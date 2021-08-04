Приоритет Украины на мировой арене - укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба готовят визит президента Зеленского в США.

Об этом Ермак сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Одним из главных приоритетов Украины на мировой арене является укрепление сотрудничества с США во всех отраслях - оборонной, военно-технической, экономической и, конечно же, политической", - говорится в сообщении.

В США Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба встретятся с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.

"Готовим визит президента Украины в США. Этот визит будет иметь большое значение для дальнейшего развития украинско-американских отношений", - подытожил глава ОП.

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