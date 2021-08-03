Суд по делу Шеремета исследовал экспертизу походки женщины, которую с вероятностью 15% определили как Кузьменко, - адвокат Коломиец
Шевченковский районный суд Киева во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исследовал материалы дела, предоставленные прокурором.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат другой обвиняемой по этому делу, Яны Дугарь, Виталий Коломиец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня рассматривали экспертизу походки в отношении Юлии Кузьменко, там, где (участвовал в работе над документом британский эксперт Айван. - Ред.) Бирч. Мы ее подробно разбирали и установили, что уровень этой условности (доказательств. - Ред.), к которой прибегнул Бирч, составляет 15%. То есть, вероятность того, что это - Юлия Кузьменко (на видео, которые во время следствия предоставлялись для проведения экспертизы, составляет. - Ред.), 15%. На основании этих 15% Бирч дал заключение об "условной достаточности" (доказательств. - Ред.)", - сказал адвокат.
Как отметил Коломиец, также участники заседания после исследования этой экспертизы перешли к просмотру приложений к ней.
По его словам, следующее заседание по этому делу назначено на среду на 11:00, и на нем участники процесса планируют досмотреть ряд видеозаписей и перейти к изучению одной из экспертиз по Дугарь.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.
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Зебилы, поскольку женщин с 2 ногами абсолютное большинство, то вероятность того, что это Кузьменко составляет не менее 73%. Стойте на своём зебилизме до конца.
Сиділи за піар прутнеграя, він попіарився, а прокурори тепер немають як задню дати, шоб на вулицю не вилетіти. Обрали клоуна - очікуйте на цирк.
а вот пессимизм всегда неоправданный
тут вже не забалуєш
советский народнет, нет, не то, - не определившиеся
а 15% - тут вже не відмажешся
йохана ганьба!
вкручена трубка. Скорее всего там имитация подсоединения глушителя - резьба на конце ствола (у "Макрыча" есть) Трубка с проточкой под патрон накручивается на ствол. Шарик ударяет по капселю. Нужно только использовать не новый балончик (сделать перед этим несколько выстрелов)
ногу - хромать и на правую, тогда у вас будет вид "морского волка", шагающего
вперевалку
Я щось не так розумію?Це британський експерт дав таке заключення?
Це щось неймовірне-15% умовно достатньо,щоб звинуватити людину! Хіба таке можливо?Чи все ж я щось не так зрозуміла?Бо це вже ні в які рамки не лізе
Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Вірогідність менше 15 %. Вона від'ємна.
то он на 15% с поцЗедентом одной крови
Разом цим цікаве друге ( я до цього часу не бачив коментів). Гудеріан у спогадах писав щодо дати початку війни з СРСР в тому смислі, що довго не міг зрозуміти, чому саме 22 червня 41 року Гітлер визначив початком. А потім здогадався, що саме 22 червня 1812 року Бонапарт напав на Росію, а Гітлер як диктатор мавпував імператора Франції. Жоден з СРСРовських істориків не підмітив цього співпадіння. І бульбофюрер як диктатор і такий же психічнонездоровий як і всі диктатори визначив день убивства як 20 липня -день замаху на Гітлера. Це не просто співпадіння.
судьи, прокуроры, мусора - ОПГ
слехка смущает основное занятие по жизни трнер карате остальное кагбэ есть на бумаге но
почемуто не основное занятие.... где его нарыли кто рекомендовал и сколько стоили хотябы
притянутые за уши 15% лучше всех знает авакян но он уважяемыйщелавэк!!! таких трогать ни
ни ниииикак низззя............
Його фсбу так само без доказів за завданням гебні у тюрмі тримає.
А так доводиться на замовлення лукашистів видумувати якісь нзф і "незаконну зброю" без зброї і без закону.
Так само, як на Торнадо і на Кузьменко.
Цікаво, що точно такі ж дебіли слідчі і иксперди у видуманій фсбу-кгб справі Семенченка цілком влаштовують більшість тих, які обурюються видуманою справою по Шеремету.