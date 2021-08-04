Милованов проводит онлайн заседание набсовета "Укроборонпрома" в перерыве между лекциями американским студентам, а у нас до сих пор нет Гособоронзаказа, - нардеп "ЕС" Геращенко

Реформу "Укроборонпрома" нужно начинать с адекватного руководства.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это какой-то сюр. В перерыве между лекциями американским студентам нынешний глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" проводит онлайн заседания оборонного ведомства", - возмутилась нардеп.

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"Напомню, у нас до сих пор нет государственного оборонного заказа на этот год. Молчу о ситуации с предприятиями оборонного комплекса. Недавно ВР приняла закон о реформировании "Укроборонпрома". Мне кажется, реформу нужно начинать с адекватного руководства. Но в законе это не прописано. Фото взяла у Евгения Магды, который взял эти откровения с Фейсбуке профессора фингалом", - отметила Геращенко.



