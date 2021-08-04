Только вакцинированных горожан будут пускать в общественные места в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что работники и посетители общественных мест в закрытых помещений должны предоставлять подтверждение о вакцинации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Пришло время, чтобы люди увидели, что вакцинация буквально необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни, - сказал де Блазио. - Если вы не вакцинированы, то, к сожалению, не сможете участвовать во многих вещах".
Мэр заявил, что подтверждение вакцинации можно предоставлять как в бумажном, так и цифровом виде.
По его словам, все это делается для того, чтобы показать, "что жизнь гораздо лучше, когда ты вакцинирован".
Нью-Йорк стал первым городом в США, который ввел муниципальный паспорт вакцинации Excelsior Pass.
На сегодня в Нью-Йорке полностью вакцинированы около 66 процентов взрослых жителей.
На прошлой неделе мэрия ввела премию в 100 долларов каждому, кто делает прививки в городских пунктах вакцинации.
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Вони ж =привілейовані=. )))
Хороших людей багато, але вони , у своїй більшості, працюють, живуть та не кричать усілякі речі, на яких не обізнані, не доказують свою правоту у дурниці в якій не обізнани та керуються фактами, надійними джерелами інформації а не плітками "русоботов".
Всемирная организация здравоохранения требует 11,5 миллиарда долларов срочного финансирования на борьбу с более заразным вариантом коронавируса «Дельта». Об этом говорится в документе https://enovosty.com/tag/voz ВОЗ , который попал в распоряжение https://prod.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/whos-pandemic-project-faces-cash-crunch-amid-vaccine-oxygen-shortages-2021-08-03/ Reuters
Читать полностью на https://enovosty.com/news/news_abroad/full/408-voz-ne-xvataet-sredstv-na-borbu-s-delta-shtammom
Мутации в вирусе можно определить https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-surveillance.html методом геномного секвенирования - это способ расшифровки генов. Геномное секвенирование позволяет ученым идентифицировать SARS-CoV-2 и отслеживать, как он, мутируя, превращается в новые варианты. Именно этим методом украинские ученые и определили, что в стране появился опасный штамм коронавируса «Дельта». Первые два случая обнаружили у женщины 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Секвенирование вируса и подтверждение мутации https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts/2956781851306035 провел Институт молекулярной биологии и генетики 22 июня . Исследование образцов ученые провели за три дня.
На данный момент диагностировать штамм «Дельта» в Украине можно двумя способами: методом секвенирования и методом полимеразной цепной реакции. Специальные ПЦР-системы для выявления «Дельты» Украина получила 20 июля. Тесты определяют мутацию коронавируса в течении шести часов, рассказал https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/29/7302044/ в интервью «УП» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин .
«Его (специального ПЦР-теста - ред) особенность в том, что тест делают уже после установленного диагноза «коронавирусная болезнь». То есть, сначала делают обычный ПЦР, а затем еще один - уже на определение мутации «Дельта». Сейчас у нас около двух тысяч таких тест-систем. Ожидаем, что в ближайшее время мы сможем передать их на уровень областей, чтобы ускорить выдачу результатов», - сообщил Кузин.