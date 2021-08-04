За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, всего - 3 759 405, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 151 799 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"153 258 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 3 августа 2021. Первую дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 человек.

В течение суток работали: 943 мобильные бригады, 2 612 пунктов вакцинации, 279 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 759 405 человек, из них получили одну дозу - 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 911 202 прививки", - рассказали в Минздраве.





