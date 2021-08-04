В прошлом году в Украине закрылись 343 издательства и 48 книжных магазинов, - Креминь

Украинская книга требует постоянной масштабной государственной поддержки, а по итогам прошлого года в стране прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"По итогам 2020 года прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов. Это достаточно вопиющая цифра. Кроме того, по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, из-за кризиса 2020 года отрасль снизила объемы производства книжной продукции по сравнению с 2019-м годом по названиям на 23,3% и по суммарному тиражу - на 34,3%", - подчеркнул Креминь.

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Он напомнил, что с 16 июля 2021 года начала действовать 26 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.

По словам уполномоченного, четкое соблюдение этой статьи приведет к улучшению ситуации на книжном рынке. Следовательно, доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50%.

Креминь напомнил, что это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение, кроме тех, которые осуществляют распространение книжных изданий исключительно на официальных языках Европейского Союза, на государственном языке и/или словарей и разговорников по иностранным языкам, учебников по изучению иностранных языков, а также специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

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"Для украинской книги сейчас нелегкие времена. Но давайте не забывать, что в современном мире книга - это интеллектуальные инвестиции в наше будущее", - отметил уполномоченный по защите государственного языка.



