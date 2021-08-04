Оккупанты обвинили в экстремизме по "делу Свидетелей Иеговы" еще двух жителей Ялты

В оккупированном Крыму еще двум жителям Ялты "шьют" экстремизм, обвиняя по "делу Свидетелей Иеговы".

Об этом сообщает в Фейсбуке Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"В Ялте возбудили уголовные дела против двух Свидетелей Иеговы - Дарьи Кузьо и Петра Жильцова. Кузьо избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, Жильцова после суток в изоляторе временного содержания отправили под домашний арест", – говорится в сообщении.

Так называемое "Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю" вменяет 33-летнему Петру Жильцову статьи об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Наказание по этим статьям предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

Дарье Кузьо вменяется статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России).

Отмечается, что ранее Жильцов проходил в качестве свидетеля по "делу" другого жителя Крыма — Тараса Кузьо (супруга Дарьи Кузьо), который обвинялся по тем же статьям, которые сейчас вменяются Жильцову. Он также содержится под домашним арестом.

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Как сообщалось, 20 апреля 2017 г. Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. 16 августа 2017 г. Министерство юстиции РФ приобщило крымские ячейки "Свидетелей Иеговы" в список экстремистских организаций.

В 2018 году сотрудники ФСБ РФ провели обыски у "Свидетелей Иеговы" в Ялте, Алупке, Севастополе и Джанкое.

В 2020 году были вынесены первые приговоры участникам организации с лишением свободы. 5 марта 2020 г. Джанкойский районный "суд" признал виновным Сергея Филатова в создании отделения религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (ст.282.2 ч.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься просветительской деятельностью и с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Также 5 марта Ялтинский городской "суд" приговорил жителя Ялты Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч рублей (около 150 тыс. грн) за организацию в городе религиозного объединения "Свидетели Иеговы". Однако 4 июня 2020 "Верховный суд" Крыма удовлетворил апелляционную жалобу "прокуратуры" и принял решение о лишении Герасимова свободы сроком на шесть лет. Его взяли под стражу сразу в зале "суда".

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Оба крымчанина были этапированы в колонию для отбывания наказания. Также известно, что еще как минимум 4 крымчанина находятся под стражей в СИЗО Симферополя, а двое — под действием подписки о невыезде.



