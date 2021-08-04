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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Бывшему командиру роты "Беркут" сообщено о подозрении в организации теракта и убийств на Майдане

Бывшему командиру роты

Экс-командиру оперативной роты батальона "Беркут" сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

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Отмечается, что бывший командир оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области подозревается в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранитель обеспечил без оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия.

"Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129", - заявили в ОГП.

Подозреваемому инкриминируют организацию, во исполнение явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 21.09.2006), ч . 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Беркут (8689) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+7
простить и отпустить. а айдаровца на 15 лет посадить!
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04.08.2021 12:45
+5
Саджало інших, який Зєля подарував пуйлу.
І тепер більше року не згадує про наших полонених.
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04.08.2021 12:58
+5
Колишньому командиру роти "Беркут" повідомлено про підозру в організації теракту і вбивств на Майдані - Цензор.НЕТ 5682
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04.08.2021 13:02
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простить и отпустить. а айдаровца на 15 лет посадить!
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04.08.2021 12:45 Ответить
зе-правосудие! куле...
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04.08.2021 12:46 Ответить
А пэ-правосудие почему его не сажало?
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04.08.2021 12:56 Ответить
Саджало інших, який Зєля подарував пуйлу.
І тепер більше року не згадує про наших полонених.
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04.08.2021 12:58 Ответить
* яких Зєля подарував
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04.08.2021 12:59 Ответить
А кого именно?Трубы Медведчуку дарил,Козаку приветы передавал,а чтоб сажал...Напомни хоть одну фамилию)
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04.08.2021 16:42 Ответить
"Екс-"беркутівець" Зінченко, якого звинувачують у вбивствах на Майдані, приєднався до незаконних збройних формувань "ДНР", - прокурор Ігор Земсков.

За його словами, троє беркутівців Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, обвинувачені в розстрілі 48 активістів Майдану, були звільнені в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року.

Джерело: https://censor.net/ua/n3268984
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04.08.2021 17:04 Ответить
Что ты этих шестерок лепишь? Значимого хоть кого-то назови,кого посадили.У нас Украину на переговорах с путиным представлял кум путина-этим все сказано))
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04.08.2021 17:41 Ответить
Альо!, мова була саме про беркутів.
Єфремов не шістка. І сидів в СІЗО, поки його не звільнив Зєля.
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04.08.2021 17:45 Ответить
Про беркут?Ок.Напомнить,как Садовника выпустили?
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04.08.2021 17:49 Ответить
Садовника відпускала суддя. А тут цілу зграю вбивць, яких посадили НЕ при ньому, відпустив особисто Зєля.
Скількох вбивць майданівців або військових посадили при Зєлі?
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04.08.2021 17:56 Ответить
Алла,если ты не в курсе,то ВСЕХ,кого меняют,освобождает суд.Так,а кого Зеле сажать,если Порашенка всех уже посадил?
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04.08.2021 17:59 Ответить
Ніхто ніколи не казав, що він всіх посадив.
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04.08.2021 18:01 Ответить
"Україна віддала бойовикам терористку «Терезу», яка катувала полонених військовихТерористка «Тереза», окрім катувань, також вбивала захисників України."

https://zaxid.net/***************************************************************************************
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04.08.2021 17:06 Ответить
29 декабря состоялся обмен пленными в КПВВ «Майорское».
Одним из тех, кого передали РФ, стал Николай Рубан.
Именно он в 2015 году он устроил теракт на одном из постов ВСУ, из-за которого погиб криворожский военнослужащий Александр Суслопаров.
Списки тех, кого передали России, обнародовал главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в соцсети.

https://one.kr.ua/news/26432
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04.08.2021 17:07 Ответить
Забыла,как вы Рубаном восхищались?)
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04.08.2021 17:37 Ответить
Не восхищалась.
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04.08.2021 17:38 Ответить
И тут речь о деде по фамилии Рубан, который "угостил" наших военных банкой меда со взрывчаткой. Были погибшие и раненые.
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04.08.2021 17:40 Ответить
Теперь понял.Того урода тоже Рубан?Знач фамилия проклятая))Алла,согласись,что сепары бы не меняли наших пленных на кого попало
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04.08.2021 17:43 Ответить
Яких наших, купу таксистів з дурепами, які самі поперлись в ордло?
І всього пару військових.
Зразу казали, що обмін неравноцінний. Зєля віддав пуйлу всіх, кого той запросив, а наші військові до сих пір в полоні.
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04.08.2021 17:48 Ответить
Да я и не говорю,что Зеля мудрый и офигенный-такой же брехун,как и все до него.А про равноценный обмен лучше не надо.Напомнить,как 2-х кадровых спецназовца рф поменяли на Надю?Напомнить с каким восторгом вы это освещали?Или напомнить,как 12 КАДРОВЫХ военных Питруша просто отпустил безо всяких условий,да еще заявил,что он "президент мира".Давай по-честному:что бы ты сказала в адрес Зели,если бы он тупо отпустил 12 кадровых военных рф?
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04.08.2021 17:53 Ответить
Досить тягати брехні.

9 российских десантников обменяли на 63 украинских военных

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
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04.08.2021 18:00 Ответить
Колишньому командиру роти "Беркут" повідомлено про підозру в організації теракту і вбивств на Майдані - Цензор.НЕТ 5682
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04.08.2021 13:02 Ответить
Вы там в Секте уже совсем рехнулись?
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04.08.2021 16:43 Ответить
А цікаво коли почнуться судові процеси проти тих хто дав ,,зелене світло,,для арештів та вбивств у ВР України проголосувавши ,,ЗА,, 16.01.2014 р.
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04.08.2021 12:56 Ответить
Ніколи !!! )))
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04.08.2021 12:59 Ответить
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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04.08.2021 13:06 Ответить
І вісім років не пройшло ,оперативно працюють !!!)))
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04.08.2021 12:57 Ответить
Пять минут с гранатой в кабмине без пострадавших - немедленный арест и угроза пятнадцатилетней отсидкой,реальные убийства и помощь в удержании власти преступной группировкой - вопрос избрания меры пресечения.
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04.08.2021 13:01 Ответить
одного уже восстановили в должности.
второй решил пойти по стопам первого...
опять с ними воевать чтоли на следующем майдане?
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04.08.2021 13:07 Ответить
- https://citaty.info/topic/net Нет ! На это я пойтить не могу!
- Товарищ старший лейтен…
- https://citaty.info/topic/net Нет ! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
- С Михал Иванычем?
- С Михал… Иванычем! С Михал… [вылезает из машины, бежит к телефону-автомату]
- Привет Михал Иванычу!
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04.08.2021 13:08 Ответить
ага, потом Волковой поручат судить и он будет на свободе. А потом, кто-то еще из "вовчарни" его еще и на должности восстановит. С Украинскими судами, это все бессмысленно.
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04.08.2021 13:12 Ответить
Дивись,років через 10- 15 ще й засудять. Умовно,звісно...
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04.08.2021 15:37 Ответить
 
 