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Директор Нацпарка "Нижнеднепровский" допустил масштабный сверхнормативный вылов рыбы, что нанесло государству ущерб в 62 млн грн, - ГБР

Директор Национального парка "Нижнеднепровский" подозревается в служебной халатности, повлекшей государству ущерб на 62 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Территориальное управлеие ГБР в Мелитополе.

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"Слидователи Территориального управления ГБР Мелитополя подозревают директора Национального природного парка "Нижнеднепровский" в служебной халатности, причинившей государству 62 млн грн убытков. Он также является действующим депутатом одного из районных советов Херсонщины", - говорится в сообщении.

Директор Нацпарка Нижнеднепровский допустил масштабный сверхнормативный вылов рыбы, что нанесло государству ущерб в 62 млн грн, - ГБР 01

Отмечается, что в период 2019-2020 годов руководитель Нацпарка и его заместитель допустили масштабный сверхнормативный вылов рыбы различных пород. При этом они знали, что годовой лимит уже исчерпан и вылов следует немедленно прекратить. Чиновники этого не сделали, поэтому промышленный лов продолжился.

Всего за этот период было сверхвыловлено примерно 157 тыс. кг рыбы.

браконьерство (147) Мелитополь (613) рыба (196) ГБР (2972)


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Топ комментарии
+3
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
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04.08.2021 12:03
+3
вы дебилы еще по супермаркетам пройдите посмотрите. там суки торгуют недомерками за которые по закону светит срок...
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04.08.2021 14:22
+2
Подобное быдло не способно сделать что-либо стоящее, оно может лишь вылавливать, выпиливать, разворовывать и т.д.
Проблема Украины в том, что такие деграданты на каждом шагу и не нажрутся они никогда.
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04.08.2021 12:15
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
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04.08.2021 12:03 Ответить
А сколько принесло ему на личный счет?...
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04.08.2021 12:03 Ответить
Автор ******** магію великих цифр: 157000 кг= 157 т.
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04.08.2021 12:08 Ответить
160 тон?..
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04.08.2021 12:08 Ответить
Сверхнормативный? Так мужик рекордсмен? В Олимпийскую сборную! Пока не поздно.
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04.08.2021 12:09 Ответить
Прям таки "допустил" ? Поставили человека бдеть ,он и бдел! И какие могут быть подозрения ? Все подозрения давно съели и выкакали.
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04.08.2021 12:14 Ответить
Подобное быдло не способно сделать что-либо стоящее, оно может лишь вылавливать, выпиливать, разворовывать и т.д.
Проблема Украины в том, что такие деграданты на каждом шагу и не нажрутся они никогда.
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04.08.2021 12:15 Ответить
Совершенно верно. Очень много в стране людей, руководствующихся принципом "После нас, хоть потоп". Причём, на всех уровнях народного хозяйства.
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04.08.2021 12:38 Ответить
а риба що протухла ! Виловлена, продана і раціонально спожита. Це іхтіологи написали "предяву", бо откати не отримали. без тої шушери, яка харчується на водоймах там нічого не відбувається. Виловили продали а потім знайшли терпілу.
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04.08.2021 12:28 Ответить
62 млн убытков если разделить на 157тонн рыбы, получается в среднем цена 394.5 грн/кг. Зе математика. Исходные данные наверное брали из ресторана суши на Подоле.
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04.08.2021 12:30 Ответить
Да там помимо крышованых браконьеров, ещё и крышованые владельцы прибрежных земель. Постоянно меняют очертания береговой линии при помощи земснаряда. При этом вырубается краснокнижная ольха. Визг пил и рев земснаряда слышен издалека, только никто не принимает никаких мер. Все в деле и директор нацпарка, это мелкая сошка.
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04.08.2021 13:49 Ответить
вы дебилы еще по супермаркетам пройдите посмотрите. там суки торгуют недомерками за которые по закону светит срок...
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04.08.2021 14:22 Ответить
 
 