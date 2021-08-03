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Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения

Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения

Подозреваемому по делу о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году Олегу Ширяеву также инкриминируют хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений весной этого года.

Об этом харьковском изданию Newsroom сообщил руководитель пресс-службы областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

Накануне сотрудники СБУ обезвредили пророссийскую организацию, члены которой пытались обострить общественно-политическую ситуацию в регионе и нападали на идеологических оппонентов. Курировал задержанных один из парламентариев. Позже нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что речь идет о нем и организации "Патриоты - За жизнь", а подозрение предъявлено ее лидеру Олегу Ширяеву.

В пресс-службе областной прокуратуры Newsroom имя фигуранта не назвали, однако сообщили, что он уже находится под стражей в рамках расследования другого уголовного производства.

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По данным СБУ, информирует Суспільне, Ширяев подозревается в преступлении, которое произошло 19 марта 2021 года. В тот день в Харькове с ножом и кастетом избили мужчину - по убеждению нападающих, связанного с движением "Азов".

"Мужчина получил удар кастетом, что привело к тяжелым последствиям, и ножевое ранение… Сами фактически себя задокументировали, сняли на видео, частично выложили в открытый доступ", - сказал на брифинге 3 августа начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

В деле есть свидетель - водитель пострадавшего, который, по словам Дудина, жил на территории неподконтрольной Украине Горловки и в июле дал СБУ показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению.

"[Ширяеву] было объявлено подозрение. То есть к одному эпизоду, который у него был, если не ошибаюсь, в 2018 году, добавился эпизод, который состоялся в 2021 году. Ширяев создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи. Из того видео, материалов, которые у нас есть, о чем мы можем говорить, это дестабилизация ситуации в харьковском регионе", - сообщил начальник УСБУ.

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Мотивы нападения 19 марта начальник УСБУ объяснил так: "Они ожидали, что будет ответ. Для чего? Чтобы в политическом контексте рассказать о том, обосновать свое существование перед политической партией, которую они представляют (название партии Дудин не назвал. - Ред.), и рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют. Это группы, которые работали на дестабилизацию".

"И после этого можно заявлять - на территории Российской Федерации, других стран - о политическом давлении и несостоятельности защиты в Украине политических прав и свобод граждан. Это фактически была провокация", - говорит начальник облуправления.

Напомним, 2 августа СБУ блокировала "силовую ячейку" организации Кивы "Патриоты за жизнь". По данным следователей, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. При обысках у членов нашли холодное оружие, крупную партию марихуаны и инструкцию по подготовке к радикальным действиям.

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива обвиняет спецслужбу в фальсификации показаний и плана ликвидировать свидетеля.

Также читайте: Киевский райсуд Харькова взял под стражу куратора организации Кивы Ширяева

Автор: 

прокуратура (5006) СБУ (19861) Харьков (7452) Харьковщина (5577) Ширяев Олег (22) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+10

Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения - Цензор.НЕТ 1309
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03.08.2021 22:51
+7
Коли дрочера закриєте?
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03.08.2021 23:01
+6
Ждем очередного взрыва выхлопной трубы от молодого светила науки Киви
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03.08.2021 22:51
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"Поцреоты за жизнь" сдают своей }{уйловской родине семенной материал:
Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения - Цензор.НЕТ 9990
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03.08.2021 22:51 Ответить
светило госуправления фули
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03.08.2021 22:55 Ответить
Госуправления хреном.
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04.08.2021 07:08 Ответить

Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения - Цензор.НЕТ 1309
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03.08.2021 22:51 Ответить
Ждем очередного взрыва выхлопной трубы от молодого светила науки Киви
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03.08.2021 22:51 Ответить
Коли дрочера закриєте?
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03.08.2021 23:01 Ответить
Киева как я понимаю, бывших не бывает мусор, как и много действующих таких же мусорья, что вы мрази не поделили, обожритесь уже мусорье говенное
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03.08.2021 23:07 Ответить
Знаємо таких. Леґендарні добробатівці.
Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри - Цензор.НЕТ 7626

Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри - Цензор.НЕТ 7239 Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри - Цензор.НЕТ 9441
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03.08.2021 23:31 Ответить
Цей Ширяєв сам колишній "азовець", керував в Харкові "Східним корпусом" потім перебіг до путінських прихвостнів з ОПЗЖ, як і Ківа.
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04.08.2021 08:00 Ответить
Киву долбанную закройте,сколько можно уже над здравым смыслом глумиться !
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04.08.2021 10:06 Ответить
Так он же ж кандидат наук! Нельзя. Или это у нас и науки такие. Спицихвичиские...
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04.08.2021 10:55 Ответить
А он действительно "ширяется"?
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04.08.2021 10:53 Ответить
В 18-ом году?При Гэтьмане?Да вывсёврёти!!!!
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04.08.2021 11:17 Ответить
 
 