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Спортсмен из Беларуси Яковлев выехал в Украину: ранее он отбыл 15-дневный арест за участие в мирных акциях
Тренер гандбольной команды "Віцязь" Константин Яковлев, активист Независимой ассоциации спортсменов, покинул Беларусь и уехал в Украину.
Об єтом сообщает "Наша Нива" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Спортсмен решил покинуть Беларусь и выехать в Украину после задержания и ареста.
Издание отмечает, что в июне Яковлев отбыл 15-дневный арест.
Его задержали 16 июня, когда он возвращался в Минск с Барановичей вместе с другими спортсменами, где встретился с журналистом Дмитрием Руто после ареста на 15 дней.
Яковлев участвовал в мирных акциях и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.
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+4 Mikev V
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От така фігня, малята.
Украинским пенсионерам следует понапрячься дабы прокормить еще одного дармаеда.
Этот будет первым, пойдет ложить асфальт на большое будивныцтво.
Т.е. Е. Чичваркин не работает?
Или И. Маск?
Вы продукт советской эпохи.
Сейчас его пристроят в спорткоммитет инструктором по прыжкам в ширину, оборудуют кабинет оргтехникой и он будет рассматривать порносайты во благо Украины.
Ждем еще пару сотен работников.