В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 984 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксированы 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 59, медработников - 48).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 572 человека;

летальных случаев - 43;

выздоровели - 570 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 533 человека,

методом ИФА - 8 064 человека,

экспресс-тестами - 16 845 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 255 345 человек;

выздоровели - 2 188 273 человека;

летальных случаев - 53 024;

проведено ПЦР-тестов - 11 446 663.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях", - рассказали в Минздраве.







