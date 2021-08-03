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Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу

Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу

Бывший глава Офиса Президента юрист Андрей Богдан предложил экс-судье Николаю Чаусу свои адвокатские услуги в обмен на то, чтобы "всех сдать".

Предложение Богдан озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и ЭТИХ))) Осень придет обоих посадим !!!" - написал он.

Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу 01

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

Чаус Николай (330) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+47
С такой защитой и поминки не нужны.
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03.08.2021 22:45
+43
Богдан, как бы тебе самому не присесть
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03.08.2021 22:45
+42
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу - Цензор.НЕТ 1262
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03.08.2021 22:46
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Правила форума Совет форумчан
Как говорится : гавно к гавну тянет, сори
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03.08.2021 22:44 Ответить
Свій до свого по своє !!!)))
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03.08.2021 22:47 Ответить
Бурятський супермен роздухарився! Свою сраку захисти для початку- імбіцил!
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04.08.2021 05:42 Ответить
С такой защитой и поминки не нужны.
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03.08.2021 22:45 Ответить
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03.08.2021 22:48 Ответить
вот это поворот
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03.08.2021 22:45 Ответить
Богдан, как бы тебе самому не присесть
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03.08.2021 22:45 Ответить
Дуже багато сумлінь в тому що "присяде", бо керувати процесом буде бородата бабуся напряму. Чому ж Богдан і прорізався.
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03.08.2021 22:51 Ответить
Ты узбек или, таки, таджик?
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04.08.2021 07:39 Ответить
багато бидлоеліти по тюрмах чалиться?
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03.08.2021 23:13 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! Запасаємося попкорном !!!)))
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03.08.2021 22:45 Ответить
ІНСАЙД
У п'ятницю Богдан Андрюлік планує сходити з Чаусом у зоопарк і дельфінарій
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03.08.2021 22:46 Ответить
Пусть идут, зоопарк - самое правильное место для них. Каждому выделить просторную клетку, отбоя от посетителей не будет. Не знаю, как Богдана, а Чауса наши сердобольные люди точно будут подкармливать бананами.
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04.08.2021 20:43 Ответить
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу - Цензор.НЕТ 1262
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03.08.2021 22:46 Ответить
Якщо за Зєлєнского, то Богдан, якщо проти - то Андрій. Яка різниця? Все одно Зєдєнскому від того гірше не буде. 😊
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03.08.2021 23:09 Ответить
Як Чаус заспіває, то і Богдан присяде теж.
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03.08.2021 22:47 Ответить
Богдан был адвокатом у Корбана на суде у судьи Чауса, он знает про что говорит
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03.08.2021 22:49 Ответить
Чаус судил Корбана ? Тогда секретов там много 😀
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03.08.2021 22:52 Ответить
Вы как только проснулись. Вся эта история с взяткой, придумана Корбаном, как месть. Но что то пошло не так.
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03.08.2021 23:20 Ответить
Честно , я не все знаю . Я про Чауса впервые услышала , как его выкрали в Молдове
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03.08.2021 23:32 Ответить
І що з того? Він і Бені адвокатом був і може зараз є. На ньому клейма не має куди ставити
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03.08.2021 22:53 Ответить
Все знає, тільки не літає.
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03.08.2021 23:04 Ответить
Это шо, теперь Богдан будет ловить Чауса? А Богдана будет ловить НАБУ, а НАБУ - СБУ и так далее...
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03.08.2021 22:48 Ответить
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу - Цензор.НЕТ 8758
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03.08.2021 23:18 Ответить
Поздно Андрюха. Чаус уже всё рассказал конторским. А если он до суда не доживёт, то и Сытнику - дупа
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03.08.2021 22:48 Ответить
Ситнику так і так дупа, на другий срок очолювати НАБУ він не пройде "конкурсу".
А Чаусу потрібно просто дожити до такого суду, який буде судити Зеко-манду.
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03.08.2021 22:59 Ответить
З тебе такий захисник... при Азарову так державу захищав, що всі справи програв. Але заслуженого юриста ютримав і пару мільйонів. Ми то все пам'ятаємо, Андрюха.
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03.08.2021 22:53 Ответить
Чаус уже недееспособен. У него было слишком много нервных потрясений.
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03.08.2021 22:53 Ответить
Голимый шоубиз,а не политика...этот уже вылез пиариться на этом несчастье ,которому уже в психушку пора,судя по морде лица
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03.08.2021 22:53 Ответить
в ГенПрокуратуре лежит масса оперативного материала на Богдана.. среди прочих, я лично давал показания в ГПУ на Богдана за подделку судебных решений, поделку протоколов акционерных собраний, дачу взяток судьям, и прочее.. но тогда они откупились большими деньгами через Пукшина..
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03.08.2021 22:54 Ответить
Наказать нужно, нельзя это так оставлять.
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03.08.2021 22:55 Ответить
Представляю твою подпись на показаниях.
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03.08.2021 23:21 Ответить
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу - Цензор.НЕТ 5744
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03.08.2021 23:51 Ответить
к словут судебные решения и прочее могут быть подделаны кем угодно, он же не может всё сампроиворачивать
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04.08.2021 02:38 Ответить
они откупились большими деньгами через Пукшина.. прочитав через Пушкіна і жахнувся - невже ця погань дістала вже і класика з потойбіччя ?
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04.08.2021 05:47 Ответить
ого как глубоко вы в теме
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04.08.2021 11:03 Ответить
У Чауса компромату "на тих" - мізер (на адмінвідповідальність максимум); але "на цих" - на пожиттєві. Як мінімум, там - кіднепінг в складі групи, та ще незаконе позбавлення волі...
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03.08.2021 22:56 Ответить
Иными словами,баш на баш.А просто посвидетельствовать слабо?Если вы за справедливость.Или у самого рыльце в пушку?
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03.08.2021 22:58 Ответить
Не юриспрунденция а договорняк. Как на барахолке!
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03.08.2021 23:03 Ответить
А Вы знаете,никак не могу понять какая управа существует на адвокатов.Ведь они прямые посредники кому и сколько давать взятки,кого из следоватилей уламать или запугать или кого из свидетелей нужно убрать физически.Сами конечно они бесупречны но у криминальных делах своих ,,подзащитных,,они ключевое звено.
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03.08.2021 23:10 Ответить
Colt 1911...
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03.08.2021 23:24 Ответить
Якщо ловлять адвоката під час передачі хабаря - стаття гаратована. Ну, якщо все норм. оформлено і слідаки нічого не накосячили.
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03.08.2021 23:33 Ответить
Та адвокати даже гонорари в руки не беруть,не те щоб передавати взятки.А докази як завжди зникають на рівні слідчих дії яких не мають права контролювати оперативники які збирають докази та ризикують своїм життям а іноді його і лишаються за доказ який щезає із папки слідчого.
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03.08.2021 23:43 Ответить
Похоже сериал "Поймай меня, если сможешь" надолго...
Кто еще по поводу этого Чавеса не высказался?
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03.08.2021 23:01 Ответить
Богдан провоцирует, что бы Чауса грохнули прямо в СИЗО)
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03.08.2021 23:03 Ответить
мені здається Чаус вже не повністю дієспроможний .
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03.08.2021 23:05 Ответить
Так він вже постраждалий,адвокати вчора його зробили великомучеником а офіційне правосуддя просто промовчало,а мовчання знак згоди.
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03.08.2021 23:36 Ответить
Ти зуби вже вставив які вибив тобі літінант?
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03.08.2021 23:07 Ответить
Предложение честного человека честному человеку:
- Раскажите, как всё было?
Это могло бы быть, но не на этом обороте планеты Земля
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03.08.2021 23:15 Ответить
Богдан - Чаусу: "Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу."
****************************************************************
Компромисс - это равенство двух компроматов.
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03.08.2021 23:22 Ответить
Бодя хоче вбити двох зайців. Отримати компромат на Пороха і помститись Зелі.
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03.08.2021 23:27 Ответить
звідки в Чауса може бути компромат на Пороха?
Хто такий Чаус (простий суддя Дніпровського райсуду, нехай зі стажем; і хто такий Порох, тим більше в 2016-му... Та вони, напевне, і не знайомі особисто, не говорили віч-на-віч, навіть по телефону! Чаус може мати лише компромат на Голову Дніпровського райсуду; ну і на членів ВККС та ВРП, не більше того. Ну, сам подумай! Порох, якщо не мав особистих судових справ (причому - кримінальних!, бо там в судах на той час було розділення компентенції на кримінальні та цивільні, я в ту пору сам по судам вештався!) - то й він і з Чаусом не міг пересікатися!
А от чинна влада залила Чаусу за шкіру багато чого, він може на них компромат мати з власної шкіри....
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04.08.2021 00:04 Ответить
Почитайте ниже мой пост.
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04.08.2021 00:06 Ответить
Там усе хитріше : Чаус - частина "судової корпорації, де існує принцип "захисту своїх" Наскільки мені відомо, він не тільки "брав", а й "уміло ділився" Просто з тими 150 тисячами у когось виник конфлікт з тим, кому ці гроші призначалися От і "завертілося" Тому Богдан і хоче отримать через Чауса "важіль впливу" на "кінцевого бенефіціара" А це вже може буть і людина у вищих ешелонах суддівської системи! І Богдан отримує "в руки дрюка", яким зможе бить безпосередньо по Зеленському та його теперішньому оточенню!
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04.08.2021 07:07 Ответить
150 тыс - явно не все предназначались Чаусу. Вот докопалась ли НАБУ до остальных фигурантов взятки ? Может с Чауса наконец начнут громить КРУГОВУЮ ПОРУКУ В СУДАХ
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04.08.2021 07:13 Ответить
Сумніваюся! У подібних "корпоративних об"єднаннях" діє принцип "омерта"! І коли виникає проблема подібного типу, то діють по-сталінськи - "Нет человека - нет проблемы...." Їм Колю легше "тихо придушить" Не таких "прибирали" Згадайте Чаушеску! Думаєте - то було "спонтанне" рішення - розстрілять його з дружиною через добу після затримання? Ні Це та сама ситуація, що виникла з моменту смерті Сталіна - оточення "відхрестилося" від "вожака", щоб врятувать власну шкуру - їх лідером став Хрущов Не виключено, що "коли припече", те саме зроблять і з Путіним А потім одягнуть "тогу демократії", звинуватять у всіх гріхах померлого і почнуть клянчить у Америки гроші
А тут якийсь звичайний суддя районного суду
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04.08.2021 07:39 Ответить
Класс!
Похитили и шантажируют!
Аплодирую стоя!
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03.08.2021 23:48 Ответить
Квартал 95 все интереснее заворачивает сценарий для вумного наріду. Ето шоб забыли об ожидаемой жепе осенью. И ржали по приколу. Интересно, сколько сможет ржать? До весны? Там одуванчики уже созреют.
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04.08.2021 00:03 Ответить
Кепські справи:хоч здавай-хоч не здавай-все одно будеш винний....прийдеться бути овочем!
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04.08.2021 00:04 Ответить
Вот и сложилась схема.
Корбан, желая отомстить, не пожалел $150k, нанял левого пасажира, что бы он занес Чаусу их как взятку, причем с каким-то явно известным Корбану и Богдану предлогом, который следствие могло "теоретически" связать с ... ну сами знаете. Параллельно в НАБУ дал наводку. НАБУ свою часть отработало, а потом Чаус или сам сбежал, или Корбан организовал вывоз, параллельно настучав Чаусу по куполу, тоже из мести.
Ну а дальше Богдан в виде очередной сказки про "мародеров" преподнес это Зеленскому на ушко. Но потом что-то пошло не так, Богдана кураторы из рф оптимизировали, но информацией воспользовались, хоть и самым **-тым способом из возможных, но это у них норма.
Чаус после всего этого цирка схему сам явно раскусил, попросил защиты у СБУ(а больше не у кого) и возможно попытался даже договориться с Зеленским. Результат мы узнаем конечно же потом, но после того, как через Лероса сделали "слив" о такой встрече, включился Богдан с очередной мечтой отработать уже по более широкой схеме.
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04.08.2021 00:04 Ответить
план-варіант реальний, але складний. В таких випадках завжди щось "може піти не так".... І тому при його реалізації необхідно закладуватись з ризиком провалу. Якщо навіть Корбан - замовник/організатор, то він і влетів на цьому... бо це і є отой провал.
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04.08.2021 01:16 Ответить
Да нет тут никакого провала. 150к для Корбана это просто расходы, это именно то, чего не может понять "персічний українец". В остальном план уже отработал на 100%.
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04.08.2021 07:39 Ответить
Цитата "Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс" - вы это называете "провалом"?
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04.08.2021 07:44 Ответить
Цікаво.
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04.08.2021 09:02 Ответить
адвокатский "супермен" выискался? с тупым предложением....
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04.08.2021 00:16 Ответить
Диспозиция. Богдан-юрист Игорь Валерьича приставленный на первых порах к Зеленскому в качестве супервайзера. Теперь ИВК троллит всю верхушку молодых артистов, выпуская Богдана с данными виступлениями. Но, шутки, шутками, но Игорь Валерьич свое дело туго знает. Могут быть и дети..
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04.08.2021 00:24 Ответить
Богдан - тот ещё тролляка!
А если по делу, то сажать надо всех - и тех и других. Но некому.
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04.08.2021 08:10 Ответить
https://censor.net/n3265842
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04.08.2021 08:23 Ответить
Афигеть чувак взял взятку в 150к баксов, затем скрылся от правосудия и ему за это ничего не будет?
Или по другому
1. Сделка по которой якобы сдает усех и все. теперь чаус чист и свободен.
2. посадить тех кого сдал будет невозможным. УЖЕ прошло чистых 5 лет. .ТЕХ кого попытаються посадить потянут еще. Толку не будет совсем.

В Китае эту паскуду УЖЕ бы расстреляли.А богдану лучше пересмотреть дела чауса. Там будет много интересного. ага.
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04.08.2021 09:36 Ответить
Как говорил Ли Каприо в фильме Клинта Иствуда: "Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя".
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04.08.2021 10:26 Ответить
Бенин решала подтянулся.
Откуда у этого поросенка полномочия предлагать "свободу"? От Портнова очевидно?
На Чаусе куча уголовных преступлений.
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04.08.2021 11:08 Ответить
А може таких повноважень поросяті надав... сам Тягнибок?
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04.08.2021 19:24 Ответить
Богдан с Зеленским уже Украине "помогли", потом "новые лица " привели и "помогли" Верховной Раде...теперь на очереди Чаус... Гнать этих "помощников" нужно метлой...
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04.08.2021 11:45 Ответить
А давайте, я президент, и садятся все, кого мне не жалко. Как вам такой подход?
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04.08.2021 16:19 Ответить
Два дебіла- єта сіла!
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04.08.2021 16:51 Ответить
14 листопада 2016 року пресслужба НАБУ повідомила, що 11 листопада Інтерпол оголосив ЧАУСА в міжнародний розшук. Він нелегально перетнув кордон з Молдовою, де попросив політичного притулку й чекав розгляду його екстрадиції до України.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР РОМАНА ТРУБИ
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04.08.2021 17:20 Ответить
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА,
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
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04.08.2021 17:24 Ответить
богдан сдает зелю . потом чаус сдает зелю . потом оба сдают зелемойского и под защиту свидетелей в США --- ЧЕМ НЕ ВАРИАНТ ...
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04.08.2021 17:52 Ответить
Андрій з Богданом чавусу: давай у прасочки побавимось - ми плюватимем, а ти - шипітимеш.

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04.08.2021 18:56 Ответить
Задайте, каждый себе, несколько вопросов по делу Чауса.

1. Каким образом в прошлый раз Чаус сбежал из под следствия? Какая из украинских спецслужб помогала ему в этом?

2. Чауса из Молдовы выкрали, причём очень бездарно, арендовав машину с установленным на ней маячком и не нейтрализовав его. Почему Генеральный прокурор Молдовы прямо обвинил в похищении высшее руководство Украины?

3. Где, после возвращения, Чаус находился две недели и почему оказался в отдаленном селе в одних трусах?

4. Почему сегодня суд над Чаусом, по требованию его адвоката, прошёл в ЗАКРЫТОМ режиме?

Ну как по мне, то к простому судье-взяточнику слишком много приложено сил. Это скорее похоже на то, что Чаус имеет очень острую информацию, которая может быть использована в политической войне кланов...
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04.08.2021 19:11 Ответить
І не тільки чавус може володіти якоюсь критично важливою інформацією.
Зауважте, скільки біганини та вереску навколо одного жадібного до грошей судді. Вийшла така собі нічогенька димо-шумова завіса, за якою, фігурально кажучи, можна легко сховати цілого сліника.
Або навіть двох сліників.
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04.08.2021 19:21 Ответить
Ладно, вот вам версия, из типа я пишу детектив.

Чаус судил кого-то из родственников, ну очень влиятельного лица, к примеру за убийство автомобилем ребенка, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения. Чаусу приказали дело замять и не рассматривать. Потом Чаус решил малость пошантажировать родственника и ему в огород закопали банки с долларами, а в кабинет типа "занесли взятку". Как вы считаете, в НАШЕЙ стране ТАКОЙ вариант возможен?
Так что доллары как раз и могли быть дымовой завесой, а помогли тогда ему покинуть страну патриотически настроенные украинские офицеры украинской спецслужбы, ну типа как "Штирлиц помог выехать пастору Шлагу".

Так что в деле Чауса очень много нестыковок и потому оно интересно.
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04.08.2021 19:30 Ответить
Згідний з Вами.
Взагалі кажучи, ми живемо у країні чудес - в наших пампасах може трапитися що завгодно. Особливо, коли йдеться про телепнів при владі. Особливо, коли ті телепні - кловани-шоумени.
В будь-якому разі слід запасатися поп-корном. Навіть якщо цього разу все закінчиться пшиком, не біда - шоумени-кловани утнуть новий серіал. Дурного глузду їм не забракне.
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04.08.2021 19:40 Ответить
Ну вот я сейчас играюсь и параллельно смотрю 4-й канал.
Так вот они задают вопрос про то, как тогда Чаус ВЫЕХАЛ из Украины?
Если Чаус находился под следствием, по подозрению в тяжелом преступлении, а значит за ним скорее всего была выставлена наружка, так как освободил его судья из под ареста, в конце ПЯТНИЦЫ!!!, когда обжаловать следователь физически не успевал...
И значит Чаусу ПОМОГЛИ выехать из Украины на уровне минимум начальника пограничной службы и (или) заместитель Головы СБУ... А ведь Чаус еще и ВЪЕХАЛ в Молдову, чего не мог сделать не имея очень высокой крыши в спецслужбе Украины!!!

А еще экс-начальник Главного следственного управления Украины, генерал Вовк рассказал, что по документам СБУ они его не увозить от НАБУ были должны. а ОБЯЗАНЫ были его сами передать НАБУ, так как просьба о защите несовместима по тяжести, с обвинением о коррупции к человеку в должности судьи!!!
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04.08.2021 20:25 Ответить
От і будь ласочка... Чим не країна чудес?
(Це могло би бути весело, якби так сумно не було).
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04.08.2021 22:09 Ответить
Есть такой журналист-расследователь, Бойко (не тот что в ОПЗЖ).
Его версии Добродомову.
Всё началось с дела Корбана, которое вёл судья Чаус. Решение было вынесено очень спорное, тогда Чаусу подкинули доллары в банках и взятку в кабинет - чистая подстава. Изюминка в том (бойко называл фамилии, много фамилий, но не все на слуху, потому я не запомнил), что начальница Чауса прямо заставила вынести неправомерное решение по Корбану. А вот к ней приходил Грановский, да, да, тот самый, из ближнего круга Порошенко, а это уже и ниточка и статья. Вывозили люди из Внешней разведки, причем команду давал начальник.

Эта часть тянет против Порошенко и его команды.

А вторая часть - свежая, как воровали Чауса в Молдове и так же задействованы очень высокопоставленные и выход уже на Зеленского.

Теперь понятно, почему судебное заседание по мере пресечения, закрытое. Там идет банальный торг между бывшим и нынешним.
Бойко предположил, что замнут.

Пискун напомнил про дело годичной давности с террористом в Луцке, с которым Зеленский вел переговоры. Дело простое, но подозреваемый до сих пор ПОД СЛЕДСТВИЕМ!!! Пискун утверждает, что это нарушение.
Потому по Чаусу он предположил, что Чаус будет под следствием ДО новой инаугурации.
Вот такие заморочки.

Да, еще то, о чем сегодня почти никто не говорил, а я узнал сегодня. Чаус принял решение о снятии ареста со счетов с небезизвестного Юры Енакиевского и снятии с него подозрений, а это тоже след к Порошенко...
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04.08.2021 22:38 Ответить
Я знаю про Володимира Бойка - тямущий хлопець. Хоча манера викладу матеріалу в нього дещо екстремальна. Та й авторську програму Дмитра Добродомова стараюсь не пропускати.
...По суті написаного Вами. Якщо коротко - халепа для всіх фігурантів. А для чавуса - летальні наслідки дуже імовірні.
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04.08.2021 23:23 Ответить
Ну темы у него экстремальные, потому наверное и сам постоянно на взводе. Где воруют очень большие деньги, там легко укорачивают жизнь таким расследователям.
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05.08.2021 14:56 Ответить
Оце калейдоскоп, кожного дня все цікавіше та цікавіше. Уявляєте: клован та соєвий олігарх на одній скамійці- підсудних.
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04.08.2021 19:35 Ответить
Нє. Не уявляється. Повноцінного шоу не вийде, бо вони відразу почнуть плюватися один в одного і смикати за краватки. Мєнти це безобразіє припинять. Та й по всьому.
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04.08.2021 19:42 Ответить
Клоунские штыки ещё в строю
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05.08.2021 10:19 Ответить
 
 