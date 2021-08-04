Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза, но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский

Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ сдался полиции после переговоров со своим товарищем.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе будет назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства. Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать Закон, даже если он является ветераном и защитником Украины!" - заявил Монастырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, опухоль: его довела бюрократия, - побратимы

"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", - акцентировал он.

"Спасибо всем сотрудникам полиции, СБУ, Управления государственной охраны, которые участвовали в этой спецоперации. Отдельная благодарность товарищу правонарушителя - Василию, который сделал все для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", - добавил министр.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

По словам побратимов Прохнича у него опухоль: его довела бюрократия.