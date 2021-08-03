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Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей

Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родственникам погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Она также поблагодарила Украину за возбуждение уголовного дела и "готовность достучаться до правды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал политика.

"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается отомстить им и скрыть правду, избавившись от  свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам - и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова.

Но это произошло в другой стране. А также захват заложников произошло на борту самолета другой страны. А также попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны ", - заявила Тихановская.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7888) Тихановская Светлана (390) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+8
белоруссов не трогают , убивают беларусов .
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03.08.2021 22:29
+7
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-vlady-yaknajshvydshogo-rozsliduvannya-zagybeli-bilorusa-vitaliya-shyshova/ Нашим спецслужбам замість бігати за Чаусом треба ловити ворожих диверсантів - заява партії Європейська Солідарність та одноіменої фракції у Верховній Раді

«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
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03.08.2021 22:27
+7
і коли в Україні йому ніхто не протидіє, а лише намагається заглянути йому в очко...
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03.08.2021 22:28
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тільки бєларуси? Ніхто не може почуватися в безпеці, поки існує режим пуцькіна і його маріонеток в інших країнах
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03.08.2021 22:26 Ответить
і коли в Україні йому ніхто не протидіє, а лише намагається заглянути йому в очко...
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03.08.2021 22:28 Ответить
Исполнители вполне могли быть местные мусора, это не удивительно
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03.08.2021 22:29 Ответить
Виконавцями потенційно може бути хоч гопота з Троєщини. Важливіше - хто замовник. І тут усе цілком очевидно.
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03.08.2021 22:53 Ответить
Согласен, полиция говорит и пишет, если исполнитель не знаком с жертвой - тто свободен и невиновен, дауны ведь полиция и ничего удивительного
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03.08.2021 23:03 Ответить
Гонгадзе Кучма заказал, полиция исполнитель, тут очевидно, похожая ситуация, полиция мрази - уже доказано давно и общественно известно
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03.08.2021 23:05 Ответить
Можливо, але не факт. Ситуації різні: із Гонгадзе був злочинний наказ, спущений по внутрішній владній вертикалі. Сьогоднішнє вбивство - 99% операція спецслужб Біларусі (1% залишаємо на теоретично можливі, але малоймовірні версії - напад маніяка, наприклад...) Тому не впевнений, що у бульбо-КГБ стали б так ризикувати, наймаючи кілерів із місцевих силовиків, навіть корумпованих. Надійніше звернутися до криміналітету, хоча взагалі-то у них і власні ліквідатори є.
Утім як було насправді - поки що хз.
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03.08.2021 23:42 Ответить
Я згадав би ще й такий варіант. Лаптєноги із фсб теж могли ліквідувати того бідолаху, навіть не питаючи у бульбо-фюрера. Для чого? Щоб він міцніше тримався на гачку і був дуже слухняним.
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03.08.2021 23:50 Ответить
Теж не виключено. Або сумісна операція ФСБ-КГБ.
А до виконання вбивства можуть бути причетними оті "бойовики Ківи" із ОПЗЖ.
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04.08.2021 00:57 Ответить
Цілком реально.
Тут взагалі діє принцип: хто перший встав, тому і тапки.
Я би все ж поставив на те, що найпрудкішими в цьому "забігові" виявились саме лапті. Адже вмочити в гівно писком Таргана - ну де б ********* пройшло повз таку нагоду.
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04.08.2021 01:14 Ответить
таки да.. каждому белоруссу-недорелюционеру по автоматчику в охрану... у меня сосед белорусс ...живет спокойно уже 10 лет и никто его не трогает....
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03.08.2021 22:26 Ответить
белоруссов не трогают , убивают беларусов .
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03.08.2021 22:29 Ответить
Вчора на "Прямому" одна особа з піною розповідала, що в Україні все погано, а в Білорусі краще. Уважно придививя, оп-па, так це ж близнючка, тіє, що плакала за розпятим хлопчиком в трусіках.
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03.08.2021 23:27 Ответить
ні, це була Анна Скороход, яка плакала в залі ВР, будучи вагітною. Її, до речі, з слуг уродів виключили.
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04.08.2021 01:02 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-vlady-yaknajshvydshogo-rozsliduvannya-zagybeli-bilorusa-vitaliya-shyshova/ Нашим спецслужбам замість бігати за Чаусом треба ловити ворожих диверсантів - заява партії Європейська Солідарність та одноіменої фракції у Верховній Раді

«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
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03.08.2021 22:27 Ответить
"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается отомстить им и скрыть правду, избавившись от свидетелей."
Смелости не хватает назвать по имени заказчика убийства Лукашенко ? . Источник: https://censor.net/ru/n3280696
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03.08.2021 22:27 Ответить
нет что б обвинить бульбофюрера и его фашистский режим, в расправе над белорусами, - эта вошдиха что-то блеет про небезопасность....
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03.08.2021 22:28 Ответить
Вы помните ситуацию, когда ФСБ-шники пытались взорвать сотрудника ГРУ Украины?
Тогда взрывчатка взорвалась у киллера, и он дал показания, что ему сливал инфу о перемещениях какой-то налоговик чисто за бабки.
Вы слышали про суд над этим налоговиком?
Никто не слышал - видать, тоже взяли бабки и отпустили.
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03.08.2021 22:30 Ответить
Мутна історія. Спрацювали віллі-шпіллі пєтрови-баширови. І неважливо, чи бульбо-фюрерові, чи *******. А наше СБУ тим часом хробаків у горіхах ловить.
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03.08.2021 22:39 Ответить
І влаштовують сіквел "Голого пістолета" з Чаусом.
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03.08.2021 22:48 Ответить
Все вірно. Бо щось саменьким придумати - "місія нездійсненна".
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03.08.2021 23:06 Ответить
Если его не бакановское СБУ по заказу Луки грохнуло.
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04.08.2021 01:56 Ответить
Можливо, але важко віриться, що вони спрацювали, не накидавши довкола бичків, консервних банок та гандонів.
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04.08.2021 02:15 Ответить
Не удивлюсь если исполнителем окажется СБУ,филиал ФСБ в Украине.А увереность в этом мне надает эпопея из Чаусом или как его там.Который уже оказывается пострадавшим взяточником.
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03.08.2021 22:41 Ответить
та с такими тихановскими как ты.полупокерами,люди только подвергаюся этой опасности.потеряйся из инфо поля навсегда,как страшный сон,и учитесь называть вещи своими именами,путинососка
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03.08.2021 22:44 Ответить
НАТО, особливо європейським країнам-членам блоку, варто вже давно не стурбованість висловлювати, розслаблено попиваючи французькі вина, а нарешті замислитись, що їхній приємний та комфортабельний марічкосвіт під реальними загрозами. Зокрема з боку Таргана. Бо воно *******, щоб ви розуміли. Воно відверто хизується "смотрите все, какой я беспредельщик". І в нього, на хвилинку, вже працює атомкрафтверк. Євросоюз блть дочекається, що на територію Литви чи Польщі полетять снаряди і ракети, напхані радіоактивними відходами ☢️☢️☢️
Хусейна помножили на нуль? Помножили. А країна-терорист у Європі - це якого ступеня стурбованість?
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03.08.2021 22:47 Ответить
Какая разница, кто исполнитель! Заказчик - мразь хитрозачьосаная!
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03.08.2021 22:47 Ответить
Враг народа весь народ,говорил товарищ Сралин и оправил в ГУЛАГ 65 млн. совковых чуваков,цифра точная потому что ее однажды озвучил генерал-полковник ВС СССра дохлого Дмитрий Волкогонов,а он далеко не бандеровец...
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03.08.2021 22:53 Ответить
К нас СБУ филькина грамота пока еще.
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03.08.2021 23:23 Ответить
Сейчас бакановское СБУ - партнеры КГБ Беларуси.
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04.08.2021 01:55 Ответить
Пока не кончите таракана вся Белорусь в опасности и белорусы, как внутри, так и за пределами Белоруси...
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04.08.2021 00:18 Ответить
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-vbivstvo-shishova-shche-odne-svidchennya-degradatsii-institutsiy Віталій Портников, блог на сайті Еspreso.tv :
З режимом Лукашенка, як і з режимом Путіна, все вже давно ясно. Білоруський і російський диктатори демонструють повну неповагу до закону, до людського життя, до суверенітету інших країн. Після початку білоруських протестів Лукашенко взагалі з'їхав з котушок. Очевидно, що на відміну від куди більш врівноваженого і цинічного Путіна, білоруський правитель щиро вірив у те, що його холопи його *******. А коли холопи продемонстрували, що ніякої любові немає і в помині, став мстити і карати. Одна історія з посадкою в Мінську літака компанії Rianair чого варта! А остання спроба білоруських чиновників депортувати з Токіо спортсменку, яка всього лише засумнівалася в своїй здатності добре пробігти естафету на 400 метрів! Що це, якщо не безумство?
Але коли безумець керує цілою державою зі спецслужбами, це небезпечно не тільки для нього і для жителів його нещасної країни. Це небезпечно і для тих, хто живе у інших країнах. Саме тому цим іншим країнам і потрібні спецслужби. Захищатися від можливої ​​загрози. Знаходити чужих агентів. Захищати порядок у власній країні.
Ну а якщо спецслужби - особиста опричнина президента і його друзів, якщо вони займаються Чаусом, тоді кожен, хто живе в Україні, не може розраховувати на безпеку. Уб'ють - кого захочуть.
Приблизно те ж саме в Україні вже було - за часів Віктора Януковича. Тоді спецслужби теж були особистою опричниною президента, а агенти ФСБ відчували себе в Україні як вдома. Тепер до російських диверсантів просто додалися білоруські.
Коли ніхто у владі не займається державою, а займається виключно забезпеченням примх Володимира Зеленського, може статися і не таке. Українці навіть і уявити не можуть, що їх може очікувати у країні деградуючих інституцій і невгамовного самозамилування першої особи.
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04.08.2021 01:07 Ответить
К сожалению, Украина при ЗЕ для КГБ Беларуси, шо дом родной.

Более того, судя по сливу "вагнеровцев" и делу Семенченко, ЗЕ и Баканов активно сотрудничают с Лукой и его спецслужбами.
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04.08.2021 01:54 Ответить
Знову бреше,іі ж ніхто не чіпає,хоч за зраду своій краіні і заслуговує...
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04.08.2021 10:44 Ответить
 
 