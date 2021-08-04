Установлена личность угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: им оказался экс-воин "Айдара" Прохнич
Мужчину, который утром 4 августа ворвался с гранатой в руках в здание Кабинета Министров, зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стало известно имя мужчины с гранатой – это Владимир Прохнич из Ирпеня.
Мужчину, который захватил Кабмин, зовут Владимир Прохнич. Ему 43 года и он родом из Луганска, пишет УНН.
Известно, что Владимир был награжден орденом "За мужество" III степени.
"В 2016 году Прохничу оказывалась медицинская помощь как военнослужащему батальона "Айдар". Диагноз - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга", - пишет издание.
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пизспильноте!
Как только какая-то свинособака творит беспредел, то тщательно замазывают лицо, называют "загадочным иностранцем", а как наш боец, так сразу и фото выложили, и фамилию нашли, и по соцсетям информацию нарыли, и всё в общий доступ выбросили. Молодцы! Достойные работы в ОПе у шмаркли
А тут бач які, п'ятнадцять років. Щоб іншим неповадно було. Крутять гайки мусора.
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те..