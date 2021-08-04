Установлена личность угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: им оказался экс-воин "Айдара" Прохнич

Мужчину, который утром 4 августа ворвался с гранатой в руках в здание Кабинета Министров, зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно имя мужчины с гранатой – это Владимир Прохнич из Ирпеня.

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Мужчину, который захватил Кабмин, зовут Владимир Прохнич. Ему 43 года и он родом из Луганска, пишет УНН.

Известно, что Владимир был награжден орденом "За мужество" III степени.

"В 2016 году Прохничу оказывалась медицинская помощь как военнослужащему батальона "Айдар". Диагноз - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга", - пишет издание.