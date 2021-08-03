Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родственникам погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Она также поблагодарила Украину за возбуждение уголовного дела и "готовность достучаться до правды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал политика.
"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается отомстить им и скрыть правду, избавившись от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам - и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова.
Но это произошло в другой стране. А также захват заложников произошло на борту самолета другой страны. А также попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны ", - заявила Тихановская.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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Утім як було насправді - поки що хз.
А до виконання вбивства можуть бути причетними оті "бойовики Ківи" із ОПЗЖ.
Тут взагалі діє принцип: хто перший встав, тому і тапки.
Я би все ж поставив на те, що найпрудкішими в цьому "забігові" виявились саме лапті. Адже вмочити в гівно писком Таргана - ну де б ********* пройшло повз таку нагоду.
«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
Смелости не хватает назвать по имени заказчика убийства Лукашенко ? . Источник: https://censor.net/ru/n3280696
Тогда взрывчатка взорвалась у киллера, и он дал показания, что ему сливал инфу о перемещениях какой-то налоговик чисто за бабки.
Вы слышали про суд над этим налоговиком?
Никто не слышал - видать, тоже взяли бабки и отпустили.
віллі-шпілліпєтрови-баширови. І неважливо, чи бульбо-фюрерові, чи *******. А наше СБУ тим часом хробаків у горіхах ловить.
Хусейна помножили на нуль? Помножили. А країна-терорист у Європі - це якого ступеня стурбованість?
З режимом Лукашенка, як і з режимом Путіна, все вже давно ясно. Білоруський і російський диктатори демонструють повну неповагу до закону, до людського життя, до суверенітету інших країн. Після початку білоруських протестів Лукашенко взагалі з'їхав з котушок. Очевидно, що на відміну від куди більш врівноваженого і цинічного Путіна, білоруський правитель щиро вірив у те, що його холопи його *******. А коли холопи продемонстрували, що ніякої любові немає і в помині, став мстити і карати. Одна історія з посадкою в Мінську літака компанії Rianair чого варта! А остання спроба білоруських чиновників депортувати з Токіо спортсменку, яка всього лише засумнівалася в своїй здатності добре пробігти естафету на 400 метрів! Що це, якщо не безумство?
Але коли безумець керує цілою державою зі спецслужбами, це небезпечно не тільки для нього і для жителів його нещасної країни. Це небезпечно і для тих, хто живе у інших країнах. Саме тому цим іншим країнам і потрібні спецслужби. Захищатися від можливої загрози. Знаходити чужих агентів. Захищати порядок у власній країні.
Ну а якщо спецслужби - особиста опричнина президента і його друзів, якщо вони займаються Чаусом, тоді кожен, хто живе в Україні, не може розраховувати на безпеку. Уб'ють - кого захочуть.
Приблизно те ж саме в Україні вже було - за часів Віктора Януковича. Тоді спецслужби теж були особистою опричниною президента, а агенти ФСБ відчували себе в Україні як вдома. Тепер до російських диверсантів просто додалися білоруські.
Коли ніхто у владі не займається державою, а займається виключно забезпеченням примх Володимира Зеленського, може статися і не таке. Українці навіть і уявити не можуть, що їх може очікувати у країні деградуючих інституцій і невгамовного самозамилування першої особи.
Более того, судя по сливу "вагнеровцев" и делу Семенченко, ЗЕ и Баканов активно сотрудничают с Лукой и его спецслужбами.