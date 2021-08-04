РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13087 посетителей онлайн
Новости
4 631 95

Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград"

Член Набсовета

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что за похищение экс-судьи Чауса в Молдове необходимо дать награду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко сообщил в коммнатриях к своему посту в Facebook.

Так, он выстроил цепочку в деле о побеге Чауса: "Чаус - Грановский - Федоров - ГУР МО - Плахотнюк - Порошенко".

Журналистка Кристина Бердинских написала: "Это туда, а обратно? из Молдовы в Украину какая цепочка?"

"Чауса убили бы в Молдове и никто бы его не выдал в Украину. ...Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград", - ответил Лещенко.

Также читайте: Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец

Член Набсовета Укрзализныци Лещенко о похищении Чауса: Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград 01
Член Набсовета Укрзализныци Лещенко о похищении Чауса: Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград 02

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград" - Цензор.НЕТ 3315
показать весь комментарий
04.08.2021 13:38
+23
Зедебіли, ви неперевершені барани, бо привели до влади ось це.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:38
+23
Как мило! Пересрать отношения с дружественной страной и дружественной властью и это при том, что этого можно было тупо не делать, просто дождавшись депортации! И еще медальку за это дать?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Лещенко мольфар та авторитет як з лайна сокира.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:37 Ответить
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

спокойно!
без паники!
это не родственник и даже не однофамилец украденного Чауса

просто ЗЕ-ля очень любит чаус
показать весь комментарий
04.08.2021 13:57 Ответить
тобі, 73/43%-ному, видніше... ти ж там поруч....
показать весь комментарий
04.08.2021 17:32 Ответить
Зє надивився штатівських бойовиків.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:37 Ответить
Лещенко сказочный еврейский до...бЪ им уже прописали срочно КМУ поменять и разогнать весь набсовет УЗ поскольку там собрались сказочные клоуны придурки и просто дебилы... интересно когда Лещь сбежит и его в такой способ доставят в Украину он будет кричать ксенофобия или холокост?????
показать весь комментарий
04.08.2021 13:42 Ответить
как можно захолокостить персонажа с фамилией на -ко ?
нет уж, дорогой Лещен-ко, надо было всю жизнь ходить Зильбербрантом или Гольденштейном
показать весь комментарий
04.08.2021 14:00 Ответить
Фішерман вихрестився і став Лещ енком
показать весь комментарий
04.08.2021 18:48 Ответить
Зедебіли, ви неперевершені барани, бо привели до влади ось це.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:38 Ответить
Вы несправедливы к зебилу Серлещу.
Это именно его заслуга в том, что Чауса привезли в Украину. Дизель-поездом "Кишинёв-Одесса". А Серлещ его в вагонном сортире всю дорогу сторожил.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:49 Ответить
Цепочка для Лещенко: от денег за "борьбу" с коррупцией и квазиеврооптимиста до пожирателя сотен тысяч, как члена (наблюдательного совета) и венца моральной деградации - "... за похищение экс-судьи Чауса в Молдове необходимо дать награду" . Что и говорить, "кто платит этому деятелю, тот и заказывает "музыку" ". Похоже, что зе-среда в очередной раз подтверждает на практике "подібне тяжіть до подібного".
показать весь комментарий
04.08.2021 23:25 Ответить
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград" - Цензор.НЕТ 3315
показать весь комментарий
04.08.2021 13:38 Ответить
Сто процентов справедливое утверждение.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:38 Ответить
Для баранов!
показать весь комментарий
04.08.2021 13:39 Ответить
Что такое порохоботина,твоему фабриканту из липецка страшно?это хорошо.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:41 Ответить
Ти хоч розумієш сам що ти написав?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:43 Ответить
Це ж Антоніо Страдіварі! А сусідом по палаті у нього Наполеон !
показать весь комментарий
04.08.2021 14:25 Ответить
І чого це йому боятися?! Зеленого блювотиння! Йому просто огидно то й все!
показать весь комментарий
04.08.2021 13:46 Ответить
Тупое животное! Ты бы других послушал, почитал...раз своих мозгов нет - его и так должны были депортировать!!! Но вместо этого:
1. испортили себе международный имидж правового государства
2. испортили отношения с первым за 30 лет дружественным Украине правительством Молдовы. (И насрали в рейтинг тому правительству, поскольку они топили за укрепления с нами связей, мы им - нате!)
3. сделали все будущие показания Чауса оспариваемыми, как полученные под давлением.
Потом все что он на Порошенко наговорил будет оспорено в суде и выиграно!!! Но вы потом будете ныть, что опять плохие судьи приняли несправедливое решение. А решение то будет именно справедливым и правосудным (ибо п.3)
показать весь комментарий
04.08.2021 13:51 Ответить
ты понимаешь, какого уровня дегенераты сегодня захватили власть с помощью быдла73??? "спецслужбы привезли преступника". очкастое ******* и его пархатый кореш уже определяют преступник ты или нет. желаю дебилу, что бы тебя завтра спаковали менты, за изнасилование 2010 года, кинули на пресс хату, а ты признаешься во всем за 10 минут. соседи скажут -это заслуживает наград.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/489888, ви довбойоб?
хоча нащо я питаю, звісно ж - довбойоб.
внаслідок цього викрадення країна несе репутаційні втрати в світі, країна втрачає союзника в особі Санду, країною влаштовується дурний балаган між спецслужбами, який змушує Європу та Штати ще раз переглянути ставлення до українських інституцій, а для довбойобів все добре.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:51 Ответить
что ты баран? А, что кто то сомневался?
показать весь комментарий
04.08.2021 14:11 Ответить
еще один подонок ,писать шо то думает , они знали за шо гонят на Пороха - иуды 21 века
показать весь комментарий
04.08.2021 13:38 Ответить
Член Набсовета "Укрзализныци"
показать весь комментарий
04.08.2021 13:39 Ответить
скоро просто сырожа член)
показать весь комментарий
04.08.2021 13:43 Ответить
Как мило! Пересрать отношения с дружественной страной и дружественной властью и это при том, что этого можно было тупо не делать, просто дождавшись депортации! И еще медальку за это дать?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:39 Ответить
Моссад за такі спецоперації вдома ніхто не ганьбить,наприклад. Кращі б наші всяких лугандонських шакалів викрадали, але поки що так.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:48 Ответить
И что "моссад" так делает, когда запрашиваемого ими преступника, им собираются и так отдать?! Уверен на 200% что нет!
Кроме того, чтобы тот же "моссад" кого-то выкрал, да и еще у дружественной страны, нужен серьезный повод - это долен быть серьезный преступник (как минимум террорист), а не судья-взяточник! Они не крадут всех подряд!!!!
показать весь комментарий
04.08.2021 13:57 Ответить
ты родился дебилом, или курсы какие оканчивал?
показать весь комментарий
04.08.2021 14:12 Ответить
В Трускавце наверное курсы заканчивал
показать весь комментарий
04.08.2021 14:18 Ответить
Пнх плевок
показать весь комментарий
04.08.2021 14:18 Ответить
Курва, скільки за пасасать?
показать весь комментарий
04.08.2021 14:59 Ответить
Я тільки подругам даю пос*ать, так що сховай свої доляри,пасивний.
показать весь комментарий
04.08.2021 15:02 Ответить
Дя? А на Цензорі ти що робиш, плятіна продажна під проксі?-висловлюєш свою громадянську позицію?)
показать весь комментарий
04.08.2021 15:07 Ответить
Спецоперації, це коли викрадають злочинця з території, яку не контролюють союзники чи з ворожої території. Чауса і так мали депортувати до нас. Це не 'спецоперація', це зелене шапіто.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:21 Ответить
Ти ідіот?! Операції мосад мають юридичну основу.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:59 Ответить
А кто с кем пересрался и в чем это выразилось? И никакой депортации идёт речь, если не могут добиться экстрадиции его в Украину?
показать весь комментарий
04.08.2021 14:01 Ответить
еще один полудурок, вы,что на свет лезите?
показать весь комментарий
04.08.2021 14:13 Ответить
Во во тоже интересно откуда такие как вы вылазят без смысла и на свет. На чей свет лезите просветите?
показать весь комментарий
04.08.2021 15:18 Ответить
Какие же вы все таки упоротые!
- Молдова отказала в убежище Чаусу, после чего он подал в суд, на этот отказ, суд отклонил этот иск. И Украина ожидала его экстрадиции, которая уже была сущей формальностью и счет шел на дни!
- по поводу с кем пересрались: Прикинь с Молдовой!!! Неожиданно, да? Выразилось это в том, что впервые после распада совка, у них НЕ проросийский президент (Мая Санду), она топила за более тесную связь с Украиной и ее полит сила набирала популярность. А дело было как раз ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ!!!! Она говорит, что надо дружить с Украиной и вместе бороться с Рашкой (им за Приднестровье, нам за Донбасс), а мы им говорим "А нам нужен этот судья, причем прямо сейчас и нам на вас насрать! Насрать на все международные договоры. Мы его просто выкрадем...". Как думаете это как то сказалось на рейтинге этой полит силы?! Хотя о чем это я ?! Вы и думать...
показать весь комментарий
04.08.2021 14:35 Ответить
Какие же вы упоротые! Как у вас депортация превращается в эстрадицию, а экстрадиция в отказ в политическом убежище? Это все разные понятия и одно не означает другое.
Ну а если в вашем понятии посрались с Молдовой это ваши фантазии в комментах, то в нормальном мире это дипломатические ноты, отзывы послов и тд. А не совместные встречи, заявления и тд. Ну с последним согласен, думать это не ваше.
показать весь комментарий
04.08.2021 15:25 Ответить
Ну, высказалось оно. Чё ж так противно стало?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:39 Ответить
Ага!!! Вижу схожие симптомы. Это радует...
показать весь комментарий
04.08.2021 13:42 Ответить
Так! Надо сделать перерыв. А лучше выпить, в процессе перерыва. После заяв Арахамии эта болтовня Леща не очень опасна, конечно. Однако- на мозги действует. В сторону неприятия окружающей действительности.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:40 Ответить
Так и посадка самолета с Протасевичем тоже заслуживает наград
Кончита Вурст из трусов выпрыгивает чтобы с довольствия не сняли
показать весь комментарий
04.08.2021 13:40 Ответить
сырожа понял, что скоро вылетит с хлебной должности и решил заделаться экспертом))
показать весь комментарий
04.08.2021 13:41 Ответить
Цьому члєну набсавєта треба написати книгу "Як обісратися і не вдавати виду"
показать весь комментарий
04.08.2021 13:42 Ответить
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград" - Цензор.НЕТ 3120
показать весь комментарий
04.08.2021 13:43 Ответить
Зебіл, безпробудний.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:43 Ответить
Серж! Шо там с ремонтом шпал, стрелок, ж/д полотна ?
Как с возвратом и подачей порожних вагонов, их ремонтом ?
Окна в поездах помыли, туалеты привели в порядок ?
Короче, бери швабру и вперёд наводить порядок - обойдёмся без идиотских комментариев коррупционера !!!
показать весь комментарий
04.08.2021 13:43 Ответить
Антикорупционер с квартирой за 7 лямов 😁😁
показать весь комментарий
04.08.2021 13:45 Ответить
Чаус злочинець?. А отримувати народні гроші, за назву " член", не за роботу, не за ідеї, які приносять державі, людям вигоду, сумління не мучить?
показать весь комментарий
04.08.2021 14:15 Ответить
Зеленый таракан Лещенко бреше как и его Украинская типа правда.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:46 Ответить
он забыл, что только суд определяет преступника. для засРашки преступники все, кто поддержал Майдан. значит имеют право выкрасть любого. "железнодорожник по вызову" не понимает смысловой нагрузки. власть идиотов.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:50 Ответить
Кстати Укр. правду уже пора переименовать в Зеленую правду.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:52 Ответить
Сірожа у нас у всі дірки затичка.Треба ж якось перед хазяями вислужуватись.Яке воно гидке .
показать весь комментарий
04.08.2021 13:46 Ответить
😁 самолайк Зевлалі зараховано. Лєщ, смали ще😁😁😁
показать весь комментарий
04.08.2021 13:48 Ответить
Корисний ІДІОТ)))
показать весь комментарий
04.08.2021 13:48 Ответить
нужно брать пример с израиля. любым способом, под любым предлогом, хоть по запчастям, преступник должен предстать перед судом государства.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:49 Ответить
Ага, *****, особенно когда этого, возможно преступника, через 2 недели и так экстрадируют в Украину. Ты б, Юра, не нес куйни, лучше космонавтом прикинься и не отсвечивай.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:17 Ответить
Сегодня гидрант назначил Чауса главой Черниговской обладминистрации.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:50 Ответить
А какие, валенок, спецслужбы - ваши?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:51 Ответить
Этот Член Набсовета уже явно перегибает палку в своем раболепии перед найвеличнейшим. Переплюнул даже Люсю Арестович, готовую принять в любой позе и в любых количествах
показать весь комментарий
04.08.2021 13:51 Ответить
А чому Укрзалізниця у дупі??
тому шо за нею наглядають такі
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко
показать весь комментарий
04.08.2021 13:51 Ответить
Гни..да, займись своєю справою за котру ти отримуєш статки....
показать весь комментарий
04.08.2021 13:51 Ответить
Ахахаха)))может бабе с бородой теперь медаль дать за такой жирный слив зекрысы -а чё ,заслужил
показать весь комментарий
04.08.2021 13:53 Ответить
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко .......

------------------------------------------------------------------------
Раз в "Укрзализныци" процветает коррупция и многомиллиардные убытки, то ты Лещенко, как член наблюдающий за всем этим, заслуживаешь не высокой зарплаты, а уголовного дела
показать весь комментарий
04.08.2021 13:57 Ответить
Зелені нівелюють поняття законності.
І думають, що то тільки їм так можна.
А як виявлять у себе в дупі гранату без чеки, то зрозуміють, що десь були не праві.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:57 Ответить
арахамия какая то
показать весь комментарий
04.08.2021 13:58 Ответить
критиковать систему нужно только до той поры - пока ты вне её ... а сейчас нужно целиком и полностью её поддерживать и восхвалять ...молодец лёшинька , далеко пойдёшь
показать весь комментарий
04.08.2021 14:03 Ответить
лЄщенко ти ІДІОТ, от коли б з параши вивезли, тоді так, можно і нагородити, а коли з дружньої країни і яка не дуже то і захищала цього дебіла то це кримінальна справа!!!! І
показать весь комментарий
04.08.2021 14:06 Ответить
собственно, бородатая серлещ никогда не скрывала и не оспаривала свою врожденную тупость
показать весь комментарий
04.08.2021 14:09 Ответить
Представляю, если ьы подобное было при Порохе, то вот это уе.ще уже бы с протестами выходило к Администрации президента с протестами против похищения людей
показать весь комментарий
04.08.2021 14:09 Ответить
Если бы я сидел на такой же президентской зарплате, как у серёжи_квартиру_подарили, я бы тоже нёс такую же чепуху.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:12 Ответить
Мне не важно мнение человека, который получает ежемесячно взятку в виде зарплаты в УЗ.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:13 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27058164.html Овець стрижуть двічі

Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород" - Цензор.НЕТ 4302

Мені було цікаво, який саме концерт буде на День Незалежності?
Тому, що концерт в цей день - це безумовно добре.

Відповідь на це питання я отримав вчора. Норм концерт, в основному. Хоча "перли" туди вмонтовані.
Назва нічого так навіть. Незрозуміло але, типу, креативно.

І головне, зі змістом - «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни» Причому, ДНК вони розшифровують саме як як "день незалежності країни". Правда свято називається - День Незалежності України. Так що з абревіатурою не склалося. Або просто не хотілося зайвий раз Україну згадувати?

Але це все дрібниці. Мені була цікава форма, в якій буде концерт. Я чекав грандіозного "оупен ейр", і думав - де ж вони розмістять цю величезну сцену з майданчиком для десятків тисяч людей?

Все виявилося простіше. Буде ще крутіше. В "Олімпійському". За гроші.



В принципі, я згоден, що за все в цьому житті треба платити. Бо за поглядами я скоріш республіканець.
Якби не одне але.
Анонсована сума витрат на свято - плюс-мінус п'ять мільярдів грошей платників податків. Тобто, за все це ми вже заплатили, начебто?

Чи ні? Я вже якось плутаюся.
Хоча стригти вівцю двічі - це теж гарна традиція. Вовни практично не дає. Але вівцю до покірності привчає.
Піпл схаває.

UPD: Подивився на касу дійства. Це називається не "квітки". Це називається "благодійний внесок". У найдешевшу фан-зону благодійний внесок складає 800 гривень. Далі - як завжди по ціні місць і зон.
І все. Свято за 5 млрд не для всіх. Тіко для благодійників.
https://www.facebook.com/GlibBabich/posts/356703296030902 Гліб Бабіч
показать весь комментарий
04.08.2021 14:16 Ответить
как глубоко лизнул аж до гланд достал денежная повия
показать весь комментарий
04.08.2021 14:25 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Карьера Лещенко в "Укрзалізниці" заканчивается. Впрочем не у него одного.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:26 Ответить
Вот тепеоь видно не вооруженным глазом, лещенко и его рашистка подруга, конченные мрази.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:28 Ответить
лещенко мразь
показать весь комментарий
04.08.2021 14:29 Ответить
вот ето уменіє лізать! учітесь і завідуйтє
показать весь комментарий
04.08.2021 14:36 Ответить
Ну, значить і те, що спецслужби Білорусі (або росії) зробили з Шишковим у Києві (поки СБУ няньчилась з чаусом) - теж заслуговує нагород. За логікою сирьожи
показать весь комментарий
04.08.2021 15:06 Ответить
Ідіот,пля...
показать весь комментарий
04.08.2021 15:31 Ответить
Если б был учебник про гнид то Лещенко был бы там на обложке.
показать весь комментарий
04.08.2021 15:35 Ответить
Країна з заповідником неляканих ідіотів. Чи то Арахамія про Китай, то ЗЕ з питанням до Байдена про НАТО, або Кравчук про варіант східного курсу України і безліч подібних прикладів. І нарешті Лещенко, зі своїм перлом про спецслужбу. Це вже невтішний діагноз зеленій владі, або частині народу, який це лайно обрав.
показать весь комментарий
04.08.2021 16:24 Ответить
Але і бовдур ..... далі без коментаря.
показать весь комментарий
04.08.2021 16:40 Ответить
І зебіл і дебіл,все це лещенко.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:23 Ответить
Боже, яке убоге, тупе, зелене чмо, дурість аж і пре, як з усіх зеДебілів.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:30 Ответить
Адміни!
У нас тут і без серлеща на форумі вистачає зедлених долбодятлів !
показать весь комментарий
04.08.2021 17:31 Ответить
Пане Цап, його б всерівно депортували б, навіщо влаштовувати цирк з викраданням, це ж не Цемах.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:45 Ответить
Сирожа, якщо ти читаєш цей коментар, так знай, ти не просто дебіл, ти Дебіл з великої букви, ***...
показать весь комментарий
04.08.2021 18:54 Ответить
Серьожа через наглядову раду УЗ отримує плату за те , що обсипає ПОРОХА брудом та підтримує Зе. .ЦЕ- "узаконена" корупція . Ось він підтримує і Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
показать весь комментарий
04.08.2021 20:55 Ответить
Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород" - Цензор.НЕТ 4278
показать весь комментарий
04.08.2021 21:29 Ответить
От же ж тарган в окулярах.
Розповідай з ким Укрзалізницю розпиляв краще, поки слідчий не почав під протокол розпитувати.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:18 Ответить
Не люблю ПА, потому лизать буду даже клоуна
показать весь комментарий
05.08.2021 10:50 Ответить
 
 