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Новости Олимпиада-2020
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Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соперником украинского борца был спортсмен из Венгрии Виктор Лоринц. Беленюк ранее провел с ним уже с десяток схваток за свою карьеру. 

Украинец победил венгра со счетом 5:1 и принес сборной Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх-2020.

Ранее Беленюк становился серебряным призером Олимпийских игр-2016.

Напомним, сегодня, 4 августа, украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио в категории до 67 кг.

Также читайте: Борец Насибов завоевал "серебро" для Украины на Олимпиаде-2020

Автор: 

Олимпиада (1136) борьба (135) Беленюк Жан (59)


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Топ комментарии
+83
Нарешті, перше золото. Молодець Беленюк
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04.08.2021 14:43
+29
Ну слава Богу!!!
Первуое золото вымучили!!!))
Теперь на Хижняка надежда в боксе!!!!
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04.08.2021 14:45
+25
Подоляк вже малює постік для сторінки ОПи в соцмережах про мудру, керівну роль преЗедента та партії у підготовці "слуги" Беленюка до олімпіади.
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04.08.2021 14:48
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Страница 2 из 2
Ну нарешті хоч один козак у нас є.
Дарма що засмаглий
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04.08.2021 15:37 Ответить
Золотой наш!
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04.08.2021 15:56 Ответить
не золотой, а ЗЕ-льоний (=смердючий)
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04.08.2021 16:09 Ответить
Дальтоники. Черный он, черный.
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04.08.2021 16:33 Ответить
чорний зелений, або зелений чорний, чи як там каже їній головзебіл "какая газніца".
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04.08.2021 17:28 Ответить
это тебе не сопли по клаве размазывать ! Человек стал самым сидьным борцом в мире в своей весовой, мозги включай шмаркля тупая
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04.08.2021 18:48 Ответить
Жан молодець і точно не москаль!
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04.08.2021 16:00 Ответить
таки не москаль:
"Допанувалась Україна до самогомо краю,
Свої діти гірше ляха москаля розпинають..."

слідкуй за госуванням цього "не-москаля" ЗЕ-лього у Раді
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04.08.2021 16:12 Ответить
Що з вами Люди перемогла людина за УКРАЇНУ Чому ви сретесь
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04.08.2021 16:15 Ответить
тому що завтра ця "людина" буде голосувати ПРОТИ України
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04.08.2021 16:31 Ответить
а что ты сделал для Украины сегодня???
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04.08.2021 18:49 Ответить
А ти що зробив москалику?
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04.08.2021 20:41 Ответить
Мишкевич тільки гидоту пише, видно засланий.
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05.08.2021 05:55 Ответить
займався би він спортом, а не серіальчики дивився в раді, то й срачу не було. виграв - молодець.
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04.08.2021 17:30 Ответить
справжний козак --- витаемо . поздоровляемо ---- трычи СЛАВА БЭЛЭНЮКУ --- ДЯКУЕМО
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04.08.2021 16:29 Ответить
Чтоб было больше золотых медалей, нужно больше негров в нашей сборной
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04.08.2021 16:39 Ответить
..тільки, зебіл, пам"ятай, тут нема аж ніякого Великого Борцівництва від Зелі Найвеличнішої.. вона тут - ну ніяким боком..
Беленюку - респект..
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04.08.2021 16:42 Ответить
Жан красавчик.
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04.08.2021 17:07 Ответить
А головне -- говорить українською, патріот. Герой молодець!
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05.08.2021 05:58 Ответить
Цей чорношкірий вже ляпнув що збирається "займатися політикою". Ну от кого він представляє в ВР? Чорношкірих? Та їх, дякувати Богу!, по пальцям в Україні можна порахувати. Ну добре! Хрін з ним що чорний, але те що він повний ідіот і недорозвинутий в усіх відношеннях окрім мязової маси якось напружує. Дурні в політиці дуже дорого обходяться! Особливо екс-спортсмени... Хтось може за нього на Олімпіаді вболівав? Ні. Якось ніхто його з чимось українським не повязує. Ну живе тут бо його мати біла мати злягалася з неграми... Хто за нього голосував? Теж ніхто - ЗЕгенерат засунув в свій список і тепер видає йому конверт з краденим баблом за натискання на кнопки. А що він ще може робити? Дрочити як Ківа?, жерти як Геращенко?, хизуватися як дебіл Вірастюк?, купити дисертацію щоб довести що він не дурень і стати міністром освіти?...
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04.08.2021 17:30 Ответить
Ти дебіл
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04.08.2021 19:57 Ответить
Ти гірше! - спадковий, генетичний дегенерат як і вся "зелена банда слуг" разом з "опзж" та "зажиддям".
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04.08.2021 20:13 Ответить
фига се. я думал он теперь только кнопки в верховной раде нажимает. красавчик. молодчина!!!
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04.08.2021 17:36 Ответить
слава Богу! до слез
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04.08.2021 18:37 Ответить
По настоящему чемпионский уровень, без шансов для соперников!
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04.08.2021 18:45 Ответить
Читаю и удивляюсь, нет уже не удивляюсь сколько дибилов в нашей стране! ахаххаха и вы дауны хотите мордор победить!!! Человек тратит свое здоровье, борется с травмой, прославляет мою Украину! А что вы клавишные питоры сделали для Украины???
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04.08.2021 18:52 Ответить
Оце Ураінець!!! Браво
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04.08.2021 19:13 Ответить
Наша ВР - лучшая в мире, млять! В каком парламенте еще вы найдете олимпийского чемпиона? Свежего, причем!
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04.08.2021 19:49 Ответить
Причому тут ВР ? Аби какнуть. Декому не подобається, що взяв золото для України з рахунком 5-1 ? Чи станцював гопак на емоціях? Це тільки ворогам, як серпом по яйцях.
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05.08.2021 06:04 Ответить
сам ты не украинец. Чистый украинец этот мужик. Национальность это твое детство, корни, язык, обычаи, а не цвет кожи или форма лица. Достали уже со своим примитивизмом допещерным - судить о человеке по внешности.
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04.08.2021 21:21 Ответить
Українці краще вийти заміж за будь-якого нацмена, аби не за москаля.
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05.08.2021 06:10 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, а якщо наприклад українці з Канади або З'єднаних Стейтів Ґамерики варять борщ із інгредієнтів виробництва відповідно Канади чи ЗСҐ - то це в них не український, а квебекський або техасський борщ?
Оце так кулінарний пердімонокль! 🧐😲
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04.08.2021 22:20 Ответить
Нагадав анекдота в тему.
Рік 1970-й. Одна сільська дівчина поїхала до столиці по закінченні школи. За рік вернулась додому, лишивши татові з мамою малюка. Чорненького. І знову щезла.
Років за 20 вертається додому. Бачить картину. Двометровий чорний амбал спритно косить сіно. Роботи йому лишилось трошечки. Тато біля комори перебирає інструменти в ящику. Виходить мама з кухні:
- Василю, борщ їстимеш?
Амбал:
- Ні...
Тато:
- Ну, вибачай, бананів у нас нема...
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04.08.2021 22:45 Ответить
І ще одеська класика:

1903 год. Одесса. По Дерибасовской идет Моня и видит - в доме 13 открылся публичный дом. Моня заходит туда и видит - на столике лежит порнушка, а поверх стоит ценник: негритянка - 30р индианка - 20р русская - 10р Почесал Моня затылок и обращается к мадам:
- Послущайте меня, я бедный еврей, у меня всего 3 рубля. Но... я хочу...
- У нас все для клиентов - я вас лично обслужу...
1933 год. Одесса. По Дерибасовской идет изрядно постаревший Моня и видит - в доме 13 открылась швейная артель. Вспомнив молодость, Моня зашел туда.
Смотрит - весь бывший персонал дома терпимости тихо сидит и шьет передники.
- И здравствуйте, - обращается Моня к председательнице артели, - вы меня таки не узнаете?
- Как же, как же, я вас помню, вы - Моня, - председательница радостно и громко зовет: - Абрам! Абраша! Иди мне сюда скорее! Твой папа пришел!
Из подсобного помещения выходит здоровенный жлоб и молча бьет Моню по морде.
- За что?! - орет Моня, приходя в себя.
- За то, что ты за 3 рубля сделал меня евреем!
- Идиот! Будь у меня тогда 30 рублей, ты был бы негром!
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04.08.2021 23:04 Ответить


Точно, класика.
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04.08.2021 23:40 Ответить
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05.08.2021 04:37 Ответить
твої - кацапські свині
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04.08.2021 23:30 Ответить
Ото ти дурне ...
Аж гидко.

Ще й Україна написав з маленької літери.
Іди головою побийся об стіну ! Тільки добряче. Не один раз. Хай попустить.
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05.08.2021 01:21 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !!ПАТРІОТ !! ТРУДІВНИК !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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04.08.2021 20:45 Ответить
Молодец!
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04.08.2021 21:20 Ответить
Ну нарешті золото! Аж легше стало.
І так, той рідкісний випадок, коли депутат СН прославився дійсно доброю справою, а не лютим трешем.
Вітання, афро-козаче! Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4354
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04.08.2021 21:40 Ответить
Поздравляю!!!!!!!!!!!
Как украинскому националисту невероятно приятно смотреть, как чернокожий украинец побеждает на олимпиаде!!!!!!!!
Спасибо, Жан!!!!!! Невероятный бой! Я прям войну вспомнил, где главное - это сохранять спокойствие. Ты - лучший, поздравляю!!!!!
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04.08.2021 21:41 Ответить
Молодец Жан ! Заслуженное и долгожданное Олимпийское золото! Высочайшего уровня борец и патриот Украины!
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04.08.2021 21:46 Ответить
Очень достойно выступили наши украинские борцы! Действительно боролись за медали для себя и для Украины, несмотря на травмы или на несправедливых судей!
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04.08.2021 21:50 Ответить
о ком речь? я таких комментов что-то не наблюдаю. Провокатор? пойди бояры попей, Порошенко мерещится
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05.08.2021 01:51 Ответить
Я в обід не мала часу, а зараз вже дивлюся відео.
Коментатор - ураган. Беленюк поступався, а він так впевнено розказує, ніби золото вже наше.
Я в запису дивлюся - і то переживаю.

Пам*ятаю той фінал проти москаля у Ріо, дуже прикро було. Не справедливо.
Тому сьогодні справді радію за Беленюка-спортсмена.
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05.08.2021 01:19 Ответить
молодец, еслиб ещё не замарался в этом зеленом говне... я думаю он уже и сам не рад, что полез в это политику, его просто использовали.
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05.08.2021 01:51 Ответить
Та ні Беленюк сосзнано пішов в Слуги Народу. Чемпіони все роблять осознано.. Це ви можете сьогодні одне орать а завтра інше... Від ***** ще можна очікувать і Слава ХЛу
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05.08.2021 13:10 Ответить
Украинские легкоатлетки по прыжкам в высоту па любасу заберут золото и серебро..Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8721Ярослава Магучих,Україньска красуня забере золото...Зуб даю...
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05.08.2021 02:05 Ответить
Дай, Боже.
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05.08.2021 02:13 Ответить
Ну що там з вашим зубом? Віддали?
Ніколи не зарікайтеся, погана звичка.
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07.08.2021 18:14 Ответить
Жан молодец!!!
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05.08.2021 04:15 Ответить
І за білорусів вболіваємо !
Більшість їхніх до батьки не вернеться
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05.08.2021 04:41 Ответить
Ні. Серед 110 знайшлася одна дурепа-зрадниця.
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05.08.2021 06:18 Ответить
Перемоги Хижняку.
На Трибуні хлопці налякали його суперником, кажуть - дуже сильний.
А в 2-му півфіналі той зрадник з мрика, Бакші.
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05.08.2021 05:29 Ответить
Наши вам поздравления, молодцы!
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05.08.2021 06:12 Ответить
Народ, у нас чергова бронза !
Каное 200 м - Людмила Лузан.
Молодчинка !
https://ua.tribuna.com/rowing/1099844129-luzan-zavoevala-bronzu-v-finale-olimpiady-v-greble-na-kanoe-odinochke-.html#supertop
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05.08.2021 06:39 Ответить
І три наші стрибунки: Маґучіх, Левченко і Геращенко. Фінал - 7го.
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05.08.2021 06:55 Ответить
Людмила. Странное имя для канадки.)
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05.08.2021 06:55 Ответить
Игорь Павловский - странноє імя для мириканця.
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05.08.2021 07:03 Ответить
Ничего смешного. Уехавшие за колбасой везде чужие. Тем более совки, которые вообще нигде не могут прижиться, из-за своего менталитета.
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05.08.2021 07:08 Ответить
От те що мене вражає в дурьнях і дебілах
https://censor.net/ru/user/462899

Що з вами Люди перемогла людина за УКРАЇНУ Чому ви сретесь
https://censor.net/ua/comments/locate/3280811/01921435-c37a-7335-b877-422d43ee1e83https://censor.net/ru/user/434180

тому що завтра ця "людина" буде голосувати ПРОТИ України
Оце мишкевич повний дебіл

https://censor.net/ua/comments/locate/3280811/01921435-c37e-7***-bce2-307c7e841b06https://censor.net/ru/user/455763

а что ты сделал для Украины сегодня???

І казать люди не сваріться дарма.. Як можна дебіла Мішкевича назвать нормальною людиною
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05.08.2021 13:07 Ответить
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