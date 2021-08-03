Суд по делу Шеремета исследовал экспертизу походки женщины, которую с вероятностью 15% определили как Кузьменко, - адвокат Коломиец

Шевченковский районный суд Киева во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исследовал материалы дела, предоставленные прокурором.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат другой обвиняемой по этому делу, Яны Дугарь, Виталий Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня рассматривали экспертизу походки в отношении Юлии Кузьменко, там, где (участвовал в работе над документом британский эксперт Айван. - Ред.) Бирч. Мы ее подробно разбирали и установили, что уровень этой условности (доказательств. - Ред.), к которой прибегнул Бирч, составляет 15%. То есть, вероятность того, что это - Юлия Кузьменко (на видео, которые во время следствия предоставлялись для проведения экспертизы, составляет. - Ред.), 15%. На основании этих 15% Бирч дал заключение об "условной достаточности" (доказательств. - Ред.)", - сказал адвокат.

Как отметил Коломиец, также участники заседания после исследования этой экспертизы перешли к просмотру приложений к ней.

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По его словам, следующее заседание по этому делу назначено на среду на 11:00, и на нем участники процесса планируют досмотреть ряд видеозаписей и перейти к изучению одной из экспертиз по Дугарь.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

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30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.