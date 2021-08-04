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Новости
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НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции "Слуга народа" Товмасяну, - Бутусов

НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции

Детективы НАБУ только что вручили подозрение главе фракции "Слуга народа" и главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей государственных предприятий Харьковской области", - рассказал журналист.

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"Учитывая высокий государственный статус Товмасяна подозрение ему подписал и.о. Генерального прокурора Роман Говда", - отметил он.

"Слуга народа" Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом. Подозрение Малышу было вручено 22 июля. При обыске Товмасян выбросил в окно оба своих телефона, но это не помогло "слуге народа" скрыть свои контакты", - добавил Бутусов.

Автор: 

НАБУ (4219) облсовет (538) Харьков (7456) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4349) Слуга народа (2629) Говда Роман (10) Товмасян Артур (11)


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Топ комментарии
+19
Слуга народа Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем МалышомИсточник: https://censor.net/ru/n3280814
Без комментариев ....
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04.08.2021 15:00
+13
В ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей государственных предприятий Харьковской области
_________

Нариду такие нравятся.
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04.08.2021 15:00
+10
І чьо? От коли його реально посадять років на десять, ( в чому я маю великий сумнів,що посадять взагалі),тоді і повідомите.
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04.08.2021 15:05
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В ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей государственных предприятий Харьковской области
_________

Нариду такие нравятся.
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04.08.2021 15:00 Ответить
Чем меньше корумпированных тараканов - тем чище воздух !!! Браво !!!
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04.08.2021 15:11 Ответить
Уже кого-то из коррупционеров посадили при величайшем Зе-борцуне с коррупцией? - Помнится, как ЗЕслуги грозились еще в предвыборной компании, что Владимир Зеленский призначить гол.прокурором - https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/10/7211779/ екс-прокурора США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші - чтобы победить коррупцию в Украине. Ведь как-никак, а уже 2 преЗЕдентских года прошло - и где же результаты, зебобики.
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04.08.2021 15:57 Ответить
Слуга народа Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем МалышомИсточник: https://censor.net/ru/n3280814
Без комментариев ....
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04.08.2021 15:00 Ответить
Хто б сумнівався ?
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04.08.2021 15:15 Ответить
Видно, ця "группировка" на шкоду Україні, бо корупція на державному рівні -- це вже політика.
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04.08.2021 20:56 Ответить
НАБУ вручило подозрение главе фракции "Слуга народа" и главе Харьковского облсовета Товмасяну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 587
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04.08.2021 15:00 Ответить
Пиши с новой строчки: Обед. Подчеркни. От супа отказалась В скобках: Суп харчо. Три порции шашлыка выбросила в пропасть.
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04.08.2021 15:03 Ответить
НАБУ вручило підозру голові фракції "Слуга народу" і главі Харківської облради Товмасяну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3284
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04.08.2021 15:05 Ответить
І чьо? От коли його реально посадять років на десять, ( в чому я маю великий сумнів,що посадять взагалі),тоді і повідомите.
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04.08.2021 15:05 Ответить
Посадять? При владі зелохів він на підвищення піде...
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04.08.2021 15:28 Ответить
не посадять, піде на угоду, отримає умовно і буде далі жити за крадні гроші.
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04.08.2021 17:35 Ответить
Так... я далек от "Слуг народа", да и от Харькова, но отчего-то слегка напрягся. А кто ж это его так?
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04.08.2021 15:05 Ответить
Ждем Клоуну по викраденню Чауса...
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04.08.2021 15:06 Ответить
Лучше бы он сам в окно...
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04.08.2021 15:06 Ответить
👏😀👏😁👏😀 👍👍👍 Наконец то начали давить тараканов !
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04.08.2021 15:08 Ответить
Віфсьоврьотє! Слуги Шмарклі не такі, вони всі чесні!
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04.08.2021 15:10 Ответить
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04.08.2021 16:00 Ответить
товмасян+малыш=брак по рассчёту...
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04.08.2021 15:13 Ответить
Мабуть, з вірменської мафії авакяна.
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04.08.2021 21:00 Ответить
НАБУ вручило підозру главі Харківської облради і фракції "Слуга народу" Товмасяну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5993
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04.08.2021 15:13 Ответить
А Ви знаєте що вірмен в Україні вже вдвічі більше ніж жидів?
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04.08.2021 20:53 Ответить
Так это же повысит рейтинг ЗЕ в глазах зебилов! Парадокс мудрого нариду!
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04.08.2021 15:35 Ответить
бедная Молдова.... их же больше двухсот.....
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04.08.2021 15:53 Ответить
Лучшие сливки Зе дерьма партия уродов воров а где это арахамия пропал после своих проповедей выковыривает вазелин из одного места Господи нами правит балаган
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04.08.2021 16:18 Ответить
Ми, не такі як " попередніки"! Це вже без сумнівів.
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04.08.2021 16:54 Ответить
Зеленскому и его шобле НАБУ, как кость в горле. Обидно что сажает не НАБУ а суды. Т.е. итог предсказуем.
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04.08.2021 17:40 Ответить
яке тобі НАБУ "шобло Зеленського"?? що мелеш? Вони "кістка в горлі" ГП 100%-тній!
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04.08.2021 20:06 Ответить
Гнать этого армяна сраной метлой в свою армению, нехрен таким "слугам" в Украине делать.
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04.08.2021 18:54 Ответить
чрез тюрьму)
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04.08.2021 22:20 Ответить
А что значит и. о. Генерального прокурора? Я что-то пропустил?
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04.08.2021 22:54 Ответить
И АА, как назло, в Италии
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05.08.2021 10:51 Ответить
 
 