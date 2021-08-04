Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина не отстает по показателю размера заработной платы учителей. По его словам, МОН работает над тем, чтобы профессия учителя действительно была высокооплачиваемой.
Об этом он сказал в интервью изданию "Слово и дело", передает Цензор.НЕТ.
Во время интервью министру не понравилось сравнение зарплат учителей в Украине и Литве, где зарплата педагогов составляет 1100 – 1500 евро в месяц. Также там педагоги раз в год получают премии – 100% от зарплаты. А в Украине же учителя зарабатывают значительно меньше. В ответ Шкарлет заметил: "Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много. Почему мы берем Литву? Украина же не отстает в заработных платах учителей. Конечно, хочется больше, и мы работаем над тем, чтобы было больше".
Министр образования отметил, что в 2020 году рост зарплат учителей был на 8%, в этом году он также увеличился на 20%, и еще почти на 9% вырастет в декабре 2021.
Шкарлет добавил, что престижность работы учителя он поддерживает, и ему хочется, чтобы зарплаты были больше.
"Объективно образовательная отрасль просто очень большая, мультипликатор очень сложный. Если мы повышаем даже на 1%, учитывая то количество учителей и школ, которое есть, этот мультипликатор срабатывает на очень большие средства", – заверил он.
По словам Шкарлета, бюджет – не резиновый.
"Есть еще и медицина... Никто не ожидал, что будет COVID-19. Это очень большой вызов, на который нужно много средств. А еще у нас война идет... мы же страна, которая воюет, и мы должны беречь свои границы", – подытожил министр образования.
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Такой даже в польше нет
- капуста ,гражданє ,не послєдній продукт
хотя мудрый пипл хавает
Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Сомали, Гондурас... не стоп, Гондурас вычёркивайте..
Сам себя успокаивает,что кто то ,где то получает меньше.
Зввсно, не 4000 у.є., але з голоду не помреш
І зп 7-10 тищ отримують мільони людей
І всіх цих людей треба робити заможнішими, чи давати можливість заробляти більше.
П.С. не курить, не пє і має власне житло
- А чия це яхта? - Та це одного з украiнських вчителiв. У них у всiх такi....
але саме для себе воно, падло ригівське, тягнеться до того, де краще.
http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=96&loctype=1&job=50&jobtype=1
Есть еще и :
чому атомну електростанцію обслуговують лише професіонали свого діла які навчалися і мають відповідну кваліфікацію, а міністр чи депутат, будь-який чиновник ні.
Не всё так плохо, - намекает Шкарлет.
И ученики получают знания не "как заплатили учителям".
...
А як дисали... Як дисали! 😜😜😜
Вот тогда ясно, сколько должен получать Шкарлет.
прищепку на штаны.
Даже две: одну на штатнину, и одну на матню - чтобы не забывал на чьи деньги жрёт.
Рекетёры, спекулирующие на людской беде.
Хорошо, ЧТО МЫ НЕ ОТСТАЕМ ОТ ОТСТАЛЫХ. Это просто прекрасно.
Где расследование по кнопкодавству при его назначении?
Он не набрал 226 голосов! На каком основании он ворует "зарплату" из бюджета?