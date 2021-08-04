Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соперником украинского борца был спортсмен из Венгрии Виктор Лоринц. Беленюк ранее провел с ним уже с десяток схваток за свою карьеру.

Украинец победил венгра со счетом 5:1 и принес сборной Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх-2020.

Ранее Беленюк становился серебряным призером Олимпийских игр-2016.

Напомним, сегодня, 4 августа, украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио в категории до 67 кг.

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