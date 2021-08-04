По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий, их готовят уже год, - замглавы ОП Тимошенко

В течение трех дней с 22 по 24 августа по всей Украине состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости. Подробно праздничные мероприятия были представлены во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди знакомых мероприятий — вручение президентского знака отличия "Национальная легенда Украины", учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа", саммит Первых Леди и Джентльменов, праздничный парад Вооруженных сил Украины, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК" и много-много другого", — написал Кирилл Тимошенко.

Подготовка к празднованию юбилея Независимости стартовала еще год назад.

"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко.

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Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который координирует программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что ко Дню независимости откроют Дорогу Единства - самый длинный маршрут страны протяженностью около 1400 км.