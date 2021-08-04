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Новости Агрессия России против Украины
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Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза, но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский

Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза, но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский

Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ сдался полиции после переговоров со своим товарищем.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе будет назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства. Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать Закон, даже если он является ветераном и защитником Украины!" - заявил Монастырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, опухоль: его довела бюрократия, - побратимы

"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", - акцентировал он.

"Спасибо всем сотрудникам полиции, СБУ, Управления государственной охраны, которые участвовали в этой спецоперации. Отдельная благодарность товарищу правонарушителя - Василию, который сделал все для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", - добавил министр.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

По словам побратимов Прохнича у него опухоль: его довела бюрократия.

Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза, но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский 01

Автор: 

граната (997) Кабмин (14025) МВД (9317) Монастырский Денис (335) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+29
преЗеденту это скажи
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04.08.2021 12:48
+20
навіть преЗЕдент не має права порушувати Закон! Але комусь все з рук сходить, а комусь 15-ма роками ув'язнення погрожують...
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04.08.2021 12:50
+11
вы этот закон ставите раком , когда вам необходимо ... нашлись мля блюстители закона
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04.08.2021 12:51
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преЗеденту это скажи
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04.08.2021 12:48 Ответить
ну вовка не ветран он весеранище с палки на бессмертном пуке
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04.08.2021 12:51 Ответить
Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать Закон, даже если он является ветераном и защитником Украины!" - заявил Монастырский- кроме власть предержащих олигархов и политиков - забыл добавить Монастырский
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04.08.2021 12:58 Ответить
чорт монастирський
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04.08.2021 13:11 Ответить
навіть преЗЕдент не має права порушувати Закон! Але комусь все з рук сходить, а комусь 15-ма роками ув'язнення погрожують...
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04.08.2021 12:50 Ответить
Причому як і попередній, який не ввів воєнний стан і ми воювали за законами мирного часу!
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04.08.2021 13:42 Ответить
Я думал, Моня скажет "ни ветеран, ни депутат".
Но нет...
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04.08.2021 12:50 Ответить
вы этот закон ставите раком , когда вам необходимо ... нашлись мля блюстители закона
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04.08.2021 12:51 Ответить
Если бы уничтожил кацапскую шестерку - дерьмака, то дали бы меньший срок чем за танци с гранатой в кабмине.
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04.08.2021 12:51 Ответить
Досить вже нас годувати локшиною про ніхто.
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04.08.2021 12:52 Ответить
У нас такие законы,что ненарушающих быть не может,есть только те,нарушения которых замечать не желают.
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04.08.2021 12:53 Ответить
Отвлекают народ...а тут еще и полезный идиот нашелся
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04.08.2021 12:53 Ответить
Порушувати закони можуть тільки депутани-обдовбиши, правда Монастирський?
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04.08.2021 12:54 Ответить
надо новую статью вводить. "Доведение гражданина до терроризма"
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04.08.2021 12:54 Ответить
так якого ви своїх брагарів зачуханих не саджаєте?? зараз усіх собак на цього ветерана повісять і будуть вдавати справедливу поліцію, мерзоти!
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04.08.2021 12:56 Ответить
Угу, закон може порушувати тільки **********, СБУ, авякян і т.д...
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04.08.2021 13:00 Ответить
У нас теперь только зекрысе -уклонисту через день преступления совершать можно?
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04.08.2021 13:04 Ответить
Участие в АТО не дает индульгенцию на совершение преступлений.
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04.08.2021 13:07 Ответить
От тільки неувязочка, зебуїни, закони в нас, в основному, порушують ті, що не тільки в АТО не були, а взагалі від повісток втікали. От і здають в людей нерви. І то тільки початок. Боюсь, що далі ті гранати вже без попереджень у вас шпурляти будуть! О то весело буде, по-приколу. правда ж?
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04.08.2021 13:35 Ответить
Не будуть.
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04.08.2021 15:21 Ответить
Странно, а сотрудники ОП имеют карт -бланш на нарушение закона?
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04.08.2021 13:09 Ответить
Вообще странно, что при таком подходе, его не завалили при задержании
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04.08.2021 13:15 Ответить
но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский

Верно сказал.
А вот дамбас так не считает, ему особый статус подавай. Мне за пистолет в кармане(условный, товарищ майор) - до 7 лет, а "ополченцам" - мандат в Раду и "народная милиция" с защищенной статьей бюджета...
Правильно я понимаю суть минских "соглашений"?
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04.08.2021 13:20 Ответить
что вы говорите..., это только ветеранам нельзя нарушать, остальным можно..., можно президенту, можно судьям, можно прокурорам, депутатам можно и .т. д., а ветеранов надо наказывать по всей строгости - виноват-не виноват, посидит...., а суд решит..., я так подозреваю, что раз ветеран, уже виноват...
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04.08.2021 13:25 Ответить
От суки, а доводити людей до божевілля ви маєте право?!
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04.08.2021 13:32 Ответить
Сапер з гранатою вмовляв жіночку не заходити до будівлі та кричав охороні: "Виводьте людей - в мене граната!" Точно потрібна психіатрична експертиза терористу, який зі слів мусорів взяв заручників. Або мусорам.
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04.08.2021 13:51 Ответить
Єдина людина,що там могла постраждати-сам Прохнич!
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04.08.2021 14:45 Ответить
"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства"
К зданию правительства в котором правят шакалы от РФ...
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04.08.2021 15:32 Ответить
А президенту і урядовцям закон можна порушувати ?
Мовчали б уже, лицеміри обдристані.
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04.08.2021 19:26 Ответить
 
 