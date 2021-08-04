Пациент умер из-за неверно назначенного лечения: В Запорожской области будут судить врача

В Запорожской области будут судить заведующую терапевтическим отделенеим, поскольку назначила неверное лечение. В результате ошибки умер 54-летний пациент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении заведующей терапевтическим отделением коммунальной медицинского учреждения, расположенного в Васильевском районе по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей в результате недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного (ч . 1 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности врач неверно установила диагноз 54-летнему пациенту, не привлекла областных специалистов для консультации лечебно-непонятного случая и выбрала неверную тактику лечения, в результате чего наступила смерть последнего.

Также читайте: Избившего танцора сотрудника УГО отправили в СИЗО