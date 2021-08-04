Только вакцинированных горожан будут пускать в общественные места в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что работники и посетители общественных мест в закрытых помещений должны предоставлять подтверждение о вакцинации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Пришло время, чтобы люди увидели, что вакцинация буквально необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни, - сказал де Блазио. - Если вы не вакцинированы, то, к сожалению, не сможете участвовать во многих вещах".

Мэр заявил, что подтверждение вакцинации можно предоставлять как в бумажном, так и цифровом виде.

По его словам, все это делается для того, чтобы показать, "что жизнь гораздо лучше, когда ты вакцинирован".

Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел муниципальный паспорт вакцинации Excelsior Pass.

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На сегодня в Нью-Йорке полностью вакцинированы около 66 процентов взрослых жителей.

На прошлой неделе мэрия ввела премию в 100 долларов каждому, кто делает прививки в городских пунктах вакцинации.