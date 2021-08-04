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Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет

Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина не отстает по показателю размера заработной платы учителей. По его словам, МОН работает над тем, чтобы профессия учителя действительно была высокооплачиваемой.

Об этом он сказал в интервью изданию "Слово и дело", передает Цензор.НЕТ.

Во время интервью министру не понравилось сравнение зарплат учителей в Украине и Литве, где зарплата педагогов составляет 1100 – 1500 евро в месяц. Также там педагоги раз в год получают премии – 100% от зарплаты. А в Украине же учителя зарабатывают значительно меньше. В ответ Шкарлет заметил: "Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много. Почему мы берем Литву? Украина же не отстает в заработных платах учителей. Конечно, хочется больше, и мы работаем над тем, чтобы было больше".

Министр образования отметил, что в 2020 году рост зарплат учителей был на 8%, в этом году он также увеличился на 20%, и еще почти на 9% вырастет в декабре 2021.

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Шкарлет добавил, что престижность работы учителя он поддерживает, и ему хочется, чтобы зарплаты были больше.

"Объективно образовательная отрасль просто очень большая, мультипликатор очень сложный. Если мы повышаем даже на 1%, учитывая то количество учителей и школ, которое есть, этот мультипликатор срабатывает на очень большие средства", – заверил он.

По словам Шкарлета, бюджет – не резиновый.

"Есть еще и медицина... Никто не ожидал, что будет COVID-19. Это очень большой вызов, на который нужно много средств. А еще у нас война идет... мы же страна, которая воюет, и мы должны беречь свои границы", – подытожил министр образования.

Автор: 

учитель (496) заработная плата (2400) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+45
А еще есть страны где нет президента. Особенно такого тупого
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04.08.2021 13:27
+43
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9016
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04.08.2021 13:28
+42
а есть страны,где вообще учителей нету...
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04.08.2021 13:22
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а есть страны,где вообще учителей нету...
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04.08.2021 13:22 Ответить
А еще есть страны где нет президента. Особенно такого тупого
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04.08.2021 13:27 Ответить
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9016
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04.08.2021 13:28 Ответить
Не зарплата, а поборы с родителей...4000 долларов в месяц ...зарплата учителя???? бугага..
Такой даже в польше нет
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05.08.2021 08:34 Ответить
Бεз сорома казка.
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05.08.2021 08:46 Ответить
а есть страны где нет шкарлета)
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04.08.2021 13:45 Ответить
О Боги! Яке воно тупе! Хоча, воно нічим не виділяється серед інших...
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04.08.2021 13:23 Ответить
справа у тому що сам такий рiвнь мислeння у багатьох освiтян. вони поза своiм прeдмeтом хужe дiтeй
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04.08.2021 14:09 Ответить
Ещё бы. Зарплатой в 4000 баксов не многие могут похвастаться.
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04.08.2021 13:23 Ответить
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7676
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04.08.2021 13:23 Ответить
вы нечисть зеленая - к вам уже с гранатами приходят т такой счастливой жизни - подонки вы ценичные
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04.08.2021 13:24 Ответить
C 2019 з/п учителей в Украине стала $4000. Спросите у бубочки.
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04.08.2021 13:24 Ответить
За два года разве что(суммарно)
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04.08.2021 13:30 Ответить
Ну так правильно! Есть же страны, в которых, учителям не так повезло и они получают всего лишь $2000. Так что математика сходится
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04.08.2021 13:43 Ответить
Как в Перу. Там почти все школы частные.
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04.08.2021 14:34 Ответить
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1998
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04.08.2021 13:24 Ответить
Як ціни на електрику так розказують про ціни у Європі. А як про зарплати так пишаються що вище ніж у Буркіна Фасо.
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04.08.2021 13:25 Ответить
Стадо овец,дело не в уважении к профессии,а в экономическом развитии,у нас нет развития и нет экономики,есть только кредиты, бешеные налоги,казнокрады и наглядовы рады в убыточных госпредприятиях.
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04.08.2021 13:25 Ответить
ХавайТе!
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04.08.2021 13:25 Ответить
Оооо пам'ятаю слова Азарова в 2013 році
- капуста ,гражданє ,не послєдній продукт
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04.08.2021 13:26 Ответить
идиоты...и отмазки у них идиотские.
хотя мудрый пипл хавает
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04.08.2021 13:26 Ответить
Нарід не обманеш.
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04.08.2021 13:31 Ответить
А є країни де люди прикриваються фіговими листочками. І шо ?
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04.08.2021 13:26 Ответить
Шкарлет заметил что есть много стран где учителя получают зарплату меньше чем в Украине, но при всем при том не потрудился назвать хотя бы одну для примера. Чтобы можно было сравнить не только абсолютный уровень зарплаты, но и относительную ее покупательную способность. Ибо сравнивать абсолютные цифры это ни о чем. И реальной картины доходов не дает.
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04.08.2021 13:26 Ответить
жодний вчитeль на то нe спроможний. лишe мeмами пeдсфeри кидатись вмiють
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04.08.2021 14:12 Ответить
Та пожалуйста. Записывайте!
Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Сомали, Гондурас... не стоп, Гондурас вычёркивайте..
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04.08.2021 14:49 Ответить
Очень сильный ряд. Сомневаюсь что там стоимость жизни выше или равна нашей.
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04.08.2021 14:51 Ответить
Хмм... да я вообще сомневаюсь, что сейчас жизнь в Украине имеет хоть какуюто стоимость...
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04.08.2021 14:59 Ответить
Имел в виду прожиточный реальный минимум.
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04.08.2021 15:04 Ответить
Силен черт, не отнять! Фактически он этим просто послал по известному адресу, особо не маскируясь.
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04.08.2021 13:27 Ответить
Ровняется на худшее.Рыгоаналы они такие мрази.

Сам себя успокаивает,что кто то ,где то получает меньше.
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04.08.2021 13:28 Ответить
Насправді вчителі не завжди бідні. Знайома географічка під києвом отримує чистими 12 тищ. У держ.школі
Зввсно, не 4000 у.є., але з голоду не помреш
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04.08.2021 13:28 Ответить
Знакомая не курит? Если не курит, то реально- с голоду не умрет.
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04.08.2021 13:32 Ответить
А если курит "косячек", то она реально счастлива!
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04.08.2021 13:36 Ответить
Класне життя у вчителів! Комуналку заплатив, з голоду не вмер, ряднинкою дупу прикрив. То маєш бути щасливим?!
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04.08.2021 13:36 Ответить
Я про те, що вчителі не найбідніші в Україні.
І зп 7-10 тищ отримують мільони людей
І всіх цих людей треба робити заможнішими, чи давати можливість заробляти більше.
П.С. не курить, не пє і має власне житло
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04.08.2021 13:53 Ответить
умный раб - проблема для власти , образование будет на уровне таблицы умножения и знания алфавита , чтобы могли посчитать сколько должны государству и прочитать как отдать
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04.08.2021 13:28 Ответить
а кто всё это ВВП производить будет? Украина - не Эмираты чтоб дырку в земле сделать и больше ни о чём не думать, пока оттуда нефть течёт.
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04.08.2021 15:02 Ответить
Йо яке вно дурне...
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04.08.2021 13:30 Ответить
ОЙ! Лучше отключите комменты под статьей! Бо щас скажу!!!
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04.08.2021 13:31 Ответить
трудовик на море
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6394
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04.08.2021 13:32 Ответить
Какие страны? Эти?
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7431
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04.08.2021 13:32 Ответить
они могут себе позволить и большие зарплаты, у них отопление бесплатно
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04.08.2021 13:38 Ответить
"Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много" Канешна шо многа. Я дажэ их знаю. Афганистан, Сомали, Зимбавэ, Уганда, КНДР, Гаити, Гвинея, Уганда, Бангладеш...... Но ничьо. С такими как ты, мы на их уровень быстро выйдем
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04.08.2021 13:32 Ответить
Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7167
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04.08.2021 13:37 Ответить
ВОт нинада, небось учитель биологии и учитель химии в Афганистане хорошо поднимают. Кто ж малолетних Найемов будет обучать как выращивать мак и бодяжить из него герыч?
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04.08.2021 14:52 Ответить
Очередной кал . От наймита ахметки на зелёных схемах
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04.08.2021 13:37 Ответить
Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4564
- А чия це яхта? - Та це одного з украiнських вчителiв. У них у всiх такi....
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04.08.2021 13:37 Ответить
Так а хто тягнув за язика Зелоха перед виборами?Теж стосується і тарифів,що нам тепер втирають що у всьому винен МВФ.Що на час виборів у президенти МВФ не існував? Правильно, як 73% терпіли та дебіли,то чому не продовжити брехати, як вже раз спрацювало
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04.08.2021 13:38 Ответить
Таке враження, що то вони спеціально, свідомо. Ну, щоб пошвидше народ до повного божевілля довести.
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04.08.2021 13:38 Ответить
А что 4000 баксов фсе...?
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04.08.2021 13:41 Ответить
Похоже, что да. С первого сентября будет 6000 баксов.
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04.08.2021 14:36 Ответить
Я так понимаю он говорит о африканских странах, потому что в Европе зарплаты значительно выше.
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04.08.2021 13:44 Ответить
в Украине же учителя зарабатывают значительно меньше. - Потому что: Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил ворюга из воровского кодлана Коломойского./ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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04.08.2021 13:45 Ответить
це суто російський склад мислення - порівнювати з тими, хто гірший.
але саме для себе воно, падло ригівське, тягнеться до того, де краще.
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04.08.2021 13:46 Ответить
По зарплате учителям нам бы сразу до Гондураса дотянуться.Там 1000 ЕUR в среднем.

http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=96&loctype=1&job=50&jobtype=1
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04.08.2021 13:46 Ответить
Дайте Шкарлету кто-нибудь селедки..... пусть, наконец-то, угомонится...... а то, что ни скажет - такой упоротый бред, что на голову не налазит.....
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04.08.2021 13:48 Ответить
А может не стоит равняться в зарплатах на Африку?
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04.08.2021 13:50 Ответить
" По словам Шкарлета, бюджет - не резиновый. (с)
Есть еще и :
Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8809
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04.08.2021 13:51 Ответить
а еще есть страны, где шкарлеты метут улицы...Там, правда, народы поумнее, но то таке...
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04.08.2021 13:52 Ответить
сраний міністр навіть не знає, чи знати не хоче зарплату вчителя.
чому атомну електростанцію обслуговують лише професіонали свого діла які навчалися і мають відповідну кваліфікацію, а міністр чи депутат, будь-який чиновник ні.
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04.08.2021 13:56 Ответить
На Луне учителя не получают ничего, и Луна с орбиты не сошла.
Не всё так плохо, - намекает Шкарлет.
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04.08.2021 13:56 Ответить
А есть немало стран, где учителя получают в десятки раз больше!
И ученики получают знания не "как заплатили учителям".
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04.08.2021 13:58 Ответить
Есть страны, где всего на всего 2000$ получают?
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04.08.2021 13:58 Ответить
молодчага *******... правильно говорит... и даже верно... если в Украине учитель зарабатывает 5 тысяч гривен, а в Кувейте - 2 тысячи... кувейтских динар, то оконечно... ведь, 5 тысяч всегда больше 2 тысяч... но вот немного выходит непонимание в долларах... 5 тысяч гривен - немного меньше 200 долларов, а 2 тысячи динар - всего лишь 6 тысяч 600 долларов...
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04.08.2021 14:03 Ответить
шкарпет гандонович а какая у тебя зарплата ???
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04.08.2021 14:06 Ответить
Как поднять цены на электричество - В ЕС цены выше Как на продукты - В ЕС цены выше Как учителям - Почему вы берете Литву Есть страны где учителя получают намного меньше. Двойные стандарты...Когда уже это шапито канет небытие...
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04.08.2021 14:07 Ответить
Учителя, в свою очередь, как платят, так и учат. Вот откуда 75%. Впрочем управлять подобными удобно.
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04.08.2021 14:07 Ответить
Збсь, скуа. Тобто вчителі тепер можуть радіти, що у Кіт-д'Івуарі, Мозамбіку чи десь іще в районі пустелі Цукру ще гірше. Про $4000 для кожного шкраба вже не йдеться?
...
А як дисали... Як дисали! 😜😜😜
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04.08.2021 14:12 Ответить
а тим часом вчитeл на канiкулах мотають у Польщу на заробiтки як бeздипломники
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04.08.2021 14:15 Ответить
Дурачок. Мне мама еще сорок лет назад говорила: "Сынок, если Вова учится на двойки, это не значит, что ты должен свои четверки этим оправдывать."...
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04.08.2021 14:19 Ответить
А есть страны где стеклянными бусами по старинке рассчитываются и что теперь?
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04.08.2021 14:21 Ответить
Какая ложь ! Труд учителя во всех странах наиболее почётный и неплохо оплачиваемый. Потому у поступающих на педагогические факультеты западных вузов традиционно самый высокий IQ. Не в малой степени этому способствую закрепленные законом льготы- длительный двух или трёх месячный оплачиваемый отпуск каждый год. Годичный оплачиваемый отпуск после 6 лет класного руководства. Во многих странах иностранные языки преподают не только выходцы из Франции, Великобриании, Германии, Италии, Испании но и выпускники Сорбоны, Гарварда, Охфорда, Эколь Нормаль, и др. университетов. Редко в какой стране школьное образование пребывет в таком загоне как в Украине.
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04.08.2021 14:30 Ответить
Этот недоумок сравнивает европейскую страну, коей является Украина с африканскими. Оооот молодець! Не на европейские ровняется, а на африканские. Зебилы, вы выбрали таких же ущербных идиотов, коими являетесь сами.
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04.08.2021 14:38 Ответить
Надо равняться на лучших, а не на худших. Надо общаться с людьми, выше тебя по интеллекту. Шкарлет, иди в отставку. Ты неуч и бездарь.
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04.08.2021 14:40 Ответить
Он наверное имеет ввиду зимбабве и уганду!!! Желание только одно разбить харю этому шкарлету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.08.2021 14:45 Ответить
Оно пытается доказать учителям что те ещё неплохо живут... ну так есть страны где люди в хижинах живут и где проблемы с водой....
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04.08.2021 14:45 Ответить
А почему не посчитать европейское соотношение зарплаты учителя и министра ?
Вот тогда ясно, сколько должен получать Шкарлет.
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04.08.2021 14:51 Ответить
В Европе министры ездят на велосипедах - Шкарлету вместо Мерседеса -
прищепку на штаны.
Даже две: одну на штатнину, и одну на матню - чтобы не забывал на чьи деньги жрёт.
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04.08.2021 14:56 Ответить
В Нидерландах средняя ЗП учителей 1300-1700 евро. И это считается позорно мало, учителя регулярно бастуют. Интересный факт - Марк Рютте (нидерландский министр-президент, это как наш премьер с презом в одном флаконе) в свободное время подрабатывает учителем в обычной школе. Ведёт там уроки какието.
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04.08.2021 14:56 Ответить
Ооооо! Мои congratulations учителям-электорату нашего бубищи
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04.08.2021 15:04 Ответить
ПОЧЕМУ тарахтят ТОЛЬКО О зарплатах учителей А ВРАЧЕЙ ЧТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ЭТОЙ СТРАНЕ ????
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04.08.2021 15:06 Ответить
Врачей нет - есть вымогатели.
Рекетёры, спекулирующие на людской беде.
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04.08.2021 15:16 Ответить
Это имеет ввиду Буркина-фасо или Бурунди.Ну что не Зеленый руководитель то придурок
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04.08.2021 15:27 Ответить
зато у нас одни из самых богатых олигархов, которые вышли из сцементировавшейся в 90-х прослойки бандитов и комуняк
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04.08.2021 18:08 Ответить
Коммуняки - первые бандиты.
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04.08.2021 18:24 Ответить
Тю. Есть страны, где людей едят.

Хорошо, ЧТО МЫ НЕ ОТСТАЕМ ОТ ОТСТАЛЫХ. Это просто прекрасно.
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04.08.2021 22:43 Ответить
Читал как то, что людоеды предпочитают тех, кто НЕ потребляет алкоголь и табак. И помоложе. У нас таких вкусных мало
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05.08.2021 08:48 Ответить
А почему этот шкарлет до сих пор министр?
Где расследование по кнопкодавству при его назначении?
Он не набрал 226 голосов! На каком основании он ворует "зарплату" из бюджета?
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05.08.2021 00:30 Ответить
Лучше молчать...чем говорить!
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05.08.2021 08:25 Ответить
 
 