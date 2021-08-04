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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД РФ хочет, чтобы Зеленский "покаялся перед народом Крыма и Донбасса": Тогда готовы принять его и напомнить вкус рапана

МИД РФ хочет, чтобы Зеленский

Министерство иностранных дел России отреагировало на воспоминания президента Владимира Зеленского о Крыме, когда тот не был оккупирован Российской Федерацией.

Об этом МИД РФ сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что Советский Крым оставил неизгладимое впечатление на Зеленского. Возможно, когда-нибудь мы будем готовы принять его в российском Крыму, чтобы напомнить вкус песчаного рапана, но только после того, как он покается перед народом "Крыма и Донбасса" в своих преступлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вспоминал Крым до того как его оккупировала Россия:

"Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно!"

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МИД РФ хочет, чтобы Зеленский покаялся перед народом Крыма и Донбасса: Тогда готовы принять его и напомнить вкус рапана 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Крым (26371) МИД РФ (1665) оккупация (10120) россия (95388)


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Топ комментарии
+51
Народ Украины знаю, Грузии, Молдовы , Балтии - знаю. А кто такие ,или что за"народы Крыма и домбабве"?
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04.08.2021 13:19
+30
Мид РФ, может поцеловать меня и каждого гражданина Украины в "дупу" !
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04.08.2021 13:18
+26
владимир зеленский тоже
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04.08.2021 13:18
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Тыгыгы. Кацапы решили, что вкус рапана можно только в Крыму вспомнить.

Дебилы ...лять!!!

Не говоря о том, что рапан - это банальный молюск-вредитель.
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04.08.2021 22:45 Ответить
Та що цей МЗС. Вот якби було таке звернення від Кадирова!
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05.08.2021 06:21 Ответить
моя думка: ракушками можно давиться , разве шо в голодные времена... ЗЫ... ну, и кацапозамануха (натяк на Ростов), мол, тогда мы тебе всех ракух припомним...
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05.08.2021 08:21 Ответить
Дикари вообще ******.
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05.08.2021 14:35 Ответить
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