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Приоритет Украины на мировой арене - укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах, - Ермак

Приоритет Украины на мировой арене - укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба готовят визит президента Зеленского в США.

Об этом Ермак сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Одним из главных приоритетов Украины на мировой арене является укрепление сотрудничества с США во всех отраслях - оборонной, военно-технической, экономической и, конечно же, политической", - говорится в сообщении.

В США Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба встретятся с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.

"Готовим визит президента Украины в США. Этот визит будет иметь большое значение для дальнейшего развития украинско-американских отношений", - подытожил глава ОП.

Также читайте: Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2": Продолжаем активную подготовку визита Зеленского

Автор: 

США (26454) Ермак Андрей (1257)


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Топ комментарии
+5
Ага и именно поэтому вы сдали Раше информацию операции по вагнеровцам? Именно для укрепления сотрудничества.
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04.08.2021 12:48
+4
завхоз об политике Испанский стыд
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04.08.2021 12:45
+3
Бла-бла. Зелень робить все навпаки. По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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04.08.2021 12:58
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завхоз об политике Испанский стыд
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04.08.2021 12:45 Ответить
Ага и именно поэтому вы сдали Раше информацию операции по вагнеровцам? Именно для укрепления сотрудничества.
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04.08.2021 12:48 Ответить
ВАЗ, посмотрите, с кем вы остались? Это же просто «Алиса в стране чудес». Мартовский Заяц Данилов, Безумный шляпник Баканов, какой-то стремный чеширский кот Ермак, лиса алиска генпрокурор. Куда привели вас все эти персонажи? Кто они? Это ваши глаза, уши и руки? Увы, у вас их нет. Есть кучка мошенников, которые вас долгое время успешно «разводили», и вот теперь - наступает финал.
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04.08.2021 12:50 Ответить
недооцениваешь бубочку .она не мегбшую роль в разводилове играет,чем те персонажи
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04.08.2021 12:56 Ответить
Пріоритет України на світовій арені - зміцнення співпраці зі США в оборонній, військово-технічній, економічній та політичній сферах, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3598
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04.08.2021 12:52 Ответить
Бла-бла. Зелень робить все навпаки. По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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04.08.2021 12:58 Ответить
100% - по фактам всё наоборот получается у этой своры почему-то
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04.08.2021 13:40 Ответить
Дєрмак і Саллівон - два сапога пара, обоє прорашистські кроти. ЗМІ пишуть, що саме Саллівон і Джон Керрі переконали Байдена відмовитись від санкцій проти ПП-2.
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04.08.2021 13:09 Ответить
Украина - страна возможностей. Предатель спокойно разгуливает после слива нескольких операций СБУ врагу. Вау
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04.08.2021 13:39 Ответить
тю. а ара-хамия гворил шо приаритет Китай. хер вас поймешь
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04.08.2021 13:41 Ответить
это ж надо какое тренированное - брешет и глазом не моргнет... а кто подбивал Ара-хамию в обмен на айкос хвалить СиЦзинпиня, компартию и грозиться, мол щас как станем очередной провинцией Китая? кто клоуна в Омане выгуливал вместе с гебнявым Патрушевым? и кто надоумил бубочку грозить "высоким тоном" Америке?
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04.08.2021 13:42 Ответить
Где-то заплакал китайский мальчик...
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04.08.2021 14:01 Ответить
Эк его колбасит ! Он скоро будет доказывать что он резидент ФБР в Украине. И не один суд не докажет обратное!
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04.08.2021 15:01 Ответить
Де ви,дебіли,а де світова арена. Сиділо б вже,чмо кацапське та не пи###діло...
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04.08.2021 16:15 Ответить
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
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04.08.2021 21:03 Ответить
 
 