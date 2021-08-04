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Новости День Независимости
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По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий, их готовят уже год, - замглавы ОП Тимошенко

По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий, их готовят уже год, - замглавы ОП Тимошенко

В течение трех дней с 22 по 24 августа по всей Украине состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости. Подробно праздничные мероприятия были представлены во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди знакомых мероприятий — вручение президентского знака отличия "Национальная легенда Украины", учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа", саммит Первых Леди и Джентльменов, праздничный парад Вооруженных сил Украины, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК" и много-много другого", — написал Кирилл Тимошенко.

Подготовка к празднованию юбилея Независимости стартовала еще год назад.

"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко.

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Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который координирует программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что ко Дню независимости откроют Дорогу Единства - самый длинный маршрут страны протяженностью около 1400 км.

День Независимости (1196) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+7
Праздничные сваты и Расмеши комика, Вечерний квартал целый день по г+г
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04.08.2021 12:13
+6
Снова как в 2020-м - https://censor.net/ru/p3215516?

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2583
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04.08.2021 12:17
+5
"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко."

Источник: https://censor.net/ru/n3280772

Профффесіонали бадоєви, сердючки, могилевські.
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04.08.2021 12:13
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Сегоднешний захват кабмина который в списке?
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04.08.2021 12:11 Ответить
піарщик, вишколений на службі Фірташу, виліз на сцену ОПУ, оголосивши тему-забаву для "забвєнія" чаусугуейту
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04.08.2021 12:13 Ответить
а парад військових наближається й не факт що прийдуть тільки ті, що по плану...
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04.08.2021 12:14 Ответить
Снова как в 2020-м - https://censor.net/ru/p3215516?

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2583
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04.08.2021 12:17 Ответить
а вова панамку одягне на голову чи наполеонку, а шаб честь на параді віддавати?
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04.08.2021 12:26 Ответить
Праздничные сваты и Расмеши комика, Вечерний квартал целый день по г+г
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04.08.2021 12:13 Ответить
Как только день? Вроде бы 3 дня гулять должны, "главный" разрешил! И надо три парада и 15 миллиардов ухуюкать, и киркорова пригласить и, да ещё много всякой ху.ни можно придумать, весь 95 бордель над этим работает!
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04.08.2021 12:38 Ответить
"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко."

Источник: https://censor.net/ru/n3280772

Профффесіонали бадоєви, сердючки, могилевські.
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04.08.2021 12:13 Ответить
Угу..Эта нечисть хорошо подлохматится .Шмаркля любит балаган и хорошо заплатит из бюджета.
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04.08.2021 12:58 Ответить
Целый год занимались тем что готовили сценарий праздника А армией заниматься некогда.Страной заниматься не обязательно.Такой метод правления зеленой команды.
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04.08.2021 17:40 Ответить
Ціаво що в деяких областях України за останню добу захворюваністьна ковід теж збільшилась на 150% та і вакцинація теж проходить рік.СОВПАДЕНИЕ?
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04.08.2021 12:15 Ответить
Интересно. во сколько этот сабантуй стране обойдется?
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04.08.2021 12:16 Ответить
Буде шоу з ************** і зайчики на трамвайчику.
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04.08.2021 12:18 Ответить
а телка с тарелкой на голове будет?
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04.08.2021 12:18 Ответить
Будет трансвестит со звездой на голове. Ну и своих ряженных полудурков с собой прихватит.
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2444
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04.08.2021 13:09 Ответить
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3496
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04.08.2021 12:21 Ответить
А куди поховались троляки які раніше тут верещали шо гроші дівати нікуди як проводити паради?
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04.08.2021 12:21 Ответить
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1540
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04.08.2021 12:22 Ответить
Целый год идёт подготовка, выбрасывают ся огромные средства. И он это признает. В то время когда в стране пандемия и война. В 2019 году даже на военный парад денег не было, все для фронта они говорили. Какое вранье, как дурят всех нас. Оказывается, что денег то навалом. И этот уклонист будет принимать парад? Это дно.
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04.08.2021 12:22 Ответить
"Погромы будут?" (с)

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2662
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04.08.2021 12:23 Ответить
Когда зе-шобла делает такие заявления, у меня мурашки по спине. Такие, крупные, где-то с воробья размером.
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04.08.2021 12:23 Ответить
Вєлікоє праздівніцтво парад прийматиме знову головнокомандувач Вєра Гамнючка, Потап зіграє зайчіка, кожний з нас президент - кожний йтиме з своїм роялем.
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04.08.2021 12:24 Ответить
По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий:

Чауса отпустят-Чауса поймают
и так 75 раз к ряду
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04.08.2021 12:25 Ответить
Ну, ставить шоу они умеют! Тут вам и итальянский пенсионер запоет и плюшки раздадут непричастным, и женский батальон испугает грозным видом (а какое меню обещают первым ледям!??) ,короче , сплошной карнавал с фейерверком! Целый год страной заниматься некогда (от слова - совсем !). Только вот есть сомнения...всем ли будет весело?
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04.08.2021 12:25 Ответить
Медальки,концерты,шоу,парады,******,лучше бы потратились на лечение раненых.
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04.08.2021 12:26 Ответить
Вот тут зеля себя покажет. Концерты, балаганы, клоунада..в это он спец. А государственное, управление, оборона государства, международные отношения то вже вне его компетенции.
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04.08.2021 12:26 Ответить
В чём спец?
Такого гавна, который "спец" насрал на день независимости никогда раньше не было...
спец... наркоша с атрофированными мозгами а не спец...
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5135
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04.08.2021 12:52 Ответить
95 квартал вже заполонив всю Україну,ну а лохам і тим "какая разніца" це подобається. А те що їхні бабусі і батьки живуть на пенсію в 3000 грн їм начхати. країна моральних уродів.
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04.08.2021 12:30 Ответить
Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный.

К. Тимошенко убеждает представителей "хороших" олигархов что " ...все в силе, первый все подпишет, я к нему уже еду."
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04.08.2021 12:35 Ответить
За 3 дні - 150 "собитій" ... уже страшно ..)
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04.08.2021 12:53 Ответить
Рояль вже підготували,"Віагру"для Соплі припасом, щоб Воно не осоромилась?Надіюсь Це його дембельський парад,всі інші в Мені,полосатиком.
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04.08.2021 12:59 Ответить
Які вони смішні придурки. Які вони всі гнилі.
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04.08.2021 14:55 Ответить
На зустрічі ветеранів один з батьків розповів пропозицію синів з передової. Вимагають визнати Квартал 95, який торгує своєю продукцією в РФ, отримує великі кошти, роялті, платить податки та квартплату в Криму агресору, СПОНСОРОМ АГРЕСОРА та ЗАБОРОНИТИ його виступ та показ в Україні. ЗЕ має зробити вибір - піти сам або повторити долю Януковича. Терпець у народа вривається бо рівень життя: в кого суп пустий, а в кого жемчуг мілкий не може тривати безмежно.
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04.08.2021 19:44 Ответить
 
 