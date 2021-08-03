Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родственникам погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Она также поблагодарила Украину за возбуждение уголовного дела и "готовность достучаться до правды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал политика.

"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается отомстить им и скрыть правду, избавившись от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам - и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова.

Но это произошло в другой стране. А также захват заложников произошло на борту самолета другой страны. А также попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны ", - заявила Тихановская.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.