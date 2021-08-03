Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры, на фронте появятся 3 новые, - Порошенко. ВИДЕО
Благотворительный Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечит восстановление камеры видеонаблюдения 10-й отдельной десантно штурмовой бригады, после вывода ее из рабочего состояния выстрелом вражеского снайпера.
Об этом сообщил в видеообращении лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"С 27 мая "Справа Громад", "Брати по зброї" и мой благотворительный фонд вместе с нашими партнерами по фракции "Европейская Солидарность" ведут очень важный проект. Проект, который обеспечивает сохранение жизней украинских воинов в самых горячих точках линии соприкосновения. Устанавливаются системы видеонаблюдения, камеры с дальним зумом, приборы ночного видения, батальонные, бригадные пункты наблюдения. Уже прошло более двух месяцев, и эта система эффективно действует", - сказал Порошенко.
Лидер "ЕС" поблагодарил неравнодушных украинцев, которые помогают в закупке оборудования для фронта своими пожертвованиями.
"К сожалению, мы не обходимся без потерь. Но не потерь наших воинов, а потерь этих "глаз". Глаз, которыми наши солдаты наблюдают, находят и обезвреживают снайперские группы, которые выходят на охоту за нашими воинами ", - добавил Порошенко. Он продемонстрировал поврежденную снайпером камеру.
"Мы, знаете, как у того былинного дракона - когда ему отрубят одну голову, вырастут три. И будут бить врага. Они думали, что обезвредили одну камеру, а мы добавим "глаз" нашим бойцам из "десятки", и они будут действовать более эффективно ", - подчеркнул пятый Президент Украины.
Лидер "Европейской Солидарности" сообщил, что поставки на фронт систем видеонаблюдения продолжатся. "Мы продолжим работу по установлению и обеспечению наших воинов, наших бригад эффективным наблюдением. И на каждую камеру, которую враг будет пытаться сбить на фронте будут три новых - вашими и нашими усилиями ", - подчеркнул Порошенко.
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Стаття 25.
1. Народний депутат України зобов'язаний перед вступом на посаду ...
Та й найрейтингове новинне видання України зобов"язує
Мне кажется что и без третей розетки не обойдётся.
Я вірю у наш нарід.
Если мы достойны жизни (народ) - выживем.
Ну а если нет то кому мы такие нахер нужны.
Мир жесток.
І пан Буткевич. Але він піариться на Порошенку )
Або піарить його ))))
Палочка от леденца Рошен в твоей жопе продолжает кровоточить?
Ни днём, ни ночью нет отдыха измученному анусу?
Похоже второй конец палочки леденца Рошен достал до мозга нашего Лягушёнка.....
Кто-то везёт ВСУ камеры наблюдения за свои деньги, кто-то обвешивает оперные театры плакатами "БОльшая стройка" за бюджетные....