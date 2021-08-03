Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба

Среди пострадавших в масштабных пожарах в Албании и Греции нет граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасные пожары в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи", - отметил он.

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Глава МИД также обеспокоен ситуацией в Греции.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественной Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал Кулеба.

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