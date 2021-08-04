Бывшему командиру роты "Беркут" сообщено о подозрении в организации теракта и убийств на Майдане

Экс-командиру оперативной роты батальона "Беркут" сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Читайте также: Суд освободил организатора титушек Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения

Отмечается, что бывший командир оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области подозревается в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранитель обеспечил без оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия.

"Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129", - заявили в ОГП.

Подозреваемому инкриминируют организацию, во исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 21.09.2006), ч . 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожение их табельного оружия: Перед судом предстанет экс-правоохранитель