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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, всего - 3 759 405, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, всего - 3 759 405, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 151 799 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"153 258 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 3 августа 2021. Первую дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 человек.

В течение суток работали: 943 мобильные бригады, 2 612 пунктов вакцинации, 279 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 759 405 человек, из них получили одну дозу - 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 911 202 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, всего - 3 759 405, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, всего - 3 759 405, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, всего - 3 759 405, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шото не хотят украинцы вакцинироваться. Может хотя бы по 100 гривен давать за укол как в США?
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04.08.2021 08:49 Ответить
да честно говоря и не надо им прививаться - все равно бы за зеленского проголосовали на следующих выборах - а так еще есть шанс на самоочищение! Это такое дело! Сейчас выбор пилюли есть! Удачи им в русской рулетке осенью!
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5324
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04.08.2021 09:09 Ответить
В центрах вакцинации довольно плотненько, так что не свисти.
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04.08.2021 10:26 Ответить
 
 