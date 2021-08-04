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Украина рассчитывает в сентябре получить $700 млн транша от МВФ: выполнены все условия Фонда, - советник президента Устенко

Украина рассчитывает в сентябре получить $700 млн транша от МВФ: выполнены все условия Фонда, - советник президента Устенко

Украина в сентябре рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) транш финансирования в объеме $700 млн по программе stand by, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны (Владимира Зеленского. - Ред.) с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ, порядка $700 млн", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал советник президента.

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При этом Устенко не исключает возможности продления сроков действия программы, рассчитанной на 18 месяцев.

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - добавил он.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) Устенко Олег (51)


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https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__%5b0%5d=AZX2TTY9mBeRN03ygyAkQ5zondo1gdXY0NAvABC9j5Cd-sNGe-3d9XpI9uXazo2BuA0xtkoV4A4GSK8Rw0WzddWt5PDYKqDr0YtYXJmbUS7y8o9DZpu_BHYvgY2wmMjCkZY&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan


Коли живеш в країні Ідіота
МВФ схвалює рішення розподілити 650 млрд дол між усіма країнами.
Це одноразова безповоротна допомога без жодних умов.
МВФ це називає безпрецендентним історичним кроком, коли кошти надаються усім країнам для виходу з пандемії.
У тому числі 2,7 млрд дол. отримає Україна.

Зеленський вважає, що це відбулося за підсумками його телефонної розмови, у рамках підготовки до святкувань з нагоди Дня незалежності.
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04.08.2021 10:29
+6
Расчитывайте.
Третий год у зеленых ждунов пошел, как никак.
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04.08.2021 10:19
+5
Что за лапша для приезжих? Там не будет живых денег. Там пролонгация долга на 2.7 млрд.
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04.08.2021 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Класс,вот уже новых премий себе начислят всем хватит.
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04.08.2021 10:17 Ответить
зеленский со своей женой ездиют в Оман к Патрушеву и делят
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04.08.2021 11:19 Ответить
Расчитывайте.
Третий год у зеленых ждунов пошел, как никак.
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04.08.2021 10:19 Ответить
Ну-ну! Побачим!
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04.08.2021 10:19 Ответить
Меньше воруйте и будет хватать без этих траншей.
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04.08.2021 10:21 Ответить
Что за лапша для приезжих? Там не будет живых денег. Там пролонгация долга на 2.7 млрд.
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04.08.2021 10:22 Ответить
Это лапша для зебилов, якобы земрази проводят какие-то реформы.
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04.08.2021 10:50 Ответить
А хоть само правительство в это верит?Так недавно оно же,правительство,обосрало МВФ с ног до головы а теперь что облизывает?
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04.08.2021 10:22 Ответить
А им эта тема нравится )))
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04.08.2021 10:25 Ответить
У запевненні "Украина ... : выполнены все условия ФондаМВФ" - типова зеко-мандна брехня, яка характеризує ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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04.08.2021 10:25 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Завдяки дзвінку Зе до Крісталіни Георгієвої, росія перед Днем Незалежності України 23 сепрпя отримає від МВФ безкоштовно та без будь яких умов майже 18 млрд. доларів (СПЗ), а Китай 40 млрд доларів.
В той час як Україні дадуть мізерні 2,7 млрд долари.
На кого працює Зе?
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04.08.2021 10:26 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__%5b0%5d=AZX2TTY9mBeRN03ygyAkQ5zondo1gdXY0NAvABC9j5Cd-sNGe-3d9XpI9uXazo2BuA0xtkoV4A4GSK8Rw0WzddWt5PDYKqDr0YtYXJmbUS7y8o9DZpu_BHYvgY2wmMjCkZY&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan


Коли живеш в країні Ідіота
МВФ схвалює рішення розподілити 650 млрд дол між усіма країнами.
Це одноразова безповоротна допомога без жодних умов.
МВФ це називає безпрецендентним історичним кроком, коли кошти надаються усім країнам для виходу з пандемії.
У тому числі 2,7 млрд дол. отримає Україна.

Зеленський вважає, що це відбулося за підсумками його телефонної розмови, у рамках підготовки до святкувань з нагоди Дня незалежності.
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04.08.2021 10:29 Ответить
ЗЕ не вважає а приписує собі заслугу.
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04.08.2021 10:39 Ответить
Вважаючи всіх навколо тупим бидлом, яке не зрозуміє, що він та його подоляки вчергове брешуть.
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04.08.2021 10:41 Ответить
Тупий завжди вважає себе найрозумнішим.
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04.08.2021 11:05 Ответить
выполнены все условия Фонда/ Устенко решил что он не хуже остальных в воровском кодлане Коломойского и тоже захотел в миллионеры- раньше он заявлял : У Украины достаточно денег и без транша МВФ, советник Зеленского Устенко
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04.08.2021 10:29 Ответить
Это называется - писец деньгам!!!!!
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04.08.2021 10:32 Ответить
Татко депутата "слуги урода", радник презЕдента. Яке "неочікуване" співпадіння.
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04.08.2021 10:32 Ответить
Не давайте їм ні копійки! Вкрадуть і пропють.
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04.08.2021 10:33 Ответить
А как поделили?
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04.08.2021 10:37 Ответить
Шо китайцы уже не дают?
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04.08.2021 10:37 Ответить
Дурень думкою багатіє. Довбаний цирк!
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04.08.2021 10:40 Ответить
У казнокрадов праздник,налогоплательщики должны готовиться к новым налогам и новым проверкам.
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04.08.2021 10:44 Ответить
Северная Корея отдыхает, сказки от земразей такие сказки.
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04.08.2021 10:52 Ответить
Какие могут быть сомнения?
ГЛАВНОЕ условие МВФ - поимка судьи Чауса - успешно выполнено!
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04.08.2021 10:53 Ответить
Вчора клоуни на радостях потирали руки, почувши про подарунок МВФ $2,73 млрд. Та радість була передчасна, бо на велике крадівництво спрямувати гроші не вдасться, вони будуть зараховані в міжнародні резерви НБУ. І це ніяка не заслуга "найвеличнішого". МВФ приймав рішення не конкретно по Україні, а виділив $650 млрд для держав-членів МВФ. Україна, як член фонду отримає відповідно до своєї квоти.

"Квота України - 0,42%, що буде відповідати сумі близько $2,73 млрд.
Для кожної держави - члена МВФ встановлюється квота, яка в цілому ґрунтується на її відносному положенні в світовій економіці. Квота визначає максимальний розмір фінансового зобовʼязання держави перед МВФ і число його голосів, а також впливає на доступ країни до фінансування від МВФ. Квоти розраховуються за формулою, яка представляє собою середньозважене значення ВВП (з вагою 50%), відкритості (30%), економічної мінливості (15%) і міжнародних резервів (5%). Для цієї мети ВВП вимірюється за допомогою складеного показника ВВП на основі ринкових обмінних курсів (з вагою 60%) і на основі обмінних курсів за паритетом купівельної спроможності (40%).
Як бачимо, сума, яку отримає Україна, - більше, ніж останній транш, отриманий нею від МВФ 9 червня 2020 року ($2,1 млрд). Але тут важливо розуміти, що ці $2,73 млрд не надійдуть до бюджету, їх не можна буде витратити на поточні потреби країни. Ці гроші будуть зараховані безпосередньо в міжнародні резерви НБУ (на початок липня https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/dynamics вони становили майже $28,4 млрд ). Завдяки такій допомозі Нацбанк зможе при необхідності утримувати більш міцний курс гривні і легше зорієнтувати, тобто утримувати в потрібному діапазоні, інфляцію, що розкрутилася.
Однак така допомога - палиця з двома кінцями. Коли стабільно міцна гривня перетворюється на самоціль - це, звичайно, виглядає красиво, але сильно бʼє по інтересах компаній-експортерів. Перш за все - по виробникам сільгосппродукції і металу, про що "ДС" https://www.dsnews.ua/ukr/economics/uluchit-moment-pomoch-eksporteram-stoit-li-seychas-oslabit-grivnyu-04062021-427303 недавно писала . Тепер, коли ЗВР України виростуть, у НБУ зʼявиться ще більша спокуса утримувати "зразково-показовий" курс гривні: на радість імпортерам, на біду експортерам.
І тут нюанс: хоча НБУ не має права прямо кредитувати уряд, але, зміцнюючи гривню, він може допомагати Мінфіну розплачуватися по міжнародним боргах (бо держава збирає податки в своїй валюті, а розплачується в іноземній). Так, саме у вересні, якраз після прогнозованого "подарунка від МВФ", в Україні, за https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi даними Мінфіну , буде пік виплат за зовнішнім боргом - в еквіваленті 81,38 млрд грн (для порівняння: в липні цей еквівалент склав всього 1,68 млрд грн ). Таким чином, у випадку з Україною допомога МВФ - це ще й допомога розплатитися з міжнародними кредиторами".
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/650-mlrd-za-prosto-tak-chto-delat-ukraine-na-aukcione-nevidannoy-shchedrosti-mvf-13072021-430904
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04.08.2021 11:04 Ответить
А когда Коломойский вернет украденные через Приват деньги, а это 5.5 млрд.дол, Этот представитель урода не сообщит?
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04.08.2021 11:11 Ответить
приват разве не гривно-банк ?
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04.08.2021 11:23 Ответить
😁
https://hromadske.ua/posts/v-uryadi-utochnili-rozmiri-transhiv-mvf-u-2020-roci-********-otrimaye-dollar35-mlrd Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нову кредитну програму МВФ має схвалити Рада директорів фонду. Відповідне її засідання має відбутися вже 5 червня 2020 року.
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04.08.2021 11:23 Ответить
- Может начнем уже работать?
- Накуя? Пока МВФ дает бабло, не вижу смысла
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04.08.2021 12:00 Ответить
 
 