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С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко

С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко

Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе встречи с представителями медицинских информационных систем (МИС), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев", - сообщил он.

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Это, в частности, заключение электронных деклараций с семейными врачами, выписка электронных рецептов по программе "Доступные лекарства", электронные направления, ведение электронной медицинской карты и прочее, отметил министр.

По данным Ляшко, сейчас к электронной системе подключено более 4500 учреждений здравоохранения.

Также министр напомнил о полноценном переходе с 1 сентября на электронные больничные.

"Уже работаем над решением вопроса быстрой синхронизации данных, чтобы медицинские работники и пациенты не испытывали никаких неудобств при оформлении медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Весь процесс должен занимать несколько минут", - подчеркнул он.

Ляшко заявил, что система должна быть в первую очередь удобной пользователям, а не создавать дополнительную нагрузку, поэтому Минздрав будет рассматривать и вопросы применения санкций за невыполнение юридических аспектов или системные сбои в работе.

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Кроме этого, по словам главы Минздрава, в ходе встречи с представителями МИС обсудили приоритетные проекты и их внедрение на ближайшее время, в частности, введение COVID-сертификатов; внедрение системы Централь 103; электронный рецепт на инсулины; электронный рецепт на все рецептурные препараты; кабинет пациента с интеграцией в "Дії"; медицинские заключения для водителей; медицинские заключения о смерти; выполнение закона о реабилитации; выполнение закона о безопасности и качестве донорской крови; согласие на посмертное донорство.

С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко 01
С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко 02

Автор: 

Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) больничный (55) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+3
Даже страшно представить что из этого выйдет, ведь все рехформы от этих недоумков в итоге оборачиваются катастрофой"!!!!!
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04.08.2021 09:50
+3
Уже. Долг по больничным почти 3 месяца и 3 млрд.грн. Докерувались. Зато сказки лохам рассказывают.
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04.08.2021 10:11
+2
А платити по лікарняним теж будуть віртуально???
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04.08.2021 09:46
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С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3865
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04.08.2021 09:43 Ответить
А платити по лікарняним теж будуть віртуально???
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04.08.2021 09:46 Ответить
Уже. Долг по больничным почти 3 месяца и 3 млрд.грн. Докерувались. Зато сказки лохам рассказывают.
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04.08.2021 10:11 Ответить
Даже страшно представить что из этого выйдет, ведь все рехформы от этих недоумков в итоге оборачиваются катастрофой"!!!!!
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04.08.2021 09:50 Ответить
переходит она, ага..., захотели получить на днях сертификат вакцинации - семейный врач: у нас нет желтой бумаги, а нужно только на желтой, нам не выдали, а мы когда сказали, что не важно на какой, моз уже разъясняло - истерика, нет у нас требуют(кто, когда и зачем) только на желтой и вообще у нас система висит, звоните завтра, а лучше через неделю...
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04.08.2021 09:54 Ответить
Бред. Можно печатать на любой. Это не бланки строгой отчетности Следуя вашей логике, вавки в голове конкретного врача относительно цвета бумаги - это проблема перехода на электронный больничный, который вообще без бумаги? Где логика?
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04.08.2021 10:49 Ответить
не знаю, где логика, наверное там же, где мой сертификат, без желтой бумаги мне его отказываются печатать..., 2-ой день пошел, ищу желтую бумагу...
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04.08.2021 11:11 Ответить
Бумага есть в любом относительно не мелком магазине канцелярских товаров, а сертификат вы сами можете распечатать на чем хотите - им только печати поставить. Эта бумажка лишь подтверждает, что вы в реестре вакцинированных, но достоверность этой бумажки в любом случае проверяется через реестр.
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04.08.2021 11:16 Ответить
Я конечно извиняюсь спросить, но как сия чудо хрень поможет людям быстрее оплату больничных получать?
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04.08.2021 09:55 Ответить
Работодатель будет иметь всю необходимую информацию без бумажек.
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04.08.2021 14:23 Ответить
В бухгалтерии как бухгалтер и к чему будет такую первичку подшивать? Без печати и подписи?
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04.08.2021 14:50 Ответить
Если Федорова, Ляшка, Зеленского запереть на ночь в абсолютно пустой железной комнате с двумя железными шариками, утром выяснится, что один шарик они сломали, а второй потеряли.
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04.08.2021 09:58 Ответить
Еще и будут в двери барабанить чтобы немедленно третий выделили.
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04.08.2021 10:02 Ответить
Утром выяснится, что Вова разводится с Леной потому что ему понравилось )
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04.08.2021 10:17 Ответить
Болел короной с 10 декабря. 29-го выписался. 31-го больничный был закрыт несмотря на температуру почти 38.

Но вы верьте в бесплатную и полезную вакцину, это главное.
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04.08.2021 10:30 Ответить
 
 