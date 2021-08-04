Украина рассчитывает в сентябре получить $700 млн транша от МВФ: выполнены все условия Фонда, - советник президента Устенко
Украина в сентябре рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) транш финансирования в объеме $700 млн по программе stand by, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны (Владимира Зеленского. - Ред.) с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ, порядка $700 млн", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал советник президента.
При этом Устенко не исключает возможности продления сроков действия программы, рассчитанной на 18 месяцев.
"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - добавил он.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
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Третий год у зеленых ждунов пошел, как никак.
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Завдяки дзвінку Зе до Крісталіни Георгієвої, росія перед Днем Незалежності України 23 сепрпя отримає від МВФ безкоштовно та без будь яких умов майже 18 млрд. доларів (СПЗ), а Китай 40 млрд доларів.
В той час як Україні дадуть мізерні 2,7 млрд долари.
На кого працює Зе?
Коли живеш в країні Ідіота
МВФ схвалює рішення розподілити 650 млрд дол між усіма країнами.
Це одноразова безповоротна допомога без жодних умов.
МВФ це називає безпрецендентним історичним кроком, коли кошти надаються усім країнам для виходу з пандемії.
У тому числі 2,7 млрд дол. отримає Україна.
Зеленський вважає, що це відбулося за підсумками його телефонної розмови, у рамках підготовки до святкувань з нагоди Дня незалежності.
ГЛАВНОЕ условие МВФ - поимка судьи Чауса - успешно выполнено!
"Квота України - 0,42%, що буде відповідати сумі близько $2,73 млрд.
Для кожної держави - члена МВФ встановлюється квота, яка в цілому ґрунтується на її відносному положенні в світовій економіці. Квота визначає максимальний розмір фінансового зобовʼязання держави перед МВФ і число його голосів, а також впливає на доступ країни до фінансування від МВФ. Квоти розраховуються за формулою, яка представляє собою середньозважене значення ВВП (з вагою 50%), відкритості (30%), економічної мінливості (15%) і міжнародних резервів (5%). Для цієї мети ВВП вимірюється за допомогою складеного показника ВВП на основі ринкових обмінних курсів (з вагою 60%) і на основі обмінних курсів за паритетом купівельної спроможності (40%).
Як бачимо, сума, яку отримає Україна, - більше, ніж останній транш, отриманий нею від МВФ 9 червня 2020 року ($2,1 млрд). Але тут важливо розуміти, що ці $2,73 млрд не надійдуть до бюджету, їх не можна буде витратити на поточні потреби країни. Ці гроші будуть зараховані безпосередньо в міжнародні резерви НБУ (на початок липня https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/dynamics вони становили майже $28,4 млрд ). Завдяки такій допомозі Нацбанк зможе при необхідності утримувати більш міцний курс гривні і легше зорієнтувати, тобто утримувати в потрібному діапазоні, інфляцію, що розкрутилася.
Однак така допомога - палиця з двома кінцями. Коли стабільно міцна гривня перетворюється на самоціль - це, звичайно, виглядає красиво, але сильно бʼє по інтересах компаній-експортерів. Перш за все - по виробникам сільгосппродукції і металу, про що "ДС" https://www.dsnews.ua/ukr/economics/uluchit-moment-pomoch-eksporteram-stoit-li-seychas-oslabit-grivnyu-04062021-427303 недавно писала . Тепер, коли ЗВР України виростуть, у НБУ зʼявиться ще більша спокуса утримувати "зразково-показовий" курс гривні: на радість імпортерам, на біду експортерам.
І тут нюанс: хоча НБУ не має права прямо кредитувати уряд, але, зміцнюючи гривню, він може допомагати Мінфіну розплачуватися по міжнародним боргах (бо держава збирає податки в своїй валюті, а розплачується в іноземній). Так, саме у вересні, якраз після прогнозованого "подарунка від МВФ", в Україні, за https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi даними Мінфіну , буде пік виплат за зовнішнім боргом - в еквіваленті 81,38 млрд грн (для порівняння: в липні цей еквівалент склав всього 1,68 млрд грн ). Таким чином, у випадку з Україною допомога МВФ - це ще й допомога розплатитися з міжнародними кредиторами".
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/650-mlrd-za-prosto-tak-chto-delat-ukraine-na-aukcione-nevidannoy-shchedrosti-mvf-13072021-430904
https://hromadske.ua/posts/v-uryadi-utochnili-rozmiri-transhiv-mvf-u-2020-roci-********-otrimaye-dollar35-mlrd Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нову кредитну програму МВФ має схвалити Рада директорів фонду. Відповідне її засідання має відбутися вже 5 червня 2020 року.
- Накуя? Пока МВФ дает бабло, не вижу смысла