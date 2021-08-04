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Угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича помог уговорить сдаться депутат и волонтер Олексюк: Он дал понять, что каторжно работает, но остается материально неблагополучным

Угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича помог уговорить сдаться депутат и волонтер Олексюк: Он дал понять, что каторжно работает, но остается материально неблагополучным

Мужчина, который вошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату, был задержан после переговоров, которые с ним вел его знакомый, волонтер и депутат Бучанского городского совета Василий Олексюк.

"Увидев в новостях, я сразу понял, что нужно принимать какие-то действия и найти возможность, чтобы ничего не случилось, я имею в виду, чтобы не погибли, не дай Бог, люди", - сказал Олексюк на брифинге возле здания правительства в среду после задержания злоумышленника, передает Цензор,НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что задержанный принимал участие в боевых действиях и, говоря о мотивах поступка, сказал: "Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, и учитывая его ранения, и учитывая его сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека сыграло такое, что он нарушил закон".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего. ФОТОрепортаж

При этом Олексюк подчеркнул, что задержанный трудоустроен, однако дал понять, что остается материально неблагополучным. Говоря о возможных мотивах поступка задержанного, он сказал: "Ну если у человека за спиной нет какого-то блага, я имею в виду жилья или еще чего-то". "Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, он работает на станции технического обслуживания… Он службу закончил уже несколько лет назад", - рассказал волонтер.

По словам Олексюка, задержанный периодически обращался к волонтерам за психологической, моральной и изредка материальной помощью, и получал такую помощь.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

Автор: 

ветераны (1106) граната (997) задержание (6673) Кабмин (14025) волонтеры (2630) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+33
жизнь ,за два года ,в Украине ,стала просто невыносимой из за цен на продукты и жкх для простых людей, многие живут в постоянных долгах ,причем не могут себе позволить, самого необходимого, а люди при этом работают и много - вот откуда и сдают нервы
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04.08.2021 13:22
+19
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4214319831966850?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
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04.08.2021 13:27
+15
Этого не может быть!
"Эпоха бедности" закончилась с приходом "величайшего", и "каждый теперь преЗедент"!
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04.08.2021 13:23
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Правила форума Совет форумчан
жизнь ,за два года ,в Украине ,стала просто невыносимой из за цен на продукты и жкх для простых людей, многие живут в постоянных долгах ,причем не могут себе позволить, самого необходимого, а люди при этом работают и много - вот откуда и сдают нервы
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04.08.2021 13:22 Ответить
і це - правда.
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04.08.2021 13:24 Ответить
Да всё пучком, все норм, главное шо не Барыга, при Мародере то ваще с голоду пухнули, а сейчас пенсионеры обжираются красной икрой и даже чорной, по празникам
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04.08.2021 17:06 Ответить
Этого не может быть!
"Эпоха бедности" закончилась с приходом "величайшего", и "каждый теперь преЗедент"!
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04.08.2021 13:23 Ответить
значить, все ж таки - податкова. Примушують наперед податки сплачувати?
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04.08.2021 13:24 Ответить
Половина Украинцев живет за чертой бедности, не имея материальных благ, работают на одной - двух работах, снимают квартиру, ютятся в однокомнатных , не могут позволить себе отпуск - отпуск берут лишь чтоб подшабашить/подработать и как-то выжить, готовы на все - лишь только внеси искру. А в это время вторая половина - сдает жилье, обедает в ресторанах и ведет светский образ жизни или живет за границами большую часть времени - а Украина - лишь банковский счет, разьезжают на порше и прочих дорогих машинах....
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04.08.2021 13:24 Ответить
за "вторая половина" - це перебільшення їх чисельності.
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04.08.2021 13:28 Ответить
я работал в США по контракту по 82 часа в неделю, и заработал на старт бизнеса в Украине в 2005 году. Не имея родственников в госорганах за 15 лет создал свою маленькую компанию. И все рухнуло в прошлом году. Сейчас работаю абсолютно незнакомой мне ранее сфере, и знаете что, всем нытикам кричащим, что у нас нет возможности заработать говорю- п..шь!!! Люди не хотят меняться учиться, люди хотят сидеть на рабочем месте с 9-00 до 17-00 и получать тупо бабки. Весь лохторат, на лавочках сидит с пивом и ждет пока добрый царь сделает жизнь халявой
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04.08.2021 14:21 Ответить
достойно уважения. Тоже работаю вообще хз сколько часов в неделю - основная, шабашка и свое дело. Домой прихожу - падаю.. поднимаюсь и иду во фрикаде создавать новый чертеж для своего 3х координатного высокоскоростного фрезерного CNC и 3Д принтера. Оцифровую и уже на следующий день изделие продается. Обьемы не те - но гибкость перестройки позволяет хоть как то держаться на плаву. Удачи!
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04.08.2021 15:37 Ответить
"Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, … Он службу закончил уже несколько лет назад"

и оказался на обочине нынешней развеселой ЗЕ-льоной жизни
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04.08.2021 13:24 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4214319831966850?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
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04.08.2021 13:27 Ответить
От пуйла нас защищают украинские воины а не олигархи и воровские торгаши.
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04.08.2021 13:45 Ответить
вообще то он топил за Порошенко, когда стало ясно что во 2-ой тур тот выходит с Блазнем..
- и продолжал топить, когда другие уже прекратили..
И если бы все такими были "кремлевскими подстилками" как семья Корчинских то у нас не отжали бы ни Крым, ни часть Донбасса..
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04.08.2021 13:43 Ответить
Ні, він тоді, на другий тур замовк (бо до того вив "абинепорох"); а от Оксана, справді топила за Пороха завжди, за що гомік ляжко хотів навіть її з фракції виключити.
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04.08.2021 13:50 Ответить
я постоянно его читаю - и никогда не было у него "абинепорох"..
А после того как Порошенко добился Томаса, вообще критика в его адрес исчезла...
Корч чел верующий и так примерно и писал - "Будет Томас, Порошенко можно простить 90% его грехов".
Ну а Оксана? - та вообще почти святая
- спасла столько жизней..
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04.08.2021 14:00 Ответить
Я не маю чіткої думки хто він... Наш чи ні. Його мочилово Ющенка у свій час для мене ніякими іншими його справами поки не перебито. Об'єктивно сказати, то він не мочив Порошенка, не пам'ятаю такого. А Оксана то точно наша. Отаке.
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04.08.2021 14:10 Ответить
Вот только не заслуга Порошенко в том, что Украина получила Томос.
Томосом занимались Кравчук, Кучма, Ющенко и более всех Филарет и Головатый!!!

Когда Эрдоган был еще премьер-министром, а не Президентом Турции, то забирал у Константинопольского Патриархата практически всё имущество, что привело бы к исчезновению этого Патриархата. Тогда Головатый подал в ПАСЕ жалобу и отстоял ее в дебатах, было принято решение вернуть всё Константинопольскому Патриархату.
Так что, по честному, надо было дать Украине не статус Метрополии, а статус ОТДЕЛЬНОГО Патриархата, а Патриархом выбрать Филарета.
А выбрали Епифания из Винницы. Ну сравните постати таких Пастырей, как Гузар, Володимир, Филарет, с Епифанием. Печально (((
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04.08.2021 18:40 Ответить
Причем здесь вообще благополучие. Украинцы сражаются с Мордором не за колбасу. Они защищают европейскую цивилизацию. И все готовы умереть за эту идею.
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04.08.2021 13:29 Ответить
Европейская цивилизация это в первую очередь достойная жизнь. Достойной жизни для граждан сейчас в Украине нет, потому, что воровские, коррупционные гниды и шестёрки олигархов засели на всех руководящих потах и грабят народ Украины.
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04.08.2021 13:37 Ответить
https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZUp9A3fs6A64uS-qc5DN1tUMK-j1Nhrb85bpedmQaHDRjb1Wgt_whZ6VDVivu6DSrhpvP6jvVZTVi27UTiy5TrN8QTtpON4Y_p_Pqfj-tCxdP0PM83M64zp_zeutXAyLmy5WsL8Gf0bRIWtaxLw3x8i5LYvesiutePToBLfIwFhvQ&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

Я правильно понял, что сегодня в ОП пытался зайти "айдаровец" угрожая боевой гранатой, с единственным требованием "Прекратить ху@ню!"?
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04.08.2021 13:30 Ответить
этот человек всё правильно понял и пошёл именно по адресу... в Кабмин, где засела шестёрка олигарха Ахметова - Шмыгаль.
Именно Шмыгаль работает в интересах своего хозяина Ахметова а значит против народа Украина. Отсюда и поднятие тарифов на электроэнергию именно в интересах только одного бандюка Ахметова.
Пока физически существуют олигархи в Украине, граждане Украины никогда не будут иметь достойный уровень жизни, достойные зарплаты.
Только физическое уничтожение хотя бы нескольких олигархов или их шестёрок возможно умерят аппетиты других олигархов.
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04.08.2021 13:33 Ответить
так починати треба з твоїх бені-зелі!
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04.08.2021 13:52 Ответить
и беню и петю и ахметова и всех твоих воровских хозяев, которые не дают достойно жить народу Украины
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04.08.2021 13:55 Ответить
"Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости."
---------------
Ну напомню, что раз мы вроде бы как тут большинство христиане:
"Не ищите справедливости. Здесь её нет!" (Библия)
Источник: https://censor.net/ru/n3280790
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04.08.2021 13:46 Ответить
теперь мусорские мрази сгноят в тюрьме ...
увы, парень плохо подготовился,
одному тяжело, шансов нет
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04.08.2021 14:25 Ответить
Украина "социальное государство"...
Поэтому работающий в Украине гражданин - нищий гражданин!
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04.08.2021 14:32 Ответить
Ну таку вже курва хрень тут пишуть (!) можно подумати за Порошенка усі просто по вуха в шоколаді жили (!) дайте вже спокій з цими дєбільними мантрами !
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04.08.2021 14:42 Ответить
Ні-ні, ви помиляєтесь. Усі мали на ніч заслужену рошенку і життя раєм було.
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04.08.2021 15:46 Ответить
В Ірпені чиновники сплошна вата,ще й при владі,доводилось зтикатися з цими гнидами за межами самого Ірпеня.
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04.08.2021 15:09 Ответить
Лутше сказали бы где продаются гранаты))
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04.08.2021 23:44 Ответить
Допоможіть людині і не карайте !
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05.08.2021 06:10 Ответить
 
 