По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий, их готовят уже год, - замглавы ОП Тимошенко
В течение трех дней с 22 по 24 августа по всей Украине состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости. Подробно праздничные мероприятия были представлены во время Всеукраинского форума "Украина 30".
Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди знакомых мероприятий — вручение президентского знака отличия "Национальная легенда Украины", учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа", саммит Первых Леди и Джентльменов, праздничный парад Вооруженных сил Украины, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК" и много-много другого", — написал Кирилл Тимошенко.
Подготовка к празднованию юбилея Независимости стартовала еще год назад.
"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который координирует программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что ко Дню независимости откроют Дорогу Единства - самый длинный маршрут страны протяженностью около 1400 км.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3280772
Профффесіонали бадоєви, сердючки, могилевські.
Чауса отпустят-Чауса поймают
и так 75 раз к ряду
Такого гавна, который "спец" насрал на день независимости никогда раньше не было...
спец... наркоша с атрофированными мозгами а не спец...
К. Тимошенко убеждает представителей "хороших" олигархов что " ...все в силе, первый все подпишет, я к нему уже еду."