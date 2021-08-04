У "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, опухоль: его довела бюрократия, - побратимы

Владимир Прохнич, экс-боец "​​Айдара", благонадежный, спокойный боец. В "Айдар" он пришел в начале войны в 2014 году, был в горячих точках того времени, служил сапером.

Как рассказала Цензор.НЕТ Андриана Сусак, ветеранка батальона, насколько ей известно у Прохнича серьезные проблемы со здоровьем, опухоль, "определенно нет алко и наркозависимости".

"Его довела бюрократия", - констатирует девушка.

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Сейчас побратимы уже ищут адвоката для Владимира Прохнича.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.