Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий" № 1666-ІХ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
В частности, согласно закону, лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категории, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в зарубежных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу.
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