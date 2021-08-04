С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко

Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе встречи с представителями медицинских информационных систем (МИС), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев", - сообщил он.

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Это, в частности, заключение электронных деклараций с семейными врачами, выписка электронных рецептов по программе "Доступные лекарства", электронные направления, ведение электронной медицинской карты и прочее, отметил министр.

По данным Ляшко, сейчас к электронной системе подключено более 4500 учреждений здравоохранения.

Также министр напомнил о полноценном переходе с 1 сентября на электронные больничные.

"Уже работаем над решением вопроса быстрой синхронизации данных, чтобы медицинские работники и пациенты не испытывали никаких неудобств при оформлении медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Весь процесс должен занимать несколько минут", - подчеркнул он.

Ляшко заявил, что система должна быть в первую очередь удобной пользователям, а не создавать дополнительную нагрузку, поэтому Минздрав будет рассматривать и вопросы применения санкций за невыполнение юридических аспектов или системные сбои в работе.

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Кроме этого, по словам главы Минздрава, в ходе встречи с представителями МИС обсудили приоритетные проекты и их внедрение на ближайшее время, в частности, введение COVID-сертификатов; внедрение системы Централь 103; электронный рецепт на инсулины; электронный рецепт на все рецептурные препараты; кабинет пациента с интеграцией в "Дії"; медицинские заключения для водителей; медицинские заключения о смерти; выполнение закона о реабилитации; выполнение закона о безопасности и качестве донорской крови; согласие на посмертное донорство.



