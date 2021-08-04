Милованов проводит онлайн заседание набсовета "Укроборонпрома" в перерыве между лекциями американским студентам, а у нас до сих пор нет Гособоронзаказа, - нардеп "ЕС" Геращенко
Реформу "Укроборонпрома" нужно начинать с адекватного руководства.
Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это какой-то сюр. В перерыве между лекциями американским студентам нынешний глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" проводит онлайн заседания оборонного ведомства", - возмутилась нардеп.
"Напомню, у нас до сих пор нет государственного оборонного заказа на этот год. Молчу о ситуации с предприятиями оборонного комплекса. Недавно ВР приняла закон о реформировании "Укроборонпрома". Мне кажется, реформу нужно начинать с адекватного руководства. Но в законе это не прописано. Фото взяла у Евгения Магды, который взял эти откровения с Фейсбуке профессора фингалом", - отметила Геращенко.
Топ комментарии
+25 vitaliymkua
показать весь комментарий04.08.2021 14:26
+13 Super Gut
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+12 Сергей Гусаченко #482448
показать весь комментарий04.08.2021 14:32
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"Приватбанк" продолжает реализацию политики списания за счет резервов объемов кредитного портфеля который он связывает с бывшими акционерами банка (Коломойский, Дубилет и другие). За 2020 г. по этой схеме списано 56.7 млрд. гривен .
На 01.07.2021 г. остаточный объем составляет 164.7 млрд. гривен.
Никаких действий по реальному возврату денег не предпринимается.
Более того, на фоне процессуальных действий Израиля и США (см. сообщения 12.06.2021 13.07.2021), 22.07.2021 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Александра Дубилета
а потом - крах финансовой системы (или снова выделять 300 млрд.грн на поддержание Привата) и новый домик за 40 млн.долларов у зеленского, которые он получил за участие в схеме ограбления коломойским приватбанка..
конямиклоунами - тим для нас краще!
А вот если недофинансировать армию...то фактически ничего страшного (в глазах зе-власти) не случиться! Ну не закупили Нептун и что, без него же как то раньше обходились, как-то воевали старыми запасами, ну еще пару лет можно.....Мы мол сейчас перебьемся, а потом полегчает, может кредит МВФ, может облигаций выпустим и перекроем...(типичная логика игромана просравшего все деньги)
В прошлый раз поднялся сильный кипишь и они все таки кинули на оборонку небольшой кусочек в конце года. А на следующий год чтобы успокоить патриотов очередной раз примут "самый большой оборонный бюджет в истории", который выполнять не собираются изначально! Самое приятное с оборонкой, что невыполнение можно объяснить всякой чепухой типа несоответствием ТУ, проверками производителя, нерасторопностью исполнителей, которые не вовремя подали документы...
Створити ситуацію коли грошей на армію не буде.
Як це зробити?
По-перше зменшити надходження до бюджету - тут ми приймаємо кучу тупих законів та розганяємо спеціалістів з держструктур. Сваримося зі всіма підприємцями.
По-друге, те що зібрали пускаємо не за призначенням: роздаємо олігархам, іноземцям купуючи різний непотріб, розпочинаємо мега-проекти з перевищеними кошторисами.
Набираємо боргів
По ітогу самі з грошима, армія та країна - у жопі
Гнати в шію!
- а вы точно уверены, что он хотел выбить Вам глаз?
- нет ***…. у меня сложилось стойкое впечатление,
что он хотел мне вбить его по-глубже.... во внутрь!