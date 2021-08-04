Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград"
Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что за похищение экс-судьи Чауса в Молдове необходимо дать награду.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко сообщил в коммнатриях к своему посту в Facebook.
Так, он выстроил цепочку в деле о побеге Чауса: "Чаус - Грановский - Федоров - ГУР МО - Плахотнюк - Порошенко".
Журналистка Кристина Бердинских написала: "Это туда, а обратно? из Молдовы в Украину какая цепочка?"
"Чауса убили бы в Молдове и никто бы его не выдал в Украину. ...Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград", - ответил Лещенко.
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спокойно!
без паники!
это не родственник и даже не однофамилец украденного Чауса
просто ЗЕ-ля очень любит чаус
нет уж, дорогой Лещен-ко, надо было всю жизнь ходить Зильбербрантом или Гольденштейном
Это именно его заслуга в том, что Чауса привезли в Украину. Дизель-поездом "Кишинёв-Одесса". А Серлещ его в вагонном сортире всю дорогу сторожил.
1. испортили себе международный имидж правового государства
2. испортили отношения с первым за 30 лет дружественным Украине правительством Молдовы. (И насрали в рейтинг тому правительству, поскольку они топили за укрепления с нами связей, мы им - нате!)
3. сделали все будущие показания Чауса оспариваемыми, как полученные под давлением.
Потом все что он на Порошенко наговорил будет оспорено в суде и выиграно!!! Но вы потом будете ныть, что опять плохие судьи приняли несправедливое решение. А решение то будет именно справедливым и правосудным (ибо п.3)
хоча нащо я питаю, звісно ж - довбойоб.
внаслідок цього викрадення країна несе репутаційні втрати в світі, країна втрачає союзника в особі Санду, країною влаштовується дурний балаган між спецслужбами, який змушує Європу та Штати ще раз переглянути ставлення до українських інституцій, а для довбойобів все добре.
Кроме того, чтобы тот же "моссад" кого-то выкрал, да и еще у дружественной страны, нужен серьезный повод - это долен быть серьезный преступник (как минимум террорист), а не судья-взяточник! Они не крадут всех подряд!!!!
- Молдова отказала в убежище Чаусу, после чего он подал в суд, на этот отказ, суд отклонил этот иск. И Украина ожидала его экстрадиции, которая уже была сущей формальностью и счет шел на дни!
- по поводу с кем пересрались: Прикинь с Молдовой!!! Неожиданно, да? Выразилось это в том, что впервые после распада совка, у них НЕ проросийский президент (Мая Санду), она топила за более тесную связь с Украиной и ее полит сила набирала популярность. А дело было как раз ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ!!!! Она говорит, что надо дружить с Украиной и вместе бороться с Рашкой (им за Приднестровье, нам за Донбасс), а мы им говорим "А нам нужен этот судья, причем прямо сейчас и нам на вас насрать! Насрать на все международные договоры. Мы его просто выкрадем...". Как думаете это как то сказалось на рейтинге этой полит силы?! Хотя о чем это я ?! Вы и думать...
Ну а если в вашем понятии посрались с Молдовой это ваши фантазии в комментах, то в нормальном мире это дипломатические ноты, отзывы послов и тд. А не совместные встречи, заявления и тд. Ну с последним согласен, думать это не ваше.
Кончита Вурст из трусов выпрыгивает чтобы с довольствия не сняли
Как с возвратом и подачей порожних вагонов, их ремонтом ?
Окна в поездах помыли, туалеты привели в порядок ?
Короче, бери швабру и вперёд наводить порядок - обойдёмся без идиотских комментариев коррупционера !!!
тому шо за нею наглядають такі
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко
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Раз в "Укрзализныци" процветает коррупция и многомиллиардные убытки, то ты Лещенко, как член наблюдающий за всем этим, заслуживаешь не высокой зарплаты, а уголовного дела
І думають, що то тільки їм так можна.
А як виявлять у себе в дупі гранату без чеки, то зрозуміють, що десь були не праві.
Мені було цікаво, який саме концерт буде на День Незалежності?
Тому, що концерт в цей день - це безумовно добре.
Відповідь на це питання я отримав вчора. Норм концерт, в основному. Хоча "перли" туди вмонтовані.
Назва нічого так навіть. Незрозуміло але, типу, креативно.
І головне, зі змістом - «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни» Причому, ДНК вони розшифровують саме як як "день незалежності країни". Правда свято називається - День Незалежності України. Так що з абревіатурою не склалося. Або просто не хотілося зайвий раз Україну згадувати?
Але це все дрібниці. Мені була цікава форма, в якій буде концерт. Я чекав грандіозного "оупен ейр", і думав - де ж вони розмістять цю величезну сцену з майданчиком для десятків тисяч людей?
Все виявилося простіше. Буде ще крутіше. В "Олімпійському". За гроші.
В принципі, я згоден, що за все в цьому житті треба платити. Бо за поглядами я скоріш республіканець.
Якби не одне але.
Анонсована сума витрат на свято - плюс-мінус п'ять мільярдів грошей платників податків. Тобто, за все це ми вже заплатили, начебто?
Чи ні? Я вже якось плутаюся.
Хоча стригти вівцю двічі - це теж гарна традиція. Вовни практично не дає. Але вівцю до покірності привчає.
Піпл схаває.
UPD: Подивився на касу дійства. Це називається не "квітки". Це називається "благодійний внесок". У найдешевшу фан-зону благодійний внесок складає 800 гривень. Далі - як завжди по ціні місць і зон.
І все. Свято за 5 млрд не для всіх. Тіко для благодійників.
https://www.facebook.com/GlibBabich/posts/356703296030902 Гліб Бабіч
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@tZEinform
Карьера Лещенко в "Укрзалізниці" заканчивается. Впрочем не у него одного.
У нас тут і без серлеща на форумі вистачає зедлених долбодятлів !
Розповідай з ким Укрзалізницю розпиляв краще, поки слідчий не почав під протокол розпитувати.