Пациент умер из-за неверно назначенного лечения: В Запорожской области будут судить врача
В Запорожской области будут судить заведующую терапевтическим отделенеим, поскольку назначила неверное лечение. В результате ошибки умер 54-летний пациент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
"В суд направлен обвинительный акт в отношении заведующей терапевтическим отделением коммунальной медицинского учреждения, расположенного в Васильевском районе по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей в результате недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного (ч . 1 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности врач неверно установила диагноз 54-летнему пациенту, не привлекла областных специалистов для консультации лечебно-непонятного случая и выбрала неверную тактику лечения, в результате чего наступила смерть последнего.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надеюсь, будет проведена независимая экспертиза и все получат по заслугам.
что такое ошибка..ошибка когда человек заблуждается...относительно события факта явления
но в медицине нет понимания четко ошибка ошибка как правило прямая как палка т.е. часто человек осознанно или самоуверенно ошибается полагаясь на пустяковость на то что он ранее с таким уже сталкивался или слышал читал о подобном.. не зря же в медицине есть понятие- дифференцирование болезней состояний и диагностики... трудно понять не привлек врачей областного уровня и что?! порой группа врачей годами не могут поставить человеку диагноз и назначить верное лечение..ГОДАМИ И ПРИЧЕМ НЕ ОДИН ДОКТОР А ЦЕЛЫЕ МЕДНАЦЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ.. и болячка порой пустяковая в части лечения но тяжкая если ее не лечить..а потом какой то фельдшер в селе с опытом работы за 50+ лет просто вспоминает схожесть из своей практики...и ставит ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛЕЧЕНИЕ но есть такое понятие как полиорганная дисфункция внутренних органов организма полиорганная патология -- человека когда все идет не по классике анатомии и развития и течения болезни клинических симптомов и всего остального...
Из доклада врача на утренней пятиминутке: "Симулянт из 5 палаты - умер."