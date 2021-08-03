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Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба

Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба

Среди пострадавших в масштабных пожарах в Албании и Греции нет граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасные пожары в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи", - отметил он.

Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба 01

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Глава МИД также обеспокоен ситуацией в Греции.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественной Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал Кулеба.

Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба 02

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Автор: 

Албания (74) Греция (723) пожар (5932) Кулеба Дмитрий (2880)


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если где-то, чего-то и сильно горит -
то ищите следы там кацапских копыт!
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03.08.2021 22:02 Ответить
100 пудов диверсия от рашки.
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03.08.2021 22:07 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/beregov-oae-srazu-chetyre-tankera-vozvestili-1628015661.html У берегов ОАЭ сразу четыре танкера возвестили о потере контроля Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4332 Четыре танкера сообщили о потере контроля у побережья ОАЭ. Великобритания допускает вероятность того, что один из кораблей захватили группировки, которые поддерживаются Ираном.
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03.08.2021 22:13 Ответить
греки - засранцы
пусть им рашка помогает
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03.08.2021 22:24 Ответить
Если есть возможность то помочь нужно.А если слабо то можно отправить Шуфрича с лопатой,помнится ему это очень получалось когда он был Надзвичайним Міністром Черезвичайних Ситуацій.Правда был не уверен из правильной ли стороны лопату держит но что-то на новостную камеру усердно греб.
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03.08.2021 23:04 Ответить
Одразу трьом допомагати ?? Скільки у нас пожежних літаків ?? 4 шт.
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03.08.2021 23:28 Ответить
Обязательно нужно помагать! Албанцы и греки в Луганской области в прошлом году нам помагали тушить
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04.08.2021 00:59 Ответить
 
 