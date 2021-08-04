Директор Нацпарка "Нижнеднепровский" допустил масштабный сверхнормативный вылов рыбы, что нанесло государству ущерб в 62 млн грн, - ГБР
Директор Национального парка "Нижнеднепровский" подозревается в служебной халатности, повлекшей государству ущерб на 62 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Территориальное управлеие ГБР в Мелитополе.
"Слидователи Территориального управления ГБР Мелитополя подозревают директора Национального природного парка "Нижнеднепровский" в служебной халатности, причинившей государству 62 млн грн убытков. Он также является действующим депутатом одного из районных советов Херсонщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период 2019-2020 годов руководитель Нацпарка и его заместитель допустили масштабный сверхнормативный вылов рыбы различных пород. При этом они знали, что годовой лимит уже исчерпан и вылов следует немедленно прекратить. Чиновники этого не сделали, поэтому промышленный лов продолжился.
Всего за этот период было сверхвыловлено примерно 157 тыс. кг рыбы.
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