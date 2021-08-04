Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец утверждает, что к его подзащитному применялись пытки.

"Применялись пытки… Над ним просто издевались там – 50 дней он был прикован к кровати - там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб… Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет. Ну, это только немногое из того, что с ним делали", - сказал Кравец в эфире телеканала "Украина 24" в среду утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также высказал мнение, что решение Службы безопасности Украины о передаче Чауса сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины было принято благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского. "Я считаю, что президент все-таки прислушался к советам, вмешался в эту ситуацию и достаточно спокойно СБУ передала сотрудникам НАБУ, тем более, само СБУ и доставляло непосредственно господина Чауса в следственный изолятор. То есть, я считаю, что это решение было принято на самом высоком уровне, о чем я говорил с первого дня, что это нужно сделать", - сказал адвокат.

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На уточняющий вопрос, действительно ли он считает, что Зеленский вмешался в ситуацию и как, Кравец ответил: "Решил вопрос, смог помочь договориться Службе безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро… Я считаю, что именно высшее руководство страны урегулировало этот вопрос, так как увидело, что между СБУ и НАБУ, самостоятельно они это урегулировать не могли".

Он утверждает, что в "похищении господина Чауса, как в вывозе его (за пределы Украины. - Ред.), так и во ввозе назад (в Украину. - Ред.), было задействовано очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран также".

"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также ведут несколько правоохранительных органов по одним и тем же фактам", - добавил Кравец.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.