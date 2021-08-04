Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельсвуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в парламент прошли бы 5 партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (20,2% среди тех, кто определился с выбором) и "ОПЗЖ" (18,3%) (разница в пределах статистической погрешности). Далее идут с примерно одинаковой поддержкой (в пределах погрешности) "Батькивщина" (16%) и "ЕС" (14,2%). Проходной барьер преодолевает и "Сила и честь" (6,3%), а "Украинская стратегия Гройсмана" приближенный к нему (4,7%). По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга"

С 24 июля-1 августа 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) были опрошены 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.