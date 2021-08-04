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Установлена личность угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: им оказался экс-воин "Айдара" Прохнич

Установлена личность угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: им оказался экс-воин

Мужчину, который утром 4 августа ворвался с гранатой в руках в здание Кабинета Министров, зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно имя мужчины с гранатой – это Владимир Прохнич из Ирпеня.

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Мужчину, который захватил Кабмин, зовут Владимир Прохнич. Ему 43 года и он родом из Луганска, пишет УНН.

Известно, что Владимир был награжден орденом "За мужество" III степени.

"В 2016 году Прохничу оказывалась медицинская помощь как военнослужащему батальона "Айдар". Диагноз - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга", - пишет издание.

Установлена личность угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: им оказался экс-воин Айдара Прохнич 01

Автор: 

ветераны (1106) граната (997) захват (787) Кабмин (14025) Айдар (166)


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Топ комментарии
+72
Це дзвіночок для зелені, але до них не доходить.
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04.08.2021 11:47
+68
По своему жаль мужика.
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04.08.2021 11:47
+57
Наверное о хорошей жизни: от постоянного и неуклонного роста благосостояния, улучшения медицинского обслуживания, внимания Батьківщини к своему защитнику, однажды "имевшему неосторожность" на фронте получить минно-взрывную травму...
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04.08.2021 11:50
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Кацап вали на паРашу
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05.08.2021 21:49 Ответить
Всі ці Медведчуки, Ківи, Мураєви, Татарови тощо гуляють на свободі, а Герою, що зайшов до Кабміну запитати, що в біса в країні коїться вже шиють п'ятнадцять років.
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04.08.2021 13:20 Ответить
це значить що в державі нічого не працює в реальності
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04.08.2021 13:22 Ответить
вот это журналисты! Вот это патриоты! Ровня всей остальной медиапизспильноте!
Как только какая-то свинособака творит беспредел, то тщательно замазывают лицо, называют "загадочным иностранцем", а как наш боец, так сразу и фото выложили, и фамилию нашли, и по соцсетям информацию нарыли, и всё в общий доступ выбросили. Молодцы! Достойные работы в ОПе у шмаркли
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04.08.2021 13:22 Ответить
Я думаю що цей хлопець просто чимось дуже був расстроений!!! ЙОГО СИЛЬНО ДІСТАЛО БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ, АБО ТУПА БАЙДУЖІСТЬ ЧИНОВНИКІВ!!! ЯКЩО ЙОГО НАКАЖУТЬ, ТО ТОДІ І НЕХАЙ ТАКОЖ НАКАЖУТЬ ТОГО, ХТО ДОВІВ ЦЬОГО ХЛОПЦЯ ДО ТАКОГО НАПАДУ!!!
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04.08.2021 13:24 Ответить
Ну реально ж, відкрийте новини, двадцать озброєних чоловіків захопили сільраду. Порушено кримінальну справу за статтею ***********. Чувак відкрив стрільбу посеред міста - це також ***********.
А тут бач які, п'ятнадцять років. Щоб іншим неповадно було. Крутять гайки мусора.
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04.08.2021 13:27 Ответить
...ща донецкий суддя всё порешает
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04.08.2021 13:47 Ответить
Да таких людей и не обязательно атошников- тысячи. Жалобы можно годами на чиновников писать - и все без толку если не подмазать. Уже в райотделе намекают шо дать нужно шото для принятия заявления. И хоть в кабмин жалуйся - отписки на десяти листах приходят - а толку -НОЛЬ!!!
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04.08.2021 13:49 Ответить
Задовбали людину до сказу,а тепер ще й судить збираються. Себе,падлюки,спершу засудіть за знущання над народом України ,а потім Прохнича!
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04.08.2021 14:05 Ответить
Жаль воина. Посадят ни за что бенины террористы. Зе и компания! Это вам от благодарного украинского народа предназначалось. Подстригайте свои козлиные бородки. Осенью с новыми тарифами.
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04.08.2021 14:33 Ответить
Пусть зеленая падаль подумает, прежде чем давать воду в Крым или подписывать капитуляцию и давать ОРДЛО особый статус
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04.08.2021 15:08 Ответить
шкода що тільки він один до кабміну ходить з гарматою(((. Вже час всім туди йти з такими цяцями..
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04.08.2021 16:29 Ответить
..а у кого из нормальных людей, патриотов Украины, нет желания взорвать гранату среди Ылиты на Печерских пагорбах?...
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те..
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04.08.2021 16:35 Ответить
Бидло-влада руками лікарів-коновалів від психіатрії просто оголосить Прохніча самашечим і запхне в дурку. Це для них найкращий вихід.
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04.08.2021 17:14 Ответить
нормальный, адекватный(с) когда пошел взрывать себя подумал о красунечке в белых штанях?
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04.08.2021 18:19 Ответить
Можна давати Героя України ! Якщо правовим шляхом не можна нічого добитись , якщо 30 років -тільки в кишені чиновників ! То в такому випадку коли правовим шляхом ні землі , ні допомоги ветеранам , який шлях залишають воїну?
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04.08.2021 18:41 Ответить
Первый подрывник пошёл! Скоро снайперы подтянутся, а там и тяжёлая техника не за горами. ПреЗЕ!денту пора начинать беспокоиться, запасаться памперсами и, на всякий пожарный, собирать манатки
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04.08.2021 19:58 Ответить
Слава справжньому воїну, який завітав в саме лігво внутрішнього ворога українського народу!
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04.08.2021 20:27 Ответить
еще раз и еще одно доказательство - нужна реабилитация, нужна медицинская помощь, не формальная, а специальная...это война, травмы страшные и психики тоже..., а ничего нет - нет программ, нет системной помощи..., но есть целое министерство, хрен его знает, что оно делает..., а есть еще полиция, которая грозно сведя брови обещает наказать по всей строгости и привлечь по всем статьям...
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04.08.2021 23:33 Ответить
ти у психдиспанцері не постійний відвідувач часом, чи прямо там і живеш? біднесенька ти людина...
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06.08.2021 19:54 Ответить
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