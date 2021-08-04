Угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича помог уговорить сдаться депутат и волонтер Олексюк: Он дал понять, что каторжно работает, но остается материально неблагополучным
Мужчина, который вошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату, был задержан после переговоров, которые с ним вел его знакомый, волонтер и депутат Бучанского городского совета Василий Олексюк.
"Увидев в новостях, я сразу понял, что нужно принимать какие-то действия и найти возможность, чтобы ничего не случилось, я имею в виду, чтобы не погибли, не дай Бог, люди", - сказал Олексюк на брифинге возле здания правительства в среду после задержания злоумышленника, передает Цензор,НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подтвердил, что задержанный принимал участие в боевых действиях и, говоря о мотивах поступка, сказал: "Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, и учитывая его ранения, и учитывая его сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека сыграло такое, что он нарушил закон".
При этом Олексюк подчеркнул, что задержанный трудоустроен, однако дал понять, что остается материально неблагополучным. Говоря о возможных мотивах поступка задержанного, он сказал: "Ну если у человека за спиной нет какого-то блага, я имею в виду жилья или еще чего-то". "Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, он работает на станции технического обслуживания… Он службу закончил уже несколько лет назад", - рассказал волонтер.
По словам Олексюка, задержанный периодически обращался к волонтерам за психологической, моральной и изредка материальной помощью, и получал такую помощь.
Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.
Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.
По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.
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"Эпоха бедности" закончилась с приходом "величайшего", и "каждый теперь преЗедент"!
и оказался на обочине нынешней развеселой ЗЕ-льоной жизни
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4214319831966850?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·
Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.
Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.
Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.
Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.
Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.
Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.
Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
- и продолжал топить, когда другие уже прекратили..
И если бы все такими были "кремлевскими подстилками" как семья Корчинских то у нас не отжали бы ни Крым, ни часть Донбасса..
А после того как Порошенко добился Томаса, вообще критика в его адрес исчезла...
Корч чел верующий и так примерно и писал - "Будет Томас, Порошенко можно простить 90% его грехов".
Ну а Оксана? - та вообще почти святая
- спасла столько жизней..
Томосом занимались Кравчук, Кучма, Ющенко и более всех Филарет и Головатый!!!
Когда Эрдоган был еще премьер-министром, а не Президентом Турции, то забирал у Константинопольского Патриархата практически всё имущество, что привело бы к исчезновению этого Патриархата. Тогда Головатый подал в ПАСЕ жалобу и отстоял ее в дебатах, было принято решение вернуть всё Константинопольскому Патриархату.
Так что, по честному, надо было дать Украине не статус Метрополии, а статус ОТДЕЛЬНОГО Патриархата, а Патриархом выбрать Филарета.
А выбрали Епифания из Винницы. Ну сравните постати таких Пастырей, как Гузар, Володимир, Филарет, с Епифанием. Печально (((
Я правильно понял, что сегодня в ОП пытался зайти "айдаровец" угрожая боевой гранатой, с единственным требованием "Прекратить ху@ню!"?
Именно Шмыгаль работает в интересах своего хозяина Ахметова а значит против народа Украина. Отсюда и поднятие тарифов на электроэнергию именно в интересах только одного бандюка Ахметова.
Пока физически существуют олигархи в Украине, граждане Украины никогда не будут иметь достойный уровень жизни, достойные зарплаты.
Только физическое уничтожение хотя бы нескольких олигархов или их шестёрок возможно умерят аппетиты других олигархов.
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Ну напомню, что раз мы вроде бы как тут большинство христиане:
"Не ищите справедливости. Здесь её нет!" (Библия)
Источник: https://censor.net/ru/n3280790
увы, парень плохо подготовился,
одному тяжело, шансов нет
Поэтому работающий в Украине гражданин - нищий гражданин!