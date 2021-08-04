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Новости
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Суда, заходящие во внутренние воды Украины со стороны Беларуси, теперь будут отслеживаться до самого Черного моря. - Мининфраструктуры

Суда, заходящие во внутренние воды Украины со стороны Беларуси, теперь будут отслеживаться до самого Черного моря. - Мининфраструктуры

Зона речной информационной службы теперь покрывает реки Днепр, Припять до границы с Республикой Беларусь и судоходную часть реки Десна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Также отмечается, что три радиолокационные станции установлены в селах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское. Представители Украинского государственного центра радиочастот уже завершили испытание оборудования.

"Отныне суда, заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси, отслеживаются до самого Черного моря. Наличие связи между судами, береговыми организациями и службами, обеспечивающими безопасность движения судов, положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема будет отслеживать все суда, которые оборудованы системой АИС", - указано в сообщении.

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Ведомство отмечает, что обеспечение радиолокационной связи на судоходных ВВП Украины предусмотрено планом мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, которую утвердил Кабинет Министров 7 апреля этого года.

Беларусь (7888) Мининфраструктуры (941) речной транспорт (14)


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Топ комментарии
+13
Береговую артиллерию не забыть, и катера охраны - теперь Белоруссия (уже не Беларусь) одна из вероятных сторон вторжения...
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04.08.2021 11:35
+5
это новость для всех.... таракан и кацапы дегко могли заборасывать в Украину террористов и агенов спецслужб...
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04.08.2021 11:52
+3
Он уже чужой на этом празднике жизни. Скоро он поптёт чайкУ и губерния готова.
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04.08.2021 11:38
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Очень даже странно! А что, могло быть как-то иначе??? Это для меня новость.
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04.08.2021 11:33 Ответить
это новость для всех.... таракан и кацапы дегко могли заборасывать в Украину террористов и агенов спецслужб...
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04.08.2021 11:52 Ответить
Господи, три раза перечитала заголовок, пока поняла, что речь идёт о реках.
Пыталась себе представить, как беларуские авианосцы заходят во внутренние воды Украины со стороны Беларуси. Как же, думаю, они могут войти во внутренние воды Украины со стороны Беларуси, если ещё Псаки обещала, что если Беларусь туда вторгнется, то 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси? Неужто совсем уже агрофюрер берега попутал?
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04.08.2021 13:52 Ответить
Береговую артиллерию не забыть, и катера охраны - теперь Белоруссия (уже не Беларусь) одна из вероятных сторон вторжения...
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04.08.2021 11:35 Ответить
Нуда, а бацька впереди, на лихом коне с шашкой наголо...
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04.08.2021 11:37 Ответить
Он уже чужой на этом празднике жизни. Скоро он поптёт чайкУ и губерния готова.
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04.08.2021 11:38 Ответить
нет устриц и хамона, то и чаек ему испитый
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04.08.2021 11:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27056454.html Количество заключённых на 100 тысяч человек в странах Европы

Кораблі, що заходять у внутрішні води України з боку Білорусі, тепер будуть відстежуватися до самого Чорного моря, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7364
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04.08.2021 11:45 Ответить
У Польщі більше ніж у нас ?? Не може бути ...
Молдова ??
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04.08.2021 11:49 Ответить
Пробіл у знаннях ... Сором ... Я й не думав, що там якийсь рух є.
От катери і згодяться, до речі.
Так річковим шляхом можна баржі бєларуських диверсантів сюди завозити.
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04.08.2021 11:48 Ответить
Поясніть хтось блазню на пальцях що слід доповісти )(.йлу про радари.
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04.08.2021 11:50 Ответить
що ти несеш? біла гарячка? маячня повна....
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04.08.2021 11:55 Ответить
а нафига? ордло открыто, поездки на Москву, С.Петербург открыты... зе=билл собирается хоть шо-нибудь делать или беспредел продолжится?
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04.08.2021 12:04 Ответить
так, как минимум, есть определенный контроль контингента.
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04.08.2021 12:11 Ответить
Там полную пограничную проверку нужну делать, на наркоту, оружие, и агентуру(можно сбрасивать) там уже не друзья
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04.08.2021 13:08 Ответить
Да здравствует (нет, конечно) самозванец по кличке таракан!
Слава Владимиру ***** (Путину)!
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04.08.2021 18:08 Ответить
 
 