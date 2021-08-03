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Новости Агрессия России против Украины
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Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры, на фронте появятся 3 новые, - Порошенко. ВИДЕО

Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры, на фронте появятся 3 новые, - Порошенко. ВИДЕО

Благотворительный Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечит восстановление камеры видеонаблюдения 10-й отдельной десантно штурмовой бригады, после вывода ее из рабочего состояния выстрелом вражеского снайпера.

Об этом сообщил в видеообращении лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С 27 мая "Справа Громад", "Брати по зброї" и мой благотворительный фонд вместе с нашими партнерами по фракции "Европейская Солидарность" ведут очень важный проект. Проект, который обеспечивает сохранение жизней украинских воинов в самых горячих точках линии соприкосновения. Устанавливаются системы видеонаблюдения, камеры с дальним зумом, приборы ночного видения, батальонные, бригадные пункты наблюдения. Уже прошло более двух месяцев, и эта система эффективно действует", - сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" поблагодарил неравнодушных украинцев, которые помогают в закупке оборудования для фронта своими пожертвованиями.

"К сожалению, мы не обходимся без потерь. Но не потерь наших воинов, а потерь этих "глаз". Глаз, которыми наши солдаты наблюдают, находят и обезвреживают снайперские группы, которые выходят на охоту за нашими воинами ", - добавил Порошенко. Он продемонстрировал поврежденную снайпером камеру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады. ФОТОрепортаж

Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры, на фронте появятся 3 новые, - Порошенко 01

"Мы, знаете, как у того былинного дракона - когда ему отрубят одну голову, вырастут три. И будут бить врага. Они думали, что обезвредили одну камеру, а мы добавим "глаз" нашим бойцам из "десятки", и они будут действовать более эффективно ", - подчеркнул пятый Президент Украины.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил, что поставки на фронт систем видеонаблюдения продолжатся. "Мы продолжим работу по установлению и обеспечению наших воинов, наших бригад эффективным наблюдением. И на каждую камеру, которую враг будет пытаться сбить на фронте будут три новых - вашими и нашими усилиями ", - подчеркнул Порошенко.

Также смотрите: Порошенко о годовщине освобождения Авдеевки: Это знаковое место для Украины. Наблюдая за происходящим здесь, каждый украинец отдал частичку своего сердца. ВИДЕО

Автор: 

Порошенко Петр (19590) видеонаблюдение (176) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+58
І знову якийсь невідомий волонтер Порох сере 73/43%зебілам в штани...
Хто тепер буде демонстративно повертати йому оці відеокамери?
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03.08.2021 19:56
+57
Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры, на фронте появятся 3 новые, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4609
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03.08.2021 19:59
+49
Ну да, помогает стране и никак не успокоится. Нет чтобы воровать и разваливать, как зеленые зебанаты
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03.08.2021 20:04
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Страница 2 из 2
Иди и працюй, а ты ..издиш на Цензоре, что тебе кто-то что то должен делать. И задай, падаль, такой вопрос твоему *************** нелоху- почему ты и вся опа не работают в 3 смены для страны.
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03.08.2021 23:43 Ответить
нулевка кацапська , випаруйся !
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03.08.2021 23:47 Ответить
кукура, я за страну почти 4 года воевал, а ты падаль кремлевская,что делал, уставал на диване от войны????? Поэтому идешь, мразь, на хрен и очень быстро
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04.08.2021 22:36 Ответить
Не, я требую Зебила на второй срок. Шоб зебуины кровью просрались
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03.08.2021 20:31 Ответить
А відосік зняти слабо??? Чи самміт перших лядей підтримати ,грошима !!!)))
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03.08.2021 19:59 Ответить
Не надо сравнивать милостыню и помощь армии в воюющей стране. Здесь - люди выполнили работу и отчитались перед народом и спонсорами.
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03.08.2021 20:05 Ответить
Он выучил уроки 2018-2019. Когда он за 5 лет помог армии почти 1.5 млрд.грн, а зебанаты все вопили "Не верим. Это все вранье. Где ваши доказательства?". Вот и получите теперь доказательства. Чем теперь недовольны?
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03.08.2021 20:18 Ответить
Порох прийде-
порядок - буде !
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03.08.2021 20:00 Ответить
Тому Головнокомандувач ЗСУ Залужний заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС. Навіщо нашим військовим камери спостереження від Порошенка? Нехай залишаться без очей
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03.08.2021 20:01 Ответить
Депутаты ВР - не должностные лица.
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03.08.2021 20:04 Ответить
Із Закону Про статус народного депутата України
Стаття 25.
1. Народний депутат України зобов'язаний перед вступом на посаду ...
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03.08.2021 20:35 Ответить
Іще з Декларації про доходи
Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 548
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03.08.2021 20:42 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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03.08.2021 20:52 Ответить
З чого таки висновки???)))
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03.08.2021 20:03 Ответить
А в это время величайший пианист из цирка, как обычно обосрался.
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03.08.2021 20:18 Ответить
Згинь нечисть 😀
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03.08.2021 20:20 Ответить
Пропиарь Нелоха по поводу помощи фронту, кто мешает.
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03.08.2021 20:05 Ответить
А тут хочеш не хочеш, а правди діти не має куди ...
Та й найрейтингове новинне видання України зобов"язує
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03.08.2021 20:07 Ответить
со снайпером, который испортил нашу камеру "сталося стихійне лихо"
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03.08.2021 20:04 Ответить
ууу барига, всьо воду мутить пратів вави
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03.08.2021 20:04 Ответить
Давайте дебіли, розкажіть як він піариться за ті кошти, які у вас вкрав...
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03.08.2021 20:09 Ответить
Не смерди тут лаптями , бо тобі ніхто тут не повірить😀
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03.08.2021 20:22 Ответить
Как пагодка в масквє?
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03.08.2021 20:24 Ответить
а в это время, зе-упыри отдают приказ запретить поездки чиновников в ато. Кому там еще не хватало доказательств, что это приказ обосранного маланца, против волонтерства порошенко?!
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03.08.2021 20:16 Ответить
в тому є і позитивний момент, бо приїзджають і ксіву УБД собі роблять, так хоч, можливо, менше фальшивих буде, а тільки ті, хто справді мають право, а може й справді іншу мету переслідують.
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03.08.2021 22:38 Ответить
Оце був Президент....
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03.08.2021 20:24 Ответить
Был и будет.
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03.08.2021 20:33 Ответить
Сподіваюсь.
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03.08.2021 20:40 Ответить
Не факт. Нарід заперся, як молоде теля, якого вперше виганяють на пасовище. Ну не хоче відірватися від тухлого сіна і йти на моріжок. Цей нарід з дитячим розумом вже запхав пальці в одну розетку і отримав удар струмом. Але зробив висновок, що це розетка (Зєлєнскій) така погана. Тому знайде собі іншу розетку і знову пальці туди запхає. Я вірю у наш нарід. 😊
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03.08.2021 21:44 Ответить
100%. Причём розетка уже вторая, первая была янукович.
Мне кажется что и без третей розетки не обойдётся.
Я вірю у наш нарід.
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03.08.2021 21:51 Ответить
То погано. Особливо якщо струм той нарід приб'є швидше, ніж закінчаться розетки. 🤔
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03.08.2021 21:54 Ответить
Естественный отбор.
Если мы достойны жизни (народ) - выживем.
Ну а если нет то кому мы такие нахер нужны.
Мир жесток.
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03.08.2021 22:09 Ответить
а зельц о крымских рапанах мечтает
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03.08.2021 20:46 Ответить
то на зельца свин напал
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03.08.2021 23:28 Ответить
Респект Пороху!
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03.08.2021 20:29 Ответить
Остальные у Нелоха потребуй.
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03.08.2021 20:32 Ответить
А там каждый комплект и так не по детски стоит. Совсем не по детски.

Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1966
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03.08.2021 20:43 Ответить
Ватные боты-калоеды засрали всю тему. Скот ЗЕбильный,опущенный
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03.08.2021 20:40 Ответить
Капец! В этом году тля сожрала 10 га конопли, в этом году мы засеяли 40 га конопли, пусть она подавится!
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03.08.2021 20:46 Ответить
За цей "піар" Буткевич Порошенку дасть чергового "підсвинка тижня". Чи не дасть? 🤔
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03.08.2021 20:48 Ответить
100%
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03.08.2021 20:59 Ответить
Так може кожний бажаючий піаритись.
І пан Буткевич. Але він піариться на Порошенку )
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03.08.2021 21:48 Ответить
Чи на Порошенкові.
Або піарить його ))))
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03.08.2021 21:48 Ответить
Да ладно
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03.08.2021 20:52 Ответить
Коли вже справжній президент повернеться.(
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03.08.2021 20:59 Ответить
Народ, а хто бачить принципову різницю між дебілізмом https://censor.net/ru/user/422675 та захрещеним тут адмінами https://censor.net/ua/user/347491 ???
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03.08.2021 21:13 Ответить
Привет, страдалец-лягушонок!
Палочка от леденца Рошен в твоей жопе продолжает кровоточить?
Ни днём, ни ночью нет отдыха измученному анусу?
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04.08.2021 11:08 Ответить
Нда....
Похоже второй конец палочки леденца Рошен достал до мозга нашего Лягушёнка.....
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04.08.2021 16:23 Ответить
.....ставьте широугольную бленду и ..у вас не будет бликов! Внутри бленды поверхность должна быть шероховатой.
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03.08.2021 21:26 Ответить
10 бригада горно-штурмовая, а не десантно-штурмовая
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03.08.2021 21:42 Ответить
Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры,будет уничтожено пару врагов.
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03.08.2021 22:10 Ответить
так набагато краще !
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03.08.2021 23:25 Ответить
Не, вы как хотите, но я на следующих выборах голосую за Зелю. Хочу досмотреть этот цирк до конца
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03.08.2021 23:26 Ответить
Дорогой цирк, я столько не потяну, платить за билет.....
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04.08.2021 11:14 Ответить
А нельзя ли приберечь одну камеру для самого Петра Лексеича? Но не видеокамеру, а ту камеру, зарешёченное окно которой выходит на южную сторону буцыгарни.
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04.08.2021 06:19 Ответить
А за каждую сожраную шоколадку рошен русликами, мы завезём ещё три шоколадки.
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04.08.2021 10:44 Ответить
Каждый пиарится по-своему!
Кто-то везёт ВСУ камеры наблюдения за свои деньги, кто-то обвешивает оперные театры плакатами "БОльшая стройка" за бюджетные....
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04.08.2021 11:10 Ответить
Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6247
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04.08.2021 15:59 Ответить
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