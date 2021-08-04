Войска РФ за сутки девять раз нарушили режим "тишины": вели дистанционное минирование и применяли 82-мм минометы, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
"Возле населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.
Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Водяное возле Донецка, противник применял минометы 82-го калибра.
В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", - говорится в сводке штаба ООС.
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