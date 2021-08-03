Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба
Среди пострадавших в масштабных пожарах в Албании и Греции нет граждан Украины.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасные пожары в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи", - отметил он.
Глава МИД также обеспокоен ситуацией в Греции.
"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественной Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то ищите следы там кацапских копыт!
пусть им рашка помогает