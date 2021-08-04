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НГЗ показал, как выглядят их шламовые хранилища и почему "венгерская катастрофа" невозможна

НГЗ показал, как выглядят их шламовые хранилища и почему

Причиной катастрофы с красным шламом в Венгрии в 2010 году был прорыв дамбы. На Николаевском глиноземном заводе это невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление директора по производству Владимира Красноярского.

По его словам, все материалы "венгерской катастрофы" еще тогда были тщательно изучены, проведены проверки. Сегодня подобный вариант развития событий исключен. Первое шламохранилище НГЗ, граничащее с рекой, выведено из эксплуатации, идет его рекультивация.

"Мы практически полностью закрыли чашу "Б" на берегу - 64 гектара вывели из эксплуатации. Там теперь травка растет. Но это огромная работа и непростой дорогостоящий проект рекультивации - убрать воду, слой за слоем привести участок в порядок, чтобы потом его можно было использовать для других нужд, например, под спортплощадки. Это плановая работа, занимаемся второй частью первого шламового поля", - отметил Красноярский.

Сам процесс рекультивации - сложная технология, которая требует не только больших инвестиций, а и постоянного контроля со стороны специалистов. Поэтому на НГЗ существует авторский надзор специализированного предприятия.

"По существу шламохранилище - это гидросооружение. Понятно, что у него есть срок эксплуатации и через какое-то время его надо закрывать. Мы постоянно мониторим состояние дамбы, производим замеры, есть специальные скважины, пьезометры. По территории более 500 точек забора, включая скважины до 60 метров глубиной. Сертифицированная лаборатория проводит 20 тыс. анализов в год", - отметил он.

Красноярский также уточнил, что в упрощенном виде технология выглядит так: небольшие участки на шламохранилище ограждаются, потом выкачивается вода, засыпается сверху более плотным грунтом, еще раз откачивается вода. Дальше уплотняется техникой и засыпается слоем супеси. Дальше там начинает расти трава, которой сейчас 64 гектара.

Таким образом, более половины первого шламохранилища рекультивировано и выведено из использования. Оно служит только для приема воды со второго шламохранилища - предусмотрено технологическим проектом.

Кроме того, сегодня НГЗ строит пруд-накопитель, который часто ошибочно называют новым шламохранилищем. Он нужен для завершения рекультивации.

"Это не третье шламполе, а это емкость, которая нужна, чтобы вывести воду. У нас замкнутый цикл, все, что попадает на промплощадку, какие-то стоки – оно все в емкости. В реку от нас вообще ничего не попадает, абсолютно! С промплощадки мы все собираем и вновь отправляем в производство. И добираем постепенно новую воду. Кстати, водовод Днепр-Николаев город получил именно благодаря строительству завода", - рассказывает директор по производству.

Красноярский убежден, что те, кто атакует НГЗ, просто манипулируют общественным мнением, показывая фотографии десятилетней давности и рассказывая об экологической катастрофе.

Напомним, ранее на предприятии заявили о рейдерской атаке на завод со стороны общественной организации "Стоп шлам". По данному факту полиция расследует уголовное производство.

Автор: 

экология (1607) Николаевский глиноземный завод (23)


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Топ комментарии
+4
Строить спортплощадку в диком поле в десятке километрах от населенных пунктах такое решение может родиться в дурной голове этой власти, вы бы еще знак обгон запрещен установите!!!!!!!!!!!!!!1
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04.08.2021 11:48
+4
Под этой травкой ядовитые вещества, которые в природе никак сами не перерабатываются. И они будут накапливаться в почве, грунтовой воде, в этой самой травке.
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04.08.2021 12:18
+3
Не будет там ничего расти. Там небось и травки никакой нет, это все россказни для СМИ. Красный шлам обладает очень высоким pH, обычно в районе 12, и смертельно опасен для всего живого. Природе потребуется 200-400 лет, чтобы естественным путем довести его до безопасного состояния. Вот через 400 лет там и будет расти лес.
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04.08.2021 12:26
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Строить спортплощадку в диком поле в десятке километрах от населенных пунктах такое решение может родиться в дурной голове этой власти, вы бы еще знак обгон запрещен установите!!!!!!!!!!!!!!1
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04.08.2021 11:48 Ответить
Хрен с ней, с той спортплощадкой. Главное. что там не говно хлюпает, а травка растет.
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04.08.2021 11:58 Ответить
Под этой травкой ядовитые вещества, которые в природе никак сами не перерабатываются. И они будут накапливаться в почве, грунтовой воде, в этой самой травке.
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04.08.2021 12:18 Ответить
Так они схитрожопили: перерабатывать дорого ("хай потом Украина перерабатывает когда мы продадим завод"), постоянно поддерживать в мокром состоянии, чтобы не пылило - тоже затратно...а давай мы его высушим, а сверху слоем земли засыплем (попросту закопаем). О класс!
Вот я сижу и думаю, а почему в ЕС не додумались, до такой "прогрессивной" технологии рекультивации?! Наверное тупыыыыые
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04.08.2021 13:04 Ответить
А если по ней в футбол играть, она станет менее ядовитая?
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04.08.2021 17:01 Ответить
Я бы не стал там играть в футбол. Не, ну кому пофиг на своё здоровье, те могут там и в футбол играть, я им мешать не стану.
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04.08.2021 17:44 Ответить
зачем травка - лес посадите.
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04.08.2021 12:14 Ответить
Не будет там ничего расти. Там небось и травки никакой нет, это все россказни для СМИ. Красный шлам обладает очень высоким pH, обычно в районе 12, и смертельно опасен для всего живого. Природе потребуется 200-400 лет, чтобы естественным путем довести его до безопасного состояния. Вот через 400 лет там и будет расти лес.
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04.08.2021 12:26 Ответить
Угу! Просто "рекультивировать" его нельзя, только нужно убирать и перерабатывать на спец. предприятии (знаю только одно и оно в Рашке - они кстати и венграм предлагали) И я че то не помню, чтобы хотя бы 1 корабль с шламом уходил из Украины!
Скорее всего высушили и насыпали сверху слой грунта (**** той траве надо). Пи*ары!!!
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04.08.2021 12:56 Ответить
PS Если бы все было так просто, то уж где-где, а в ЕС эту проблему бы решили и венгерские шламохранилища рекультивировали еще ХЗ когда!
Но видимо не все так просто, как нас сейчас лапшу вешают
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04.08.2021 12:58 Ответить
В ЕС вот прямо сейчас мой племянник проедает грант на переработку красного шлама. Их лаборатория в Германии уже три года за счет государства изобретает металлургический процесс по получению из него железа и титана. Вернее, придумывает, как этот процесс сделать экономииески выгодным, поскольку пару килограмм шлама в день у них их установка каждый день съедает на экспериментах, и титаном они себя обеспечили на годы вперед. Но вот с экономической эффективностью у них до сих пор всё плохо.
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04.08.2021 17:49 Ответить
Так там не только железо и титан! Там вся таблица Менделеева, только оно в виде устойчивых соединений из которых их достать довольно затратно. Вон какойто институт на Рашкотостане заявляет, что у них есть такая технология и мол только одного "золота" получается столько, что окупает весь процесс, а там мол еще куча других ценных элементов, что это мол золотое дно!
Но зная уровень рашко-технологий думаю, что п*здят и просто хотят получить бабла. По их же словам они предлагали свою технологию венграм и они мол очень заинтересованы....ТОлько вот пока я не вижу чтобы к ним стояла очередь из потенциальных миллиардеров делающих избавиться от шлама....
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04.08.2021 18:12 Ответить
"...рекультивации - сложная технология, которая требует не только больших инвестиций..."
Да насрать сколько это стоит! Гадите - убирайте, это ваша прямая обязанность! Если вдруг стоимость уборки нагаженного, выше ваших прибылей, но не гадьте и сворачивайте "бизнес". Но плакаться как это дорого не нужно!!!
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04.08.2021 12:52 Ответить
Нахабна брехня розрахована на тупих лохів! Достатньо приїхати щоб побачити що все навкруги рудим пилом засипано. Авто з тої місцевості можно розпізнати за рудою гумою
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04.08.2021 12:57 Ответить
Бенефициаром НГЗ является рашенский олигарх Дерипаска... Вопросы есть..!?
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04.08.2021 12:59 Ответить
а еще спортплощадку можно возле реактора построить или стадион например, тут по моему нобелевская светит за екстраординарное решение
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04.08.2021 13:17 Ответить
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
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04.08.2021 13:26 Ответить
 
 