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Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельсвуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в парламент прошли бы 5 партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (20,2% среди тех, кто определился с выбором) и "ОПЗЖ" (18,3%) (разница в пределах статистической погрешности). Далее идут с примерно одинаковой поддержкой (в пределах погрешности) "Батькивщина" (16%) и "ЕС" (14,2%). Проходной барьер преодолевает и "Сила и честь" (6,3%), а "Украинская стратегия Гройсмана" приближенный к нему (4,7%). По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий: Слуга народа - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, Батькивщина - 16%, ЕС - 14,2%, Сила и честь - 6,3%, - опрос КМИС 01

С 24 июля-1 августа 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) были опрошены 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Автор: 

рейтинг (1636) КМИС (329) Батькивщина (2013) Слуга народа (2629) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+65
Даже уже не стесняются каждую неделю брехать по новому...
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04.08.2021 13:50
+46
до якої цифри там ОПЗЖ проплатив?
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04.08.2021 13:50
+31
партии с нулевым рейтингом: "Матькивщина" и партия Смешка "Слабость, щеки на плечах и лесть", вдруг выросли до уровня "ЕС"..
обалдеть!. чудеса манипуляции..
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04.08.2021 13:52
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І він теж в значній мірі.
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04.08.2021 18:04 Ответить
КМИС - помойка. От кого деньги возьмет, такие проценты и нарисует)))
Аахаха БЮТ 16%))) Это анекдот) как и 20% Слуг Урода
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04.08.2021 16:06 Ответить
Ну що сказати? Повторюється ситуація, яка була на виборах 2009 року, коли лідерами перегонів були Тимошенко і Хам. Тоді "гниломордий іуда" закликав своїх симпатиків на вибори не йти, мовляв нема різниці, хто переможе - ЮВТ чи Хам. Результат - залитий кров'ю Майдан і війна. І ось знову, скоріш за все, лідерами перегонів на наступних виборах будуть ЮВТ і лідер "жопоблоку". І тепер вже, кум "... іуди", судячі з коментів його порохосвинства, знову закличе голосувати проти ЮВТ за бойка чи - мертвечука, "АБИНЕЮЛЬКА!". Історія бидлоту не вчить нічому, вона вже тричі (Хам, барига, зеля) - наступала на одні і тіж граблі - "АБИНЕЮЛЬКА!" бидло вже до крові розхєрачило собі лоба тими "граблями", та походу, розумнішати не збирається. Знову "абинеюльки" будуть топтатися по тим же "граблям", доки не доб'ють і себе і Україну.
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04.08.2021 16:14 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 195
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04.08.2021 16:16 Ответить
акстись пацреот) между юлькой и рабиновичем разница лишь в половых органах) политическая позиция практически идентична)
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04.08.2021 22:14 Ответить
та хватит этой пропоганды) все помнят газовый договор, хихикание с путиным, "Игорь Валерьевич с днем рождения именниник", это обычная мошенница, точно тоже самое что и рабиновичи с мертвечуками.
она не болеет за Украины, ей срать на всех и вся, ради своего достояние вернет украинцев путину снова лишь бы на газе греть руку. она не волонтерит, ей не важна эта война и вообще между выборами ее не слышно и не видно, ибо живет в свое удовольствие и за год до выборов снова начнет на камеру сорочку рвать... вы просто обычные дауны, кто голосует за зельку, юльку и смешков разных на зп у ахметова...просто стадо которому достаточно включить телевизор с правильными словами от ведущих, ноль критического мышления, даже помоему не просто ноль а минус ноль
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05.08.2021 12:47 Ответить
Ну що сказати? Візьми платіжки за газ при ЮВТ після підписання нею "кабальних газових договорів" і порівняй з тими платіжками при ПОП і Зелі, коли вже ці "кабальні договори" вже не діяли. Зможеш це зробити? Чи ку-ку не вистачить? І я не агітую і "пропогандую" а тільки констатую факти. А вони такі: українці тричі наступали на одні і ті ж граблі - "абинеюлька", і походу, зупинятись не думають. пИ. сИ. Адміну. Якщо ви - петро олексійович, підробляєте тут адміном, Бог з вами, видаляйте мої коменти, а як що ні, то я скопіював цей комент і відправлю його на сторінку Ю. Бутусова і нехай він пояснить, чому ви видаляєте коменти, в яких нема нецензурщини і залишаєте коменти деяких ваших симпатиків-порохоботів, які навіть мені, мешканцю шахтарських регіонів, соромно читати(а так як вміють матюкатись шахтарі, я думав не вміє ніхто. Виявилось - вміють деякі порохосвині).
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05.08.2021 14:40 Ответить
то есть все это не считается?) вся эта колоборация с путиным, с коломойской бабушкой? прокид страны напару с лазаренко? это ж не сказки про марадера уже, это ж все факты) или вот платежка на газ лучше была это все?) желудок ты глупый) хвалить ворье и аферистов потому что при них не подняли цену на комуналку еще (не успели сделать что делает зелька усиленно) это как восхищаться вкусом мочи своего соседа, потому туда добавили лимончик)
и я вообще ржу с тезиса что юлька будет бороться во втором туре с рыгами мертвечука)))) обое рябое туда не пройдут, вопрос будет стоять только вернется ли Порох и адекватность на банковую или так и будем смотреть сериальчик в реале от молодого зелукашеску
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05.08.2021 15:09 Ответить
"Жму руку!" "Обнимаю!" і це під час війни! Патріот, кажеш? Ну-Ну" Кум мертивечука - патріот? Та в тебе, як і у всих порохоботів криша їде непомалу. Лікуйтеся, зазомбовані, вам в тупі довбешки вбили: "ванафффсьовкрала!", "ванаварофффка!", "кабальні угоди" і т. д. Ти ж, убогий, про газові угоди "кабальні", триндіти почав, не я. Я тільки порадив порівняти платіжки за газ при ЮВТ і після неї і відразу твоя брехня про "кабальні" газові угоди "звіздой" накрилась. Нема сенсу дискутувати з зазомбованою істотою, хіба можливо, вилікуєшся, та навряд.
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05.08.2021 15:45 Ответить
мне то зачем лечить голову, если с головой проблема у тебя?) или ты думаешь шо все такие дауны как ты и верят телеку артиста?) тебе кроме платежки за газ во "времена стабильности" нечего предложить больше) кстати вор янукович тогда был вынужден за скидку от цены этого договора вернуть черноморский флот росиянцев в Севас. Кстати Стокгольмский арбитраж отменил этот кабальный договор и присудил газпрому выплатить 3 млрд дол Украине. А ты знаешь что росиянцы сами побежали в шведский суд с этим договором в 15 году? там иск был на 50 млрд дол по этому договору. чем бы ты отдавал бы их росияцам и пукину? жопой? жопой родных и близких? юлька на том договоре норм подняла бабла и кинула тем самым ющенко. те надо платежка на газ нормальная? так ****** в ростов, тебе ж там недалеко уже да? обеспечат. желудок на ножках конченный вместе со своим газом. все сторонники юльки могут только платежку за газ вспомнить и выплаты детские. все блин за 2 премьерских кресла. че ж так веришь в "жму руку"? от этого фейка уже и банковая открестилась даже. А "привет именниник, поздравляю! (куча поздравлений) Мы всех победим вместе и достигнем своих целей"? (выкинутый перед выборами 2019 силовиками телефонный разговор Тимошенко с Коломойский, который тогда еще в бегах был в Израиле).
Ты и тебе подобные обычная быдломасса которую каждые выборы подкупают гречкой и обещаниями почти бесплатной комуналки. Обещаниями Карл! почему то в раде она орет только про землю имея свои дела в этой сфере, за газ и твою комуналку ее фракция и она вспомнят только перед следующими выборами. днище необразованное
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05.08.2021 16:24 Ответить
"опзж"... Наче матюк якийсь..
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04.08.2021 16:37 Ответить
Судячи з лідерства трьох партій, немає нічого дивного в тому, що країна досі борсається у власному лайні з якого, незрозуміло, коли вибереться.
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04.08.2021 16:37 Ответить
Какой идиот эти рейтинги малюет?
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04.08.2021 16:41 Ответить
Стісняюсь запитати: "А скільки ЦЕ коштувало"?
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04.08.2021 16:43 Ответить
воскрешение ВОНы из политического покойника идет ударными темпами. проценты растут от опроса к опросу, цены на эти проценты, думаю, растут тоже, причем в геометрической прогрессии. ***** видимо поставил на следующих "выборах" на ВОНу и спонсирует не жалея.
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04.08.2021 16:49 Ответить
Спеціально для ідіота-юлєфоба:

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7908
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04.08.2021 17:59 Ответить
Стісняюсь запитати: "А скільки ЦЕ коштувало"?
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04.08.2021 16:52 Ответить
Зарилі пьять залатих на полье чудьес в странье дураков (73%) пасипалі зьемліцей, пасалілі (натрійхлор), палілі вадіцей, трі валшебних слова "крекс-пекс-фекс" ! І-і-і па-а-ашлі-і-і спать, а на утро, на утро ... . Ну ви самі зрозуміли, що на утро. Апрос гатов ва всьей красье, неапісуємой. Якось так.
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04.08.2021 17:44 Ответить
Класичний спосіб для країни дурнів. А я якось і забув про нього. Дякую, що нагадали
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04.08.2021 18:22 Ответить
Зразу видно що "Україна наш дім" апрос в КМИСме заказала, так сказать неупереджений і незалежний, і псіни сн тут нідочого.
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04.08.2021 17:30 Ответить
Опрос проводили среди приколистов после концерта 95 квартала?
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04.08.2021 17:33 Ответить
Ось уже і іде підготовка до виборів, зфальсифікують і скажуть: що ви хочете в нас весь час був такий рейтинг, подивіться.
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04.08.2021 17:47 Ответить
18.3% + 2.3% (шарий). Более 20% народа потенциальные предатели и перебежчики. И это без Крыма и Донбасса. Поэтому в СБУ и прочих структурах полный крах.
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04.08.2021 17:55 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1490
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04.08.2021 18:03 Ответить
Адекватный рейтинг. ЕС немного нарисовали. Где-то так и думал.
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04.08.2021 18:36 Ответить
Поржем уже с тебя через неделю,когда вону снова в конец переставят -сейчас,после пляжа,лень )
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04.08.2021 19:26 Ответить
Сила и честь один КГБешник вот и вся партия.
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04.08.2021 19:14 Ответить
Це не список партій. Це просто якийсь Парк Юрського періоду.
Динозаври в перемішку з троглодитами, пітекантропами, гомункулами і клоунами
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04.08.2021 19:26 Ответить
Кто заказ опрос тот и лидер...Кто то верит этому КМИСу ? Думаю что мало таких
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04.08.2021 19:27 Ответить
ОПЗЖ и Слуги больше чем ЕС ? Это какой-то кошмар .
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04.08.2021 19:31 Ответить
Так в тому і сенс роботи "чорних соціологів", щоб викликати у вас відчуття страху.
Не переймайтеся - це не соцопитування, це замовлена БРЕХНЯ!
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05.08.2021 09:38 Ответить
Этим рейтингом только подтереться. По каким критериям их рисуют? Какая партия больше бабла занесла или просто пальцем тыкают?
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04.08.2021 20:50 Ответить
Быдла и предателей много в Украине (18,3%)
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04.08.2021 21:09 Ответить
Це психопатологічні особі. Наприклад Крим. На Кримє волали "расєя, расєя". Чомусь їхати на Росію вони не хотіли, але хотіли, щоб расєя прийшла на Крим. Ось, расєя прийшла на Крим і що зараз вони волають? А наступне: "б...кая расєя, при хохлах лучше било".
Це сумєрєчниє ідіоти, генетичні деграданти. Подобається жити на Росії? Так вперед, виїзжайте з України і допомагайте підніматися з колін матушкє-расєє. Але ні, це бидло на 100% знає, що на Росії - ЖОПА! І жити у тієї ЖОПІ під назвою Росія, вони не бажають.

Така поведінка притаманна генетичним деградантам!
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05.08.2021 09:28 Ответить
Єдина сила що здатна зупинити реванш дебілів і ватних колаборантів це Порох і ЄС.
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04.08.2021 21:35 Ответить
Цьому КМІСу варто підрахувати власний рейтинг.
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04.08.2021 22:52 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 611
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04.08.2021 23:57 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2775
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05.08.2021 00:16 Ответить
За то шо Зелемойские Кучмисты скомуниздили 66 миллиардов Ковид бабла рейтинг должен быть 73% а лучше все 100,а за то что Зелемойские победили все виды Короновируса и по словам Зеленского мы чемпионы мира по борьбе с Ковид-19,Зелю надо наградить медалью Конгресса США типа медалькой "Пурпурное сердце",которую учредил когда то сам Джордж Уошингтон в 1782 году...Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 24
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05.08.2021 01:49 Ответить
Я бы поверил во все. Но 5 процентов Гройсмана? Это перебор, сцоциологи! Это все равно, что 5 процентов Дурдынця или 5 процентов Семиноженка. Помните таких державних мужів? Я тоже. А они были. Как и Гройсман.
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05.08.2021 07:26 Ответить
за приСлуг олигархов забыли запятую поставить-не 20 а 2,0
или "по-диджиализийному*-2.0
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05.08.2021 07:57 Ответить
Ну так і є. Це так звані "чорні соціологи" - просто йде маніпуляція з цифрами. Вони не несуть карної відповідальності за свою брехню, тому сміливо маніпулюють цифрами від безкарності.
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05.08.2021 09:19 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5994
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05.08.2021 08:00 Ответить
Ось, наприклад, вчора написане дослідження http://businessua.com/produkti-harchuvannya/71220chastini-ukrainciv-ne-vistachae-zarplati-navit-na-izhu.html Частині українців не вистачає зарплати навіть на їжу | Бізнес новини України | Бізнес UA (businessua.com)

Зокрема, за червень побільшало українців, які вважають, що справи країни йдуть у неправильному напрямку. Якщо раніше такої думки дотримувались 64%, то тепер так вважають вже 68,7% опитаних.

Лише 16,1% українців вважають, що у державі все відбувається правильно. Хоча ще місяць тому цю думки підтримували 20%.

От навіщо така брехня? Які 20% за "Слуг народу"? Які 14% у "ЄС"? Суцільна БРЕХНЯ! Чим нижче рейтинг Зеленського, тим більший відсоток йому малюють. Чим вище рейтинг Порошенка, тим нижчий відсоток йому малюють. Ось і вся так звана "соціологія". Багато інтернет-ресурсів проводять свої власні соцопитування - практично усюди перемагає Порошенко!
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05.08.2021 09:17 Ответить
Типа Кацапо-ЖОПники и Секта Юли "обогнали" по рейтингу ЕС?!!
Видимо нехило *********** БАБЛА ОТСЫПАЛИ!
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05.08.2021 12:34 Ответить
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