Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград"

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что за похищение экс-судьи Чауса в Молдове необходимо дать награду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко сообщил в коммнатриях к своему посту в Facebook.

Так, он выстроил цепочку в деле о побеге Чауса: "Чаус - Грановский - Федоров - ГУР МО - Плахотнюк - Порошенко".

Журналистка Кристина Бердинских написала: "Это туда, а обратно? из Молдовы в Украину какая цепочка?"

"Чауса убили бы в Молдове и никто бы его не выдал в Украину. ...Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград", - ответил Лещенко.

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