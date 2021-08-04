Суда, заходящие во внутренние воды Украины со стороны Беларуси, теперь будут отслеживаться до самого Черного моря. - Мининфраструктуры

Зона речной информационной службы теперь покрывает реки Днепр, Припять до границы с Республикой Беларусь и судоходную часть реки Десна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Также отмечается, что три радиолокационные станции установлены в селах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское. Представители Украинского государственного центра радиочастот уже завершили испытание оборудования.

"Отныне суда, заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси, отслеживаются до самого Черного моря. Наличие связи между судами, береговыми организациями и службами, обеспечивающими безопасность движения судов, положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема будет отслеживать все суда, которые оборудованы системой АИС", - указано в сообщении.

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Ведомство отмечает, что обеспечение радиолокационной связи на судоходных ВВП Украины предусмотрено планом мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, которую утвердил Кабинет Министров 7 апреля этого года.