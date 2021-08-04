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Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан

Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий" № 1666-ІХ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

В частности, согласно закону, лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категории, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в зарубежных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу.

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Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20239) консульство (469)


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Топ комментарии
+4
Шото я сомневаюсь шо эти категории граждан вообще выезжают за границу...
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04.08.2021 09:31
+2
про надання безкоштовних юридичних послуг також є закон. Тільки от адвокати, які знаходяться в сфері договору з центрами надання безоплатної правової допомоги в Україні - надають її "навід'*****", бо їм не оплачується, в держбюджеті нема бабосів, навіть зарплату штатним працівникам центру затримують.
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04.08.2021 09:38
+1
І цьому уязвімому?

Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан - Цензор.НЕТ 6519
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04.08.2021 09:33
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Шото я сомневаюсь шо эти категории граждан вообще выезжают за границу...
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04.08.2021 09:31 Ответить
Это реально поможет тем несчастным, что на собранные всем миром деньги выезжали за границу на лечение, реабилитацию, раненым военным. Эту норму пытались ввести года с 2010-го, кажется, если не раньше. Но тогда консульские сборы были невелики, поэтому процесс не форсировали. По мере повышения ставок сборов в консульствах вопрос встал остро.
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04.08.2021 09:41 Ответить
Выше Вами перечисленные категории и так ничего не платили в консульства так как они проходили по гуманитарной международной программе ,,Красного Креста,,
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04.08.2021 10:01 Ответить
Видимо, не все категории. Иначе зачеи этот указ.
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04.08.2021 10:02 Ответить
А сколько безсмысленых законов понапринимали за два года которые так и не работают по той причине что они просто не нужны и противоречат существующим и не отмененным законам?
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04.08.2021 10:08 Ответить
Вот это правильный. хороший вопрос
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04.08.2021 10:11 Ответить
І цьому уязвімому?

Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан - Цензор.НЕТ 6519
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04.08.2021 09:33 Ответить
Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан - Цензор.НЕТ 9391
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04.08.2021 09:35 Ответить
А я и не знал что консульские услуги платные. Надо будет в следующий раз с собой брать еще одну пачку франклинов.
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04.08.2021 09:35 Ответить
Где новые рабочие места? у нас вєлике будівництво? в нас у дворі роблять тротуар та дорогу. Якщо робили б наші - була б жуть , а так негри - молодці! Як для себе роблять! наші - стоять пиво тянуть а негри роблять незважаючі на пекло та ще й охайно, та навіть намагаються тим асфальтом, що залишився - дірки у сусідній дорозі залатати, водовідливи від під`їздів поробити...
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04.08.2021 09:36 Ответить
про надання безкоштовних юридичних послуг також є закон. Тільки от адвокати, які знаходяться в сфері договору з центрами надання безоплатної правової допомоги в Україні - надають її "навід'*****", бо їм не оплачується, в держбюджеті нема бабосів, навіть зарплату штатним працівникам центру затримують.
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04.08.2021 09:38 Ответить
ДЕ ? вони тупі уроди накопують йому приводів для піарпідписань... А у мене питання - у нього рука не зламається, ну шоб на параді честь військовим міг віддавати? А доречі, він має право віддавати честь воїнам?
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04.08.2021 12:20 Ответить
 
 