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Новости Агрессия России против Украины
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У "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, опухоль: его довела бюрократия, - побратимы

У

Владимир Прохнич, экс-боец "​​Айдара", благонадежный, спокойный боец. В "Айдар" он пришел в начале войны в 2014 году, был в горячих точках того времени, служил сапером.

Как рассказала Цензор.НЕТ Андриана Сусак, ветеранка батальона, насколько ей известно у Прохнича серьезные проблемы со здоровьем, опухоль, "определенно нет алко и наркозависимости".

"Его довела бюрократия", - констатирует девушка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича откроют дело по четырем статьям: ему грозит до 15 лет тюрьмы, - глава Нацполиции Клименко

Сейчас побратимы уже ищут адвоката для Владимира Прохнича.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Автор: 

ветераны (1106) граната (997) Айдар (166) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+35
ЗЕлёная опухоль в державе
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04.08.2021 12:30
+31
Наближається парад вовиних кошмарів
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04.08.2021 12:28
+28
Нет страшнее палача чем преступная власть.
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04.08.2021 12:29
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Наближається парад вовиних кошмарів
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04.08.2021 12:28 Ответить
Учитывая, что потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", кризис в Украине это то, зачем его туда и поставили...
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04.08.2021 12:30 Ответить
Зєйлупінці на мить відірвалися від процесу грабежу народу і держави. Прочитали новину і продовжили важку працю. Жнива.
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04.08.2021 12:34 Ответить
Эту их функцию их кацапские хозяева в них и ценят. Это как раз то, что им и надо.
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04.08.2021 12:35 Ответить
нарешті замість порошенкової расшатаної лодки з'явилась зєліна
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04.08.2021 12:50 Ответить
То, что "видосик-гундосик" кацапский засланец - не было секретом и ДО выборов 19-го года.
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04.08.2021 12:52 Ответить
похоже да, эпоха ЗЕбности уже доводит народ до неадекватного поведения:

"Раздайте патроны, поруччик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина...."
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04.08.2021 12:31 Ответить
купуй Вова квіток до Ростова
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04.08.2021 12:33 Ответить
вові треба одягти памперси й зробити заяву по вбитому Шишову. А страшно!!! бо Лука зараз же надасть нові покази для беліннгкота у тому числі ! А свято наближається....
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04.08.2021 12:40 Ответить
ЗЕлёная опухоль в державе
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04.08.2021 12:30 Ответить
я думаю,тебе и опухоли прямой кишки хватит,шоб шо нить вытворить
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04.08.2021 12:30 Ответить
В злодіїв при владі, які викидають мільярди на свої ідіотські шоу замість допомоги тим, хто поклав своє здоров'я за Україну.
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04.08.2021 12:31 Ответить
Нет страшнее палача чем преступная власть.
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04.08.2021 12:29 Ответить
Тут не гранату надо, а бомбу , чтобы весь гадючник подчистую.
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04.08.2021 12:30 Ответить
не настолько, сколько тратится на содержание всей той братии - можно шиконуть!
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04.08.2021 12:37 Ответить
здание кабмина было до и будет после... а министров можешь менять.... только не подрывом здания, министры все равно выживут....
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04.08.2021 12:42 Ответить
Так і презедент з міністрами - наше майно, і обходиться воно нам найдорожче, бо платимо не лише грошима, а й втраченим часом.
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04.08.2021 12:37 Ответить
Чувака довели новиє літса.
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04.08.2021 12:31 Ответить
Вся страна на стороне патриота, вся страна против олигархов и коррумпированного госаппарата, так кто должен отправится в тюрьму???
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04.08.2021 12:34 Ответить
Дай Бог здоровья, но бюрократия ни при чем
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04.08.2021 12:34 Ответить
А вы попробуйте сечас оформить инвалидность или специальное лечение...Сами все увидите.
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04.08.2021 13:22 Ответить
Опять "повезло" зекрысе -теперь устроит судилище над больным раком,бойцом,закатывая себя все глубже.
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04.08.2021 12:35 Ответить
..тут вспомнилось, что подозрительно быстро и незаметно умер "больной раком" молодой боец, которому Вошьдь рассказывала, что ей 42 рочки и она не лох..(
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04.08.2021 17:33 Ответить
он не такой как ты... читай статью.
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04.08.2021 12:37 Ответить
Тебя?
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04.08.2021 12:38 Ответить
Емм... Він не захоплював заручників, а навпаки- вимагав, щоб людей вивели з фойє.
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04.08.2021 12:36 Ответить
А владение боевой гранатой то такое, сейчас каждому можно...
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04.08.2021 12:41 Ответить
Нехай експертиза скаже, що то за пристрій був. Чи ти через екран робиш експертні висновки?
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04.08.2021 13:07 Ответить
ветераны в отчаяньи... зато Беня торжествует, грабит и грабит.... а власть отрабатывает ему....
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04.08.2021 12:36 Ответить
Треба було відпускати те що приніс, без зайвих слів. У в'язниці з пухлиною... таке собі існування, а головне ціль не досягнута. А краще б щось з Шевченка прочитати і відпустити, ото був би резонанс і кадрові перестановки. А так нічого не буде, бидло у владних кабінетах лише познущається.
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04.08.2021 12:36 Ответить
Сложно сказать когда люмпен взбунтуються.
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04.08.2021 12:37 Ответить
люмпен уже не взбунтуется, его осталось в сухом остатке... сейчас бал правят маргиналы.
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04.08.2021 12:39 Ответить
У нас протестовать активно могут только такие. Все остальные, которых пока еще не приперло, предпочитают помалкивать и отсиживаться по квартирам...
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04.08.2021 12:40 Ответить
Помітив одну особливість - саджають ветеранів, а відмазують слуг урода.
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04.08.2021 12:40 Ответить
Він воював щоб у тебе була можливість зараз писати цю "муйню про вавку в головє". Тут потрібне співчуття та робота психологів - бо ще у 2014 році про це говорили, що у тих, хто воював будуть проблеми через роки. Таких епізодів безліч, але про них мовчать - просто тут атошнік потрапив до ВРУ ось і забігали "мурахи"! У мене друг, який живе поруч тако ж атошнік - він після контузії залишвся живим на відміну від поратимів і іноді вночі "зривається" і як кажуть у народі "планка падає"! Я з ним постійно розмовляю бо батьки просять, тому що у мене виходить добре його "заспокоювати" словами...Розумієш в чому проблема чи ні, а ти тут про "вавку в головє" пишеш!
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04.08.2021 12:59 Ответить
а сколько дали чуваку из Во свобода который в НГ гранатой зафигачил и сколько воплей было про то что он не виноват
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04.08.2021 12:49 Ответить
А если бы рванул кацапского агента - дерьмака, то получил бы меньше чем за бесполезные танцы с гранатой.
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04.08.2021 12:49 Ответить
Зедепутатів Брагара і Полякова вже засудили за вживання наркотичних речовин за кермом? Ага! Рядових поліціянтів наказали! Справедливість панує в державі! Наша бюрократична машина переломить любого хто піде на спротив! як м'ясорубка!
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04.08.2021 12:51 Ответить
"Це людина, яка має загострене почуття справедливості. Враховуючи його поранення і побутовий рівень життя, можливо, в людини щось зіграло і він порушив закон", - Василь Олексюк, друг затриманого ветерана АТО Володимира Проханича.

Антон Головенко, депутат Ірпінської міської Ради, який очолював ветеранську організацію підтвердив, що йдеться саме про Прохнича. "Це наш хлопець. Я його знаю як абсолютно адекватну людину, він ветеран війни, інвалід війни. Я не можу коментувати, чому так сталося".
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04.08.2021 13:00 Ответить
Заручників він точно не захоплював, а навпаки кричав щоб вивели людей
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04.08.2021 13:17 Ответить
Правильно, ******* можно нарушать и Конституцию, и закон, Дерьмаку и Ко тоже можно, и коле-каклете тоже можно, и нарикам брагарам, юрченкам и др. тоже можно, и СБУшникам тоже можно тягать 3 месяца, пусть и коррупцинера, но человека же все-таки, как тушку в мешке и багажнике, еще и выкинуть неадекватного в трусах - МОЖНО!!! А вот АТОвцам, и ваапще, нам всем - НИЗЗЯ! 15 лет! Лучше б уже ипанул, чтоб пару вонючих министерских мошонок ввоздух взлетело! падлюки зеленые....
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04.08.2021 14:10 Ответить
правильно сделал мужик. жалко что никого не взорвал..
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04.08.2021 14:20 Ответить
"Опухоль" уКабміні й ОП! А ветеран Прохнич є відображенням об'єктивної реальності !
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04.08.2021 14:51 Ответить
Падлюки довели нормальну людину до протесту. Свободу воїну. зеленського в відставку!
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04.08.2021 14:53 Ответить
Питання на засипку: чому досі на свободі Гадя, яка цілком реально хотіла підірвати Раду? Але замість відбування тривалого терміну на нарах за тероризм, вона живе привільно і ситно, при цьому, періодично коментує, як "політичний експерт", на деяких телеканалах, резонансні події в країні. Венедиктова, очі государя, ау !!! Правда, на справжнього фронтовика, доведеного до відчаю нинішньою владою, вона спустить всіх собак.
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04.08.2021 15:46 Ответить
Не портите Зеленскому хорошее настроение - он себе активно резиденцию на Бирючьем перестраивает ... А то. отдыхать ему негде.... Полная , недешёвая реконструкция всего острова - на нужды военных инвалидов денег нет и не будет...
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05.08.2021 09:18 Ответить
У зє-бланів свої "манци" + гешефти.

Нас ТАМ не чують!!!

Граната у руці добре "прочищує вуха" владі.
Висновок робити НАМ!!!
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05.08.2021 09:31 Ответить
 
 