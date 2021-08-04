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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты обвинили в экстремизме по "делу Свидетелей Иеговы" еще двух жителей Ялты

Оккупанты обвинили в экстремизме по

В оккупированном Крыму еще двум жителям Ялты "шьют" экстремизм, обвиняя по "делу Свидетелей Иеговы".

Об этом сообщает в Фейсбуке Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"В Ялте возбудили уголовные дела против двух Свидетелей Иеговы - Дарьи Кузьо и Петра Жильцова. Кузьо избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, Жильцова после суток в изоляторе временного содержания отправили под домашний арест", – говорится в сообщении.

Так называемое "Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю" вменяет 33-летнему Петру Жильцову статьи об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Наказание по этим статьям предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

Дарье Кузьо вменяется статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России).

Отмечается, что ранее Жильцов проходил в качестве свидетеля по "делу" другого жителя Крыма — Тараса Кузьо (супруга Дарьи Кузьо), который обвинялся по тем же статьям, которые сейчас вменяются Жильцову. Он также содержится под домашним арестом.

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Как сообщалось, 20 апреля 2017 г. Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. 16 августа 2017 г. Министерство юстиции РФ приобщило крымские ячейки "Свидетелей Иеговы" в список экстремистских организаций.

В 2018 году сотрудники ФСБ РФ провели обыски у "Свидетелей Иеговы" в Ялте, Алупке, Севастополе и Джанкое.

В 2020 году были вынесены первые приговоры участникам организации с лишением свободы. 5 марта 2020 г. Джанкойский районный "суд" признал виновным Сергея Филатова в создании отделения религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (ст.282.2 ч.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься просветительской деятельностью и с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Также 5 марта Ялтинский городской "суд" приговорил жителя Ялты Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч рублей (около 150 тыс. грн) за организацию в городе религиозного объединения "Свидетели Иеговы". Однако 4 июня 2020 "Верховный суд" Крыма удовлетворил апелляционную жалобу "прокуратуры" и принял решение о лишении Герасимова свободы сроком на шесть лет. Его взяли под стражу сразу в зале "суда".

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Оба крымчанина были этапированы в колонию для отбывания наказания. Также известно, что еще как минимум 4 крымчанина находятся под стражей в СИЗО Симферополя, а двое — под действием подписки о невыезде.

Оккупанты обвинили в экстремизме по делу Свидетелей Иеговы еще двух жителей Ялты 01
Оккупанты обвинили в экстремизме по делу Свидетелей Иеговы еще двух жителей Ялты 02

Автор: 

Крым (26369) религия (899) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+5
- Чим відрізняються терористи в Росії, від терористів усього світу?
- У всьому світі терористи дуже ******* зброю і застосовують її за будь-якої нагоди, а в Росії вони від неї "відхрещуються"!
- Чому так?
- Бо коли сама держава - терорист, то вона називає терористами тих , хто не хоче буть її "гарматним м"ясом"!
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04.08.2021 08:03
+4
из этих свидетелей такие же экстремисты, как из зебила патриот Украины.
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04.08.2021 09:05
+3
оккупанты чувствуют ущербность своего сатаната и пытаются заткнуть рот тем, кто изучает Библию и знает правду.
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04.08.2021 08:20
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Правила форума Совет форумчан
- Чим відрізняються терористи в Росії, від терористів усього світу?
- У всьому світі терористи дуже ******* зброю і застосовують її за будь-якої нагоди, а в Росії вони від неї "відхрещуються"!
- Чому так?
- Бо коли сама держава - терорист, то вона називає терористами тих , хто не хоче буть її "гарматним м"ясом"!
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04.08.2021 08:03 Ответить
Як чудово що затримають... Вони ж усі в не політики..Їх не стосується що робиться з країною! От тепер зможуть постраждати за віру.. Як ж добре
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04.08.2021 09:48 Ответить
Знаєш - я не прибічник "Свідків Єгови" Бо знаю "наслідки" їх діяльності на сім"ї Колись змушений був працювать більше року далеко від дому - приїжджав лише раз у місяць на два дні І от одного разу побачив у домі кілька номерів "Сторожової башти" (їх головниий журнал) Зрозумів що "внадилися" На той час я вже повернувся і жив дома Прийшли дві "квочки" Питають дружину Мовчки повернувся назад взяв журнали і сказав щоб і ноги їх тут не було - бо я тут хазяїн! Щось пробували "дзявкать" - пригрозив "спустить зі сходів" "Пошептало"! Живемо спокійно і далі - майже 20 років пройшло
Однак вони хоч і відмовляються від зброї але з них непогані санітари у госпіталях; головне - не давать їм "проповідувать" А їх віра - це їх справа
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04.08.2021 10:04 Ответить
Привет, пидорок!
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04.08.2021 10:43 Ответить
оккупанты чувствуют ущербность своего сатаната и пытаются заткнуть рот тем, кто изучает Библию и знает правду.
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04.08.2021 08:20 Ответить
Правду о чем?
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04.08.2021 08:58 Ответить
если будешь изучать Библию, то все сам узнаешь, хорошего дня!
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04.08.2021 09:06 Ответить
Ну 10 % тих хто її прочитав повністю.. Закінчує житя самогубством... А дебіл який створив секту свідків... Зарубав свою жінку сокирою.. Тому може ту правду людям все ж краще не знати?
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04.08.2021 09:49 Ответить
это где вы такое вычитали? можно ссылку на исследования?
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04.08.2021 10:34 Ответить
Читал я эти еврейские народные сказки!
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05.08.2021 07:20 Ответить
В тому.. Що свідки - секта.. Яка забороняє своїм прихожанам обороняти країну в якій вони живуть від ворогів... І взагалі брати участь в політиці.. Чи обороні своєї держави.. А дурачок що сттворив цю секту.. Зарубав свою жінку сокироою.. А ці дебіли вірять.. Що влни ті 144 000 які спасуьтяся зі всієї планети а всім іншим пісець
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04.08.2021 09:52 Ответить
на счет того, что зарубил это вообще бред какой-то, по поводу 144000 это вы явно не поняли, о чем вам говорили, Свидетели Иеговы учат тому, что люди будут жить в раю на земле, и только те 144000 избранных будут править как духовные личности, в общем вы плохо слушали, о чем вам говорили.
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04.08.2021 10:07 Ответить
Веде святий Петро душі "новопреставлених" по Раю Дивляться вони - під одним райським деревом католики, православні, протестанти псалми співають, Бога славлячи
Під іншим - буддисти з індуїстами у "нірвані" Ще під іншим мусульмани шербет п"ють і гурій обнімають
Між кущами душі канібалів ворогам голови ріжуть, а потім їх тіла на вогні смажать і їдять
А далі - на поляні сидить кружком група душ і дивляться один на одного
Питають "новопреставлені"
- А це хто?
- А це - "Свідки Єгови",,, Вони думають що тут лише вони одні!
- А чого так уважно слідкують один за одним?
- Вичисляють , хто "недостатньо віруючий"
- І що тоді?
- А біжать до мене і "стучать",,, Ідіоти - думають, що я "єретика" в пекло відправлю!
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04.08.2021 10:19 Ответить
Не пиши брехню з методичок церкви МП і ФСБ. Людей судять за те, що вони не їдуть захищати,, русский мир,, на Донбас,не стріляють в твоїх рідних. Ні Гітлер, ні Сталін не змогли примусити їх до війни, гинули в концтаборах, але не робили цього. Ці погляди точно можна поважати! Така їх віра! В тебе віра, що треба іти і стріляти? Також, це можна поважати, якщо ти не просто вбивця і садюга, а захисник і маєш такі переконання.Це і є свобода переконань, совісті, релігіі. Кожен сам вибирає собі релігію, переконання. Дуже сподіваюсь що в тебе не переконання Брехуна, бо від цього страждають багато людей, а за поклеп, є стаття...
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04.08.2021 13:31 Ответить
Не "фантазуй" Саме з-за таких "фантазій" твої опоненти отримують моральне право критикувать тебе за ВСЕ тобою сказане!
Чарльз Тейз Ра́сселл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Charles Taze Russell;https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 16 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1852 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Аллегейни , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пенсильвания - https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 31 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1916 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81) Пампа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 Техас ) - американский религиозный деятель, один из основателей религиозного движения «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B8 Исследователи Библии » (позднее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B свидетели Иеговы )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-_187721d37ef9dba7-1 [1] , с 1884 года президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8 Общества Сионской сторожевой башни (Пенсильвания) и издатель журнала «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Сторожевая башня »; проповедник и автор религиозных трактатовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-jv-2 [2] .
В 1878 году Расселл вступил в брак с Мэрайей Френсис Экли (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Maria Frances Ackley). Детей у супругов не было. После семнадцати лет совместной жизни по причине недоразумений в связи с издательством Общества Сторожевой Башни[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 каких? ] она покинула мужа. В 1908 году, после судебного разбирательства, начатого по её инициативе в 1903 году, суд вынес решение - не полное расторжение брака, а судебное разлучение с выплатой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B алиментов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-6 [5] .
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04.08.2021 13:45 Ответить
Правду про те, що насправді написано в Бібліі. Це викриває брехню московських попів, та інших, це їм і не подобається.
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04.08.2021 12:29 Ответить
Все, кто таскал свои кости на "референдум" в Крыму - свидетели Иеговы. Точняк. А еще они адвентисты-реформисты седьмого дня, баптисты и вапще жуткие сектанты. Всех на подвал!
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04.08.2021 08:39 Ответить
Свидетели Иеговы принципиально нейтральны в политике, поэтому вряд ли голосовали, насчет других не скажу, знаю только, что православных точно было большинство!
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04.08.2021 13:13 Ответить
Я б тих свідків Ягови теж хочаб у психлікарні порозтикував.Маю на увазі простих зомбі, ;пасторів;- тих на кічу. Займаються зомбуванням людей та видурюють гроші та майно.
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04.08.2021 08:40 Ответить
врунишка, много у тебя уже недвижимости выдурили? тебе самому бы неплохо было провериться на вменяемость.
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04.08.2021 08:49 Ответить
У мене нічого не видурять. Наші місцеві сектанти мене бояться як вогню.
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04.08.2021 17:24 Ответить
Закривати людей, погляди яких тобі не подобаються, в психлікарні - методи ФСБ.Якщо є дійсно вина когось, в чомусь поганому, є Конституція і правдивий суд.
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04.08.2021 13:17 Ответить
Не з тими вони зв'язалися. "Свідки Єгови" досить міцні у вірі. Через кілька років перебування у в'язниці вони перехрестять половину спецконтингента.
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04.08.2021 08:42 Ответить
Це ;пастори;, котрі вивчають принципи нейро-лінгвістичного програмування.
А прості зомбі приречені жити біля параші.
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04.08.2021 08:44 Ответить
При слове гипноз рядовые зомби начинают резко возмущаться...типа гипноз придумал сатана...
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04.08.2021 11:56 Ответить
дуже міцні . я с одним таким где то месяцев 6-8 на форуме спорил просил пояснить как это так . что в Киеве \ кстати свидетель киевский \ хунта и фашисты их не трогают . а в кацапии которую он нахваливал за иегову их сразу в тюрьму с экстремизмом . так тупорылый и не смог пояснить свой удивительный взгляд на мир .
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04.08.2021 09:20 Ответить
из этих свидетелей такие же экстремисты, как из зебила патриот Украины.
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04.08.2021 09:05 Ответить
Если бы в головах наших рукавадителей была капля мозга, по этому поводу - преследование по религиозным мотвам - нужно орать из каждого международного утюга, особенно в Германии, и как-то плано перейти к тому, что Поток-2 будет финансировать такие ущемления!
Неужели трудно найти в Германии парочку свидетелей и подкинуть им деньжат на поддержку единоверцев?
Вот расийский зомбоящик не упустил бы такую возможность!
Где, млять, министерство пропаганды????
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04.08.2021 09:43 Ответить
Сажать рядовых Свидетелей Иеговы бесполезно. Там нужно уничтожать верхушку, которая к сожалению в США. А секта эта действительно экстремисская и тоталитарная. То, что творится в этой секте, это вообще жесть. Они Говорят, что все люди кроме Свидетелей Иеговы должны быть убиты и не достойны жизни, что правительство допускается Богом, но устанавливается Сатаной, Дьяволом. В этоц секте покрывают педофилов, дела не расследуются. В этой секте адепты подвержены всяческим манипуляциям. В этой секте завуалированная коррупция, разрушаются семьи, особенно когда применяется такое наказание как остракизм. При этом родители абсолютно не общаются со своими детьми, которые вышли из этой секты и наоборот. В этой секте процветает предательство. Я уже молчу о том, что учения этой секты высосаны из пальца, их верхушка обманывает своих прихожан ложными пророчествами и учениями. Эту секта действительно очень опасна.
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04.08.2021 10:43 Ответить
кацапка, ты врешь, приведи доказательства хоть какие-то.
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04.08.2021 10:50 Ответить
На тобі приклад - мого товариша дружину втягли в секту Виносила всі збереження сімейні туди - хотіла продать тихцем квартиру, однак він - толковий юрист - вчасно "дав по руках" Сім"я жила на його заробіток Вона дітьми не займалась взагалі - тільки на молитовні збори бігала Змушений був розвестися Тепер його теща живе з ним і виховує його дітей А колишня дружина бігає по Києву і вербує нових ідіотів!
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04.08.2021 11:06 Ответить
послушай, такие сказки я тебе тоже могу на придумывать. Я не являюсь Свидетелем Иеговы, но у меня много знакомых и я долгое время с ними общался, даже изучал какое-то время Библию, и могу тебе сказать, что эти люди исключительно порядочные и вся та грязь, что вы пишите не имеет к ним не малейшего отношения.
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04.08.2021 11:11 Ответить
Та будь ласка - "придумуй"! От тільки Олегу ти дружину цим не повернеш, дочку - матері і дітям - матір!
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04.08.2021 11:23 Ответить
ты можешь многого не знать, что происходило в семье твоего друга, возможно он вел себя не достойно по отношению к своей жене, ведь ты же не являешься членом семьи и можешь многого не знать, а друг твой естественно не будет тебе всего рассказывать, так что вполне допускаю, что жене твоего друга пришлось уйти от него не от хорошей жизни.
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04.08.2021 11:31 Ответить
Та ти знаєш - ми колись у одному кабінеті сиділи, дружили довго З дружиною його розмовляв кілька разів Коли його перевели в Київ , то пару разів його теща до мене заходила - скаржилася Так що я "трохи більше знаю" ніж ти
До речі - якщо ти не є членом секти цієї - звідки ТОБІ відомо що саме вони роблять? Адже ти не "член сім"ї"? Тобто ,ти вважаєш, що ти - "істина в останній інстанції" і тобі відомо ВСЕ!!! І саме це - ПРАВДА , а я - "БРЕХУН? А скажи мені: Чому саме твоя ПРАВДА більш "правдивіша" ніж моя? Тому що тобі так хочеться? Я ж не "пацан" - такі "аргументи" зі мною не проходять!
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04.08.2021 11:43 Ответить
да, бесполезно мне тебе что-то доказывать, но своей цели ты добился, кацапский вброс сейчас в топ комментах. Бог тебе судья.
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04.08.2021 11:46 Ответить
Ти уважно прочитав мій коментар? До кінця? "Однак вони хоч і відмовляються від зброї але з них непогані санітари у госпіталях; головне - не давать їм "проповідувать" А їх віра - це їх справа"
Це - моя "підтримка кацапського вбросу" ?
"Зарубай собі на носі" - світ не "чорно-білий" а має багато кольорів і відтінків!!!
А Богом мені не дорікай - у мене їх два! Про "дуалізм" чув? Наприклад про "Ахурамазду" і "Айхромайнью"? По віковічну боротьбу Добра і Зла? І про те що людина сама вибирає між цими двома іпостасями? (Додумався з ким у релігійну полеміку влізать! Як у мене вдома кажуть - "Коли ти мамчину цицьку смоктав - я вже люльку курив!"
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04.08.2021 11:58 Ответить
ты лайкнул кацапку выше, +она лайкнула сама себя и ее коммент сейчас в топе.
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04.08.2021 12:03 Ответить
І що далі? Починаємо робить висновок про "правильне" і "неправильне " на підставі "національності"? Знаєш як це називається? Розпалювання міжнаціональної ворожнечі! Для мене національність ролі не грає - я скоріше похвалю Самуїла Маршака чи Твардовського ніж Леся Подерев"янського! Бо у них вірші кращі!
Ти доводиш свою правоту на підставі своєї власної впевненості у своїй правоті - не більшеІ Вся твоя впевненість базується лише на твоєму особистому спілкуванні з деякими представниками "Свідків Єгови" Тобто у тебе превалює саме особистий мотив! А я з їх віруваннями знайомився, як кажуть - "зі сторони", маючи чисто споглядальний інтерес"
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04.08.2021 13:15 Ответить
очевидно, что дело не в национальности, иначе бы я указал конкретную национальность, а дело все в том, что вы троли кацапские прибежали оправдывать действия своих преступных властей, не заслужено и без доказательно обливая помоями порядочных людей. Можешь не отвечать, не хочу вас больше кормить.
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04.08.2021 13:20 Ответить
Соглашусь, что люди они порядочные, но обманутые. Их "Верный и благоразумный раб" самозванец и циничный лжец.
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04.08.2021 13:25 Ответить
З тобою все ясно: я, "україномовний" - "кацап"! А ти, "русскаязичний" - "щирий українець"!
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04.08.2021 13:30 Ответить
верно, а с гугл-переводчиком ты можешь вообще сойти за кого угодно.
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04.08.2021 13:34 Ответить
Ти ідіот? Візьми будь-який свій коментар, що має більше п"яти рядків і запхни в Гугл-перекладач, щоб він тобі переклав твоє "нарєчіє" українською А я потім перекладу його ж літературною мовою! Побачимо що вийде Запам"ятай, телепню - Гугл-перекладач дає "технічний" переклад А я пишу літературною мовою!
А ще краще - спробуй полеміку зі мною вести через Гугл-перекладач! "Пасрами" мене, "подлого кацапскага троля"!!!
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04.08.2021 13:55 Ответить
это походу ты всех за идиотов держишь, можно подумать, что украиноязычный не может быть подонком.
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04.08.2021 14:01 Ответить
та я не против твоей веры, я против того, что ты обсераешь веру других на основании слов твоего друга.
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04.08.2021 12:05 Ответить
По-перше: я не "обсераю", і навіть не "обсираю", а "критикую" негативні прояви поведінки послідовників цього вірування;
По-друге: я просто привів один з прикладів - мені відомо набагато більше фактів, однак я не бачу необхідності тобі їх тут приводить;
По-третє: "Учение Маркса правильно, потому что оно верно!" - не аргумент! Я тобі привів конкретний приклад - а що привів ти? Лише туманні "розсусолювання" стосовно того що "Я не являюсь Свидетелем Иеговы, но у меня много знакомых и я долгое время с ними общался, даже изучал какое-то время Библию, и могу тебе сказать, что эти люди исключительно порядочные и вся та грязь, что вы пишите не имеет к ним не малейшего отношения".
Так хто ж з нас робить висновок на підставі "слів"?! В дзеркало глянуть не пробував?
Я серйозно читав Біблію, Новий Завіт, Коран в перекладі на російську мову Знайомився з ведичними основами, з "Авестою", з "Книгою мормона" (Талмуд не читав , але, враховуючи, що Біблія - творіння юдеїв - вважай що "причастився") Також читав багато видань журналу "Сторожова башта" Але я серйозно вивчав і Фрезера - "Золота гілка", "Міфи у Ветхому завіті" - а ти про ці книги навіть не чув!!!
Після цього у мене погляд на релігії став чисто філософським, "світоспоглядальним"
І ти ще рвешся мене у "брехні" звинуватить?!
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04.08.2021 13:04 Ответить
та брехло ты и есть, еще и кацапское, вместе с напарницей работаешь, хитро.
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04.08.2021 13:08 Ответить
Ну я ж сказав - "Учение Маркса правильно потому что оно верно!" Так "жопу рвуть" лише "неофіти" віри - аргументації нема, полеміку вести не здатні Однак : "Ты дурак, потому что думаешь не так, как я!"
(Мені особливо подобається, коли людина, що пише виключно російським "нарєчієм", називає мене - того, що пише виключно українською літературною мовою, "брехлом кацапским")
"Поздравляю Шарик! Ты - балбес!" ("Трое из Простоквашино")
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04.08.2021 13:23 Ответить
в общем я вас раскусил и кормить вас больше не буду, можете и дальше лить свою грязь, но уже без меня.
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04.08.2021 13:15 Ответить
Ясно! Обісрався і в кущі!
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04.08.2021 13:31 Ответить
Во-первых, я не кацапка;
во-вторых, я с Вами на "ТЫ" не переходила;
в-третих, докажите, что я вру, а вот то, что я озвучила, я прожила на собственном опыте и они сами же это подверждают в своих речах и статьях. Прочтите их литературу для старейшин, там инструкции о том, как скрыть факт сексуального насилия и растления, инструкции об остракизме. Изучите их историю наконец, а в феврале 2017 года их руководство само призналось в том, что они сами придумывают учения своей организации (к стати, много в их учениях плагиата)
В-четвертых, самые агрессивные комментарии именно от сторонников этов секты, а сами адепты вообще ядом брыщат. А заповедь "Возлюби врага"?
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04.08.2021 13:01 Ответить
обращаться на ты в интеренете это нормально, +вы для вас это если бы я тебя хотя бы уважал, но судя по твоему гнилому вбросу без доказательств, уважения к тебе нет не малейшего, возможно ты сторонник московской церкви, тогда это объясняет твою ложь.
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04.08.2021 13:05 Ответить
Мне как-то тоже не за что Вас уважать, просто воспитание не позволяет обращаться с Вами так как Вы этого заслуживаете. Я считаю, что любой человек прав он или не прав имеет право на уважение по причине того, что он человек. И замечу, этому учит Библия.

Тот, кто захочет проверить мои слова, может это сделать, это не проблема. Я состояла в этой секте достаточно времени, чтобы знать о ней многое. И от своих слов не откажусь так как все в свое время проверено и доказано.
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04.08.2021 13:19 Ответить
И конечно же поставлю себе лайк)))
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04.08.2021 13:21 Ответить
скорее поверю, что тебя от туда попросили на выход, как бесноватую неадекватку.
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04.08.2021 17:52 Ответить
Во-первых, я не кацапка;
во-вторых, я с Вами на "ТЫ" не переходила;
в-третих, докажите, что я вру, а вот то, что я озвучила, я прожила на собственном опыте и они сами же это подверждают в своих речах и статьях. Прочтите их литературу для старейшин, там инструкции о том, как скрыть факт сексуального насилия и растления, инструкции об остракизме. Изучите их историю наконец, а в феврале 2017 года их руководство само призналось в том, что они сами придумывают учения своей организации (к стати, много в их учениях плагиата)
В-четвертых, самые агрессивные комментарии именно от сторонников этов секты, а сами адепты вообще ядом брыщат. А заповедь "Возлюби врага"?
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04.08.2021 13:09 Ответить
самолайк признак кацапа, так что я не ошибся.
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04.08.2021 10:57 Ответить
В чем проблема? Мне нравится мой комментарий, имею право ставить лайк где захочу, мы в свободной стране живем)
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04.08.2021 13:04 Ответить
Не переживайте так! Коли людина має вузький погляд на світ, то вона живе по принципу: "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!" Він колись з одним-двома "Свідками" поспілкувався і думає що він про них УСЕ знає!
А зі мною у нього "облом" вийшов... Бачите - на мої аргументи відповісти нічим, так почав мене "тролем кацапським" обзивать! (один з пунктів "методички тролів: "нема аргументів - переходь на особу опонента : його національність, мову, правопис, перекручуй образливо його прізвище, "нікнейм", піддавай голослівно і зневажливо критиці його політичні, статеві, чи інші погляди") ...
Саме цим він тут і займається! І я думаю - знаю причину: у нього мета "не та" - не пояснить іншим свої погляди, а "розвести срач" на гілці Саме тому він в мене і "вчепився" Однак у мене "зад броньований" - силиться "вкусить", а зубки лише по "броні скрегочуть"
А "самолайки", все-таки, не ставте - не ******* тут такого! Ветерани форуму "на автоматі" негативно сприймають, бо цим тут саме "тролі" займаються, щоб штучно притягти увагу до свого коментаря...
Я тут з 2014, тому знаю що пишу...
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04.08.2021 14:33 Ответить
Как то попала в лапы свидетелей у нас на работе бухгалтерша...
И ее начали убеждать нормальной ориентации христосонутые...убеждали убеждали бесполезно....
тут всмешался я и чуть не потерял работу....за то что зачмырил верунов...Неделю со мной не здоровались и не разговаривали...
Еще и шеф попер "Еще раз такое ляпнешь и на кислород...Тебе никто не дал право издеваться над чувствами людей .."
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04.08.2021 12:01 Ответить
Тут набежало куча тролей из соседней страны, оправдывать свои действия, сеять ложь и сплетни. Для справки: Свидетели Иеговы запрещены только в России и странах с режимами подобными Талибан и Игил, где запрещено любое инакомыслие. В США, Европе и большинстве других стран, Свидетели Иеговы считаются добропорядочными гражданами. Там уважается их нейтралитет в политических делах, неучастие в выборах и вооруженных конфликтах. Сплетни были проверены и судами доказана их лживость. В самой России Свидетели Иеговы осуждены чисто по экстремистским статьям - из за чтения Библии и литературы, которую запретили. Осуждены на большие сроки из за разговоров о том, что написано в Библии с людьми.Такой вот экстремизм! Интересно, что нет ни одного осужденного Свидетеля Иеговы за всю ту грязь, которую тут льют из методичек московского патриархата, и ФСБ.они хотели бы, что бы их ложь была доказана в суде, но это невозможно, потому что это всего лишь сплетни. Тюрьмы полны уголовниками православной например принадлежности, и они остаются православными и далее, выходя из тюрьмы и продолжая свои дела. Если же, кто из Свидетелей Иеговы становится на преступный, уголовный путь, он сразу же исключается из собрания, это не замалчивается и пресекается даже заранее по возможности. Поэтому, думайте, чем распространять сплетни, проверяйте, кто пишет и с какой целью.Решите для себя, вы за свободу совести, мнений и религий, или что бы сверху назначали экстремистом без причин!
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04.08.2021 13:06 Ответить
общался, работал с свидетелями, очень культурные и порядочные люди. А троли кацапские всю ветку засрали
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04.08.2021 13:26 Ответить
А я мабуть - самий перший "троль кацапський"!!! Навмисно досконало вивчив українську мову, щоб тут "ветку засрать"!
До чого ж ви кумедно виглядите, коли нестачу поінформованості та власного інтелекту заміняєте нахабством і агресивністю! Це класична поведінка людей з обмеженими розумовими здібностями
Запам"ятай - нападки на людей, що більш поінформовані та володіють більшим обсягом знань - характерна ознака "митрофанушек"!!!
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04.08.2021 13:37 Ответить
ты главное не забывай текст выделить жирным, как ты любишь, и еще можно капсом подчеркнуть, говорят так еще круче, ну и самолайк для вас никто не отменял.
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04.08.2021 13:47 Ответить
Я тобі там вище написав - переходь на українську мову і ми побачимо хто з нас "кацап"
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04.08.2021 13:57 Ответить
я тебе так же уже написал, что с гугл-переводчиком ты можешь выдавать себя за кого угодно, это не показатель, показатель - это твоя хитрожопая работа на отбеливание кремлядей.
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04.08.2021 13:59 Ответить
Ну так "пасрами меня" - напиши українською мовою, без Гугл-перекладача, краще ніж я!
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04.08.2021 14:10 Ответить
Людина, яка прочитала купу книжок, і ні в одній не розібралася, не є більш проінформованою. Знання, які вона придбала таким чином, можуть бути більшими за обсягом, але меньшими за якістю. В мозку вінегрет, та нема ні в чому розуміння.Філософія - в перекладі, - любов до мудрості, перетворюються у таких людей в любов мудрствовати!Але то є їх право, свобода, і проблема для оточуючих.
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04.08.2021 16:35 Ответить
А хто ти такий, щоб судить - хто в книжці "розібрався", а хто - ні? "Проффессор"? чи взагалі -"істина в останній інстанції"? Щось я від тебе тут "мудрості" не бачу - одне "критиканство"! Спочатку уважно перечитай ВСІ мої коментарі по темі, розберися ЩО САМЕ я виклав і яка моя оцінка питання, а потім займайся "моралістикою"!
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04.08.2021 17:08 Ответить
с чего ты взял, что ты тут умом и мудростью блещешь? явно ты неадекватен, а я на тебя еще подписан был тьфу..
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04.08.2021 17:56 Ответить
Так "Андрей М 79993а93" - це твоя "аватарка"? Чи тобі дуже цікаво, чим я тут, без тебе, на гілці займаюсь? Відповідаю тим хто до мене звертається!
Українською пиши, будь ласка! Ти ж у нас "суперпатріот України а я - всього -навсього - "брехливый кацапский троль"!
До речі - порівняно з моїм розумом ти - "школота"! Я пишу без помилок двома мовами, а ти навіть ""узким нарєчієм" без помилок писать не здатен! Так що не тобі судить про мене! Йди в школу, навчися хоча-б "рассийскаму праваписанию"
Те що ти на мене підписаний - це твоє бажання, а не моє Навіщо ж ти підписався на "брехливого кацапского троля"? За час підписки можна-б уже хоч трохи від мене українську мову вивчить Однак єдина нація нездатна до вивчення української мови - це саме кацапня! Висновок?
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04.08.2021 18:17 Ответить
ты уже раз десять на этой ветке похвастался, какой ты молодец, как ты пишешь без ошибок, и что толку, если мудрости у тебя нет. Правильно Андрей подметил, что в голове твоей винегрет.
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04.08.2021 18:25 Ответить
Я не хвалюся, а "констатую факт"! А от ти з кожним новим постом показуєш свою дріб"язковість, баранячу упертість, дурість і скандальність
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04.08.2021 18:31 Ответить
На відміну від тебе, якщо вже ми на ти, не маю такої звички ділити людей на кацапів та ще когось, перечитайте мої коменти, там цього немає. Це зверхність, яка притаманна імперській їдеологіі, і це незалежить від націі, це в мізках, що пре від тебе. Підписуватись на тебе? Навіщо? Не цікавий нічим, як я вже писав, дуже поверхневі знання, що про Свідків Єгови, так і про інші релігіі, це видно з твоїх "вумних" постів.Можу робити висновки, бо вивчав весь твій список ще 20 років тому, коли ти ще люльку не смоктав...Також, я не писав ніде, що ти троль. Ти сам так вирішив,з мого припущення, про те, що хтось троль з іншої країни, бо повторює їх пропаганду проти Свідків Єгови. Чому тобі відповідаю? Бо хтось ще подумає, що ти "вумний" розумний, тому що добре пишеш на двох мовах.І ще,...я не люблю брехні. Я не є патріотом жодної країни. Я не живу ні в Україні, ні в Росії. Українська мова не моя рідна мова,але відповідаю тобі на українській без гугл перекладача, маю право на помилки. Це все, що я тобі відповім, може щось зрозумієш...
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04.08.2021 19:17 Ответить
А я що - пропонував тобі на мене підписаться? Теля Боже! Та я дивлюся - ти навіть уважно читать не вмієш!!! Чи ти і "Харьковсіті" - дійсно "одне й те саме"? "Нахрєн" ти мені здався? Вліз у чужу переписку, "навумнічав" "високим штилем" українською мовою з помилками і зображає з себе "абиженную институтку":
- Месье! Я бежала за Вами три квартала!
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам как Вы мне безразличны!!!
А живеш ти "в стране ЗнаковопРоссии"

До речі "релігієзнавець"! Якщо ти такий "вумний", то що символізує у Фрезера в "Золотій гілці" вона сама? Що це за штука така, що людина їй приділила стільки уваги написала книгу на 700 сторінок? І куди згідно "Авести" діваються душі померлих?
З нетерпінням жду відповіді!!!
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04.08.2021 19:33 Ответить
Як на мене,то чим більше кацапи пересажають одне одного,тим краще.
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04.08.2021 16:42 Ответить
Ви мої свідки, - каже Єгова,-
мій слуга, якого я вибрав,
щоб ви знали мене, вірили в мене
та розуміли, що я завжди той самий.
До мене не було Бога,
і після мене немає жодного.
- Книга Ісаї 43:10

Praise Jehovah! Jehovah Most High! Hallelujah!
¡Gloria a Jehová! ¡Jehová sobre todo! ¡Alaben a Jehová!
Слава Єговi! Єгова понад усе! Вихваляйте Єгову!
Слава Иегове! Иегова превыше всего! Восхваляйте Иегову!
Yehova'yı yüceltin!
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04.08.2021 20:01 Ответить
 
 