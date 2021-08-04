РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9525 посетителей онлайн
Новости
15 793 116

Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец

Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец утверждает, что к его подзащитному применялись пытки.

"Применялись пытки… Над ним просто издевались там – 50 дней он был прикован к кровати - там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб… Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет. Ну, это только немногое из того, что с ним делали", - сказал Кравец в эфире телеканала "Украина 24" в среду утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также высказал мнение, что решение Службы безопасности Украины о передаче Чауса сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины было принято благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского. "Я считаю, что президент все-таки прислушался к советам, вмешался в эту ситуацию и достаточно спокойно СБУ передала сотрудникам НАБУ, тем более, само СБУ и доставляло непосредственно господина Чауса в следственный изолятор. То есть, я считаю, что это решение было принято на самом высоком уровне, о чем я говорил с первого дня, что это нужно сделать", - сказал адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает, что Зеленский вмешался в ситуацию и как, Кравец ответил: "Решил вопрос, смог помочь договориться Службе безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро… Я считаю, что именно высшее руководство страны урегулировало этот вопрос, так как увидело, что между СБУ и НАБУ, самостоятельно они это урегулировать не могли".

Он утверждает, что в "похищении господина Чауса, как в вывозе его (за пределы Украины. -  Ред.), так и во ввозе назад (в Украину. - Ред.), было задействовано очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран также".

"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также ведут несколько правоохранительных органов по одним и тем же фактам", - добавил Кравец.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

НАБУ (4218) Зеленский Владимир (20239) похищение (1684) пытки (832) СБУ (19861) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 112
показать весь комментарий
04.08.2021 10:45
+31
Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 3713
показать весь комментарий
04.08.2021 10:37
+30
Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 9560
показать весь комментарий
04.08.2021 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
за преступление этого передаста в мантии, то что с ним делали, и как он теперь выглядит, то была большая награда авансом... даже трусики на суке оставили... зачем тому вонючему чму еще и мыться? ему так очень комфортно.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:19 Ответить
Настало время офигительных историй...
Ситуация становится все страньше и с раньше.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:20 Ответить
Бубочка всё разрулил.
Без него (Владимирсаныча) мы все как дети малые.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:30 Ответить
Якщо про все довідаємся, то бацька виявиться святим у порівнянні з цією владою. Чи не так ?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:03 Ответить
"был прикован к кровати, Ну, это только немногое из того, что с ним делали"
Який жах, натякаєте на сексуальну експлуатацію? Гм.. а може то зовсім не спецслужби були?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:40 Ответить
Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 935
показать весь комментарий
04.08.2021 16:02 Ответить
Вова тобі потрібно не просто йти , а бігти без оглядки 🤣😀😏
Дістав так , що терпіннюнастає кінець ....)
показать весь комментарий
04.08.2021 17:23 Ответить
Злочинці на здочинцях сидять,і злочинцями поганяють. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показать весь комментарий
04.08.2021 16:31 Ответить
От жалко пацанв
показать весь комментарий
04.08.2021 16:32 Ответить
Не вірю в цю брехню і цирк від зеленоі влади !!
показать весь комментарий
04.08.2021 17:21 Ответить
полная херня, если его похитили то каким образом "односельчане" неоднократно его видели?
показать весь комментарий
04.08.2021 17:27 Ответить
Який ужос! А труси хоч дозволяли прати?
показать весь комментарий
05.08.2021 06:23 Ответить
Так живут все бомжи,которые стали ими,не без помощи чаоса и кравца,который сказал,что коррупции нет среди судей.Кравец влился в сьемки 95кварт.ну и сейчас нам по ушам пытки пойдут.Ну да,сбу-95 хотели узнать,где остальные банки зарыл,понадобилось 5месяцев.На фото похож на брито-похудевшею савченко.
показать весь комментарий
05.08.2021 11:34 Ответить
А,хто міг допомогти Чаусу втікти в вересні 2016року з України окрім агента російських спецслужб Порошенко?І як взагалі його випустили з зали суду маючи такі факти як банка зі 150$ тисяч,дуже схоже на втручання головнокомандуючого.
показать весь комментарий
05.08.2021 12:05 Ответить
З таким висновком, ви дуже схожі на головного персонажа твору Купріна "Палата №6". Спробуйте спочатку попити Баржомі, якщо не допоможе, тоді з вашою, маячнею зверніться до Гордона, він великий майстер з художнього оформлення подібних "сенсацій".
показать весь комментарий
05.08.2021 16:23 Ответить
Все куди проникає зелена цвіль, розкладається і занепадає. Спецслужби не виняток.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 