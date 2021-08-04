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Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соперником украинского борца был спортсмен из Венгрии Виктор Лоринц. Беленюк ранее провел с ним уже с десяток схваток за свою карьеру.
Украинец победил венгра со счетом 5:1 и принес сборной Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх-2020.
Ранее Беленюк становился серебряным призером Олимпийских игр-2016.
Напомним, сегодня, 4 августа, украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио в категории до 67 кг.
Топ комментарии
+83 Володимир Мик
показать весь комментарий04.08.2021 14:43
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+25 Алла Новосад #194524
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Дарма що засмаглий
"Допанувалась Україна до самогомо краю,
Свої діти гірше
ляхамоскаля розпинають..."
слідкуй за госуванням цього "не-москаля" ЗЕ-лього у Раді
Беленюку - респект..
Оце так кулінарний пердімонокль! 🧐😲
Рік 1970-й. Одна сільська дівчина поїхала до столиці по закінченні школи. За рік вернулась додому, лишивши татові з мамою малюка. Чорненького. І знову щезла.
Років за 20 вертається додому. Бачить картину. Двометровий чорний амбал спритно косить сіно. Роботи йому лишилось трошечки. Тато біля комори перебирає інструменти в ящику. Виходить мама з кухні:
- Василю, борщ їстимеш?
Амбал:
- Ні...
Тато:
- Ну, вибачай, бананів у нас нема...
1903 год. Одесса. По Дерибасовской идет Моня и видит - в доме 13 открылся публичный дом. Моня заходит туда и видит - на столике лежит порнушка, а поверх стоит ценник: негритянка - 30р индианка - 20р русская - 10р Почесал Моня затылок и обращается к мадам:
- Послущайте меня, я бедный еврей, у меня всего 3 рубля. Но... я хочу...
- У нас все для клиентов - я вас лично обслужу...
1933 год. Одесса. По Дерибасовской идет изрядно постаревший Моня и видит - в доме 13 открылась швейная артель. Вспомнив молодость, Моня зашел туда.
Смотрит - весь бывший персонал дома терпимости тихо сидит и шьет передники.
- И здравствуйте, - обращается Моня к председательнице артели, - вы меня таки не узнаете?
- Как же, как же, я вас помню, вы - Моня, - председательница радостно и громко зовет: - Абрам! Абраша! Иди мне сюда скорее! Твой папа пришел!
Из подсобного помещения выходит здоровенный жлоб и молча бьет Моню по морде.
- За что?! - орет Моня, приходя в себя.
- За то, что ты за 3 рубля сделал меня евреем!
- Идиот! Будь у меня тогда 30 рублей, ты был бы негром!
Точно, класика.
Аж гидко.
Ще й Україна написав з маленької літери.
Іди головою побийся об стіну ! Тільки добряче. Не один раз. Хай попустить.
І так, той рідкісний випадок, коли депутат СН прославився дійсно доброю справою, а не лютим трешем.
Вітання, афро-козаче!
Как украинскому националисту невероятно приятно смотреть, как чернокожий украинец побеждает на олимпиаде!!!!!!!!
Спасибо, Жан!!!!!! Невероятный бой! Я прям войну вспомнил, где главное - это сохранять спокойствие. Ты - лучший, поздравляю!!!!!
Коментатор - ураган. Беленюк поступався, а він так впевнено розказує, ніби золото вже наше.
Я в запису дивлюся - і то переживаю.
Пам*ятаю той фінал проти москаля у Ріо, дуже прикро було. Не справедливо.
Тому сьогодні справді радію за Беленюка-спортсмена.
Ніколи не зарікайтеся, погана звичка.
Більшість їхніх до батьки не вернеться
На Трибуні хлопці налякали його суперником, кажуть - дуже сильний.
А в 2-му півфіналі той зрадник з мрика, Бакші.
Каное 200 м - Людмила Лузан.
Молодчинка !
https://ua.tribuna.com/rowing/1099844129-luzan-zavoevala-bronzu-v-finale-olimpiady-v-greble-na-kanoe-odinochke-.html#supertop
https://censor.net/ru/user/462899
Що з вами Люди перемогла людина за УКРАЇНУ Чому ви сретесь
https://censor.net/ua/comments/locate/3280811/01921435-c37a-7335-b877-422d43ee1e83https://censor.net/ru/user/434180
тому що завтра ця "людина" буде голосувати ПРОТИ України
Оце мишкевич повний дебіл
https://censor.net/ua/comments/locate/3280811/01921435-c37e-7***-bce2-307c7e841b06https://censor.net/ru/user/455763
а что ты сделал для Украины сегодня???
І казать люди не сваріться дарма.. Як можна дебіла Мішкевича назвать нормальною людиною