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На угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича откроют дело по четырем статьям: ему грозит до 15 лет тюрьмы, - глава Нацполиции Клименко

На угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича откроют дело по четырем статьям: ему грозит до 15 лет тюрьмы, - глава Нацполиции Клименко

Угрожавший взорвать гранату в Кабмине Владимир Прохнич не выдвигал никаких требований.

Об этом сообщил глава Национальный полиции Игорь Клименко на брифинге под зданием правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Полиция только что закончила специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение", - сказал Клименко в среду журналистам.

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При этом глава Нацполиции подчеркнул: "У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию".

"Мы занимаемся расследованием этого дела, однозначно, совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет", - сказал глава Нацполиции.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины.

"Ситуация не стандартная том, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события", - сообщил Клименко.

Клименко добавил: "Очень серьезное дело. Никто не имеет права нарушать закон, брать заложников или угрожать оружием или боеприпасами".

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований. "Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил руководитель Нацполиции.

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Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

Автор: 

граната (997) задержание (6673) захват (787) Нацполиция (16431) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+34
А сепарне и террористам что убивали людей, дают 3-4 года условно, чувтвуте разницу
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04.08.2021 12:15
+23
что там с Штепой, красномордым Ефремовым, Кивой, Медведчуком, Бойко, Добкин? сколько им дали?
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04.08.2021 12:16
+22
Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет", - сказал глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3280774

Бред, захвата заложников не было, он не ограничивал ничьего передвижения.
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04.08.2021 12:14
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Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет", - сказал глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3280774

Бред, захвата заложников не было, он не ограничивал ничьего передвижения.
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04.08.2021 12:14 Ответить
С гранатой и без чеки, он в другом видео говорил всем войти в здание... да, да может медаль ему дать?
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04.08.2021 12:16 Ответить
На том видео, он конкретному дятлу говорит чтобы тот зашел и в то же самое время подошедшей женщине сказал что просил чтобы она ушла, но в место это она проскочила в здание...В то же самое время остальные спокойно заходили и выходили.

Да не было там захвата заложников! С таким же спехом, всех выродков которые типа "стояли на блокпосту" и которых у нас реабилитируют, точно так же можно обвинить в захвате заложников! А че: стояли с оружием и кому-то запрещали выезжать, а кого то может и "арестовывали"
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04.08.2021 12:44 Ответить
"Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя."
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04.08.2021 12:46 Ответить
А що там з Лульким терористом?
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04.08.2021 12:14 Ответить
*Луцьким.
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04.08.2021 12:14 Ответить
Теперь на мужика повесят убийство Шишова.
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04.08.2021 12:14 Ответить
Тперер ним будуть кошмарити тему налякування , якщо на параді ще комусь захочеться привітаи владу ...
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04.08.2021 12:15 Ответить
На расейских СМИ, уже муссирую тему, что это было "показательное убийство" и я даже сначала удивился, что они так правду режут, а потом дочитал до конца и "выяснилось", что это конечно же дело рук "украинских националистов"!!!!
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04.08.2021 12:47 Ответить
Счас патриоты и побратимы повылазят на банковую и к СИЗО .
А до тебе - Серьожа-лише мухи позлітаються ! Бо ти ЗЕлене гівно!
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04.08.2021 12:22 Ответить
До Семенченко не вилізли- і тут не вилізуть. Нема за що
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04.08.2021 12:28 Ответить
А сепарне и террористам что убивали людей, дают 3-4 года условно, чувтвуте разницу
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04.08.2021 12:15 Ответить
Надо было ... Того . Пару упырей бы уработал. Тогда было б за что отбывать.
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04.08.2021 12:15 Ответить
Не знаю, как насчет срока, но приз зрительских симпатий чувак заслужил.
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04.08.2021 12:15 Ответить
Не вот зря сядет на 15 лет, а еслибы взорвал пару депутатов тотне зря сел бы на 15 лет
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04.08.2021 12:15 Ответить
ну что вы , он стал бы народным героем.Пусть бы узнали правду,у скольких украинцев есть желание разобраться со сволочами у власти раз и навсегда,эдак придется всю Украину пересадить.
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04.08.2021 12:25 Ответить
"Достала жизнь"??
Ні, він казав, що достали *******.
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04.08.2021 12:16 Ответить
что там с Штепой, красномордым Ефремовым, Кивой, Медведчуком, Бойко, Добкин? сколько им дали?
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04.08.2021 12:16 Ответить
Кернес - выбыл привелигерованно - высший суд вынес ему приговор...
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04.08.2021 12:33 Ответить
надто пізно виніс...
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04.08.2021 13:00 Ответить
147 стаття - захват заложником.
15 років

для ЗЕленського, який захопив Чауса, - годиться !
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04.08.2021 12:16 Ответить
заложников
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04.08.2021 12:17 Ответить
А кто то занимается реабилитацией ветеранов АТО в этой стране? Да никто. Единственный госпиталь где ветеран ВСУ может получить бесплатную помощь - в Киеве, в областях хрен на лицо. Посадите этого бедолагу, вам же хуже будет...
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04.08.2021 12:17 Ответить
Після затримання керівництво Нацполіції провело брифінг щодо ситуації. Голова Нацполіції повідомив, що чоловіка затримали, перемовини з ним пройшли успішно. Свої дії затриманий пояснив конфліктом із дружиною.(с)
Если так, то я вижу не 15 лет, а реабилитацию обязательную и лечение.
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04.08.2021 12:17 Ответить
А граната? Вот если без гранаты - то да! А так на нары! А если бы взорвал?
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04.08.2021 12:24 Ответить
Та понимаю я. Граната- может перевесить всё. Однако, экспертиза покажет. Не гранаты.
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04.08.2021 12:26 Ответить
А вот этого мусора клименко не мешало бы взорвать!!!!!
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04.08.2021 12:18 Ответить
грозит 16 лет?! Уж дал бы хоть по чьей то роже мордатой на последок,хоть было бы за что.
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04.08.2021 12:20 Ответить
у ЗЕленой мерзостии сейчас вся страна в заложниках ... им тоже "пятнашка" ломится? и когда будет суд???
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04.08.2021 12:21 Ответить
самосуд
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04.08.2021 12:22 Ответить
Мусора не люди. (С) Сколько дадут за слив вагнергейта?
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04.08.2021 12:22 Ответить
Медведчук,прохлаждаясь на своём ранчо, весело смеётся над идиотской правоохранительной системой.
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04.08.2021 12:23 Ответить
Да ладно сами не кипите!!!! 15 лет !!! С Кивой разберитесь!!
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04.08.2021 12:25 Ответить
Подібні йому психи мають перебувати на лікуванні у спеціалізованих закладах, а не бігати з гранатами по мирному місту з мільйонам мешканців.
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04.08.2021 12:27 Ответить
нардеп-урод, відкрий личико!
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04.08.2021 13:03 Ответить
Лікуйся.
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04.08.2021 13:36 Ответить
Вже 30 років живемо у "правовій державі " - де права простого люду не вартують ломаної копійки-а життя знецінене гептом! При владі одні крадії- олігархи та лицемірно- брехливі політикани та захищаюча їх же репресивна вертикаль! А що -по суті-будемо святкувати 24 серпня? Владу народу?
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04.08.2021 12:28 Ответить
Святкуйте що хочете- а влада така усюди, не знали?
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04.08.2021 12:30 Ответить
Та ні- шановний- не скрізь влада одинакова-не пересмикуйте! В сталих демократіях ( не ідеалізуючи їх) громадяни маю права -гарантію їх забезпечення державою ! А в нас одні НАБУ-СБУ-ГБР-а жоден високопосадовець хабарник не сидить!
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04.08.2021 12:35 Ответить
Ха-ха.
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04.08.2021 13:35 Ответить
Всюду говорят, через пару месяцев будет тарифный Майдан и в стране вооруженных людей тысячи и вооружения разнообразные. Могут и со снайперки вальнуть и с ПТРК и с чего угодно. А ведь большинство Украинцев на стороне этих людей патриотичных и все хотят наказать организованную преступность за их преступления против страны. И все хотят наказать олигархов и весь коррумпированный госаппарат и тысячи вооруженных людей могут карать смертной карой.
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04.08.2021 12:29 Ответить
Пореготав про Майдан- це вже котрий намагаєтеся навангувати?
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04.08.2021 12:31 Ответить
дорегочеся, 73/43%-ний.
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04.08.2021 13:02 Ответить
Погрози в інеті такі погрози...(((
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04.08.2021 13:35 Ответить
Эти... ему еще и нарушения карантинных ограничений могут влепить ибо он там без маски
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04.08.2021 12:29 Ответить
представляю, как издевались над ним бюрократы - принеси то, а потом это, а еще такой справочки у вас нет..., такие издевательства кого хочешь доведут до ручки, не то, что человека, который воевал..., почему ветеранов у нас никто не защищает, есть вроде целое министерство, чем там эти дармоеды занимаются?
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04.08.2021 12:46 Ответить
Жизнь достала? Решай со своей жизнью вопрос сам, не играя жизнями других.
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04.08.2021 13:46 Ответить
цікаво, а скільки років світить авакову, який саботував реформу мусорів, кришував(кришує) ігорний бізнес, садив в тюрму невинних людей, прикривав кдбшного уробка короткіх?
А, ну да, йому навіть підозру не вручили.
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04.08.2021 13:58 Ответить
до 15 лет,потому ,что в Кабмине?А посттравматический синдром,которым Кабмин и должен вплотную заниматься,а не полиция постфактум.(
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04.08.2021 14:31 Ответить
Давайте, хитрожопые, давите Патриотов.
Пружина сжимается.
И это - хорошо...
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04.08.2021 16:22 Ответить
 
 