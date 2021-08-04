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Новости Борьба с коронавирусом
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Только вакцинированных горожан будут пускать в общественные места в Нью-Йорке

Только вакцинированных горожан будут пускать в общественные места в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что работники и посетители общественных мест в закрытых помещений должны предоставлять подтверждение о вакцинации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Пришло время, чтобы люди увидели, что вакцинация буквально необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни, - сказал де Блазио. - Если вы не вакцинированы, то, к сожалению, не сможете участвовать во многих вещах".

Мэр заявил, что подтверждение вакцинации можно предоставлять как в бумажном, так и цифровом виде.

По его словам, все это делается для того, чтобы показать, "что жизнь гораздо лучше, когда ты вакцинирован".

Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел муниципальный паспорт вакцинации Excelsior Pass.

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На сегодня в Нью-Йорке полностью вакцинированы около 66 процентов взрослых жителей.

На прошлой неделе мэрия ввела премию в 100 долларов каждому, кто делает прививки в городских пунктах вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) США (26439) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+18
ласкаво просимо у тоталітарне майбутнє...
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04.08.2021 00:53
+16
Права человека, неприкосновенность личности все пустые слова. Глобальная диктатура.
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04.08.2021 00:53
+15
а как можно испортить жизнь вакцинированным ? что вакцина не работает ?
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04.08.2021 01:30
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Нє, хай щеплені носять.
Вони ж =привілейовані=. )))
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04.08.2021 04:08 Ответить
Та не лайтеся. Ви ж не здивовані цим.
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04.08.2021 04:10 Ответить
Вибачте, Ведана. Sometimes even the most patient people have their patience expired.
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04.08.2021 06:05 Ответить
А я, например, человек с расшатанной нервной системой. А ведь очень хочется написать то, что реально следует написать. Но! У админов, оказывается- иное мнение.
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04.08.2021 06:11 Ответить
Пентагон запретил всем находится у своего здания....,хоть вакцинированный хоть нет...,на то он и Пентагон,а не кремлевский ПОНТЫгон Путлера...
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04.08.2021 04:47 Ответить
почитав коментарі! боже! які ж ви дрімучі! яка вам Європа? нема чому дивуватись що обрали одноклавішного піаніста президентом! Звісно, що лайноросія сподівається своїми ботами зробити те, що в них зробила їхні лайновакцини - лайно-спутнік та лайно-вектор - погіршити ситуацію у сусідній країні , де вакцинуються загальновизнаними вакцинами та на цьому фоні не виглядати, як завжди, останнімі дібілами... Це все, звісно, жахливо!
Хороших людей багато, але вони , у своїй більшості, працюють, живуть та не кричать усілякі речі, на яких не обізнані, не доказують свою правоту у дурниці в якій не обізнани та керуються фактами, надійними джерелами інформації а не плітками "русоботов".
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04.08.2021 07:19 Ответить
Та бросьте! Вон оно в чем дело, оказывается:
Всемирная организация здравоохранения требует 11,5 миллиарда долларов срочного финансирования на борьбу с более заразным вариантом коронавируса «Дельта». Об этом говорится в документе https://enovosty.com/tag/voz ВОЗ , который попал в распоряжение https://prod.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/whos-pandemic-project-faces-cash-crunch-amid-vaccine-oxygen-shortages-2021-08-03/ Reuters

Читать полностью на https://enovosty.com/news/news_abroad/full/408-voz-ne-xvataet-sredstv-na-borbu-s-delta-shtammom
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04.08.2021 07:22 Ответить
Структура вирусов постоянно изменяется, приспосабливаясь к окружающей среде. Обычно определенный вирус имеет одну или несколько мутаций, которые отличают его от других вариантов. Это естественный природный процесс, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html произошедший и с вирусом SARS-CoV-2 , который для повышения собственной выживаемости провел определенные замены и комбинации в своем спайковом белке. Spike-белок - это так называемый https://www.news-medical.net/health/What-are-Spike-Proteins.aspx протеиновый шип (spike, S-белок, белок-шип, спайковый белок) . Этот «отросток» для вируса SARS-CoV-2 играет решающую роль в проникновении в клетки организма. Отличие штамма «Дельта» от других вариантов коронавируса как раз и заключается в мутации протеинового шипа, https://www.news-medical.net/news/20210223/L452R-mutation-potentially-favors-adaptive-evolution-of-SARS-CoV-2.aspx в котором произошли аминокислотные замены L452R и T478K .
Мутации в вирусе можно определить https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-surveillance.html методом геномного секвенирования - это способ расшифровки генов. Геномное секвенирование позволяет ученым идентифицировать SARS-CoV-2 и отслеживать, как он, мутируя, превращается в новые варианты. Именно этим методом украинские ученые и определили, что в стране появился опасный штамм коронавируса «Дельта». Первые два случая обнаружили у женщины 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Секвенирование вируса и подтверждение мутации https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts/2956781851306035 провел Институт молекулярной биологии и генетики 22 июня . Исследование образцов ученые провели за три дня.
На данный момент диагностировать штамм «Дельта» в Украине можно двумя способами: методом секвенирования и методом полимеразной цепной реакции. Специальные ПЦР-системы для выявления «Дельты» Украина получила 20 июля. Тесты определяют мутацию коронавируса в течении шести часов, рассказал https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/29/7302044/ в интервью «УП» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин .
«Его (специального ПЦР-теста - ред) особенность в том, что тест делают уже после установленного диагноза «коронавирусная болезнь». То есть, сначала делают обычный ПЦР, а затем еще один - уже на определение мутации «Дельта». Сейчас у нас около двух тысяч таких тест-систем. Ожидаем, что в ближайшее время мы сможем передать их на уровень областей, чтобы ускорить выдачу результатов», - сообщил Кузин.Только вакцинированных горожан будут пускать в общественные места в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 8816
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04.08.2021 07:29 Ответить
Ну, и к чему это?
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04.08.2021 08:13 Ответить
да нашо тi бумашки - штрiхкод на лоба нeмає мороки
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04.08.2021 08:45 Ответить
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