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Новости Репрессии в Беларуси
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Спортсмен из Беларуси Яковлев выехал в Украину: ранее он отбыл 15-дневный арест за участие в мирных акциях

Спортсмен из Беларуси Яковлев выехал в Украину: ранее он отбыл 15-дневный арест за участие в мирных акциях

Тренер гандбольной команды "Віцязь" Константин Яковлев, активист Независимой ассоциации спортсменов, покинул Беларусь и уехал в Украину.

Об єтом сообщает "Наша Нива" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Спортсмен решил покинуть Беларусь и выехать в Украину после задержания и ареста.

Издание отмечает, что в июне Яковлев отбыл 15-дневный арест.

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Его задержали 16 июня, когда он возвращался в Минск с Барановичей вместе с другими спортсменами, где встретился с журналистом Дмитрием Руто после ареста на 15 дней.

Яковлев участвовал в мирных акциях и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

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Спортсмен из Беларуси Яковлев выехал в Украину: ранее он отбыл 15-дневный арест за участие в мирных акциях 01

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) спорт (2421) убежище (284)


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Топ комментарии
+4
вариантов что он будет работать не возникает в голове?
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04.08.2021 08:03
+4
По вашему работают только в поле или на заводе?
Т.е. Е. Чичваркин не работает?
Или И. Маск?
Вы продукт советской эпохи.
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04.08.2021 08:19
+4
как они их всех выпускают могли б задерживать странно....и мужа олимпийки
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04.08.2021 10:18
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Бацька белорусов будет брать заложников. История никого не учит. Только на своих ошибках.
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04.08.2021 07:50 Ответить
"Bellingcat срочно займется расследованием обстоятельств гибели Виталия Шишова. Они уже несколько дней расследовали, еще до убийства, информацию о том, что агенты российского ФСБ проникли и интегрировались среди киевских белорусских эмигрантов."
От така фігня, малята.
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04.08.2021 07:56 Ответить
"Bellingcat" де гучно анонсоване ще пів року тому розслідування по Вагнергейту? 73% -по барабану- їх секстанську віру в Бубачку- ніщо не похитне (навіть ціни на ЖКХ та продукти харчування вищі ніж в Європі не впливають на падіння рейтингів) -але світова спільнота повинна знати з яким невігласом і нікчемою має справу! Не хочеться вірити в те що пройдисвіти і зрадники з ОП -домовилися з творцями фільму! Чому тоді тягнуть кота за хвіст і чи ( врешті решт) не виявляться гучні викриття цих авторів схожими на сумновідомі псевдо викриття "Брехус Інфо" ("Бігус Інфо" )!
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04.08.2021 10:44 Ответить
Пока что фигня для малят это фильм о вагнеровцах. Все никак Bellingcat не может его показать. Шутка ли, столько проблем и хлопот. То ковид, то надо срочно все бросать и заниматься белорусской оппозицией.
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04.08.2021 11:24 Ответить
Аппетит у чела неплохой.
Украинским пенсионерам следует понапрячься дабы прокормить еще одного дармаеда.
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04.08.2021 07:56 Ответить
Спортсмен із Білорусі Яковлєв виїхав до України: раніше він відбув 15-денний арешт за участь у мирних акціях - Цензор.НЕТ 8679
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04.08.2021 08:02 Ответить
вариантов что он будет работать не возникает в голове?
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04.08.2021 08:03 Ответить
Хоть дин из них работал?
Этот будет первым, пойдет ложить асфальт на большое будивныцтво.
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04.08.2021 08:07 Ответить
По вашему работают только в поле или на заводе?
Т.е. Е. Чичваркин не работает?
Или И. Маск?
Вы продукт советской эпохи.
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04.08.2021 08:19 Ответить
Конечно, куда тому Маску до такого гиганта мысли.
Сейчас его пристроят в спорткоммитет инструктором по прыжкам в ширину, оборудуют кабинет оргтехникой и он будет рассматривать порносайты во благо Украины.
Ждем еще пару сотен работников.
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04.08.2021 08:24 Ответить
А за тех спортсменов и тренеров, которых покупаем, кто напрягается?
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04.08.2021 08:18 Ответить
Лезут и лезут. А шоб он дальше покатился, в Чехию например.
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04.08.2021 08:03 Ответить
Страны с более умным народом натягивают колючую проволоку по границам и оборудуют полосу препятствий.
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04.08.2021 08:05 Ответить
И зря. СБУ его вздернет на ближайшем суку.
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04.08.2021 08:21 Ответить
Почему не в Польшу, или в Германию(как делают умные). И кто будет делать геволюцию? Ленин?
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04.08.2021 08:37 Ответить
Зря он сюда едет. Тут в парках гулять опасно
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04.08.2021 10:01 Ответить
как они их всех выпускают могли б задерживать странно....и мужа олимпийки
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04.08.2021 10:18 Ответить
Протупил Яковлев. Прозреет от отношения к спорту в Украине (результаты в Токио - яркое подтверждение). Чем Яковлев думает в Украине заниматься? Спортом? Ню, ню ...
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04.08.2021 13:35 Ответить
Питайте чий Крим і хто путін . Неправильно відповість - повертайте назад в звіринець.
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04.08.2021 13:40 Ответить
А може цей спортсмен є кгбешник чи фсбешник. Сьогодні приймати до себе білорусів можна тільки в спеціальні табори, де провести з ними підготовку, озброювати і відправляти до рідної гавані республіка Бєлорусь і дивитися які вони будуть ліквідовувати офіцерів, яких бацька організував на їхню ліквідацію.
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04.08.2021 14:44 Ответить
 
 