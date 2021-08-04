После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы

Госэкоинспекция зафиксировала десятикратное превышение нормы нитратов в грунте рядом с заводом "Ривнеазот", на котором 20 июля произошла авария. Но причиной такого превышения может быть и неправильное ведение сельского хозяйства.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пробы грунта брали сразу после выброса загрязняющих веществ и на следующий день.

В 500 метрах от "Ривнеазота" норма нитратов превышена в 10 раз, а на въезде в город - в 1,8 раз.

"Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", - отметил глава Госэкоинспекции.

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Чтобы выяснить, что именно стало причиной такого превышения нормативов, ведомство направит на "Ривнеазот" запрос на получение данных мониториновых наблюдений за состоянием почвы.

Напомним, 20 июля на "Ривнеазоте" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В ГСЧС после этого заявили, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.



