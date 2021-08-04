СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

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В сообщении отмечается, что сейчас уже определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали проводить оценку рисков и осуществлять охрану.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следствия по этому делу.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.