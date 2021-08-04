Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.
Об этом свидетельсвуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в парламент прошли бы 5 партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (20,2% среди тех, кто определился с выбором) и "ОПЗЖ" (18,3%) (разница в пределах статистической погрешности). Далее идут с примерно одинаковой поддержкой (в пределах погрешности) "Батькивщина" (16%) и "ЕС" (14,2%). Проходной барьер преодолевает и "Сила и честь" (6,3%), а "Украинская стратегия Гройсмана" приближенный к нему (4,7%). По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности", - говорится в исследовании.
С 24 июля-1 августа 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) были опрошены 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.
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Аахаха БЮТ 16%))) Это анекдот) как и 20% Слуг Урода
она не болеет за Украины, ей срать на всех и вся, ради своего достояние вернет украинцев путину снова лишь бы на газе греть руку. она не волонтерит, ей не важна эта война и вообще между выборами ее не слышно и не видно, ибо живет в свое удовольствие и за год до выборов снова начнет на камеру сорочку рвать... вы просто обычные дауны, кто голосует за зельку, юльку и смешков разных на зп у ахметова...просто стадо которому достаточно включить телевизор с правильными словами от ведущих, ноль критического мышления, даже помоему не просто ноль а минус ноль
и я вообще ржу с тезиса что юлька будет бороться во втором туре с рыгами мертвечука)))) обое рябое туда не пройдут, вопрос будет стоять только вернется ли Порох и адекватность на банковую или так и будем смотреть сериальчик в реале от молодого зелукашеску
Ты и тебе подобные обычная быдломасса которую каждые выборы подкупают гречкой и обещаниями почти бесплатной комуналки. Обещаниями Карл! почему то в раде она орет только про землю имея свои дела в этой сфере, за газ и твою комуналку ее фракция и она вспомнят только перед следующими выборами. днище необразованное
Динозаври в перемішку з троглодитами, пітекантропами, гомункулами і клоунами
Не переймайтеся - це не соцопитування, це замовлена БРЕХНЯ!
Це сумєрєчниє ідіоти, генетичні деграданти. Подобається жити на Росії? Так вперед, виїзжайте з України і допомагайте підніматися з колін матушкє-расєє. Але ні, це бидло на 100% знає, що на Росії - ЖОПА! І жити у тієї ЖОПІ під назвою Росія, вони не бажають.
Така поведінка притаманна генетичним деградантам!
или "по-диджиализийному*-2.0
Зокрема, за червень побільшало українців, які вважають, що справи країни йдуть у неправильному напрямку. Якщо раніше такої думки дотримувались 64%, то тепер так вважають вже 68,7% опитаних.
Лише 16,1% українців вважають, що у державі все відбувається правильно. Хоча ще місяць тому цю думки підтримували 20%.
От навіщо така брехня? Які 20% за "Слуг народу"? Які 14% у "ЄС"? Суцільна БРЕХНЯ! Чим нижче рейтинг Зеленського, тим більший відсоток йому малюють. Чим вище рейтинг Порошенка, тим нижчий відсоток йому малюють. Ось і вся так звана "соціологія". Багато інтернет-ресурсів проводять свої власні соцопитування - практично усюди перемагає Порошенко!
Видимо нехило *********** БАБЛА ОТСЫПАЛИ!