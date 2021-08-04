Украина рассчитывает в сентябре получить $700 млн транша от МВФ: выполнены все условия Фонда, - советник президента Устенко

Украина в сентябре рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) транш финансирования в объеме $700 млн по программе stand by, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны (Владимира Зеленского. - Ред.) с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ, порядка $700 млн", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал советник президента.

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При этом Устенко не исключает возможности продления сроков действия программы, рассчитанной на 18 месяцев.

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - добавил он.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.