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В прошлом году в Украине закрылись 343 издательства и 48 книжных магазинов, - Креминь

В прошлом году в Украине закрылись 343 издательства и 48 книжных магазинов, - Креминь

Украинская книга требует постоянной масштабной государственной поддержки, а по итогам прошлого года в стране прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"По итогам 2020 года прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов. Это достаточно вопиющая цифра. Кроме того, по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, из-за кризиса 2020 года отрасль снизила объемы производства книжной продукции по сравнению с 2019-м годом по названиям на 23,3% и по суммарному тиражу - на 34,3%", - подчеркнул Креминь.

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Он напомнил, что с 16 июля 2021 года начала действовать 26 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.

По словам уполномоченного, четкое соблюдение этой статьи приведет к улучшению ситуации на книжном рынке. Следовательно, доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50%.

Креминь напомнил, что это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение, кроме тех, которые осуществляют распространение книжных изданий исключительно на официальных языках Европейского Союза, на государственном языке и/или словарей и разговорников по иностранным языкам, учебников по изучению иностранных языков, а также специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

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"Для украинской книги сейчас нелегкие времена. Но давайте не забывать, что в современном мире книга - это интеллектуальные инвестиции в наше будущее", - отметил уполномоченный по защите государственного языка.

В прошлом году в Украине закрылись 343 издательства и 48 книжных магазинов, - Креминь 01
В прошлом году в Украине закрылись 343 издательства и 48 книжных магазинов, - Креминь 02

Автор: 

книги (629) украинский язык (1189) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+19
конкретно я как мелкий издатель и пострадал. Не скрою издательство не большое и состояло из 26 человек со мной. Прошлый год был ад!!! Никакой помощи не получили, а только проверок больше пришло и срать они хотели на запрет проверок. В результате залез еще больше в долги, чтоб закрыться. Людей по соглашению уволил, теперь работаю наемным сотрудникам и знаете что поменялось??? Я начал спать, впервые с 2005 года с семьей съездили в отпуск. К чему я это пишу?? Если у Вас нет кума, свата брата в госсорганах, не создавайте здесь ничего!!! От слова совсем. Вы будете жить в своем офисе, Вас будут драть кому не лень, вы будете тратить деньги на суды, а главное свою жизнь на непробиваемых мудаков и никто Вам кроме проблем ничего не подбросит.
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04.08.2021 09:35
+15
Согласен! В эпичной киноленте мастерски изображены бессмертные быдлованы Будько, по-своему милые и обаятельные. Красной нитью через весь киношедевр проходит идея вечного доминирования наглого быдла над образованными, интеллигентыми людьми, беспомощными перед хамством люмпена. Внушаемые недалекому зрителю светлые идеи "не будь умным, будь наглым", "понавыучивали вас на свои головы", "интилигент сраный" дают надежду, что в скором будущем мы получим цельное, монолитное общество скотов и *******.
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04.08.2021 09:35
+12
Правильно. Нефиг читать всякое. Всем смотреть Квартал и Сваты! Это кладезь мудрости и вечных ценностей - быдлизма, какойразницы и благосостояния Студии Квартал-95
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04.08.2021 09:20
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проблему можно было решить на карантине очень просто. каждому гражданину страны от 18 лет на виртуальный счет 500 грн. с возможностью потратить только на украино-язычную книжную продукцию. Отследить легко через ISBN книги. Это бы реально вдохнуло жизнь в отрасль. Но этого не сделали. И не нужно рассказывать мне про Зебилов и прочих, в книжной палате Украины за 16 лет все замы на местах. **** 4 президенты сменилось, а рожи нет. В 2013 году на Североамериканском рынке стали появляться интерактивные книги. Мне эта идея очень понравилась и к 2015 году, получилось сделать продукт для развития детей!! Заявился на выставку Книжная Ярмарка Львов. Места для реальных Украинских издательств были в самой жопе. Все нормальные были отданы под "Издательства" которые тупо перевили с русского на Украинский язык. Догадываетесь кому Роялти за интелектуалку пошли???? 2015 осень Львов война уже шла по полной. Я в этом бизнесе с 2005 года. ******** при "патриоте" Ющенко, полнейшее ******** при Яныке, предательство Украинского производителя при Порошенко и выжженное поле при хрипуне. Вы сидите тут ссорьтесь кто больший "патриот", в то время, как 100% Украинские закрываются.
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04.08.2021 12:43 Ответить
Озвучуйте аудіокниги , бо не всі мають час читати . А в ютубі повно кацапської озвучки , а української немає зовсім . Де наші забужки , шклярі , кокотюхи та жадани і чим займаються - незрозуміло .
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04.08.2021 13:46 Ответить
Мы живём в УССР с жёлто-синим флагом и тризубом - экономическая и политическая власть осталась в тех же руках.
Тут не реформы нужны.
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04.08.2021 13:49 Ответить
я редко пишу коменты, сегодня прям меня прорвало т.к для меня бизнес в сфере издательства больной вопрос. Последнее время часто вспоминаю слова Шевчука из песни "Разговор на войне". Очень подходит в нынешнее время Ему кричал я посмотри
На эти сучьи рожи
Им всё до фонаря горит
Страна в придачу тоже.

Нас завтра снова продадут
Пойдём на урожаи
А он в ответ брось баламут
Господь нас уважает
А он в ответ брось баламут
Господь нас уважает

Всё по нулям уже видна
Дыра большого срама
Живёт подачками страна
Продавшего всё хама

Их либеральные зады
Засрали наши флаги
Ни баб ни водки ни еды
Лишь тёмные овраги
Ни баб ни водки ни еды
Лишь тёмные овраги
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04.08.2021 13:57 Ответить
Хуже не будет...
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07.08.2021 13:07 Ответить
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