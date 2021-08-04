Угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича помог уговорить сдаться депутат и волонтер Олексюк: Он дал понять, что каторжно работает, но остается материально неблагополучным

Мужчина, который вошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату, был задержан после переговоров, которые с ним вел его знакомый, волонтер и депутат Бучанского городского совета Василий Олексюк.

"Увидев в новостях, я сразу понял, что нужно принимать какие-то действия и найти возможность, чтобы ничего не случилось, я имею в виду, чтобы не погибли, не дай Бог, люди", - сказал Олексюк на брифинге возле здания правительства в среду после задержания злоумышленника, передает Цензор,НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что задержанный принимал участие в боевых действиях и, говоря о мотивах поступка, сказал: "Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, и учитывая его ранения, и учитывая его сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека сыграло такое, что он нарушил закон".

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При этом Олексюк подчеркнул, что задержанный трудоустроен, однако дал понять, что остается материально неблагополучным. Говоря о возможных мотивах поступка задержанного, он сказал: "Ну если у человека за спиной нет какого-то блага, я имею в виду жилья или еще чего-то". "Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, он работает на станции технического обслуживания… Он службу закончил уже несколько лет назад", - рассказал волонтер.

По словам Олексюка, задержанный периодически обращался к волонтерам за психологической, моральной и изредка материальной помощью, и получал такую помощь.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.