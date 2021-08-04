Бывшему командиру роты "Беркут" сообщено о подозрении в организации теракта и убийств на Майдане
Экс-командиру оперативной роты батальона "Беркут" сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане в феврале 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Отмечается, что бывший командир оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области подозревается в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.
"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта", - говорится в сообщении.
Экс-правоохранитель обеспечил без оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия.
"Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129", - заявили в ОГП.
Подозреваемому инкриминируют организацию, во исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 21.09.2006), ч . 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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І тепер більше року не згадує про наших полонених.
За його словами, троє беркутівців Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, обвинувачені в розстрілі 48 активістів Майдану, були звільнені в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року.
Джерело: https://censor.net/ua/n3268984
Єфремов не шістка. І сидів в СІЗО, поки його не звільнив Зєля.
Скількох вбивць майданівців або військових посадили при Зєлі?
https://zaxid.net/***************************************************************************************
Одним из тех, кого передали РФ, стал Николай Рубан.
Именно он в 2015 году он устроил теракт на одном из постов ВСУ, из-за которого погиб криворожский военнослужащий Александр Суслопаров.
Списки тех, кого передали России, обнародовал главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в соцсети.
https://one.kr.ua/news/26432
І всього пару військових.
Зразу казали, що обмін неравноцінний. Зєля віддав пуйлу всіх, кого той запросив, а наші військові до сих пір в полоні.
9 российских десантников обменяли на 63 украинских военных
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
второй решил пойти по стопам первого...
опять с ними воевать чтоли на следующем майдане?
- Товарищ старший лейтен…
- https://citaty.info/topic/net Нет ! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
- С Михал Иванычем?
- С Михал… Иванычем! С Михал… [вылезает из машины, бежит к телефону-автомату]
- Привет Михал Иванычу!