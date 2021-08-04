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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 984 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксированы 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 59, медработников - 48).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 госпитализированы - 572 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 летальных случаев - 43;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 выздоровели - 570 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине первые дети получили прививки от коронавируса, - Черновицкая ОГА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 22 533 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 064 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 16 845 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 заболели - 2 255 345 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 188 273 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 024;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 446 663.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 43 человека, зафиксированы 984 новых случая заражения, 570 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Свято наближається.
Але ковід- дуже підступна хвороба. Зазвичай у нього починають вірити уже синюшними під кисневим концентратором.
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04.08.2021 08:38
+2
До речі, отой смайлик з долонями, котрий використовують як символ молитви, насправді означає ;дай п'ять;.
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04.08.2021 08:47
+1
Главное верить в 😇 не забывать 🙏 и самое главное причащаться с одной 🥄 и тогда никакой 👑🦠 не возьмет 😉👌.
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04.08.2021 08:42
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Правила форума Совет форумчан
Свято наближається.
Але ковід- дуже підступна хвороба. Зазвичай у нього починають вірити уже синюшними під кисневим концентратором.
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04.08.2021 08:38 Ответить
"Свято", скоріше, не наближається, а відгикується. Це я про отой "хресний хід" гундяєвських пришелепуватих. Бо розкладка по областях схиляє саме до такого висновку.
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04.08.2021 09:11 Ответить
Главное верить в 😇 не забывать 🙏 и самое главное причащаться с одной 🥄 и тогда никакой 👑🦠 не возьмет 😉👌.
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04.08.2021 08:42 Ответить
До речі, отой смайлик з долонями, котрий використовують як символ молитви, насправді означає ;дай п'ять;.
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04.08.2021 08:47 Ответить
Сейчас самое время каждому из нас опять таки сделать правильный выбор! Помните 2019 год? ну... и что же выберет наш нарід?
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, зафіксовано 984 нові випадки зараження, 570 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4949
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04.08.2021 09:18 Ответить
73% побегут вирусы хером на рояльных клавишах давить... Хотя, судя по постам отдельных личностей, есть зебилы, которые это делают и на компьютерной клавиатуре.
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04.08.2021 10:44 Ответить
А потом будет как, например, в штате Массачусетс:
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

Прививаться будут все больше... но и привитые будут болеть (и их будет большинство ). И умирать. И ограничительные меры вернут, как в Израиле... и тех, кто думал "Вот сейчас укольчик сделаю, смогу гулять где угодно, летать куда угодно да еще и без масочки" - ждет очень большое разочарование.
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04.08.2021 10:47 Ответить
Прям таки во всем штате? Или у приезжих в один городок штата и после массовых мероприятий без соблюдения маосчного режима и дистанции? Пару часовбез масок в автобусах и еще несеолько часов на массовом мероприятии вполне могут засеятьвирусами слизистые даже привитому так, что ПЦР дал положительный результат...
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients. Cycle threshold values were similar among specimens from patients who were fully vaccinated and those who were not.
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04.08.2021 11:10 Ответить
Прям таки из 100% заболевших было 74% привитых. Полностью привитых. Вот что важно.
В исследуемом объеме населения (мы ведь не подвергаем сомнению правильность выборки при исследованиях CDC, верно? Иначе нам придется подвергать сомнению сами исследования CDC - и тогда и те, что говорят о безопасности вакцин тоже)
Так и тянет поехидничать на тему: "Ну шо сынку, помогли тебе твои прививки?". Ладно, не буду.
Я поехидничаю на тему вот этого вот предложения из отчета, которое ты наверняка прочитал, но почему-то не обратил внимания:
Among five COVID-19 patients who were hospitalized, four were fully vaccinated.

80% госпитализаций... у полностью вакцинированных... я прям слоган придумал для Пфайзер-Бионтех / Модерна (привитые прививались ими, в отчете указано):
Прививайся - попади под ИВЛ)))

З.Ы.: Справедливости ради - все они были резидентами штата, а не округа. Massachusetts residents, - написано. А не Barnstable County residents.
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04.08.2021 11:41 Ответить
Обычно когда читают фразу "будет как, например, в штате Массачусетс" подразумевают штат, а не географическую принадлежность одного городка или резиденство приезжих на массовое мероприятие (что Вы почему-то оставили "за кадром", хотя в заметке CDC это было четко указано ).
Или мне тогда написать "Будет как в Италии" и взять статистику по Бергамо, где от ковида весной 2020 умерло 0,5% от всего населения?
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04.08.2021 11:48 Ответить
Согласен. Я несколько преувеличил. Впредь буду внимательнее.
Но это не отменяет изложенных в отчете фактов:
1) Из выборки, полученной в соответствии с принятыми в CDC методами и наверняка отвечающей всем необходимым стандартам клинических исследований (а иначе... см. выше) - заболевших ковид, 74% были полностью привиты.
(Здесь обычно говорят что-то вроде "Ну и что? Да, прививка не гарантирует что ты не заболеешь, она тебя от ИВЛ спасает". НО... смотрим факт №2)
2) Из госпитализированных было 80% полностью привитых.

В общем два наиболее популярных мифа "Не заболею / не попаду под ИВЛ" отчет, мягко говоря, не подтверждает.
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04.08.2021 12:03 Ответить
По стандартам, клинические исследования проводят двойным слепым методом на рандомизированных группах с обязательной контрольной группой. Это сообщение CDC не может рассматриваться как клиническое.
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04.08.2021 13:04 Ответить
Мы уже говорили об этом. Так декларируется. Но так не делается (вспомни пример, я давал - для одной из вакцин, там в группах было не плацебо а тоже вакцина ... но всем было все равно и в итоге вакцина продается).
Просто выводы из него очень неудобны.
С другой стороны... в начала всей этой истерии принимались решения основанные на исследованиях с сопоставимой выборкой и методами. Плюс-минус конечно. И это было норм. А тут ... выводы "не те"... факты не устраивают... тогда понятно что нельзя его рассматривать.
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04.08.2021 13:57 Ответить
При некоторых заболеваниях считается неэтичным или опасным для жизни давать плацебо. Например, при испытании антирабических вакцин. Если создается новая вакцина, она должна быть лучше сушествующей, поэтому вполне допустимо давать конторльной группе не плацебо, а старую известную вакцину и сравнивать с ней. Не вижу тут крамолы.
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04.08.2021 14:39 Ответить
Погоди. Цель исследования о котором мы говорим - выявить возможную опасность вакцины для здоровья. И если дается вместо плацебо другая вакцина - то сравнение идет не с воздействием на здоровый организм, но с воздействием другой вакцины.
То есть грубо говоря, считается не вред, который наносится... а больше он или меньше того, что уже нанесен. А вывод делается о безопасности. Это же разные вещи?
"Тебе не оторвет руку" / "Тебе не оторвет ничего, по размерам превышающее руку" - согласись, вещи разные.
Мы смотрели инструкции не к антирабическим вакцинам. Навскидку это был то ли Даптасел, то ли Инфанрикс. То есть от дифтерии, столбняка, коклюша
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04.08.2021 15:42 Ответить
Ари всей манипулятивности твоей выдумки - "Тебе не оторвет руку" / "Тебе не оторвет ничего, по размерам превышающее руку" - согласись, вещи разные - если лечат газовую гангрену руки, то и такие результаты могут подойти. Вы не хотели бы при газовой гангрене быть в контрольной группе и получать инъекции физраствора?
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04.08.2021 16:09 Ответить
Погоди, так вакцину вводили здоровым людям и изучали её воздействие на организм.
Это исследование безопасности а не эффективности.
Не больным.
Чтобы выявить вред который она наносит организму.
Это как...
1) Взять ведро воды и вылить на человека. Он станет мокрым. Эффект налицо - человек стал мокрее чем был.
2) Вылить еще одно ведро воды на человека и сделать вывод: Мокрее он не стал, значит ведро воды не делает человека мокрее.
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04.08.2021 16:19 Ответить
Это как испытанием мыла. Когда какое ни было бы поганенькое мыло - по сравнению с совсем немытым человеком, умытый им хорош. А по сравнению умытым с мылом от Хенкель или Проктер энд Гембл - фуфло.
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04.08.2021 16:26 Ответить
Это справедливо, если мы оцениваем пользу.
А если вред, то картина иная с точностью до наоборот.
Это как... о, точно.
1) Выпиваем 50гр. водки. Получаем некую степень опьянения. Т.е. с абсолютно трезвым - видно сразу. Да и жена унюхает... За руль все равно низзя, потому как пьяный. Потому как разница в оценке ситуации на дороге и скорости реакции по сравнению с трезвым - есть.
2) Выпиваем 50гр. коньяка.
Получаем некую степень опьянения. Примерно такую же как на водку. И ... говорим мол за руль можно - смотри, я ж не пьянее чем от 50гр. водки.
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04.08.2021 16:37 Ответить
Это как... о, точно.
1) Выпиваем 250гр. одного сорта водки. Получаем некую степень опьянения. и у 50 из 100 на утро сильно болит голова.
2) Выпиваем 250гр. водки другого сорта. Получаем некую степень опьянения. и у 10 из 100 на утро сильно болит голова.

Вывод: Второй сорт лучше.
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04.08.2021 16:47 Ответить
Вывод: пить водку не стоит вообще.
Давай. Опровергни)))) Скажи что она полезна)))))

Правильный критерий сравнения:
Не выпиваем 250гр. водки. На утро голова болит у 0 из 100.
0 меньше и 10 и 50. Нельзя на основании того, что у тебя голова болит у 10 а не у 50 делать вывод, что это так же безопасно как и у 0.
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04.08.2021 17:09 Ответить
Ок, давай без водки. Все-таки тянет тебя по старой привычке на такие примеры, я и объяснил на доступном тебе примере. .
Замени на пельменьи, а вместо головной боли - превышение нормы холестерина. Так лучше? Голодный по низкому холестерину уделает любго, кто поел любой сорт пельмений (кроме вегетарианских, но это фу).
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04.08.2021 17:23 Ответить
Да, к сожалению тянет... если совсем уж честно то я рад что сменил работу не на такую же водку, но на что-то нужное. Давно хотел...
1. Вегетарианские пельмени... у нас их нет, но вот веганские котлеты на удивление "зашли". Есть вареники с капустой, картохой, грибами. Очень даже себе ...
2. Конечно уделает. Пример и вправду понятнее. Тут ты прав.
Но ведь есть нужно когда голоден и строго по норме? И вообще холестерин - фу, разве не так?)
Если есть не когда нужно... а в целях профилактики, так сказать... то ... в общем будешь жирным как я((. И придется тебя лечить бассейном, как это делаю сейчас я))).
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04.08.2021 17:45 Ответить
Холестерин не всегда однозначно фу, но в большинстве случаев да. В плане его понижения неплохая вещь усодезоксихолевая кислота. Правда, недешевая, зараза, и надо чтобы не было кальцинированных камней в желчном пузыре. Для поджелудочной и печени очень неплохая вещь. Холестерин она снижает, но не такая злая, как статины.
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04.08.2021 17:57 Ответить
Благо дарю за науку.
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04.08.2021 18:01 Ответить
На здоровье.
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04.08.2021 18:16 Ответить
Вы знаете, как выглядит судороги при столбняке?
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, зафіксовано 984 нові випадки зараження, 570 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9208

И спасти уже нельзя. Вы как, согласились бы участвовать в испытаниях с котролем с плацебо для таких болезней?
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04.08.2021 16:14 Ответить
Еще раз. Это испытание безопасности. Его проводят здоровым людям.
И от столбняка так-то есть сыворотка. Да, я в курсе, что принцип действия у нее и у вакцины похож. Разница лишь в том, что сыворотку вводят больному. Здоровых людей ею не колят))
И если бы я вдруг столбняком заразился... что весьма странно в современном мире... то я был бы не против того, чтобы мне кололи сыворотку.

Вот смотри. Моя жена повредила в бассейне ноготь (и как умудрилась только). Прям в воде. Хлорированной воде. Очищенной хлорированной воде.
Приехали в больничку... ноготь удалили, перевязали... в общем все ОК.
Врач такой - делайте прививку от столбняка. Прикинь? Он даже не спросил, есть ли она у нас))) Был послан, разумеется.
Суть: Ему пофигу. Сказали колоть - колите
А ведь врач здорового человека мог бы: направить на анализ на возбудители столбняка, получить результаты - и если надо - применить сыворотку. Тчк. А если не надо (согласись... получить возбудитель столбняка в трехкратно (как говорят в бассейне) очищенной и хлорированной воде - нереально) - то не вводить посторонние вещества в здоровый организм. Вот так это должно работать, по моему мнению. Лечить - больных. Здоровых не трогать, их и так мало, вон на все США с их населением - всего 740))))) На правах шутки эта фраза.
А вдруг у жены аллергия? Вдруг она умрет от этого? Что, врача посадят?
Эх.
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04.08.2021 16:27 Ответить
Его обязанность предложить, а твое право отказаться.
В Украине периодически один-два очень умных сторонника "естественного иммунитета" или их детей столбняка умирают. Ну, не повезло в той лотерее.
Я за прививку от столбняка не агитирую. Делать ее или нет - личное дело каждого. Да и врачам иногда полезно посмотреть как отрываются сухожилия во время судорог. Не все же им по средневековым учебникам учиться.
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04.08.2021 16:34 Ответить
1. Это пока оно у меня есть - это право. И, согласись, справедливо, если из-за этого отказа я не буду ограничен в иных правах? А то ведь ограничивают.
2. Периодически никто не умирает. Периодически - 12 случаев например в прошлом году - вкалывают противостолбнячную сыворотку. Там кстати еще приводится статистика вакцинации в разных возрастных группах... и цифры там далеко не 95%... то есть при ужасном покрытии цена вопроса - 12 доз противостолбнячной сыворотки.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2492063464251700

В чем проблема не тратить миллионы на вакцину - но потратить сотню тысяч на ... скажем тысячу доз сыворотки, ну или две тысячи доз (я увеличил кол-во заболевших в большое число раз специально)? А проблема, Антип, в том, что тогда распилить получится стоимость пары тысяч доз сыворотки а не десятков миллионов доз вакцин. Неинтересно плотникам у власти, понимаешь?
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04.08.2021 16:45 Ответить
А чего ограничивать в правах - заболевший столбняком никого не заражает (ну, кроме совсем неосторожных медиков.)
Сыворотка - очищенная плазма с антителами. Стоит дорого, хранится плохо и надо гоняться с нею за больными... Далеко не все приходят вовремя к врачам, есть случаи, когда уже и с сывороткой не спасти
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1682021651922556/
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04.08.2021 16:56 Ответить
1) Жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми.
Я думаю, не стоит говорить о том, что ничего не было бы - если бы она обратилась в первый день, сделала анализ и получила свою дозу сыворотки.
Ну и опять же. 1 случай в год. На 41 млн. населения. Это не "периодически" как ты писал, это блин единственное исключение на огромную страну.
2) Стоит дорого - за штуку да. Но я не зря упомянул масштабы. При всей её дороговизне скажем пара тысяч доз сыворотки (огроменнейший запас при учете 12-15 случаев при 50% вакцинации в среднем) стоит в десятки раз меньше миллионов доз вакцины. Опять же - при производстве скажем 100 штук и 1000 штук часть постоянных затрат (например стоимость сертифката) делится на бОльшую цифру и соответственно себестоимость штуки снижается. А типа Пфайзер с ее температурным режимом просто хранить?)))))
3) Гоняться надо за больными - тут ты прав. Да только... смотри. Отменяем вакцинацию обязательную. Имеем сыворотку в бОльшем кол-ве. И пишем при заключении декларации с врачом обязательство больного - при получении травмы с открытой раной - обязательство сделать тест в первый же день. Даем обязательство травматологу в пункте - направлять на тест всех без исключения. Тех кто обратился с открытой травмой.
Тест положительный - делаем укол сыворотки.
Нарушил обязательство пациент... ну что же. Естественный отбор и его проблемы.
Нарушил обязательство врач - идет под суд. В идеале... заражаем его столбняком и не лечим. Чтоб око за око...
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04.08.2021 17:57 Ответить
Тут не все просто. Как быть с логистикой? Допустим, по одному - два комплекта в облцентрах... А сельские районы? Селянам после каждой раны в ноге ездить в райцентр на анализ в райполиклинике? Тогда в рай быстро попадешь, там точность анализов не очень. А стоимость анализов, а стоимость проезда, а время?
А с армией? Там глубокое ранение с попаданием земли не редкость. А доставлять сыворотку на передок непросто. И удалять бойца после глубокой царапины не всегда возможно. Потом дети. Они могут пораниться и не сказать родителям. Сам таким был.
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04.08.2021 18:23 Ответить
Допустим по 50-100 комплектов в облцентрах. Или даже по 10ку в райцентрах. Плюс-минус конечно.
А в сельских районах - опять же я не вижу ничего предосудительного, если там будет внятная хотя бы поликлиника или фельдпункт. В котором будет апаратура, позволяющая делать анализы, не только на столбняк. Разве плохо для наших с тобой соотечественников? Да и практика студентам и прочим нелишняя...
А дальше в случае необходимости из центра в село выезжает авто с сывороткой. Вот и вся логистика.
С армией, так уж и быть, можно сделать исключение и вакцинировать тех, кто на передке перед очередной ротацией с тыла на передок. Заметь - я говорю так, потому, что там объективно в разы выше риск и такое может быть оправданным. Потому что помню опыт мировых войн и свои же аргументы на этот счет.
Но для частей в обычных местах дислокации... там же есть медпункт. Плюс они недалеко от пресловутых обл. и райцентров и см. выше.
Дети. А общаться надо, уж извини. В следующий раз - осторожней будешь и с родителями будешь ближе. Это не плохо. Я со своими общаюсь и как раз поясняю, что мне лучше знать все - потому что казалось бы мельчайшие проблемы... и они могут видеть не в полной мере их последствия. А потому мы с ними советуемся ... да и не только по их, но и по моим вопросам.
Пару раз их детская непосредственность мне реально помогла))
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05.08.2021 10:16 Ответить
Вот жена когда получила травму - мы поехали сразу в "травму".
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04.08.2021 17:58 Ответить
А вот жители сел не такие сознательные. И травмы у них чаще и не в хлорированной воде.
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04.08.2021 18:24 Ответить
Не такие сознательные... нууууу.... что тут сказать. Нужно быть сознательным. И в этом плане пусть лучше естественный отбор учит, чем ... эммм... как бы помягче... позволять быть несознательными.
Правильно, травмы у них объективно чаще и не в хлорированной воде.
Для этого в одной не самой плохой стране была создана целая медицинская инфраструктура, которую захотевший джинсов народ благополучно развалил.
Его проблемы.
Да, её нужно воссоздавать заново (по сути), кто ж спорит-то? Разве плохо, если в каждом селе будет доступ к современной медицинской помощи (в том числе возможность сделать банальный тест на столбняк, а сама сыворотка может храниться в райцентре, доставка только в случае необходимости, чай контейнеры-фризеры есть)
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05.08.2021 09:53 Ответить
Ты уверен, что на все США 740 здоровых? Это ты из той ссылки взял, где общее число умерших от ковида с марта 2020 по март 2021 порядка 80 тыс (строка 1 в таблице) ? Тебя не смутило, что за это время от ковида в США умерло порядка 530 тыс человек?
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04.08.2021 16:38 Ответить
Я там писал что это на правах шутки. Там из 4,5 грубо миллиона госпитализированных за тот период не имели иных заболеваний кроме ковид - 740 чел... вот я и назвал их условно здоровыми)))

Меня не смутило. Я человек простой. Вижу данные государственных органов США - и я им верю. Все ж так делают. Сторонники прививок - в особенности. Они ж данные по безопасности вакцин оттуда же берут и сами вакцины тоже те же ребята утверждают... так что мне в них сомневаться...

А так-то CDC и прочие часто путаются в показаниях. Я им потому и не верю в целом... и с прививками в том числе.

А это, Антип, если без ерничества, еще одна сторона момента по прививкам. Я многократно твердил тебе... что не все смерти которые от прививок - реально фиксируются как смерти от прививок. Так и тут.
Чувак умирает от какой-нить... саркомы. При этом у него ковид. Был. В легкой форме. То есть без госпитализации. Или он уже был гопитализирован из-за саркомы и в причинах госпитализации значится именно она.
Соответственно - в отчет он не попадает. В свидетельстве о смерти написано - саркома...
НО! Для СМИ - тест есть? Есть. Болен? Болен. Записываем в жертвы... а то он до ковида с этой саркомой жил-не-тужил...
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04.08.2021 16:52 Ответить
Там 740 - это число умерших без сопутствующих патологий из 80 тысяч всех умерших. Это четко в первой строке таблицы указано. И Вы сразу, не глядя, все сопутствующие патологии сразу отнесли к причинам смерти. В т.ч ожирение, диабет, ишемию, с которыми люди живут годами, а тут вдруг, в двухнедельный срок решили умереть. И Вас это совершенно не смущает.
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04.08.2021 17:12 Ответить
Еще раз: Да я пошутил просто на предмет малого кол-ва больных только ковидом людей. Мол типа гляди... всего 740 без болячек на 4,5 млн. госпитализированных.
Я бы уточнил - с этими патологиями люди конечно же живут годами - но меньшим кол-вом лет, чем они могли бы жить. А потому да, эти патологии убивают.
Я их отнес потому что там довольно веселые рамки. 2-5 диапазон как? это 2 или 5? Чисто по совокупности 5 патологий - это много. Та и 2 могут быть достаточными.
И почему "нет"? Проваксеры так делают, когда говорят о прививках. Мол его наконец-то добила патология (даже одна), а то что он перед этим сделал прививку, так это не суть важно. Почему им можно применять такую логику а мне - нет?)
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04.08.2021 17:50 Ответить
Смотрим, вот статья
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized With COVID-19, March 2020-March 2021

открываем стр 9 там таблица
Госпитализированных на 4,4 млн. всего 461,264 без патологий. (9,4%)
а 740 это из 79,4 тыс умерших.
Вопросы?
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04.08.2021 18:39 Ответить
Та понял я)). Вопросов нет. Шутки шутить буду осторожнее.
Хм. Выходит, из госпитализированных было всего 9,4% здоровых, а умерло из них... вообще ничтожная доля (0,16% от 461к)... как-то мне сразу стало менее боязно. И в который раз я удивился - чего так боятся-то. Здоровых умирает всего-то 0,16% от тех кто попадает в больничку, которых всего-то меньше 10% от числа попавших.
Я тут просто понял одну важную штуку. Нужно быть здоровым. А для этого нужно многое исключить. И во всех своих болячках виноваты в основном мы (даже в львиной доле травмы). А потому... за все надо платить.
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05.08.2021 10:21 Ответить
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
Да, с английским и статистикой есть проблемы...
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Это тоже прочитал?
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Among 4,899,447 hospitalized patients in PHD-SR, 540,667 (11.0%) patients met the study inclusion criteria for COVID-19 (Table 1). Of patients hospitalized with COVID-19, 94.9% had at least 1 documented underlying CCSR condition, 249,522 (46.2%) had an ICU admission, 76,680 (14.2%) received IMV, and 80,174 (14.8%) died.
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Если считать смертностьот ковида, то надо соотность к числу больных ковидом, их было 540,667, из них умерло 80,174 или 14.8%.

И это...
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf In this cross-sectional study of 540,667 adult hospitalized patients with COVID-19, 94.9% had at least 1 underlying medical condition. Hypertension and disorders of lipid metabolism were the most frequent, whereas obesity, diabetes with complication, anxiety disorders, and the total number of conditions were the strongest risk factors for severe COVID-19 illness.

Тогда бегом в бассейн, на стадион, на турники, приводить здоровье в порядок...
Ну как еще менее боязно стало?
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05.08.2021 10:36 Ответить
Бассейн уже есть. На стадион и турники - ты прав. Надо себя заставить.
Менее.
"Ведь совсем не важно, от чего помрешь - ведь куда важнее - для чего родился" (С).
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05.08.2021 10:59 Ответить
У меня пока только турники актуальны, плюс стараюсь пешком больше ходить. А бассейн, куда я раньше ходил, как закрыли в первый локдаун, так и не открылся.
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05.08.2021 11:26 Ответить
Вот что пишут в той статье

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm The findings in this report are subject to at least four limitations. First, data from this report are insufficient to draw conclusions about the effectiveness of COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2, including the Delta variant, during this outbreak. As population-level vaccination coverage increases, vaccinated persons are likely to represent a larger proportion of COVID-19 cases. Second, asymptomatic breakthrough infections might be underrepresented because of detection bias.
Нигде ни намека на "клиническое исследование".
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04.08.2021 13:10 Ответить
Ну конечно же, по исследованиям, которые не соответствуют "линии партии" нельзя делать выводов. Нужно делать выводы только по "правильным" исследованиям.
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04.08.2021 13:55 Ответить
Нужно делать выводы по исследованиям, которые отвечают научным критериям. Я бы уровни антител проверил у жителей этого городка и окрестностей. Возможно, была нарушена холодовая цепочка при доставке вакцин.
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04.08.2021 14:41 Ответить
В теории возможно. Хотя там не сказано, что мол только с окрестностей ехали. Ехали резиденты Массачусетса, а он большой. И цепочек доставки там, я думаю, много.

Я б такое исследование провел в более глобальных масштабах.
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04.08.2021 15:35 Ответить
"Я б такое исследование провел в более глобальных масштабах."

Вот и они пишут https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm data from this report are insufficient to draw conclusions about the effectiveness of COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2, including the Delta variant, during this outbreak.
А ты возмущаешься, хотя сам такой же.
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04.08.2021 16:39 Ответить
Я б его провел.

Но я б и о таком трубил бы с той же силой, что и трубят о том, когда например заражается антивакс. Понимаешь? Маркетинг, Антип. Долбанный маркетинг.
Об этом исследовании знаю я. Теперь и ты.
Но узнал ты его по сути от "упоротого антивакса" (это не твое, а общее мнение, скажем так), а иначе ты бы о нем даже и не услышал бы. А вот о необходимости прививаться кричат на каждом углу.
Равный доступ к информации, равное ее освещение.
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04.08.2021 17:27 Ответить
Вообще-то я и раньше видел то исследование. Меня эффективность вакцин весьма интересует.
А кто тебя ограничивал в доступе к тому исследованию? ФСБ, люди в черном, массоны, кто, имя, имя сестра!
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04.08.2021 17:32 Ответить
Ну, ты молодец. А мне его подкинули мои собратья-антиваксы-масоны-люди в черном))))
Только вот отчеты об суперэффективности вакцин регулярно фигурируют в СМИ - я не должен их искать мне их на каждом углу втюхивают кричат из каждой канавы, утрируя.
Разница есть.
Не ограничивать в доступе - это не равно - преподносить на блюдечке с голубой каемочкой при чем не по одному разу в день
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04.08.2021 18:01 Ответить
Используй научные ресурсы, там сложного ничего нет
Вот, например ссылка на поиск по эффективности вакцин от дельта штамма на ресурсе pubmed:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=effectiveness+vaccine+covid+delta

Там все довольно просто, научишься быстро.
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04.08.2021 18:15 Ответить
Да мне-то не проблема, я вообще любопытный.
Но я немного не о том.
Просто сравни.
1) Искать самому)
2) Ежедневно получать без всяческих усилий в виде рекламы. Из каждого рупора.

Это ведь разные вещи. Я-то найду искомое и изучу все точки зрения на вопрос. Но при любимом нам (псевдо)демократическом устройстве общества... вопрос решу не я и даже не ты. Вопрос решат миллиарды, которым просто впадлу искать вообще что-то (как аргументы за твою так и за мою позицию - не важно). За которых думают СМИ и дяди наверху. Которые освещают вопрос односторонне.
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05.08.2021 09:50 Ответить
Я для себя эту проблему решил и поделился решением с тобой и поделюсь с любым желающим. А людям, которые любят смотреть и слушать рекламу я не помощник. Пускай занимаются тем, что им реклама подсовывает - пытаются вылечить диабет дедовским способом и удлинять члены.
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05.08.2021 10:21 Ответить
Беда в том, Антип, что их подавляюще много. И если сегодня твои и их интересы совпадают (по вакцинации, например), то завтра могут и не совпасть. Завтра они могут заниматься откровенным дебилизмом. И примут соответствующие законы. Вот в чем беда.
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05.08.2021 10:27 Ответить
Вот потому я и трачу время на объяснения и коментарии, чтобы уменьшить число верующих в "природный иммунитет, который без вакцин любую болезнь победит".
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05.08.2021 10:40 Ответить
Я имел ввиду не то, что к власти могу прийти я и объявить стратегию "природного иммунитета, который без вакцин любую болезнь победит". Хотя не спорю, перспектива заманчивая.
А какую-нибудь вообще дичь. Вот вообще-вообще. Например. Объявят педофилию сексуальной ориентацией. Поверь, с помощью маркетинга они смогут обеспечить "общественное мнение".
И тогда ты окажешься в моей тарелке, говоря образно. Впрочем, в конкретно случае выше... будем соседями))
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05.08.2021 11:03 Ответить
Швеция уже принимала стратегию типа "природного иммунитета, который без вакцин любую болезнь победит". Сейчас вакцинируется аж бегом.
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05.08.2021 11:24 Ответить
И я как раз недавно читал статейку на тему того, что в Швеции все прошло... средне. Не ахтунг, но и не трындец. Как в плане собственно ковид, так в плане последствий для экономики.
К сожалению, добавил бы я.
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05.08.2021 13:24 Ответить
Маркетинг. Долбанный маркетинг.
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05.08.2021 09:50 Ответить
Кстати, Антип, помнишь один из главных контраргументов пропрививочников в плане смертей / осложнений после вакцины?
Напоминаю: звучит он примерно так - мол у них были сопутствующие заболевания (вплоть до синдрома внезапной (детской) смерти), от которых они и умерли. А потому считаем мы только тех, у кого их не было (ничтожно малый процент)
Смотри:
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf

Берем именно такую, пропрививочную логику: если у человека есть другие заболевания, то умирает он от них, а не от прививки.
Экстраполируем на ковид...))) и смотрим на официальные данные CDC.

Смотрим на страницу 9, таблицу 1. И видим, что на все 79 с хвостиком тысяч умерших от ковид в США - сопутствующих заболеваний не имели всего 740 человек.

Используя логику проваксеров делаем вывод - прививки, тьфу, то есть ковид, убили всего 740 человек. Из почти 4,5млн. госпитализированных.
И это называют пандемией)))
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04.08.2021 10:55 Ответить
Ну да, 79 тысяч с хвостиком больных, допустим, ишемической болезнью или диабетом, кторыми болеют годами, вдруг спонтанно решили умереть именно в те 2 недели, что болели ковидом? Не верю.
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04.08.2021 11:13 Ответить
Ага-ага. Но когда возникают ровно такие же вопросы о смерти после прививки - ты веришь, потому как сам вакцинируешься и агитируешь других. Не логично.
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04.08.2021 11:43 Ответить
Потому что частота смертей в те 2-3 недели, что болеют ковидом, значительно выше, чем среднестатистическая частота смертей от тех сопутствующих болезней в такой же период без ковида.
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04.08.2021 11:52 Ответить
А я бы рассмотрел в таком аспекте:
... в такой же период без ковида но после прививки (любой).
Это я к тому, что если вдруг после прививки умирает некто, допустим от той же болезни о которых ты пишешь, или СДВС - согласись, практически никто и никогда не запишет причину смерти прививку. Вот просто не напишет. Запишут сопутствующее заболевание.
А следовательно соотношение цифр будет схожим:
1) Ковид. Умерло. Основная масса с болячками от болячек плюс 740 здоровых на всю Америку (блин... да как они умудрились отыскать-то таких ) от самого ковида.
2) Прививка. Умерло. Основная масса с болячками от болячек (в отчетах) плюс критически малое кол-во здоровых (когда врач отрастил яйца и не побоялся написать в отчете последствия прививки, говоря простым языком).
Сопоставимое соотношение будет.
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04.08.2021 12:23 Ответить
Чтобы написать причиной смерти прививку, надо обнаружить связь. Например, при противокоревых пишут - там примерно 1 раз на 10 млн случается смерть от коревого энцефалита (там в мозгу умершего довольно много вируса, чтобы обнаружить). Но м-РНК вакцины от ковида вируса не содержат. Ну, можно сделать ПЦР тканей на м-РНК, и если он такой же или меньше, чем у здоровых привитых то причина не в прививке. Просто м-РНК разлагается за 2-3 дня полностью.
Прививка реально может убить анафилактическим шоком, но это в первые 30 минут, там врачи должны наблюдать после прививки. А так - разве что прививка живым ослабленным вирусом и чел болен СПИДом или другая сильная аномалия имунной системы. Это весьма редко, такие люди и сами раньше прививки умирают от обычных инфекций.
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04.08.2021 13:19 Ответить
"А судьи - кто?" (с).
Видишь ли... учитывая, что эту связь ищут лица, напрямую зависимые от объемов реализации лекарственных препаратов...
Извини, я не могу верить их данным. Просто потому, что даже если они выявят такую связь, 100% точно и абсолютно доказуемо без никаких сомнений... им невыгодно публиковать и слова об этом. Потому как тогда... ты понимаешь. Они лишатся денег.
З.Ы.: Сменил работу. Сейчас продаю продукты питания.
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04.08.2021 13:53 Ответить
Логично. От алкоголизма люди и лечатся и кодируются, а от голода они никуда не денутся.
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04.08.2021 14:42 Ответить
Как судмедэксперт зависит от объемов продж вакцин?
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04.08.2021 14:46 Ответить
Погоди. Судмедэксперт до них доберется - если будет соответствующая экспертиза. То есть суд. До которого еще надо дойти, и пройти...
А у нас есть например Вакцинный Суд? Как в США? Нету.
А так... выдадут бумажку в обычной больничке... обычные врачи, которым главврач прямо запретил писать что-то на тему вакцин (а так и есть, знаю лично)... которому дали мудрую вказивку люди из министерства... которых назначили выбранные бизнесом (и фармой во многом) депутаты...
И все. И исполнитель эту связь тупо искать даже не будет. Оно ему не надо. Работы лишаться.
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04.08.2021 15:33 Ответить
Ну, не судмед, а просто патологоанатом, сколько он с продажи вакцин получает?
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04.08.2021 16:27 Ответить
Паталогоанатом, работающий в больничке, которой руководит все тот же главврач и далее по цепочке из предыдущего коммента?
Его выгода - рабочее место. Или как минимум лишение премии по указу все того же главврача. Формально по иной причине, конечно... найдется за что.
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04.08.2021 16:32 Ответить
Им это невыгодно. При эпидемии, когда забиты все койки и пациенты за баллон с кислородом готовы последние трусы отдать, и главврач и патологоанатом заработают гораздо больше.
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04.08.2021 16:44 Ответить
Так они знают, что не будет эпидемии. Ну вот неужели тот врач что жене ноготь удалял - неужели он не представлял объективно шансы заразиться столбняком в хлорированной очищенной воде бассейна?

Им это выгодно хотя бы потому - что исполнять приказы вышестоящего начальства (которое назначено адептами фармы) выгодно в плане сохранения рабочего места, зарплаты и премии. А на прочее - это им вторично.
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04.08.2021 17:13 Ответить
Ну, допустим у него был шанс 1 из 10000 попасть под раздачу за халатность, если бы был случай столбняка. А так он предложил - она отказалась, все зафиксировано, можете играть в лотерею, где 9999 из 10000 - выиграш в виде ничего не случилось и 1 из 10000 - смертельное заболевание. Ваше право сделать выбор Вы реализовали.
Чем Вы, собственно, недовольны?
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04.08.2021 17:46 Ответить
Что зафиксировано?))) Ни одной бумаги нет... с документированным предложением и отказом))). Представляешь?)))
Моделируем ситуацию. Приходит обычный, склонный верить другим человек. Слушает его. Просто ИДЕТ И ДЕЛАЕТ прививку. Получает анафилактический шок или что посерьезней. Гибнет. Родные получают справку о 2-5 сопутствующих патологий.

Я недоволен тем, что он даже не поинтересовался, а есть ли у нас прививка, ревакцинированы ли мы, вовремя ли (если все "да" - то смысл?). Он бы получил отрицательный ответ - и тогда спросил бы почему. Получил бы в ответ что жена аллергик (а это кстати правда), и что мы не знаем, есть ли у нас аллергия на компоненты препарата. Он не предложил сдать анализы на столбняк (сыворотку крови, результат максимум на 4 день, можно дать денег и сделают быстрее) чтоб если что вколоть сыворотку.
Он НЕ ДУМАЛ ГОЛОВОЙ. Ему было насрать. Ему сказали - чтоб говорил делать прививки, он как робот - сделал. Все. Тчк. На здоровье пациента ему начхать.
Я, кстати, говорил тебе что так - будет. Что врачи будут уметь в простейшие вещи плюс прививки. А на все остальное (вне протокола) - им будет плевать.
Вот... начало, так сказать... (ну да... дергать ногти он тоже умеет как выяснилось... при чем не дождавшись полного воздействия наркоза... я уже потом узнал... и сестра блин криворукая - бинт намертво намотала он потом засох и не размачивался вообще - пришлось отдирать капая лидокаином прям на рану... только так и смогли... и вот ЭТИ вот мне прививку говорят делать - понимаешь?????!!?!??!?!)
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04.08.2021 18:09 Ответить
У Вас есть статистика, сколько людей по Украине умерло от анафилактического шока после прививок? Поинтересуйтесь.
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04.08.2021 18:46 Ответить
Я ей не поверю. По причинам, которые писал выше.
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05.08.2021 10:22 Ответить
Тогда давайте Вашу, из тайных скрижалей антиваксеров. Ей кто-то поверит?
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05.08.2021 10:44 Ответить
Ну... кто-то верит, раз наши ряды растут...))
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05.08.2021 11:04 Ответить
Ага, то есть все больше людей верят высказываниям типа "Не верьте официальной статистике, все гораздо хуже, это записано в наших тайных скрижалях, но мы никому не покажем, что именно там написано!". Ну, верить в такую чушь проще, чем посмотреть, что такое анафилактический шок, в какое время он проявляется и чем снимается и возможно ли медработникам такое скрыть.
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05.08.2021 11:14 Ответить
Да-да-да, святые медработники, жестко контролируемые на каждом углу.
А теперь минутка реальности: тесть лежал с низким гемоглобином... так вот... эти святые эльфы мало того что тупо украли передаваемые ему продукты так еще и воду несли 6 часов.
И это только один из эпизодов...
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05.08.2021 13:27 Ответить
Проваксеры предлагают, например, исключать из статистики те случаи СВДС, которые не выше среднестатистического совпадения. Для Австралии вероятность совпадения внезапной смерти ребенка и дня плановой прививки примерно 2 случая в год. Соответственно случайным образом за год в Австралии сопадут 14 смертей в течение недели со дня прививки. У нас такие цифры примерно в 1,7-2 раза выше.
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04.08.2021 11:18 Ответить
Возможно, некоторые проваксеры действительно это предлагают, тут я тебе верю.
Но подавляющее большинство - нет.
Речь здесь немного о другом. О двойственности логики, применяемой для схожих явлений.
Это очень напоминает маркетинг, Антип, о котором мы очень много говорили ранее.
И да, в последнее время - охоту на ведьм из темного средневековья - тоже.
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04.08.2021 11:45 Ответить
Я могу комментировать и объяснять то, что пишу я. Мотивы поступков других людей, пусть даже и наших сторонников, для нас не могут быть ясными до конца.
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04.08.2021 11:55 Ответить
расслабились
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, зафіксовано 984 нові випадки зараження, 570 осіб одужали - Цензор.НЕТ 1962
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04.08.2021 10:09 Ответить
Даже не приходя в сознание...
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04.08.2021 10:44 Ответить
Сейчас из отпусков привезут сувениров....
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04.08.2021 18:16 Ответить
 
 