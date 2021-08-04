МИД РФ хочет, чтобы Зеленский "покаялся перед народом Крыма и Донбасса": Тогда готовы принять его и напомнить вкус рапана

Министерство иностранных дел России отреагировало на воспоминания президента Владимира Зеленского о Крыме, когда тот не был оккупирован Российской Федерацией.

Об этом МИД РФ сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что Советский Крым оставил неизгладимое впечатление на Зеленского. Возможно, когда-нибудь мы будем готовы принять его в российском Крыму, чтобы напомнить вкус песчаного рапана, но только после того, как он покается перед народом "Крыма и Донбасса" в своих преступлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вспоминал Крым до того как его оккупировала Россия:



"Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно!"

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