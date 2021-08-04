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После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы

После аварии на

Госэкоинспекция зафиксировала десятикратное превышение нормы нитратов в грунте рядом с заводом "Ривнеазот", на котором 20 июля произошла авария. Но причиной такого превышения может быть и неправильное ведение сельского хозяйства.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пробы грунта брали сразу после выброса загрязняющих веществ и на следующий день.

В 500 метрах от "Ривнеазота" норма нитратов превышена в 10 раз, а на въезде в город - в 1,8 раз.

"Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", - отметил глава Госэкоинспекции.

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Чтобы выяснить, что именно стало причиной такого превышения нормативов, ведомство направит на "Ривнеазот" запрос на получение данных мониториновых наблюдений за состоянием почвы.

Напомним, 20 июля на "Ривнеазоте" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В ГСЧС после этого заявили, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

После аварии на Ривнеазоте содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы 01
После аварии на Ривнеазоте содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы 02

Автор: 

авария (1284) Госэкоинспекция (148) Ривнеазот (19) экология (1607) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+8
повітря настільки чисте, що виліз чаус з мєндєль

После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы - Цензор.НЕТ 6726
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04.08.2021 00:11
+6
а зразу розповідали , що повітря після вибуху стало чистішим ... вже ні ?
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04.08.2021 00:04
+3
А владелец Фирташ спокойно живет в Вене .
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04.08.2021 00:02
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А владелец Фирташ спокойно живет в Вене .
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04.08.2021 00:02 Ответить
а зразу розповідали , що повітря після вибуху стало чистішим ... вже ні ?
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04.08.2021 00:04 Ответить
повітря настільки чисте, що виліз чаус з мєндєль

После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы - Цензор.НЕТ 6726
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04.08.2021 00:11 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣
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04.08.2021 00:25 Ответить


ну якщо чесно- то мені до тебе Друже ще працювати та працювати! я пишаюсь, що в мене в друзях є такий Пан як ВИ !.
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04.08.2021 00:39 Ответить
После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы - Цензор.НЕТ 1178
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04.08.2021 00:44 Ответить
Да не занимайтесь самодурством и обманом.Произошла авария и ничего уже с этим не поделать.Лучше нужно думать как из этого выйти а не ублажать народ враньем об чистом воздухе то пугать загрязнением.
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04.08.2021 00:13 Ответить
Фирташ и его лобби/группа должны быть уничтожены..
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04.08.2021 00:26 Ответить
А всякі дохтори від кварталу звизділи , що то ніц..навіть корисно подеколи.Наволоч.
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04.08.2021 01:18 Ответить
Ці неофашисти знають як корисно для них коли народ азотною кислотою подихає! А потім пожере нітратів доволі. Ті що здохнуть від їх ядовитого ширялова ,по дорозі на цвинтар можна ще обібрати "лікуючи " симптоми отруєння.
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04.08.2021 08:25 Ответить
Трава будет темно-зеленая по грудь, а перцы - выше головы.
Во всем остальном - полет нормальный.
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04.08.2021 01:57 Ответить
Рівенчанам шара підвалила, не треба селітру купувати
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04.08.2021 07:29 Ответить
При неправильному веденні с/x господарства підвищений рівеь буде спостерігатися ділянками, що співпадають з ділянками оброблюваних полів з приблизно рівною концентрацією на кожній ділянці. А при забрудненні від заводу - у вигляді сектору, вершина якого завод і направленням за напрямком вітру в день аварії і поступовим зменшенням концентрації по мірі віддалення від заводу.
Це що, настільки складно встановити?
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04.08.2021 07:57 Ответить
В каком году последний раз замеряли эти показатели?
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04.08.2021 09:08 Ответить
 
 