Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения

Подозреваемому по делу о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году Олегу Ширяеву также инкриминируют хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений весной этого года.

Об этом харьковском изданию Newsroom сообщил руководитель пресс-службы областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

Накануне сотрудники СБУ обезвредили пророссийскую организацию, члены которой пытались обострить общественно-политическую ситуацию в регионе и нападали на идеологических оппонентов. Курировал задержанных один из парламентариев. Позже нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что речь идет о нем и организации "Патриоты - За жизнь", а подозрение предъявлено ее лидеру Олегу Ширяеву.

В пресс-службе областной прокуратуры Newsroom имя фигуранта не назвали, однако сообщили, что он уже находится под стражей в рамках расследования другого уголовного производства.

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По данным СБУ, информирует Суспільне, Ширяев подозревается в преступлении, которое произошло 19 марта 2021 года. В тот день в Харькове с ножом и кастетом избили мужчину - по убеждению нападающих, связанного с движением "Азов".

"Мужчина получил удар кастетом, что привело к тяжелым последствиям, и ножевое ранение… Сами фактически себя задокументировали, сняли на видео, частично выложили в открытый доступ", - сказал на брифинге 3 августа начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

В деле есть свидетель - водитель пострадавшего, который, по словам Дудина, жил на территории неподконтрольной Украине Горловки и в июле дал СБУ показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению.

"[Ширяеву] было объявлено подозрение. То есть к одному эпизоду, который у него был, если не ошибаюсь, в 2018 году, добавился эпизод, который состоялся в 2021 году. Ширяев создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи. Из того видео, материалов, которые у нас есть, о чем мы можем говорить, это дестабилизация ситуации в харьковском регионе", - сообщил начальник УСБУ.

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Мотивы нападения 19 марта начальник УСБУ объяснил так: "Они ожидали, что будет ответ. Для чего? Чтобы в политическом контексте рассказать о том, обосновать свое существование перед политической партией, которую они представляют (название партии Дудин не назвал. - Ред.), и рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют. Это группы, которые работали на дестабилизацию".

"И после этого можно заявлять - на территории Российской Федерации, других стран - о политическом давлении и несостоятельности защиты в Украине политических прав и свобод граждан. Это фактически была провокация", - говорит начальник облуправления.

Напомним, 2 августа СБУ блокировала "силовую ячейку" организации Кивы "Патриоты за жизнь". По данным следователей, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. При обысках у членов нашли холодное оружие, крупную партию марихуаны и инструкцию по подготовке к радикальным действиям.

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива обвиняет спецслужбу в фальсификации показаний и плана ликвидировать свидетеля.

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