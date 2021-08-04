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СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность, - Зеленский

СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

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В сообщении отмечается, что сейчас уже определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали проводить оценку рисков и осуществлять охрану.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следствия по этому делу.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20246) МВД (9317) СБУ (19864) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+10
Лучше бы не обещал. Теперь за беларусов реально страшно стало.
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04.08.2021 14:10
+9
Оманський брехун.
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04.08.2021 14:10
+8
СБУ при Грицаке: Получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, выделяет ему охрану, проводит спецоперацию, вскрывает сеть из организатора и заказчика, выясняет, что хотели убить еще сорок человек, дает охрану тем из них, кто хочет, полтора года прячет в бункере основного кандидата на ликвидацию.

СБУ при Баканове: получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, говорит: ну, вы аккуратнее там. Лишает охраны предыдущего беженца, выселяет его из бункера. Тот бежит из страны дальше. До кучи сливает вагнеровцев, похищает человека в Молдове и расстреливает машину главного диверсанта, ликвидировавшего Гиви и Моторолу.

https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/434407/sortby/date

Источник: https://censor.net/ru/b3280738
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04.08.2021 14:18
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04.08.2021 14:10 Ответить
престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі (с) Митець
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04.08.2021 14:14 Ответить
СБУ при Грицаке: Получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, выделяет ему охрану, проводит спецоперацию, вскрывает сеть из организатора и заказчика, выясняет, что хотели убить еще сорок человек, дает охрану тем из них, кто хочет, полтора года прячет в бункере основного кандидата на ликвидацию.

СБУ при Баканове: получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, говорит: ну, вы аккуратнее там. Лишает охраны предыдущего беженца, выселяет его из бункера. Тот бежит из страны дальше. До кучи сливает вагнеровцев, похищает человека в Молдове и расстреливает машину главного диверсанта, ликвидировавшего Гиви и Моторолу.

https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/434407/sortby/date

Источник: https://censor.net/ru/b3280738
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04.08.2021 14:18 Ответить
Лучше бы не обещал. Теперь за беларусов реально страшно стало.
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04.08.2021 14:10 Ответить
беларуские кэгэбисты сдавайтесь! раз, два! все, проблема решена
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04.08.2021 14:10 Ответить
Оманський брехун.
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04.08.2021 14:10 Ответить
сбу обеспечет что ..? они уже забыли что это , всё в трудах , в комерции , в бабле , как вообще такое возможно при наличии кучи народа в этой сбу - на територии нашей страны действуют , убивают спецслужбы другого государства ...баканову маршала присвой , ущлёпок
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04.08.2021 14:11 Ответить
сказки
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04.08.2021 14:12 Ответить
слова негодяя, который обвинил в убийстве людей и отправил гнить в тюрягу,
зеленский скот на прикорме у охметова
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04.08.2021 14:13 Ответить
Боюсь, что на прикорме у Путина!
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04.08.2021 16:27 Ответить
А украинце кто защитит от безграмотных зеленых большевиков?
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04.08.2021 14:15 Ответить
что всех белоруссов в СИЗО? Эти могут((
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04.08.2021 14:16 Ответить
Тут вроде как Антона Геращенко- тавой. То есть- сняли. Кто ж теперь этих белорусов защитит???
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04.08.2021 14:18 Ответить
И ещё интересно: заместителя Шишова почему на три года въезда в Украину лишили??? Погранцы ссылаются на какие-то секретные СБУшные инструкции. Что-то странностей добавляется... Кстати, сегодня об убиенном- ни слова, в отличие от вчера.
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04.08.2021 14:21 Ответить
Краще допоможіть їм виїхати кудись в Росію, у нас своїх ватників досталь
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04.08.2021 14:24 Ответить
У меня вопрос: а нафига все эти белорусы в Украине? Пусть борются в бацкай у себя. Слабо? Могут только шарики в небо запускать? А Украина должна на них выделять ресурсы, обхаживать, заботиться,так? Вы сначала разверните партизанский фронт у себя, а потом просите помощи из Украины
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04.08.2021 14:24 Ответить
А нафига ты в Украине? И, вообще, на Земле?
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04.08.2021 16:28 Ответить
Чого тими недоопозиціонерами опікуватись взагалі, хай валять в Польщу чи Прибалтику. Можуть і на рашку їхати, спитайте у любого з них "чий Крим" то почнуть "бекати-мекати" і очі опустять та розкажуть про братські народи.
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04.08.2021 14:24 Ответить
Вагнергейт в помощь... Сябры! Вы так надеялись на защиту в Украине и это сближает нашу борьбу с рашофашистами. Но безопаснее Вам будет в Европе, пока нашим зеледентом руководит тупин.
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04.08.2021 14:26 Ответить
Та да! Эти - точно обеспечат!
Кстати, семью ишака охраняют люди каломойши...
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04.08.2021 14:30 Ответить
Теперь их точно переловят, без защиты еще был шанс на спасение.
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04.08.2021 14:31 Ответить
Може ще й скаже "Під особистий контроль"?!
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04.08.2021 14:31 Ответить
Излишне, и так понятно, что "гиблое дело" будет.
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04.08.2021 20:39 Ответить
Яке ж воно тріпло.
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04.08.2021 14:32 Ответить
Курва, а ЛОВИТЬ белорусских КГБешников НЕ ПРОБОВАЛИ?!!
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04.08.2021 14:36 Ответить
Слава Богу хоть "под личный контроль" не взял,тогда точно был бы кирдык,хотя и сейчас беларусским оппозиционерам особо радоваться не стоит ,лучше надейтесь сами на себя.
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04.08.2021 14:40 Ответить
забув сказати: "беру під особистий контроль"
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04.08.2021 14:46 Ответить
Убийцы из ФСБ России и КГБ Беларуси свободно убивают людей в Украине (Шеремет, Окуева, Шишов), а СБУ и МВД прикрывают беглого взяточника-судью. Считаю что часть вины за убийство Шишова лежит на Зеленском. Именно из-за его комплексов все силовые ведомства, кстати подчинены именно ***********, заняты одним - поиском компромата на Порошенко, а агенты кремля в Украине чувствуют себя как рыба в воде.
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04.08.2021 14:48 Ответить
Теперь белорусам надо быть вдвое осторожными если знать кто их охраняет!!!!!!
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04.08.2021 14:53 Ответить
О, Вовочка взяв ситуацію під "особистий контроль" - пора білорусам тікати з України. Або писати заповіти.
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04.08.2021 15:01 Ответить
охранять будут боцманята? Пускай беларусы бегут, пока не поздно
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04.08.2021 15:04 Ответить
будет как с Журавлем...
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04.08.2021 15:06 Ответить
Вы верите этой Монике Оманской ?Раньше ФСБ хозяйничило у нас как у себя дома ,а теперь и белорусское КГБ .С чем Вас и поздравляю
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04.08.2021 15:22 Ответить
Українця Семенченка фсбу запроторило у тюрму на замовлення лукашистів, і підхуjловники радіють.
Тим більше білорусам в Україні ще більш небезпечно.
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04.08.2021 15:40 Ответить
Они и стакан теплой мочи не смогут защитить.
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04.08.2021 16:39 Ответить
ОБЕСПЕЧАТ как с выродками вагнера --- позвонит и насявкает бульбогэбэшникам --- ГДЕ КОГДА И В КАКОЕ ВРЕМЯ --- потом скорчит невинное ***** перед масейчук-********** --- и вуаля ваши не пляшут . я думаю это не наше сбу там замешано --- это не наша спецоперация ---- косит под дурика как в квартале . ну и нормально --- зебуины пока хавают
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04.08.2021 16:39 Ответить
а может Бубочке отвести СБУ и МВД в казармы, дабы не провоцировать ?
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04.08.2021 17:05 Ответить
Да вообще этих оппозиционеров пускать в Украину не надо. А то это для них может быть билет в один конец. У нас тут бегает тактическая группа, то-ли КГБ, то-ли ФСБ. А после того, как Зеленскому в Омане Патрушев прочистил дымоход, никто их охранять не будет.
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04.08.2021 17:09 Ответить
Свою усю охорону віддай разом з кортежами !
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04.08.2021 17:16 Ответить
Нет ни одного комментария от министра МВС.
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04.08.2021 17:31 Ответить
нехай для початку хоча б вбивць знайдуть, а тоді будуть про безпеку триндіти.
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04.08.2021 17:32 Ответить
СБУ - это бывшее КГБ Украины и там завербованных Россией пруд пруди! Лучше в Польшу валить, кому угрожает опасность.
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04.08.2021 20:28 Ответить
СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4000
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04.08.2021 20:53 Ответить
СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6933
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04.08.2021 21:23 Ответить
 
 