Спортсмен из Беларуси Яковлев выехал в Украину: ранее он отбыл 15-дневный арест за участие в мирных акциях

Тренер гандбольной команды "Віцязь" Константин Яковлев, активист Независимой ассоциации спортсменов, покинул Беларусь и уехал в Украину.

Об єтом сообщает "Наша Нива" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Спортсмен решил покинуть Беларусь и выехать в Украину после задержания и ареста.

Издание отмечает, что в июне Яковлев отбыл 15-дневный арест.

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Его задержали 16 июня, когда он возвращался в Минск с Барановичей вместе с другими спортсменами, где встретился с журналистом Дмитрием Руто после ареста на 15 дней.

Яковлев участвовал в мирных акциях и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

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