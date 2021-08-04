Оккупанты обвинили в экстремизме по "делу Свидетелей Иеговы" еще двух жителей Ялты
В оккупированном Крыму еще двум жителям Ялты "шьют" экстремизм, обвиняя по "делу Свидетелей Иеговы".
Об этом сообщает в Фейсбуке Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.
"В Ялте возбудили уголовные дела против двух Свидетелей Иеговы - Дарьи Кузьо и Петра Жильцова. Кузьо избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, Жильцова после суток в изоляторе временного содержания отправили под домашний арест", – говорится в сообщении.
Так называемое "Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю" вменяет 33-летнему Петру Жильцову статьи об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Наказание по этим статьям предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы на срок до десяти лет лишения свободы.
Дарье Кузьо вменяется статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России).
Отмечается, что ранее Жильцов проходил в качестве свидетеля по "делу" другого жителя Крыма — Тараса Кузьо (супруга Дарьи Кузьо), который обвинялся по тем же статьям, которые сейчас вменяются Жильцову. Он также содержится под домашним арестом.
Как сообщалось, 20 апреля 2017 г. Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. 16 августа 2017 г. Министерство юстиции РФ приобщило крымские ячейки "Свидетелей Иеговы" в список экстремистских организаций.
В 2018 году сотрудники ФСБ РФ провели обыски у "Свидетелей Иеговы" в Ялте, Алупке, Севастополе и Джанкое.
В 2020 году были вынесены первые приговоры участникам организации с лишением свободы. 5 марта 2020 г. Джанкойский районный "суд" признал виновным Сергея Филатова в создании отделения религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (ст.282.2 ч.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься просветительской деятельностью и с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.
Также 5 марта Ялтинский городской "суд" приговорил жителя Ялты Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч рублей (около 150 тыс. грн) за организацию в городе религиозного объединения "Свидетели Иеговы". Однако 4 июня 2020 "Верховный суд" Крыма удовлетворил апелляционную жалобу "прокуратуры" и принял решение о лишении Герасимова свободы сроком на шесть лет. Его взяли под стражу сразу в зале "суда".
Оба крымчанина были этапированы в колонию для отбывания наказания. Также известно, что еще как минимум 4 крымчанина находятся под стражей в СИЗО Симферополя, а двое — под действием подписки о невыезде.
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- У всьому світі терористи дуже ******* зброю і застосовують її за будь-якої нагоди, а в Росії вони від неї "відхрещуються"!
- Чому так?
- Бо коли сама держава - терорист, то вона називає терористами тих , хто не хоче буть її "гарматним м"ясом"!
Однак вони хоч і відмовляються від зброї але з них непогані санітари у госпіталях; головне - не давать їм "проповідувать" А їх віра - це їх справа
Під іншим - буддисти з індуїстами у "нірвані" Ще під іншим мусульмани шербет п"ють і гурій обнімають
Між кущами душі канібалів ворогам голови ріжуть, а потім їх тіла на вогні смажать і їдять
А далі - на поляні сидить кружком група душ і дивляться один на одного
Питають "новопреставлені"
- А це хто?
- А це - "Свідки Єгови",,, Вони думають що тут лише вони одні!
- А чого так уважно слідкують один за одним?
- Вичисляють , хто "недостатньо віруючий"
- І що тоді?
- А біжать до мене і "стучать",,, Ідіоти - думають, що я "єретика" в пекло відправлю!
Чарльз Тейз Ра́сселл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Charles Taze Russell;https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 16 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1852 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Аллегейни , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пенсильвания - https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 31 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1916 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81) Пампа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 Техас ) - американский религиозный деятель, один из основателей религиозного движения «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B8 Исследователи Библии » (позднее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B свидетели Иеговы )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-_187721d37ef9dba7-1 [1] , с 1884 года президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8 Общества Сионской сторожевой башни (Пенсильвания) и издатель журнала «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Сторожевая башня »; проповедник и автор религиозных трактатовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-jv-2 [2] .
В 1878 году Расселл вступил в брак с Мэрайей Френсис Экли (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Maria Frances Ackley). Детей у супругов не было. После семнадцати лет совместной жизни по причине недоразумений в связи с издательством Общества Сторожевой Башни[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 каких? ] она покинула мужа. В 1908 году, после судебного разбирательства, начатого по её инициативе в 1903 году, суд вынес решение - не полное расторжение брака, а судебное разлучение с выплатой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B алиментов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-6 [5] .
А прості зомбі приречені жити біля параші.
Неужели трудно найти в Германии парочку свидетелей и подкинуть им деньжат на поддержку единоверцев?
Вот расийский зомбоящик не упустил бы такую возможность!
Где, млять, министерство пропаганды????
До речі - якщо ти не є членом секти цієї - звідки ТОБІ відомо що саме вони роблять? Адже ти не "член сім"ї"? Тобто ,ти вважаєш, що ти - "істина в останній інстанції" і тобі відомо ВСЕ!!! І саме це - ПРАВДА , а я - "БРЕХУН? А скажи мені: Чому саме твоя ПРАВДА більш "правдивіша" ніж моя? Тому що тобі так хочеться? Я ж не "пацан" - такі "аргументи" зі мною не проходять!
Це - моя "підтримка кацапського вбросу" ?
"Зарубай собі на носі" - світ не "чорно-білий" а має багато кольорів і відтінків!!!
А Богом мені не дорікай - у мене їх два! Про "дуалізм" чув? Наприклад про "Ахурамазду" і "Айхромайнью"? По віковічну боротьбу Добра і Зла? І про те що людина сама вибирає між цими двома іпостасями? (Додумався з ким у релігійну полеміку влізать! Як у мене вдома кажуть - "Коли ти мамчину цицьку смоктав - я вже люльку курив!"
Ти доводиш свою правоту на підставі своєї власної впевненості у своїй правоті - не більшеІ Вся твоя впевненість базується лише на твоєму особистому спілкуванні з деякими представниками "Свідків Єгови" Тобто у тебе превалює саме особистий мотив! А я з їх віруваннями знайомився, як кажуть - "зі сторони", маючи чисто споглядальний інтерес"
А ще краще - спробуй полеміку зі мною вести через Гугл-перекладач! "Пасрами" мене, "подлого кацапскага троля"!!!
По-друге: я просто привів один з прикладів - мені відомо набагато більше фактів, однак я не бачу необхідності тобі їх тут приводить;
По-третє: "Учение Маркса правильно, потому что оно верно!" - не аргумент! Я тобі привів конкретний приклад - а що привів ти? Лише туманні "розсусолювання" стосовно того що "Я не являюсь Свидетелем Иеговы, но у меня много знакомых и я долгое время с ними общался, даже изучал какое-то время Библию, и могу тебе сказать, что эти люди исключительно порядочные и вся та грязь, что вы пишите не имеет к ним не малейшего отношения".
Так хто ж з нас робить висновок на підставі "слів"?! В дзеркало глянуть не пробував?
Я серйозно читав Біблію, Новий Завіт, Коран в перекладі на російську мову Знайомився з ведичними основами, з "Авестою", з "Книгою мормона" (Талмуд не читав , але, враховуючи, що Біблія - творіння юдеїв - вважай що "причастився") Також читав багато видань журналу "Сторожова башта" Але я серйозно вивчав і Фрезера - "Золота гілка", "Міфи у Ветхому завіті" - а ти про ці книги навіть не чув!!!
Після цього у мене погляд на релігії став чисто філософським, "світоспоглядальним"
І ти ще рвешся мене у "брехні" звинуватить?!
(Мені особливо подобається, коли людина, що пише виключно російським "нарєчієм", називає мене - того, що пише виключно українською літературною мовою, "брехлом кацапским")
"Поздравляю Шарик! Ты - балбес!" ("Трое из Простоквашино")
во-вторых, я с Вами на "ТЫ" не переходила;
в-третих, докажите, что я вру, а вот то, что я озвучила, я прожила на собственном опыте и они сами же это подверждают в своих речах и статьях. Прочтите их литературу для старейшин, там инструкции о том, как скрыть факт сексуального насилия и растления, инструкции об остракизме. Изучите их историю наконец, а в феврале 2017 года их руководство само призналось в том, что они сами придумывают учения своей организации (к стати, много в их учениях плагиата)
В-четвертых, самые агрессивные комментарии именно от сторонников этов секты, а сами адепты вообще ядом брыщат. А заповедь "Возлюби врага"?
Тот, кто захочет проверить мои слова, может это сделать, это не проблема. Я состояла в этой секте достаточно времени, чтобы знать о ней многое. И от своих слов не откажусь так как все в свое время проверено и доказано.
во-вторых, я с Вами на "ТЫ" не переходила;
в-третих, докажите, что я вру, а вот то, что я озвучила, я прожила на собственном опыте и они сами же это подверждают в своих речах и статьях. Прочтите их литературу для старейшин, там инструкции о том, как скрыть факт сексуального насилия и растления, инструкции об остракизме. Изучите их историю наконец, а в феврале 2017 года их руководство само призналось в том, что они сами придумывают учения своей организации (к стати, много в их учениях плагиата)
В-четвертых, самые агрессивные комментарии именно от сторонников этов секты, а сами адепты вообще ядом брыщат. А заповедь "Возлюби врага"?
А зі мною у нього "облом" вийшов... Бачите - на мої аргументи відповісти нічим, так почав мене "тролем кацапським" обзивать! (один з пунктів "методички тролів: "нема аргументів - переходь на особу опонента : його національність, мову, правопис, перекручуй образливо його прізвище, "нікнейм", піддавай голослівно і зневажливо критиці його політичні, статеві, чи інші погляди") ...
Саме цим він тут і займається! І я думаю - знаю причину: у нього мета "не та" - не пояснить іншим свої погляди, а "розвести срач" на гілці Саме тому він в мене і "вчепився" Однак у мене "зад броньований" - силиться "вкусить", а зубки лише по "броні скрегочуть"
А "самолайки", все-таки, не ставте - не ******* тут такого! Ветерани форуму "на автоматі" негативно сприймають, бо цим тут саме "тролі" займаються, щоб штучно притягти увагу до свого коментаря...
Я тут з 2014, тому знаю що пишу...
И ее начали убеждать нормальной ориентации христосонутые...убеждали убеждали бесполезно....
тут всмешался я и чуть не потерял работу....за то что зачмырил верунов...Неделю со мной не здоровались и не разговаривали...
Еще и шеф попер "Еще раз такое ляпнешь и на кислород...Тебе никто не дал право издеваться над чувствами людей .."
До чого ж ви кумедно виглядите, коли нестачу поінформованості та власного інтелекту заміняєте нахабством і агресивністю! Це класична поведінка людей з обмеженими розумовими здібностями
Запам"ятай - нападки на людей, що більш поінформовані та володіють більшим обсягом знань - характерна ознака "митрофанушек"!!!
Українською пиши, будь ласка! Ти ж у нас "суперпатріот України а я - всього -навсього - "брехливый кацапский троль"!
До речі - порівняно з моїм розумом ти - "школота"! Я пишу без помилок двома мовами, а ти навіть ""узким нарєчієм" без помилок писать не здатен! Так що не тобі судить про мене! Йди в школу, навчися хоча-б "рассийскаму праваписанию"
Те що ти на мене підписаний - це твоє бажання, а не моє Навіщо ж ти підписався на "брехливого кацапского троля"? За час підписки можна-б уже хоч трохи від мене українську мову вивчить Однак єдина нація нездатна до вивчення української мови - це саме кацапня! Висновок?
- Месье! Я бежала за Вами три квартала!
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам как Вы мне безразличны!!!
А живеш ти "в стране ЗнаковопРоссии"
До речі "релігієзнавець"! Якщо ти такий "вумний", то що символізує у Фрезера в "Золотій гілці" вона сама? Що це за штука така, що людина їй приділила стільки уваги написала книгу на 700 сторінок? І куди згідно "Авести" діваються душі померлих?
З нетерпінням жду відповіді!!!
мій слуга, якого я вибрав,
щоб ви знали мене, вірили в мене
та розуміли, що я завжди той самий.
До мене не було Бога,
і після мене немає жодного.
- Книга Ісаї 43:10
Praise Jehovah! Jehovah Most High! Hallelujah!
¡Gloria a Jehová! ¡Jehová sobre todo! ¡Alaben a Jehová!
Слава Єговi! Єгова понад усе! Вихваляйте Єгову!
Слава Иегове! Иегова превыше всего! Восхваляйте Иегову!
Yehova'yı yüceltin!