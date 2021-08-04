НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции "Слуга народа" Товмасяну, - Бутусов

Детективы НАБУ только что вручили подозрение главе фракции "Слуга народа" и главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей государственных предприятий Харьковской области", - рассказал журналист.

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"Учитывая высокий государственный статус Товмасяна подозрение ему подписал и.о. Генерального прокурора Роман Говда", - отметил он.

"Слуга народа" Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом. Подозрение Малышу было вручено 22 июля. При обыске Товмасян выбросил в окно оба своих телефона, но это не помогло "слуге народа" скрыть свои контакты", - добавил Бутусов.