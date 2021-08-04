На угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича откроют дело по четырем статьям: ему грозит до 15 лет тюрьмы, - глава Нацполиции Клименко
Угрожавший взорвать гранату в Кабмине Владимир Прохнич не выдвигал никаких требований.
Об этом сообщил глава Национальный полиции Игорь Клименко на брифинге под зданием правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Полиция только что закончила специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение", - сказал Клименко в среду журналистам.
При этом глава Нацполиции подчеркнул: "У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию".
"Мы занимаемся расследованием этого дела, однозначно, совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет", - сказал глава Нацполиции.
Кроме того, по словам главы Нацполиции, мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины.
"Ситуация не стандартная том, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события", - сообщил Клименко.
Клименко добавил: "Очень серьезное дело. Никто не имеет права нарушать закон, брать заложников или угрожать оружием или боеприпасами".
Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований. "Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил руководитель Нацполиции.
Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя.
Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бред, захвата заложников не было, он не ограничивал ничьего передвижения.
Да не было там захвата заложников! С таким же спехом, всех выродков которые типа "стояли на блокпосту" и которых у нас реабилитируют, точно так же можно обвинить в захвате заложников! А че: стояли с оружием и кому-то запрещали выезжать, а кого то может и "арестовывали"
А до тебе - Серьожа-лише мухи позлітаються ! Бо ти ЗЕлене гівно!
Ні, він казав, що достали *******.
15 років
для ЗЕленського, який захопив Чауса, - годиться !
Если так, то я вижу не 15 лет, а реабилитацию обязательную и лечение.
А, ну да, йому навіть підозру не вручили.
Пружина сжимается.
И это - хорошо...