафига похищал-прятал-подкидывал в село )))
поэтому пока он молчит - он бесценный....а как квакнул (и не угадал) - может совсем крякнуть )))
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03.08.2021 19:56 Ответить
После всех этих танцев с чаусом в трусиках тудой-сюдой, грош цена его "свидетельским показаниям".
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03.08.2021 19:59 Ответить
кое-каким - несомненно...
но рассказав как его похищали в Молдове и врали что не похищали... уже дурно пахнет для некоторых спецсужб и отдавших такой приказ...
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03.08.2021 20:18 Ответить
Они думают, что у него есть деньги. Компромат-это вторично
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03.08.2021 21:57 Ответить
Чим він відрізняється від звичайного злодюжки? Тим, що міжнародні інстанції контролюють за перебігом справи? Чи та сама манія, як у Зеленського перед виборами, коли він за рогом кожної будівлі волав, що за ним спостерігають і хочуть вбити.
Ну соромно вже, досить
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03.08.2021 19:56 Ответить
дуже соромно! але брехати що не крали з сусідньої держави....а тоді підкинути в українське село голого-босого - то це не тільки соромно а й по-дебільному (не на ніч згадати допу))))))
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03.08.2021 20:20 Ответить
*Чаусом - треба
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03.08.2021 20:26 Ответить
чому я дійсно радий , що хоч один суддя відчує на своїй шкірі роботу судової системи ...
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03.08.2021 19:52 Ответить
не відчує...ту судову систему що для пересічних - не відчує... а інша - то вже окрема розмова...
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03.08.2021 19:57 Ответить
все одно лайна сьорбне достатньо !
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03.08.2021 20:02 Ответить
та да...вже в якомусь лайні...і якийсь пришелепкуватий, як нарік
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03.08.2021 20:21 Ответить
Это уже за пределами здравого смысла! " Неизвестно смогут ли его доставить !!??" И в самом деле смогут ли?
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03.08.2021 19:52 Ответить
уточнюють в Новій почті
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03.08.2021 19:54 Ответить
та щаз чаус готов принять даже православный иудаизм...
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03.08.2021 19:53 Ответить
Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 4053
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03.08.2021 19:54 Ответить
Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 1829
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03.08.2021 19:54 Ответить
Може знов розчинитися ,як Джо Невловимий !!!)))
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03.08.2021 19:55 Ответить
столько шума изза какого то сраного мудака чауса.
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03.08.2021 19:56 Ответить
дайте ему в киевском парке погулять .
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03.08.2021 20:27 Ответить
что значит..смогут ли доставить? Он же никем не задержан..пока... Пока служба Баканова по указанию товарища Зе.....ах какого товарища ... прячет судью коррупционера от НАБУ и от правосудия. Зачем доставлять? Нет никаких законных оснований доставлять...пусть сам придет
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03.08.2021 20:29 Ответить
судя по количеству адвокатов у Чауса...НАБУ слабо сработало и далеко не все банки с долларами нашла)) Или может ...Чаус тоже патриот и ..участник...каким не будь сектором командовал?...тайно. ...инкогнито....например в правом секторе?
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03.08.2021 20:32 Ответить
Чаус готов быть завтра в суде, но шорты в которых он был-обосраны,на другие денег нет, Неизвестно, смогут ли его доставить, воняет сильно- адвокат Кравец
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03.08.2021 20:55 Ответить
Ніхто його не викрадав. Чаус дав хабаря молдаванам і вони його переправили через кордон. А щоб не показати, як обісрались - "європейські" (знедавна...) молдавани перевели стрілки на наші спецслужби. Який сенс СБУ викрадати з Молдавії цього дебіла, щоб потім випустити бігати в трусах по вінницькому селі і тріпати ї.алом?
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03.08.2021 21:19 Ответить
для начала вернуть его в Молдавию, правда ?
и Зегнида нипричём ?
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03.08.2021 21:27 Ответить
Навіщо повертати? Судити в Україні, як суддю-хабарника в особливо крупних розмірах.
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04.08.2021 08:35 Ответить
Этот сценарий тебе явно в говноквартале настрочили. И то - левым копытом.
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03.08.2021 21:42 Ответить
Тебе зробили лівим копитом.
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04.08.2021 08:37 Ответить
Ты дебилом родился, или методичка по дебилтеомк написана?
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03.08.2021 22:42 Ответить
похоже на то что в чъёмто доме скоро будет играт музыка, но Чаус её не услышит...
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03.08.2021 21:36 Ответить
только что по ящику
в Феофании НАБУ задержало неназванного пока гражданина бывшего судью днепровского суда киева
по фото - 90% чаус
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03.08.2021 21:41 Ответить
Уровень охраны как у президента. Сразу видно, что человек видный. Учитесь, коррупционеров как смешивать коррупцию и политику. Ему там уже наобещали с три короба, только не верят в то что им он поверил. Он через СБУ перестраховываются. Циркачи...
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03.08.2021 21:52 Ответить
Уф-ф-ф, мабуть,до завтра не доживе, застрілиться сердешний. Першийраз застрілиться у скроню,ну а вже другий-у серце.
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03.08.2021 22:53 Ответить
 
 